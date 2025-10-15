Три перелета по цене одного: в России молодежь скупает билеты по секретной программе

Для молодых путешественников открываются новые возможности — по всей стране действует государственная программа субсидированных авиабилетов. Она позволяет молодым людям до 23 лет совершать авиаперелёты по сниженным тарифам и исследовать Россию без серьёзных затрат.

Что представляет собой программа

Суть инициативы проста: государство компенсирует часть стоимости авиабилета, благодаря чему пассажир платит лишь часть цены. Программа распространяется на рейсы по России и доступна молодым гражданам от 12 до 23 лет включительно.

Каждому участнику предоставляется возможность совершить 2-3 перелёта в год по специальным тарифам. Субсидии распространяются как на прямые, так и на некоторые транзитные рейсы, выполняемые российскими авиакомпаниями.

"Программа делает внутренние путешествия для молодёжи реальными и доступными", — подчеркнули в Минтрансе России.

Примеры доступных направлений

Одним из самых ярких кейсов стала поездка студентки из Москвы на Камчатку: билет в обе стороны обошёлся всего в 7 500 рублей, тогда как стандартная цена на этот маршрут обычно превышает 40 000 рублей.

Благодаря субсидиям можно выбрать популярные маршруты:

Москва — Владивосток,

Санкт-Петербург — Сочи,

Екатеринбург — Калининград,

Новосибирск — Махачкала,

Казань — Якутск.

Как оформить льготный билет

Проверить доступные направления. Список маршрутов публикуется на сайтах авиакомпаний и обновляется ежесезонно. Выбрать перевозчика. Участвуют крупнейшие авиакомпании страны — "Аэрофлот", "Россия", "Якутия", "Аврора" и другие. Подтвердить возраст. При покупке билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Забронировать заранее. Количество льготных мест ограничено, поэтому лучше планировать поездку за 1-2 месяца.

Почему это важно

Программа не только делает путешествия доступнее, но и стимулирует внутренний туризм, особенно среди молодёжи. Россия огромна, и возможность дешёвых перелётов позволяет увидеть уникальные регионы — от Дальнего Востока до Калининграда.

"Для многих студентов и школьников это шанс впервые увидеть океан, горы или Северное сияние", — отметил представитель одной из авиакомпаний.

Возможные ограничения

Льгота действует только для граждан России.

Билеты продаются на определённые направления и даты, установленные программой.

Количество субсидированных мест ограничено, особенно в высокий сезон.

А что если билетов не осталось?

Если субсидированные места закончились, можно подписаться на уведомления авиакомпаний — иногда квоты расширяются. Также стоит рассмотреть комбинированные маршруты: например, доехать поездом до крупного узла, а оттуда лететь по льготе.

Часто задаваемые вопросы

Кто имеет право на льготные билеты?

Все граждане России в возрасте от 12 до 23 лет включительно.

Можно ли использовать программу несколько раз в год?

Да, разрешено до трёх перелётов ежегодно.

Действует ли льгота на багаж?

Да, условия аналогичны обычным тарифам — ручная кладь и багаж включены.

Уточнения

