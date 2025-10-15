Зов Мьянмы: как россиян заманивают работой мечты, а превращают в рабов

В 2025 году из Мьянмы были освобождены шесть граждан России, оказавшихся в трудовом рабстве. Об этом рассказал заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Таиланде Илья Ильин в интервью РИА. По его словам, подобные истории происходят всё чаще: россияне попадают в ловушку, откликаясь на заманчивые предложения о работе в Юго-Восточной Азии.
Главная особенность схемы — её правдоподобие. Потенциальные жертвы находят объявления о работе в телеграм-чатах, где им предлагают "перспективные вакансии в Таиланде". Девушкам чаще обещают работу моделей, а парням — маркетологов или SMM-специалистов.
"Людей встречают в аэропорту Бангкока, отвозят на границу в район Месота, а затем нелегально переправляют через реку в Мьянму", — пояснил заведующий консульским отделом Илья Ильин.
На этом этапе у жертв забирают телефоны и документы, а многие даже не осознают, что пересекли границу. Уже на территории Мьянмы им сообщают, что они "устроены" на работу — как правило, в колл-центры, где требуется выполнять финансовый план по выманиванию денег из граждан других стран.
По словам дипломата, условия работы в таких местах приближаются к каторжным.
"Если установленная сумма не заработана, применяются различные методы — вплоть до физического насилия. Людей могут бить за невыполнение планов", — рассказал Ильин, принимавший участие в освобождении четырёх россиян.
Колл-центры расположены в закрытых поселениях, обнесённых колючей проволокой. Внутри — охрана, магазины, массажные салоны, даже казино и спа-зоны. Всё это создаёт иллюзию цивилизованной жизни, но на деле сотрудники не могут покинуть территорию без разрешения. Самый известный лагерь — KK Park, находящийся в округе Мьявади, у границы с Таиландом.
В 2025 году при участии посольства России из плена удалось вывести четверых граждан России, ещё двоих освободили китайские власти во время масштабной операции против преступных группировок.
"Главное — дать о себе знать. Найти любую возможность сообщить родственникам, друзьям или знакомым, чтобы они обратились в посольство", — подчеркнул дипломат.
Многие заложники остаются невидимыми для властей, ведь колл-центры тщательно охраняются, а информация о местонахождении удерживаемых не раскрывается.
"Необходимо как-то проявиться, подать сигнал, потому что доступа туда никому нет", — добавил Ильин.
Российские дипломаты признают: местные власти Мьянмы поддерживают передачу найденных иностранцев Таиланду, но не занимаются их поиском.
"Похоже, что вне масштабных операций против колл-центров этим никто не занимается. Почему — можно только догадываться. Мы ведь находимся в Таиланде, и точно знать, что происходит в Мьянме, сложно", — отметил Ильин.
Между тем, по данным международных организаций, подобные "рабские фабрики" действуют не только в Мьянме, но и в соседних Камбодже и Лаосе. В них работают сотни иностранцев — от граждан Китая и Филиппин до россиян и украинцев.
Специалисты по безопасности советуют проявлять осторожность при поиске работы за рубежом. Вот основные рекомендации:
В случае попадания в подобную ситуацию важно попытаться подать сигнал помощи:
Даже одно сообщение может спасти жизнь, как показывают примеры освобождённых россиян.
Кто чаще становится жертвой подобных схем?
В основном — молодые люди 18-30 лет, ищущие работу за рубежом без знания языка и опыта.
Как понять, что предложение подозрительное?
Если обещают высокую зарплату без собеседования и документов, а общение происходит только через Telegram — это почти всегда мошенничество.
Можно ли обратиться за помощью в Таиланде?
Да, граждане России могут связаться с посольством РФ в Бангкоке или с консульством в Пхукете.
Уточнения
Респу́блика Сою́з Мья́нма (бирм. ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် [pjìˈdàʊɴzṵ θàɴˈməda̰ mˈjəmà nàɪɴŋàɴˈdɔ̀] Пьидаунзу Мьянма Найнгандо) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма. Столица — город Нейпьидо (Мандалайский административный округ). Государственный язык — бирманский.
Ра́бство — система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина, повелителя) или государства. Прежде в рабов обращали пленников, преступников и должников, позже и гражданских лиц, которых принуждали работать на своего хозяина. Рабство в этой форме было широко распространено до XX века, в некоторых странах существует до сих пор.
