Европа готовится к Рождеству, а визовые центры — к хаосу: россиян ждут сюрпризы и длинные паузы

4:56
Туризм

К рождественским и новогодним праздникам у российских туристов всё ещё остаётся возможность оформить шенгенскую визу, но сделать это нужно с учётом плотного графика визовых центров. Осенью многие из них переполнены, часть переехала, а в ноябрьские праздники большая часть офисов приостановит работу. Эксперты АТОР советуют путешественникам не откладывать оформление документов и быть особенно внимательными, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Туризм в Европе
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Туризм в Европе

Как изменится работа визовых центров в ноябре

Длинные ноябрьские выходные в России традиционно вносят коррективы в работу визовых центров европейских стран. В 2025 году россиян ожидают три выходных дня — с 2 по 4 ноября, и большинство центров присоединится к этим датам.

Несмотря на то что суббота, 1 ноября, будет сокращённым рабочим днём, большинство центров не работает в выходные, а значит, для них ноябрьские праздники растянутся с 1 по 4 ноября включительно. Это касается офисов Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Мальты, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции, Болгарии, Швейцарии, Швеции, Хорватии и Норвегии, обслуживаемых компанией VFS Global.

Визовый центр Словении сделает паузу дольше остальных — с 31 октября, в связи с национальным праздником Реформации. А вот центры Италии в Москве не будут работать 3 и 4 ноября.

В противоположность им, Испания и Португалия, находящиеся под управлением BLS International, скорее всего, останутся открытыми в понедельник, 3 ноября. На официальных сайтах этих центров указано, что приём документов не будет вестись только 4 ноября. Однако туристам рекомендуют проверять обновления ближе к праздничным датам.

Греческие визовые центры тоже не будут простаивать весь уикенд: 1 ноября они продолжат работать, а вот 3-4 ноября приём и выдача документов приостановятся.

В Венгрии напомнили, что минимальный срок рассмотрения визы — 15 календарных дней. При подаче документов через региональные офисы (например, во Владивостоке, Воронеже или Краснодаре) к этому сроку нужно добавить не менее пяти рабочих дней на пересылку бумаг.

Нидерланды перешли на полностью цифровой формат: теперь заявление можно подать только онлайн. Для этого потребуется регистрация на сайте и заполнение специальной формы. Максимальный срок рассмотрения — 45 дней. При этом заявителей просят не обращаться напрямую в посольство или консульство, чтобы уточнить статус документов.

Долгое ожидание по итальянским и испанским визам

Сроки рассмотрения заявлений на шенген в Италии и Испании по-прежнему остаются увеличенными. Испанский визовый центр сообщает, что обработка может занимать до 45 дней, а в Петербурге советуют подавать документы минимум за 30 дней до поездки. В Москве оформление итальянских виз может занять свыше 40 дней из-за высокого потока заявлений.

Как действовать пошагово

  1. Проверить расписание конкретного визового центра и уточнить, будет ли он работать в праздничные дни.

  2. Подготовить все документы заранее и записаться на приём минимум за месяц до поездки.

  3. Проверить официальный сайт центра: возможны переезды или изменения адреса.

  4. Не переходить по ссылкам из писем и сообщений, не предоставлять личные данные или коды.

  5. Сохранять подтверждения поданных документов и отслеживать статус заявки через официальные онлайн-порталы.

Плюсы и минусы ранней подачи

Плюсы Минусы
Гарантированное получение визы до праздников Долгое ожидание результата
Возможность скорректировать документы Возможны изменения графика консульства
Спокойное планирование поездки Неудобно, если даты поездки ещё не определены

Мифы и правда

  • Миф: если подать документы через посредников, будет быстрее.
    Правда: наоборот — посредники не ускоряют процесс, а часто увеличивают риск обмана.

  • Миф: можно уточнить статус визы, позвонив в посольство.
    Правда: для Нидерландов и ряда других стран такие запросы не рассматриваются.

  • Миф: если визовый центр переехал, старый адрес всё ещё работает.
    Правда: визиты по старым адресам невозможны, доступ открыт только по новым локациям.

Интересный факт

Визовые центры Австрии впервые объявили о графике работы на два месяца вперёд.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
