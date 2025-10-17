Кисловодск — модно, полезно, вкусно: зачем ехать прямо сейчас и что не пропустить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:23
Туризм

Солнечно 300 дней в году, легендарный нарзан и парк размером с небольшой заповедник — не удивляйтесь, что Кисловодск снова в тренде. Сюда едут не только "на воды": за осознанным отдыхом, мягким климатом и привычками, которые легко увезти домой.

Курортный парк Кисловодска
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курортный парк Кисловодска

Почему это модно сейчас

  • Климат и высота: мягкая "европейская" зима, сухой воздух, прогулки работают как щадящая климатотерапия.
  • Новая аудитория: курорт заметно помолодел — всё больше гостей 25-34 лет.
  • Wellness-подход: профилактическая медицина, майер-терапия, аюрведа, сонный туризм.
  • Эстетика парка: терренкуры, канатка, виды на Главный Кавказский хребет — идеальны для "перезагрузки".

Как добраться

  • Самолётом до Минеральных Вод (новый терминал им. Лермонтова) + ~1 час на такси/трансфере.
  • Поездом: двухэтажный фирменный "Кавказ" (быстрее), другие — дольше, но прибывают прямо в центр.
  • Авто: ~1600 км от Москвы; удобно разбивать путь ночёвкой в Ростове-на-Дону.

Где остановиться

  • Санаторная классика: больше 40 здравниц — от семейных до медицинских центров.
  • MAYRVEDA Kislovodsk 5*: центр превентивной медицины (майер-терапия + аюрведа, таласо и бальнео), собственный бювет, программы от 3 до 14+ дней, модуль "Здоровый сон". Участник Healing Hotels of the World, лауреат World Luxury Awards.
  • Интерьеры — натуральные материалы, живое озеленение; формат "wellness first" для тех, кто ценит биохакинг без фанатизма.

Где пить нарзан

  • Нарзанная галерея (архитектор Самуил Уптон, 1853): доломитный и сульфатный нарзан в разных температурах; строгие правила розлива — только одноразовая посуда/чашки с носиком.
  • Бюветы санаториев: воду подают локально; в ряде гостиниц — сразу несколько марок ("Нарзан", "Славяновская", "Ессентуки-4").

Где гулять: парк как стиль жизни

  • Кисловодский парк (~1000 га): 900 видов растений, 217 видов птиц, Долина роз.
  • Терренкуры: 6 маркированных маршрутов (24,3 км) — дозированные нагрузки с видами на Эльбрус.
  • Канатная дорога: к горам Красное Солнышко и Малое Седло; закаты — must.
  • Культовые точки: Цветочный календарь, Храм воздуха, Замок коварства и любви, "Стеклянная струя", отреставрированная Каскадная лестница.

Где и как питаться

  • Городская гастросцена: "Высота 5642", Green Wood, "Веранда", "Шафран", "Мёд" — акцент на кавказской кухне (хычины, хинкали, шашлык), плюс европейское меню из локальных продуктов.
  • Привычка №1: вода по расписанию — малыми глотками, до и между приёмами пищи.
  • Привычка №2: медленное питание (майер-терапия) — маленькая ложка, тщательное пережёвывание, меньше соли и специй.

Куда сходить: культура и история

  • "Дача Шаляпина" — модерн, артефакты о жизни певца на курорте.
  • Музей-усадьба Н. А. Ярошенко — камерные экспозиции и кавказские пейзажи.
  • Краеведческий музей "Крепость" — начало официальной истории города.
  • Филармония — архив афиш и рояли "Беккер"; вечером — концерты.

Что привезти

  • Специи Кавказа, сулугуни (в т. ч. копчёный), колбасы, королёк, грецкие орехи — Центральный рынок, ярмарка.
  • Кисловодский фарфор, косметика "Линия курорта".

Новые привычки, которые стоит увезти

  • 10-12 тыс. шагов по терренкурам ежедневно.
  • Вода по графику — маленькими порциями.
  • "Медленная еда" и прогулка после обеда.
  • Сон-ритуалы: тишина, затемнение, умеренная прохлада.

Кисловодск — это про баланс: наука и природа, ритуалы здоровья и культурные прогулки. Приезжают "на воды", а уезжают с обновлённым режимом жизни — без лишнего пафоса и с реальным эффектом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
