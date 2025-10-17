Семейные каникулы без суеты: топ направлений, где понравится и детям, и родителям

Осенние каникулы — отличное время, чтобы отдохнуть всей семьёй, сменить обстановку и показать детям что-то новое. Эксперты "Авито Путешествия" собрали самые популярные направления в России, где можно провести незабываемую неделю без больших затрат. Мы изучили, что посмотреть с детьми, какие активности есть и сколько стоит жильё.
1. Республика Татарстан — Казань
Где
Столица Татарстана, на берегу Волги Средняя цена жилья: от 2 000 ₽/сутки
Почему стоит поехать
Казань сочетает древнюю историю и современную инфраструктуру. Здесь детям будет интересно и познавательно.
Что посмотреть
Казанский Кремль — историческое сердце города с обзорными площадками и музеями.
Музей естественной истории Татарстана — интерактивные экспозиции о динозаврах и природе.
Аквапарк "Ривьера" — один из крупнейших в России, с зонами для всех возрастов.
Театр кукол "Экият" — красочное шоу, способное впечатлить и малышей, и подростков.
Чем заняться
Мастер-классы по татарским ремеслам и дегустация чак-чака и эчпочмаков.
2. Калининградская область — Калининград и Куршская коса
Где
Западная точка России, побережье Балтийского моря Средняя цена жилья: от 1 800 ₽/сутки
Почему стоит поехать
Регион идеально подходит для познавательных каникул: море, природа, история и интерактивные музеи.
Что посмотреть
Музей Мирового океана — настоящие корабли, подводная лодка, аквариумы и зал "Планета Океан".
Калининградский зоопарк — один из старейших в стране.
Музей янтаря — мастер-классы по созданию сувениров.
Нацпарк "Куршская коса" — знаменитый "Танцующий лес" и дюны с обзорными площадками.
Дополнительно
В замке Шаакен под Калининградом проходят квесты и ремесленные мастерские в средневековом стиле.
3. Нижегородская область — Нижний Новгород
Где
Слияние рек Оки и Волги Средняя цена жилья: от 2 000 ₽/сутки
Почему стоит поехать
Город соединил старинную атмосферу и современные развлечения.
Что посмотреть
Нижегородский кремль — стены, башни и музеи с интерактивными программами для детей.
Канатная дорога через Волгу — вид на город с высоты птичьего полёта.
Парк "Швейцария" — зоны отдыха, верёвочный парк и детские площадки.
Музей занимательных наук "Кварки" — лаборатория для экспериментов и открытий.
Советуем попробовать
Местные пряники и кулебяки — вкусная традиция Нижнего Новгорода.
4. Подмосковье — Коломна
Где
120 км от Москвы Средняя цена жилья: от 2 500 ₽/сутки
Почему стоит поехать
Коломна — настоящий музей под открытым небом с уютной атмосферой старого города.
Что посмотреть:
Коломенский кремль — интерактивные экскурсии и исторические квесты.
Музей пастилы — дегустации и театрализованные представления.
Музей Калача — мастер-классы по выпечке и вкусные сувениры.
Дополнительно
Осенью в Коломне проходят ярмарки и фестивали реконструкции. Аутентичная атмосфера и гастрономические традиции делают поездку особенно уютной.
5. Ленинградская область — Санкт-Петербург и Выборг
Где
Северо-запад России Средняя цена жилья: Санкт-Петербург — от 3 800 ₽, Выборг — от 2 000 ₽/сутки
Почему стоит поехать
Петербург — город, где детям интересно не меньше, чем взрослым.
Что посмотреть в Петербурге:
Музей "ЛабиринтУм" — увлекательная наука в формате игр и экспериментов.
Музей железных дорог России — редкие паровозы и макеты.
"Гранд Макет Россия" — миниатюрная страна с движущимися поездами
Океанариум и Ленинградский зоопарк — программы для всей семьи.
В Выборге
Выборгский замок — рыцарские квесты и фестивали.
Музей шоколада — дегустации и мастер-классы.
Когда и на сколько ехать
Осенние школьные каникулы 2025 года в большинстве регионов пройдут с 25 октября по 2 ноября. Некоторые школы могут сместить даты в зависимости от учебного графика.
Сравнение цен на жильё
Направление
Средняя цена за сутки (на 4 чел.)
Формат жилья
Казань
от 2 000 ₽
квартира/апартаменты
Калининград
от 1 800 ₽
квартира
Нижний Новгород
от 2 000 ₽
апартаменты
Коломна
от 2 500 ₽
гостевой дом
Санкт-Петербург / Выборг
от 2 000-5 000 ₽
квартира, отель
Советы для бюджетного отдыха
Бронируйте жильё заранее — за 2-3 недели до каникул можно сэкономить до 30%.
Планируйте маршруты — многие музеи и парки предлагают скидки при онлайн-бронировании.
Выбирайте апартаменты с кухней — удобно и экономно для семьи с детьми.
Следите за бесплатными событиями — в октябре во многих городах проходят фестивали и мастер-классы.
Осенние каникулы — отличный повод показать детям исторические города России, погулять на свежем воздухе и получить новые впечатления. А благодаря разумному планированию сделать это можно без лишних расходов.
