Мечты о Сочи сбываются: форум AIRTRAVELSOCHI-2025 открывает новые горизонты

В Сочи стартовал международный форум "AIRTRAVELSOCHI 2025: Discover the Southgate to Russia", объединивший более 300 представителей авиакомпаний, туристических агентств, аэропортов, гостиничных сетей и региональных администраций. Местом встречи стал символичный для современной России объект — Красная Поляна, где туризм и инфраструктура буквально выросли из амбиции.

Идея форума проста, но стратегически важна: переосмыслить роль авиации в развитии туризма на Юге России. Если в 2014 году Сочи воспринимался как олимпийский бренд, то теперь он превращается в международный авиационно-туристический центр, через который открываются прямые маршруты на Ближний Восток и в Азию.

По словам Александра Руппеля, и. о. вице-губернатора Кубани, форум становится площадкой не только для профессиональных контактов, но и для обсуждения практических проблем — от доступности авиаперелётов до стандартизации туристического сервиса.

"Здесь встречаются не просто авиакомпании и отельеры. Здесь решаются вопросы, влияющие на всю экосистему путешествий — от логистики до эмоций пассажиров", — отметил Руппель.

Новая география: Персидский залив как главный партнёр

Один из центральных акцентов форума — рост международного интереса к Сочи, особенно со стороны стран Персидского залива. В 2025 году курорт посетили более 20 тысяч туристов из Бахрейна, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, что стало рекордом за всю историю региона.

Заместитель гендиректора холдинга "Аэродинамика" Александр Никонов отметил, что пассажиропоток между Сочи и странами залива вырос более чем на 150%, чему способствовало открытие регулярных рейсов шести авиакомпаний — от Etihad Airways до Flydubai.

Этот рост отражает мировую тенденцию: в постпандемийную эпоху центром турпотоков становятся региональные аэропорты, а не только мегаполисы. Сочи, обладая круглогодичной инфраструктурой и мягким климатом, стал естественной "точкой притяжения" для ближневосточных путешественников, ищущих мягкий климат и европейский уровень сервиса без визовых барьеров.

"Мы видим в Сочи южные ворота России, — отметил Никонов. — Это направление с потенциалом не только как туристический хаб, но и как культурная площадка, объединяющая разные страны".

Авиакомпания как медиатор туризма

В современном туризме авиакомпании давно перестали быть просто перевозчиками. Они стали медиаторами впечатлений, а их маршруты — частью культурного маркетинга.

На форуме "AIRTRAVELSOCHI 2025" обсуждалось, как бренды авиакомпаний могут формировать образы направлений. Например, Emirates и Etihad инвестируют миллионы долларов в контент о путешествиях, а российские перевозчики постепенно перенимают этот подход.

Отдельное внимание уделили вопросу доступности авиаперелётов: как совместными усилиями аэропортов, туроператоров и государства можно снизить барьер входа для туристов, особенно в регионы.

Показательно, что в 2026 году планируется открытие рейсов из двух новых стран, что может значительно изменить ландшафт международного туризма на юге России.

Опыт и эмоции: неофициальная часть форума

Организаторы форума сделали ставку на культурное погружение. На неформальных встречах участники посетили Sky Park, дегустации местных продуктов и мастер-классы по кавказской кухне. Это символично: форум, посвящённый путешествиям, сам стал путешествием по вкусу и духу Сочи.

"Чтобы продвигать регион, нужно сначала в него влюбиться", — заметил один из иностранных участников.

Эта идея воплотилась и в выборе специального гостя — Баратана Пасупати, генерального директора Jazeera Airways, который поделился опытом позиционирования новых направлений на международном рынке.

Исторический контекст: от "курорта для своих" к мировой сцене

История сочинского туризма — это постоянное движение от локального к глобальному. В советское время Сочи был символом "отпуска по путёвке", местом с чёткой социальной иерархией отдыха. После Олимпиады-2014 город стал иконой инфраструктурного возрождения, но долгое время оставался внутренним направлением.

Теперь, благодаря авиации, Сочи впервые за столетие становится международным курортом, напрямую связанным с Ближним Востоком, Европой и Азией. Это не просто смена маршрутов — это новая фаза культурного обмена.

Авиация как драйвер региональной экономики

Современная авиация — это не только транспорт, но и локомотив экономики. По оценкам экспертов, каждый новый международный маршрут создаёт до 200 рабочих мест в регионе, а каждый дополнительный миллион пассажиров приносит до 2 миллиардов рублей в смежные отрасли - от гостиниц до ресторанов и такси.

Для Сочи и Кубани развитие авиасообщения — это не только вопрос туризма, но и диверсификация экономики, где туризм становится устойчивым ресурсом роста.

Важно, что форум уделяет внимание устойчивости полётов и "зелёным технологиям" - от биотоплива до снижения углеродного следа аэропортов. Этот тренд становится обязательным элементом международного сотрудничества.

FAQ: о будущем авиационного туризма

Когда начнётся следующий форум AIRTRAVELSOCHI?

Следующее мероприятие запланировано на октябрь 2026 года, когда ожидается участие более 500 компаний из 30 стран.

Почему Сочи называют "Southgate to Russia"?

Это метафора, обозначающая его роль как южных воздушных ворот страны — точки входа для иностранных путешественников.

Какие направления планируют открыть?

Официально не объявлено, но обсуждаются прямые рейсы в Саудовскую Аравию и Индию.

Как форум влияет на развитие туризма?

Он формирует кооперацию между перевозчиками, администрацией и турбизнесом, что ускоряет открытие новых маршрутов и улучшает качество услуг.