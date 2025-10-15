Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников

Хорватия давно закрепила за собой статус одного из самых ярких туристических направлений Европы. Её побережье омывает Адриатическое море, Плитвицкие озёра поражают красотой, а старинные города манят уютными площадями и ароматом кофе. Однако помимо известных курортов вроде Дубровника и Сплита в стране есть менее популярные, но не менее очаровательные места. Одно из них — Копривница, город на севере Хорватии, в котором древние традиции, искусство и гастрономия сливаются в удивительную гармонию.
Копривница расположена между Загребом и Будапештом, в нескольких километрах от хорватско-венгерской границы. От столицы страны сюда можно добраться на поезде примерно за два часа, а поездка на автомобиле занимает около полутора часов. Из Загреба регулярно ходят автобусы, а путешественники, прилетающие самолётом, обычно выбирают именно этот маршрут.
Город небольшой, поэтому передвигаться по нему удобно пешком или на велосипеде — благо, здесь множество велодорожек, а прокат доступен почти на каждом углу. Река Копривница делит город на две части и придаёт ему особое спокойствие, напоминая о традициях старой Европы.
Главная гордость города — городской парк Копривницы. Это просторная зелёная зона с ухоженными аллеями, клумбами и изящным павильоном, где по вечерам часто проходят концерты. Весной здесь всё утопает в цветах, а летом парк превращается в оживлённое место встреч.
"Парк Копривницы — идеальное место, чтобы почувствовать ритм маленького хорватского города", — отмечают гиды по региону Подравина.
Если вы приедете в августе, обязательно посетите фестиваль "Возрождение" (Renaissance Festival). Это четырёхдневное историческое событие, посвящённое средневековому прошлому города. Улицы наполняются рыцарями, музыкантами, уличными актёрами, а в парке проходят ремесленные ярмарки и костюмированные представления.
Среди других достопримечательностей стоит отметить церковь Святого Николая, одну из старейших в регионе, а также Городской музей Копривницы и Галерею Копривницы, где представлены работы современных хорватских художников. Любителям искусства стоит съездить в соседний город Хлебине — там расположена знаменитая Галерея наивного искусства, в которой хранятся десятки полотен, отражающих сельский быт и дух Подравины.
Необычной изюминкой города стали восемь скульптур в форме велосипедов, разбросанных по центру — своеобразный символ любви Копривницы к здоровому образу жизни.
Название города имеет особое значение: "kopriva" — до боли знакомое русскому человеку слово "крапива". И это не просто случайность — крапива действительно стала символом местной кухни. Из неё готовят супы, пельмени, закуски и даже напитки.
В некоторых ресторанах подают ликёр и пиво из крапивы, а также оригинальные десерты с добавлением листьев растения. Туристы нередко приезжают сюда именно ради этого гастрономического опыта.
Копривница известна ещё и тем, что именно здесь родилась одна из самых известных кулинарных марок Европы — Podravka, основанная в 1934 году. Компания подарила миру знаменитую приправу Vegeta, которая до сих пор используется в тысячах кухонь по всему миру.
В городе открыт Музей еды Podravka, где можно узнать, как создавалась легендарная специя и как менялось производство продуктов питания в Хорватии. Экспозиция включает старинные упаковки, рецепты и оборудование — настоящий рай для любителей гастрономии.
Какое время лучше выбрать для поездки?
С мая по сентябрь — в это время проходят фестивали и погода идеально подходит для прогулок.
Можно ли остановиться в городе на выходные?
Да, Копривница компактна — двух дней достаточно, чтобы увидеть основные достопримечательности и насладиться местной кухней.
Подходит ли город для семейного отдыха?
Безусловно. Тихие улицы, парки и безопасная атмосфера делают его идеальным направлением для поездок с детьми.
Уточнения
Копри́вница (хорв. Koprivnica) — город в Хорватии, в северной части страны. Крупнейший город Копривницко-Крижевацкой жупании. Копривница расположена на северо-восток от Загреба (расстояние до столицы — 75 километров). Поселение на месте нынешнего города впервые упомянуто в 1272 году, в 1356 году Копривница получила статус города.
"Вегета" (Vegeta) — универсальная приправа к блюдам, производителем которой является хорватский концерн "Podravka" (Копривница). Содержит комбинацию нескольких видов специй, сушеных овощей и усилителя вкуса. Vegeta — один из самых известных хорватских продуктов, более чем за четыре десятилетия своего существования она вошла в кухни потребителей более чем 30 стран.
