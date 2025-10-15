Из точки А в точку Б: появился новый каталог автомаршрутов по России

Туризм

Осенью 2025 года Министерство экономического развития и Центр стратегических разработок (ЦСР) представили масштабный проект — новый каталог автомаршрутов по России, охватывающий уже 109 маршрутов в 62 регионах.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автопутешествие

Общая протяжённость путей впечатляет — более 40 тысяч километров, а к концу года планируется довести число маршрутов до 120. К 2030 году — до 180.

Для страны, где автомобиль давно стал не просто транспортом, а частью культурного кода, этот шаг — нечто большее, чем развитие туризма. Это проект по переосмыслению самой идеи путешествия: от классической дороги "из точки А в точку Б" — к опыту познания страны через движение.

Автотуризм как новая форма внутренней мобильности

Традиционно автомобильные маршруты в России развивались стихийно. Ещё в советскую эпоху существовали культовые направления — "Золотое кольцо", "Волга-тур", "Черноморское побережье". Но инфраструктура и цифровая навигация тогда были ограничены.

Сегодня всё иначе. Современные технологии, мобильные сервисы и карты высокой точности позволяют превратить автомобильное путешествие в гибрид приключения и исследования.

Каталог Минэкономразвития представляет собой готовые планы поездок - с отмеченными достопримечательностями, местами отдыха, кафе, автозаправками, парковками и гостиницами.

Причём маршруты адаптированы не только для легковых машин, но и для мотоциклистов и владельцев автодомов, что отражает растущую популярность караванинга в России.

Все маршруты размещены на портале Путешествуем.РФ, где пользователи могут выбрать направление, рассчитать маршрут, забронировать жильё и даже ознакомиться с рекомендациями по погоде и состоянию дорог.

География впечатлений

Каждый маршрут в каталоге — это мини-энциклопедия региона, соединяющая природу, историю и гастрономию.

Всего в проект включено более 1400 объектов туристического показа:

музеи, храмы, памятники архитектуры;

природные парки и заповедники;

фермы, винодельни, ремесленные мастерские;

промышленные объекты, открытые для экскурсий.

Помимо этого, каталог объединяет свыше тысячи объектов дорожного сервиса и 341 многофункциональную зону (МФЗ), где путешественники могут заправиться, перекусить, остановиться на ночь или просто выгулять собаку.

Туризм без пробелов

Интересно, что при разработке маршрутов учитывались запросы реальных автомобилистов - от расстояния между заправками до наличия точек зарядки для электромобилей.

Особое внимание уделено качеству придорожной инфраструктуры.

По данным Минэкономразвития, на маршрутах функционируют:

более 700 гостиниц, отелей и гостевых домов ;

десятки кафе, ресторанов и точек питания локальной кухни;

современные стоянки и кемпинги.

В будущем планируется интеграция каталогов с платформами бронирования, чтобы туристы могли не только строить маршрут, но и оплачивать услуги в один клик.

Экономика путешествий

Развитие автомаршрутов — это не просто удобство для туристов, но и новая экономическая модель для регионов.

По оценкам Минэкономразвития, в 2025 году внутренний турпоток достигнет 96 миллионов человек, а количество поездок на автомобиле увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом.

Автотуризм уже приносит ощутимые дивиденды малым городам.

Например, на трассе Москва — Казань появилось более десятка семейных кафе, арт-мастерских и мини-отелей, созданных местными предпринимателями. В Крыму и на Кавказе растёт число площадок для кемперов и глэмпингов.

Каждый новый маршрут стимулирует развитие локальных брендов, фермерских хозяйств и ремёсел, обеспечивая занятость в сельских районах.

Исторический контекст: от "Золотого кольца" к цифровому туризму

Идея объединения достопримечательностей в маршруты не нова.

В 1967 году по инициативе академика Дмитрия Лихачёва было создано "Золотое кольцо России" - первый туристический проект, представивший древнерусские города как живую культурную сеть.

Сегодняшний каталог автомаршрутов можно считать наследником этой традиции, только в цифровой и мобильной форме.

Он объединяет старинные дороги и современные магистрали в единую систему, позволяющую путешественникам самостоятельно открывать Россию - без туроператоров и групповых экскурсий.

"Наша цель — чтобы каждый человек, садясь за руль, чувствовал, что перед ним не просто дорога, а часть культурного маршрута страны", — подчеркнул представитель Минэкономразвития.

Туризм как инструмент связности

Развитие дорожных маршрутов напрямую связано с национальным проектом "Туризм и гостеприимство", в рамках которого ставится задача сделать автомобильные путешествия доступными, безопасными и комфортными.

Это не только культурная, но и геополитическая инициатива: внутренняя мобильность укрепляет единство страны, способствует инвестициям и развитию периферийных территорий.

По данным Центра стратегических разработок, на каждый вложенный рубль в инфраструктуру туризма регион получает до 5 рублей обратной экономической отдачи - за счёт новых рабочих мест, налогов и роста малого бизнеса.

Практические рекомендации путешественникам

Выбирайте маршрут заранее. На сайте Путешествуем.РФ можно фильтровать маршруты по длине, теме (культурные, гастрономические, природные) и региону. Проверяйте состояние дорог. Сервис интегрирован с данными ГИБДД и Росавтодора. Берите с собой зарядку. На многих маршрутах установлены станции для электромобилей, особенно в Центральной и Южной России. Используйте "многофункциональные зоны". Это безопасные остановки с туалетами, кафе и охраняемой парковкой. Планируйте время. Средняя дневная протяжённость комфортной поездки — 250-300 км, что позволяет совмещать движение с осмотром достопримечательностей.

Россия как маршрут

Сегодня автомаршруты превращаются в новый культурный феномен, объединяющий россиян вне зависимости от региона проживания.

Из Суздаля можно доехать до Байкала, из Калининграда — в Казань, из Сочи — на Эльбрус, следуя по заранее разработанным, безопасным и насыщенным маршрутам.

Это не просто дороги. Это ниточки связи между прошлым и будущим, между мегаполисами и провинцией, между туристом и страной.

FAQ

Что представляет собой новый каталог автомаршрутов?

Это интерактивная база данных с проверенными маршрутами по России, включающая описание достопримечательностей, сервисов, гостиниц и рекомендаций по дороге.

Где его можно найти?

Каталог размещён на официальном портале Путешествуем.РФ и регулярно обновляется экспертами Минэкономразвития и ЦСР.

Можно ли добавить свой маршрут?

Да, проект открыт для предложений. Эксперты рассматривают инициативы от регионов и частных компаний, если они соответствуют стандартам безопасности и качества.

Подходит ли проект для путешествий на автодомах?

Да. Многие маршруты адаптированы для караванеров и содержат информацию о стоянках и кемпингах.

Есть ли маршруты по северным регионам?

Да. Уже разработаны дороги по Карелии, Мурманской области и Архангельскому краю — с акцентом на экотуризм и наблюдение за северным сиянием.