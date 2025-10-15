Три перелета по цене одного: в России молодежь скупает билеты по секретной программе

Для молодых путешественников открываются новые возможности — по всей стране действует государственная программа субсидированных авиабилетов. Она позволяет молодым людям до 23 лет совершать авиаперелёты по сниженным тарифам и исследовать Россию без серьёзных затрат.
Суть инициативы проста: государство компенсирует часть стоимости авиабилета, благодаря чему пассажир платит лишь часть цены. Программа распространяется на рейсы по России и доступна молодым гражданам от 12 до 23 лет включительно.
Каждому участнику предоставляется возможность совершить 2-3 перелёта в год по специальным тарифам. Субсидии распространяются как на прямые, так и на некоторые транзитные рейсы, выполняемые российскими авиакомпаниями.
"Программа делает внутренние путешествия для молодёжи реальными и доступными", — подчеркнули в Минтрансе России.
Одним из самых ярких кейсов стала поездка студентки из Москвы на Камчатку: билет в обе стороны обошёлся всего в 7 500 рублей, тогда как стандартная цена на этот маршрут обычно превышает 40 000 рублей.
Благодаря субсидиям можно выбрать популярные маршруты:
Программа не только делает путешествия доступнее, но и стимулирует внутренний туризм, особенно среди молодёжи. Россия огромна, и возможность дешёвых перелётов позволяет увидеть уникальные регионы — от Дальнего Востока до Калининграда.
"Для многих студентов и школьников это шанс впервые увидеть океан, горы или Северное сияние", — отметил представитель одной из авиакомпаний.
Если субсидированные места закончились, можно подписаться на уведомления авиакомпаний — иногда квоты расширяются. Также стоит рассмотреть комбинированные маршруты: например, доехать поездом до крупного узла, а оттуда лететь по льготе.
Кто имеет право на льготные билеты?
Все граждане России в возрасте от 12 до 23 лет включительно.
Можно ли использовать программу несколько раз в год?
Да, разрешено до трёх перелётов ежегодно.
Действует ли льгота на багаж?
Да, условия аналогичны обычным тарифам — ручная кладь и багаж включены.
Уточнения
Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
