Семейные каникулы без суеты: топ направлений, где понравится и детям, и родителям

5:42
Туризм

Осенние каникулы — отличное время, чтобы отдохнуть всей семьёй, сменить обстановку и показать детям что-то новое. Эксперты "Авито Путешествия" собрали самые популярные направления в России, где можно провести незабываемую неделю без больших затрат. Мы изучили, что посмотреть с детьми, какие активности есть и сколько стоит жильё.

Осенний Санкт-Петербург
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний Санкт-Петербург

1. Республика Татарстан — Казань

Где

Столица Татарстана, на берегу Волги
Средняя цена жилья: от 2 000 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Казань сочетает древнюю историю и современную инфраструктуру. Здесь детям будет интересно и познавательно.

Что посмотреть

  • Казанский Кремль — историческое сердце города с обзорными площадками и музеями.
  • Музей естественной истории Татарстана — интерактивные экспозиции о динозаврах и природе.
  • Аквапарк "Ривьера" — один из крупнейших в России, с зонами для всех возрастов.
  • Театр кукол "Экият" — красочное шоу, способное впечатлить и малышей, и подростков.

Чем заняться

Мастер-классы по татарским ремеслам и дегустация чак-чака и эчпочмаков.

2. Калининградская область — Калининград и Куршская коса

Где

Западная точка России, побережье Балтийского моря
Средняя цена жилья: от 1 800 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Регион идеально подходит для познавательных каникул: море, природа, история и интерактивные музеи.

Что посмотреть

  • Музей Мирового океана — настоящие корабли, подводная лодка, аквариумы и зал "Планета Океан".
  • Калининградский зоопарк — один из старейших в стране.
  • Музей янтаря — мастер-классы по созданию сувениров.
  • Нацпарк "Куршская коса" — знаменитый "Танцующий лес" и дюны с обзорными площадками.

Дополнительно

В замке Шаакен под Калининградом проходят квесты и ремесленные мастерские в средневековом стиле.

3. Нижегородская область — Нижний Новгород

Где

Слияние рек Оки и Волги
Средняя цена жилья: от 2 000 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Город соединил старинную атмосферу и современные развлечения.

Что посмотреть

  • Нижегородский кремль — стены, башни и музеи с интерактивными программами для детей.
  • Канатная дорога через Волгу — вид на город с высоты птичьего полёта.
  • Парк "Швейцария" — зоны отдыха, верёвочный парк и детские площадки.
  • Музей занимательных наук "Кварки" — лаборатория для экспериментов и открытий.

Советуем попробовать

Местные пряники и кулебяки — вкусная традиция Нижнего Новгорода.

4. Подмосковье — Коломна

Где

120 км от Москвы
Средняя цена жилья: от 2 500 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Коломна — настоящий музей под открытым небом с уютной атмосферой старого города.

Что посмотреть:

  • Коломенский кремль — интерактивные экскурсии и исторические квесты.
  • Музей пастилы — дегустации и театрализованные представления.
  • Музей Калача — мастер-классы по выпечке и вкусные сувениры.

Дополнительно

Осенью в Коломне проходят ярмарки и фестивали реконструкции. Аутентичная атмосфера и гастрономические традиции делают поездку особенно уютной.

5. Ленинградская область — Санкт-Петербург и Выборг

Где

Северо-запад России
Средняя цена жилья: Санкт-Петербург — от 3 800 ₽, Выборг — от 2 000 ₽/сутки

Почему стоит поехать

Петербург — город, где детям интересно не меньше, чем взрослым.

Что посмотреть в Петербурге:

  • Музей "ЛабиринтУм" — увлекательная наука в формате игр и экспериментов.
  • Музей железных дорог России — редкие паровозы и макеты.
  • "Гранд Макет Россия" — миниатюрная страна с движущимися поездами
  • Океанариум и Ленинградский зоопарк — программы для всей семьи.

В Выборге

  • Выборгский замок — рыцарские квесты и фестивали.
  • Музей шоколада — дегустации и мастер-классы.

Когда и на сколько ехать

Осенние школьные каникулы 2025 года в большинстве регионов пройдут с 25 октября по 2 ноября.
Некоторые школы могут сместить даты в зависимости от учебного графика.

Сравнение цен на жильё

Направление Средняя цена за сутки (на 4 чел.) Формат жилья
Казань от 2 000 ₽ квартира/апартаменты
Калининград от 1 800 ₽ квартира
Нижний Новгород от 2 000 ₽ апартаменты
Коломна от 2 500 ₽ гостевой дом
Санкт-Петербург / Выборг от 2 000-5 000 ₽ квартира, отель

Советы для бюджетного отдыха

  1. Бронируйте жильё заранее — за 2-3 недели до каникул можно сэкономить до 30%.
  2. Планируйте маршруты — многие музеи и парки предлагают скидки при онлайн-бронировании.
  3. Выбирайте апартаменты с кухней — удобно и экономно для семьи с детьми.
  4. Следите за бесплатными событиями — в октябре во многих городах проходят фестивали и мастер-классы.

Осенние каникулы — отличный повод показать детям исторические города России, погулять на свежем воздухе и получить новые впечатления. А благодаря разумному планированию сделать это можно без лишних расходов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
