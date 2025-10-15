Три перелета по цене одного: в России молодежь скупает билеты по секретной программе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Для молодых путешественников открываются новые возможности — по всей стране действует государственная программа субсидированных авиабилетов. Она позволяет молодым людям до 23 лет совершать авиаперелёты по сниженным тарифам и исследовать Россию без серьёзных затрат.

Турист
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турист

Что представляет собой программа

Суть инициативы проста: государство компенсирует часть стоимости авиабилета, благодаря чему пассажир платит лишь часть цены. Программа распространяется на рейсы по России и доступна молодым гражданам от 12 до 23 лет включительно.

Каждому участнику предоставляется возможность совершить 2-3 перелёта в год по специальным тарифам. Субсидии распространяются как на прямые, так и на некоторые транзитные рейсы, выполняемые российскими авиакомпаниями.

"Программа делает внутренние путешествия для молодёжи реальными и доступными", — подчеркнули в Минтрансе России.

Примеры доступных направлений

Одним из самых ярких кейсов стала поездка студентки из Москвы на Камчатку: билет в обе стороны обошёлся всего в 7 500 рублей, тогда как стандартная цена на этот маршрут обычно превышает 40 000 рублей.

Благодаря субсидиям можно выбрать популярные маршруты:

  • Москва — Владивосток,
  • Санкт-Петербург — Сочи,
  • Екатеринбург — Калининград,
  • Новосибирск — Махачкала,
  • Казань — Якутск.

Как оформить льготный билет

  1. Проверить доступные направления. Список маршрутов публикуется на сайтах авиакомпаний и обновляется ежесезонно.
  2. Выбрать перевозчика. Участвуют крупнейшие авиакомпании страны — "Аэрофлот", "Россия", "Якутия", "Аврора" и другие.
  3. Подтвердить возраст. При покупке билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
  4. Забронировать заранее. Количество льготных мест ограничено, поэтому лучше планировать поездку за 1-2 месяца.

Почему это важно

Программа не только делает путешествия доступнее, но и стимулирует внутренний туризм, особенно среди молодёжи. Россия огромна, и возможность дешёвых перелётов позволяет увидеть уникальные регионы — от Дальнего Востока до Калининграда.

"Для многих студентов и школьников это шанс впервые увидеть океан, горы или Северное сияние", — отметил представитель одной из авиакомпаний.

Возможные ограничения

  • Льгота действует только для граждан России.
  • Билеты продаются на определённые направления и даты, установленные программой.
  • Количество субсидированных мест ограничено, особенно в высокий сезон.

А что если билетов не осталось?

Если субсидированные места закончились, можно подписаться на уведомления авиакомпаний — иногда квоты расширяются. Также стоит рассмотреть комбинированные маршруты: например, доехать поездом до крупного узла, а оттуда лететь по льготе.

Часто задаваемые вопросы

Кто имеет право на льготные билеты?
Все граждане России в возрасте от 12 до 23 лет включительно.

Можно ли использовать программу несколько раз в год?
Да, разрешено до трёх перелётов ежегодно.

Действует ли льгота на багаж?
Да, условия аналогичны обычным тарифам — ручная кладь и багаж включены.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
