Зов Мьянмы: как россиян заманивают работой мечты, а превращают в рабов

В 2025 году из Мьянмы были освобождены шесть граждан России, оказавшихся в трудовом рабстве. Об этом рассказал заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Таиланде Илья Ильин в интервью РИА. По его словам, подобные истории происходят всё чаще: россияне попадают в ловушку, откликаясь на заманчивые предложения о работе в Юго-Восточной Азии.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мьянма

Как россияне оказываются в мьянманском плену

Главная особенность схемы — её правдоподобие. Потенциальные жертвы находят объявления о работе в телеграм-чатах, где им предлагают "перспективные вакансии в Таиланде". Девушкам чаще обещают работу моделей, а парням — маркетологов или SMM-специалистов.

"Людей встречают в аэропорту Бангкока, отвозят на границу в район Месота, а затем нелегально переправляют через реку в Мьянму", — пояснил заведующий консульским отделом Илья Ильин.

На этом этапе у жертв забирают телефоны и документы, а многие даже не осознают, что пересекли границу. Уже на территории Мьянмы им сообщают, что они "устроены" на работу — как правило, в колл-центры, где требуется выполнять финансовый план по выманиванию денег из граждан других стран.

Жесткие условия и насилие

По словам дипломата, условия работы в таких местах приближаются к каторжным.

"Если установленная сумма не заработана, применяются различные методы — вплоть до физического насилия. Людей могут бить за невыполнение планов", — рассказал Ильин, принимавший участие в освобождении четырёх россиян.

Колл-центры расположены в закрытых поселениях, обнесённых колючей проволокой. Внутри — охрана, магазины, массажные салоны, даже казино и спа-зоны. Всё это создаёт иллюзию цивилизованной жизни, но на деле сотрудники не могут покинуть территорию без разрешения. Самый известный лагерь — KK Park, находящийся в округе Мьявади, у границы с Таиландом.

Как выбраться и кому удалось спастись

В 2025 году при участии посольства России из плена удалось вывести четверых граждан России, ещё двоих освободили китайские власти во время масштабной операции против преступных группировок.

"Главное — дать о себе знать. Найти любую возможность сообщить родственникам, друзьям или знакомым, чтобы они обратились в посольство", — подчеркнул дипломат.

Многие заложники остаются невидимыми для властей, ведь колл-центры тщательно охраняются, а информация о местонахождении удерживаемых не раскрывается.

"Необходимо как-то проявиться, подать сигнал, потому что доступа туда никому нет", — добавил Ильин.

Почему власти Мьянмы не вмешиваются

Российские дипломаты признают: местные власти Мьянмы поддерживают передачу найденных иностранцев Таиланду, но не занимаются их поиском.

"Похоже, что вне масштабных операций против колл-центров этим никто не занимается. Почему — можно только догадываться. Мы ведь находимся в Таиланде, и точно знать, что происходит в Мьянме, сложно", — отметил Ильин.

Между тем, по данным международных организаций, подобные "рабские фабрики" действуют не только в Мьянме, но и в соседних Камбодже и Лаосе. В них работают сотни иностранцев — от граждан Китая и Филиппин до россиян и украинцев.

Как защититься от вербовщиков

Специалисты по безопасности советуют проявлять осторожность при поиске работы за рубежом. Вот основные рекомендации:

Проверяйте компанию. Если вам предлагают работу через мессенджер без официального сайта и офиса — это повод насторожиться. Не пересылайте документы неизвестным. Паспортные данные часто используют для шантажа. Требуйте официальное приглашение. Настоящие работодатели присылают трудовой договор и контактные данные. Сообщайте близким о маршруте. Отправляйтесь за границу только с обратным билетом и страховкой. Запишите контакты консульств. В чрезвычайных ситуациях они должны быть под рукой.

Если вы стали жертвой

В случае попадания в подобную ситуацию важно попытаться подать сигнал помощи:

через друзей в социальных сетях;

сообщением родственникам;

при возможности — через другие удерживаемые группы.

Даже одно сообщение может спасти жизнь, как показывают примеры освобождённых россиян.

Часто задаваемые вопросы

Кто чаще становится жертвой подобных схем?

В основном — молодые люди 18-30 лет, ищущие работу за рубежом без знания языка и опыта.

Как понять, что предложение подозрительное?

Если обещают высокую зарплату без собеседования и документов, а общение происходит только через Telegram — это почти всегда мошенничество.

Можно ли обратиться за помощью в Таиланде?

Да, граждане России могут связаться с посольством РФ в Бангкоке или с консульством в Пхукете.

Уточнения

Респу́блика Сою́з Мья́нма (бирм. ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် [pjìˈdàʊɴzṵ θàɴˈməda̰ mˈjəmà nàɪɴŋàɴˈdɔ̀] Пьидаунзу Мьянма Найнгандо) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма. Столица — город Нейпьидо (Мандалайский административный округ). Государственный язык — бирманский.



Ра́бство — система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина, повелителя) или государства. Прежде в рабов обращали пленников, преступников и должников, позже и гражданских лиц, которых принуждали работать на своего хозяина. Рабство в этой форме было широко распространено до XX века, в некоторых странах существует до сих пор.

