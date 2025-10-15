Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:49
Туризм

Хорватия давно закрепила за собой статус одного из самых ярких туристических направлений Европы. Её побережье омывает Адриатическое море, Плитвицкие озёра поражают красотой, а старинные города манят уютными площадями и ароматом кофе. Однако помимо известных курортов вроде Дубровника и Сплита в стране есть менее популярные, но не менее очаровательные места. Одно из них — Копривница, город на севере Хорватии, в котором древние традиции, искусство и гастрономия сливаются в удивительную гармонию.

городской парк Копривницы, Хорватия
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
городской парк Копривницы, Хорватия

Как добраться до Копривницы

Копривница расположена между Загребом и Будапештом, в нескольких километрах от хорватско-венгерской границы. От столицы страны сюда можно добраться на поезде примерно за два часа, а поездка на автомобиле занимает около полутора часов. Из Загреба регулярно ходят автобусы, а путешественники, прилетающие самолётом, обычно выбирают именно этот маршрут.

Город небольшой, поэтому передвигаться по нему удобно пешком или на велосипеде — благо, здесь множество велодорожек, а прокат доступен почти на каждом углу. Река Копривница делит город на две части и придаёт ему особое спокойствие, напоминая о традициях старой Европы.

Прогулка по Копривнице: от парков до фестивалей

Главная гордость города — городской парк Копривницы. Это просторная зелёная зона с ухоженными аллеями, клумбами и изящным павильоном, где по вечерам часто проходят концерты. Весной здесь всё утопает в цветах, а летом парк превращается в оживлённое место встреч.

"Парк Копривницы — идеальное место, чтобы почувствовать ритм маленького хорватского города", — отмечают гиды по региону Подравина.

Если вы приедете в августе, обязательно посетите фестиваль "Возрождение" (Renaissance Festival). Это четырёхдневное историческое событие, посвящённое средневековому прошлому города. Улицы наполняются рыцарями, музыкантами, уличными актёрами, а в парке проходят ремесленные ярмарки и костюмированные представления.

Среди других достопримечательностей стоит отметить церковь Святого Николая, одну из старейших в регионе, а также Городской музей Копривницы и Галерею Копривницы, где представлены работы современных хорватских художников. Любителям искусства стоит съездить в соседний город Хлебине — там расположена знаменитая Галерея наивного искусства, в которой хранятся десятки полотен, отражающих сельский быт и дух Подравины.

Необычной изюминкой города стали восемь скульптур в форме велосипедов, разбросанных по центру — своеобразный символ любви Копривницы к здоровому образу жизни.

Кулинарное сердце Подравины

Название города имеет особое значение: "kopriva" — до боли знакомое русскому человеку слово "крапива". И это не просто случайность — крапива действительно стала символом местной кухни. Из неё готовят супы, пельмени, закуски и даже напитки.

В некоторых ресторанах подают ликёр и пиво из крапивы, а также оригинальные десерты с добавлением листьев растения. Туристы нередко приезжают сюда именно ради этого гастрономического опыта.

Где поесть в Копривнице

  • Pivnica Kraluš — уютный ресторан с традиционной хорватской кухней, где можно попробовать мясо на гриле и знаменитый крапивный суп.
  • Caffe Bar Art Koprivnica — популярное кафе в центре, где подают ароматный кофе и домашние пироги.
  • Smutek — небольшой гастробар у городского рынка, где готовят блюда из фермерских продуктов.
  • Vintage Bar — место для вечернего отдыха, коктейлей и живой музыки.

Родина Vegeta и легенды о вкусе

Копривница известна ещё и тем, что именно здесь родилась одна из самых известных кулинарных марок Европы — Podravka, основанная в 1934 году. Компания подарила миру знаменитую приправу Vegeta, которая до сих пор используется в тысячах кухонь по всему миру.

В городе открыт Музей еды Podravka, где можно узнать, как создавалась легендарная специя и как менялось производство продуктов питания в Хорватии. Экспозиция включает старинные упаковки, рецепты и оборудование — настоящий рай для любителей гастрономии.

Советы для путешественников

  1. Приезжайте летом. В это время проходят фестивали, а кафе выносят столики на улицы.
  2. Планируйте поездку из Загреба. Это самый удобный способ попасть в город.
  3. Берите велосипед напрокат. Копривница — один из самых "велосипедных" городов Хорватии.
  4. Попробуйте местное пиво. Крапивное пиво — редкий напиток, который можно найти только здесь.
  5. Посетите Хлебине. Поездка займёт не более получаса и станет отличным дополнением к культурной программе.

Часто задаваемые вопросы

Какое время лучше выбрать для поездки?
С мая по сентябрь — в это время проходят фестивали и погода идеально подходит для прогулок.

Можно ли остановиться в городе на выходные?
Да, Копривница компактна — двух дней достаточно, чтобы увидеть основные достопримечательности и насладиться местной кухней.

Подходит ли город для семейного отдыха?
Безусловно. Тихие улицы, парки и безопасная атмосфера делают его идеальным направлением для поездок с детьми.

Уточнения

Копри́вница (хорв. Koprivnica) — город в Хорватии, в северной части страны. Крупнейший город Копривницко-Крижевацкой жупании. Копривница расположена на северо-восток от Загреба (расстояние до столицы — 75 километров). Поселение на месте нынешнего города впервые упомянуто в 1272 году, в 1356 году Копривница получила статус города.

"Вегета" (Vegeta) — универсальная приправа к блюдам, производителем которой является хорватский концерн "Podravka" (Копривница). Содержит комбинацию нескольких видов специй, сушеных овощей и усилителя вкуса. Vegeta — один из самых известных хорватских продуктов, более чем за четыре десятилетия своего существования она вошла в кухни потребителей более чем 30 стран.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
