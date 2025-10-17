Семейные каникулы без суеты: топ направлений, где понравится и детям, и родителям

Осенние каникулы — отличное время, чтобы отдохнуть всей семьёй, сменить обстановку и показать детям что-то новое. Эксперты "Авито Путешествия" собрали самые популярные направления в России, где можно провести незабываемую неделю без больших затрат. Мы изучили, что посмотреть с детьми, какие активности есть и сколько стоит жильё.

1. Республика Татарстан — Казань

Где

Столица Татарстана, на берегу Волги

Средняя цена жилья: от 2 000 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Казань сочетает древнюю историю и современную инфраструктуру. Здесь детям будет интересно и познавательно.

Что посмотреть

Казанский Кремль — историческое сердце города с обзорными площадками и музеями.

Музей естественной истории Татарстана — интерактивные экспозиции о динозаврах и природе.

Аквапарк "Ривьера" — один из крупнейших в России, с зонами для всех возрастов.

Театр кукол "Экият" — красочное шоу, способное впечатлить и малышей, и подростков.

Чем заняться

Мастер-классы по татарским ремеслам и дегустация чак-чака и эчпочмаков.

2. Калининградская область — Калининград и Куршская коса

Где

Западная точка России, побережье Балтийского моря

Средняя цена жилья: от 1 800 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Регион идеально подходит для познавательных каникул: море, природа, история и интерактивные музеи.

Что посмотреть

Музей Мирового океана — настоящие корабли, подводная лодка, аквариумы и зал "Планета Океан".

Калининградский зоопарк — один из старейших в стране.

Музей янтаря — мастер-классы по созданию сувениров.

Нацпарк "Куршская коса" — знаменитый "Танцующий лес" и дюны с обзорными площадками.

Дополнительно

В замке Шаакен под Калининградом проходят квесты и ремесленные мастерские в средневековом стиле.

3. Нижегородская область — Нижний Новгород

Где

Слияние рек Оки и Волги

Средняя цена жилья: от 2 000 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Город соединил старинную атмосферу и современные развлечения.

Что посмотреть

Нижегородский кремль — стены, башни и музеи с интерактивными программами для детей.

Канатная дорога через Волгу — вид на город с высоты птичьего полёта.

Парк "Швейцария" — зоны отдыха, верёвочный парк и детские площадки.

Музей занимательных наук "Кварки" — лаборатория для экспериментов и открытий.

Советуем попробовать

Местные пряники и кулебяки — вкусная традиция Нижнего Новгорода.

4. Подмосковье — Коломна

Где

120 км от Москвы

Средняя цена жилья: от 2 500 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Коломна — настоящий музей под открытым небом с уютной атмосферой старого города.

Что посмотреть:

Коломенский кремль — интерактивные экскурсии и исторические квесты.

Музей пастилы — дегустации и театрализованные представления.

Музей Калача — мастер-классы по выпечке и вкусные сувениры.

Дополнительно

Осенью в Коломне проходят ярмарки и фестивали реконструкции. Аутентичная атмосфера и гастрономические традиции делают поездку особенно уютной.

5. Ленинградская область — Санкт-Петербург и Выборг

Где

Северо-запад России

Средняя цена жилья: Санкт-Петербург — от 3 800 ₽, Выборг — от 2 000 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Петербург — город, где детям интересно не меньше, чем взрослым.

Что посмотреть в Петербурге:

Музей "ЛабиринтУм" — увлекательная наука в формате игр и экспериментов.

Музей железных дорог России — редкие паровозы и макеты.

"Гранд Макет Россия" — миниатюрная страна с движущимися поездами

Океанариум и Ленинградский зоопарк — программы для всей семьи.

В Выборге

Выборгский замок — рыцарские квесты и фестивали.

Музей шоколада — дегустации и мастер-классы.

Когда и на сколько ехать

Осенние школьные каникулы 2025 года в большинстве регионов пройдут с 25 октября по 2 ноября.

Некоторые школы могут сместить даты в зависимости от учебного графика.

Сравнение цен на жильё

Направление Средняя цена за сутки (на 4 чел.) Формат жилья Казань от 2 000 ₽ квартира/апартаменты Калининград от 1 800 ₽ квартира Нижний Новгород от 2 000 ₽ апартаменты Коломна от 2 500 ₽ гостевой дом Санкт-Петербург / Выборг от 2 000-5 000 ₽ квартира, отель

Советы для бюджетного отдыха

Бронируйте жильё заранее — за 2-3 недели до каникул можно сэкономить до 30%. Планируйте маршруты — многие музеи и парки предлагают скидки при онлайн-бронировании. Выбирайте апартаменты с кухней — удобно и экономно для семьи с детьми. Следите за бесплатными событиями — в октябре во многих городах проходят фестивали и мастер-классы.

Осенние каникулы — отличный повод показать детям исторические города России, погулять на свежем воздухе и получить новые впечатления. А благодаря разумному планированию сделать это можно без лишних расходов.