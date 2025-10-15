Новые правила отдыха в Европе: за один коктейль на улице можно потерять половину бюджета

Португальский курорт Албуфейра решил всерьёз заняться своей репутацией — теперь туристов, нарушающих общественный порядок, ждут солидные штрафы. Город в регионе Алгарве, известный как одно из самых гостеприимных мест для семейного отдыха, запускает кампанию под лозунгом "Остановись, уважай, расслабься". Цель проста: сделать отдых комфортным и безопасным для всех, кто приезжает насладиться солнцем и морем.

Новые правила: за что теперь штрафуют

Власти ввели строгие меры против антиобщественного поведения, которое портит облик города. Суммы штрафов колеблются от 150 до 1800 евро (от 14,4 до 172,8 тыс. руб.). Наказание грозит за поступки, которые раньше многим казались пустяком:

• разведение костров и барбекю на пляже;

• шум по ночам;

• нецензурное поведение;

• оставленные тележки из супермаркетов;

• распитие алкоголя в общественных местах;

• сон на улице или несанкционированный кемпинг.

Особенно жёстко власти намерены бороться с туристами, разгуливающими по городу в купальниках. За ношение пляжной одежды вне пляжей или бассейнов можно получить штраф от 300 до 1500 евро.

Нарушители, решившие проявить публичную наготу или заниматься сексом на улице, рискуют заплатить максимум — 1800 евро. Даже плевок на тротуар теперь имеет цену — 150 евро.

Местные власти пояснили, что особое внимание уделено чистоте и порядку в общественных местах. Тележки, оставленные на парковках, не только мешают, но и портят облик улиц. Власти хотят, чтобы Албуфейра воспринималась не как место бесконтрольных вечеринок, а как ухоженный и уважаемый курорт.

"Вложив 144 млн евро в проекты по всему муниципалитету за последние четыре года, Португалия стремится защитить местных жителей и сохранить свою репутацию места, подходящего для семейного отдыха", — подчеркнул эксперт из One Sure Insurance.

Почему это важно

По словам представителей страховой компании One Sure Insurance, инициатива Албуфейры — часть более широкой европейской тенденции. Всё больше стран и регионов принимают меры против так называемого "токсичного туризма" — когда приезжие ведут себя вызывающе, шумят, мусорят или игнорируют местные законы.

Эта проблема особенно заметна в местах массового отдыха, где поток путешественников превышает возможности инфраструктуры. Поэтому власти многих европейских городов вводят ограничения, штрафы и даже туристические налоги, чтобы сдерживать негативные последствия.

Советы туристам: как избежать штрафов

Читайте правила. Перед поездкой изучите официальный сайт города или курорта. Часто там публикуют список актуальных ограничений. Одевайтесь по месту. Купальник — для пляжа, одежда — для города. Это простое правило избавит от множества неприятностей. Избегайте уличного алкоголя. Даже безалкогольные напитки в стеклянной таре могут вызвать вопросы у полиции. Будьте тише ночью. В Алгарве популярны вечерние прогулки, но громкие песни под окнами теперь могут дорого обойтись. Не трогайте общественную собственность. Тележки, мусорные контейнеры и знаки — не игрушки для туристов.

А что если турист не знал о правилах

Незнание закона не освобождает от ответственности — этот принцип действует и в туристических зонах. Власти Албуфейры специально установили таблички с предупреждениями на нескольких языках, включая английский и испанский. Поэтому отговорки вроде "я не знал" больше не работают.

Если всё же произошёл инцидент, стоит сохранять вежливость и сотрудничать с полицией — это поможет минимизировать последствия.

Плюсы и минусы новых мер

Плюсы Минусы Повышение безопасности на курорте Могут отпугнуть часть туристов Защита интересов местных жителей Требуется информировать гостей заранее Сохранение чистоты и порядка Возможны спорные случаи при применении Улучшение имиджа Алгарве Повышенные расходы на контроль Меньше шума и конфликтов Некоторые считают меры чрезмерными Исторический контекст Проблема шумных туристов в Алгарве обострилась несколько лет назад, когда в соцсетях начали появляться видео с вечеринок на улицах и скандальных поступков отдыхающих. Эти кадры вызвали бурю возмущения среди местных жителей и побудили власти пересмотреть правила поведения. С тех пор Португалия системно инвестирует в улучшение городской среды и развитие инфраструктуры для ответственного туризма. Интересный факт Албуфейра — один из первых португальских городов, где появились пляжи с "Голубым флагом" за чистоту и безопасность.