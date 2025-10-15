Европа готовится к Рождеству, а визовые центры — к хаосу: россиян ждут сюрпризы и длинные паузы

К рождественским и новогодним праздникам у российских туристов всё ещё остаётся возможность оформить шенгенскую визу, но сделать это нужно с учётом плотного графика визовых центров. Осенью многие из них переполнены, часть переехала, а в ноябрьские праздники большая часть офисов приостановит работу. Эксперты АТОР советуют путешественникам не откладывать оформление документов и быть особенно внимательными, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Длинные ноябрьские выходные в России традиционно вносят коррективы в работу визовых центров европейских стран. В 2025 году россиян ожидают три выходных дня — с 2 по 4 ноября, и большинство центров присоединится к этим датам.
Несмотря на то что суббота, 1 ноября, будет сокращённым рабочим днём, большинство центров не работает в выходные, а значит, для них ноябрьские праздники растянутся с 1 по 4 ноября включительно. Это касается офисов Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Мальты, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции, Болгарии, Швейцарии, Швеции, Хорватии и Норвегии, обслуживаемых компанией VFS Global.
Визовый центр Словении сделает паузу дольше остальных — с 31 октября, в связи с национальным праздником Реформации. А вот центры Италии в Москве не будут работать 3 и 4 ноября.
В противоположность им, Испания и Португалия, находящиеся под управлением BLS International, скорее всего, останутся открытыми в понедельник, 3 ноября. На официальных сайтах этих центров указано, что приём документов не будет вестись только 4 ноября. Однако туристам рекомендуют проверять обновления ближе к праздничным датам.
Греческие визовые центры тоже не будут простаивать весь уикенд: 1 ноября они продолжат работать, а вот 3-4 ноября приём и выдача документов приостановятся.
В Венгрии напомнили, что минимальный срок рассмотрения визы — 15 календарных дней. При подаче документов через региональные офисы (например, во Владивостоке, Воронеже или Краснодаре) к этому сроку нужно добавить не менее пяти рабочих дней на пересылку бумаг.
Нидерланды перешли на полностью цифровой формат: теперь заявление можно подать только онлайн. Для этого потребуется регистрация на сайте и заполнение специальной формы. Максимальный срок рассмотрения — 45 дней. При этом заявителей просят не обращаться напрямую в посольство или консульство, чтобы уточнить статус документов.
Сроки рассмотрения заявлений на шенген в Италии и Испании по-прежнему остаются увеличенными. Испанский визовый центр сообщает, что обработка может занимать до 45 дней, а в Петербурге советуют подавать документы минимум за 30 дней до поездки. В Москве оформление итальянских виз может занять свыше 40 дней из-за высокого потока заявлений.
Проверить расписание конкретного визового центра и уточнить, будет ли он работать в праздничные дни.
Подготовить все документы заранее и записаться на приём минимум за месяц до поездки.
Проверить официальный сайт центра: возможны переезды или изменения адреса.
Не переходить по ссылкам из писем и сообщений, не предоставлять личные данные или коды.
Сохранять подтверждения поданных документов и отслеживать статус заявки через официальные онлайн-порталы.
|Плюсы
|Минусы
|Гарантированное получение визы до праздников
|Долгое ожидание результата
|Возможность скорректировать документы
|Возможны изменения графика консульства
|Спокойное планирование поездки
|Неудобно, если даты поездки ещё не определены
Миф: если подать документы через посредников, будет быстрее.
Правда: наоборот — посредники не ускоряют процесс, а часто увеличивают риск обмана.
Миф: можно уточнить статус визы, позвонив в посольство.
Правда: для Нидерландов и ряда других стран такие запросы не рассматриваются.
Миф: если визовый центр переехал, старый адрес всё ещё работает.
Правда: визиты по старым адресам невозможны, доступ открыт только по новым локациям.
Визовые центры Австрии впервые объявили о графике работы на два месяца вперёд.
