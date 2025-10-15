Тайны Йоркшира: где найти настоящую Британию без огромных трат

Путешествия по Европе становятся всё дороже, и Великобритания не исключение. По данным GQ Australia, страна входит в число тридцати самых дорогих в мире, а посещение Лондона способно серьёзно ударить по бюджету даже опытного туриста. Однако не вся Британия живёт в ритме столичных цен. Если вы ищете атмосферное, живое, но доступное место, отправляйтесь на восточное побережье Йоркшира — в Халл (официальное название — Кингстон-апон-Халл).
Этот город, всего в часе пути от Лидса и двух часах от Манчестера, стал приятным открытием для путешественников, уставших от переполненных мегаполисов. Халл сохранил британский колорит, наполнил его современным искусством и при этом остался одним из самых доступных направлений в стране.
Средняя цена ночёвки в Airbnb здесь составляет около 85 долларов за человека, а пинта местного эля обойдётся всего в 6 долларов. Для Великобритании — настоящая находка. При этом Халл нельзя назвать скучным: он живёт активной культурной жизнью, а его набережная и старый порт выглядят как декорации к фильму о морских приключениях.
В 2017 году Халл получил звание Культурного города Великобритании, что стало признанием его вклада в развитие искусства. Здесь проходят фестивали, уличные перформансы и выставки, а одна из самых известных достопримечательностей — аквариум The Deep. Его футуристическое здание стоит в месте слияния рек Халл и Хамбер, напоминая гигантский стеклянный корабль.
"Халл удивляет сочетанием старинного английского очарования и молодой энергии", — отметили путешественники.
Одно из главных преимуществ Халла — множество достопримечательностей, куда можно попасть бесплатно.
Особое место занимает Художественная галерея Ференса, где можно увидеть полотна европейских мастеров, британских художников и современные инсталляции. Среди временных экспозиций — иммерсивная выставка "Микровселенная", сочетающая классическое искусство и цифровые технологии.
Халл известен своими граффити и муралами: уличное искусство здесь появилось ещё в 1980-х и стало неотъемлемой частью городской культуры. На каждой улочке можно встретить яркие рисунки, а одна из самых узнаваемых фресок — "Мир" художника Дэна Китченера (DANK) с изображением гейши на фоне неоновых огней.
Сайт Hull Street Art поможет составить собственный маршрут по уличным арт-объектам — от небольших граффити во дворах до масштабных настенных панно.
Кухня Халла радует разнообразием и демократичными ценами. Здесь можно найти и классические британские блюда, и гастрономию со всего мира.
Когда лучше ехать в Халл?
Оптимальное время — с мая по сентябрь: меньше дождей, приятная температура и насыщенная культурная программа.
Подойдёт ли Халл для семейного отдыха?
Да. Аквариум The Deep, музеи и прогулки по набережной понравятся детям и взрослым.
Сколько стоит неделя отдыха в Халле?
В среднем — около 700-800 долларов на человека, включая проживание, еду и транспорт.
Уточнения
Йо́ркшир (англ. Yorkshire,) — историческое графство в северной Англии, самое большое территориальное образование такого рода в регионе, и делится на северный, западный и восточный райдинги (от древнеанглийского þriding, что означает "треть").
