Тайны Йоркшира: где найти настоящую Британию без огромных трат

Путешествия по Европе становятся всё дороже, и Великобритания не исключение. По данным GQ Australia, страна входит в число тридцати самых дорогих в мире, а посещение Лондона способно серьёзно ударить по бюджету даже опытного туриста. Однако не вся Британия живёт в ритме столичных цен. Если вы ищете атмосферное, живое, но доступное место, отправляйтесь на восточное побережье Йоркшира — в Халл (официальное название — Кингстон-апон-Халл).

Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Халл, Йоркшир, Великобритания

Этот город, всего в часе пути от Лидса и двух часах от Манчестера, стал приятным открытием для путешественников, уставших от переполненных мегаполисов. Халл сохранил британский колорит, наполнил его современным искусством и при этом остался одним из самых доступных направлений в стране.

Город, где культура соседствует с доступностью

Средняя цена ночёвки в Airbnb здесь составляет около 85 долларов за человека, а пинта местного эля обойдётся всего в 6 долларов. Для Великобритании — настоящая находка. При этом Халл нельзя назвать скучным: он живёт активной культурной жизнью, а его набережная и старый порт выглядят как декорации к фильму о морских приключениях.

В 2017 году Халл получил звание Культурного города Великобритании, что стало признанием его вклада в развитие искусства. Здесь проходят фестивали, уличные перформансы и выставки, а одна из самых известных достопримечательностей — аквариум The Deep. Его футуристическое здание стоит в месте слияния рек Халл и Хамбер, напоминая гигантский стеклянный корабль.

"Халл удивляет сочетанием старинного английского очарования и молодой энергии", — отметили путешественники.

Что посмотреть бесплатно: искусство, история и атмосфера

Одно из главных преимуществ Халла — множество достопримечательностей, куда можно попасть бесплатно.

Старый город с площадью Королевы Виктории — это живая история: узкие мощёные улочки, георгианские особняки и викторианские фасады создают ощущение, будто время здесь замерло.

В отеле George на Джордж-стрит спрятано (предположительно) самое маленькое окно в Британии, а на соседней Силвер-стрит находится знаменитая аркада Хепворта, где в XIX веке открылся один из первых магазинов Marks & Spencer.

В нескольких шагах от аркады — Музей транспорта Streetlife и Музей Халла и Восточного Райдинга, куда можно заглянуть в любой день без билета.

Любителям истории стоит посетить Дом-музей Уилберфорса — здесь родился Уильям Уилберфорс, борец с рабством, чьё имя известно по всей Британии.

Особое место занимает Художественная галерея Ференса, где можно увидеть полотна европейских мастеров, британских художников и современные инсталляции. Среди временных экспозиций — иммерсивная выставка "Микровселенная", сочетающая классическое искусство и цифровые технологии.

Уличное искусство — визитная карточка Халла

Халл известен своими граффити и муралами: уличное искусство здесь появилось ещё в 1980-х и стало неотъемлемой частью городской культуры. На каждой улочке можно встретить яркие рисунки, а одна из самых узнаваемых фресок — "Мир" художника Дэна Китченера (DANK) с изображением гейши на фоне неоновых огней.

Сайт Hull Street Art поможет составить собственный маршрут по уличным арт-объектам — от небольших граффити во дворах до масштабных настенных панно.

Где поесть в Халле: вкусно, атмосферно и без переплат

Кухня Халла радует разнообразием и демократичными ценами. Здесь можно найти и классические британские блюда, и гастрономию со всего мира.

Humber Dock Bar & Grill — одно из лучших мест на набережной. Панорамный вид, просторный пивной сад и меню с морепродуктами делают его отличным выбором для ужина у воды.

Всего в нескольких минутах отсюда — Humber Fish Co., ресторан Джеймса и Паулы Стокдейл, где подают свежайшие мидии, устрицы и палтуса.

В районе Фрут-Маркет находится уютная закусочная Hygge, где вечерами играет живая музыка. Это место с атмосферой скандинавского уюта, куда приятно заглянуть после прогулки по галереям.

Любителям испанской кухни стоит посетить Ambiente Tapas на Хамбер-стрит. Здесь подают тапас из локальных ингредиентов и делают ставку на устойчивое производство.

Вегетарианцам понравится ресторан Hitchcock's — известный шведский стол с десятками блюд разных кухонь мира. Средняя оценка заведения в Google — 4,8 из 5, что говорит само за себя.

Для классического британского чаепития загляните в Home for Tea в Старом городе — уютное кафе, где подают домашние пирожные и ароматные смеси.

Советы для экономных путешественников

Добирайтесь через Манчестер или Лондон. Прямые рейсы в Халл встречаются редко, но пересадка на поезд позволит существенно сэкономить. Выбирайте жильё в Старом городе. Оно дешевле, чем на набережной, и ближе к основным достопримечательностям. Посещайте музеи в будни. В выходные бывает многолюдно, особенно летом. Заглядывайте на местные рынки. Там можно попробовать фермерские сыры, пиво и выпечку без туристических наценок.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше ехать в Халл?

Оптимальное время — с мая по сентябрь: меньше дождей, приятная температура и насыщенная культурная программа.

Подойдёт ли Халл для семейного отдыха?

Да. Аквариум The Deep, музеи и прогулки по набережной понравятся детям и взрослым.

Сколько стоит неделя отдыха в Халле?

В среднем — около 700-800 долларов на человека, включая проживание, еду и транспорт.

Уточнения

Йо́ркшир (англ. Yorkshire,) — историческое графство в северной Англии, самое большое территориальное образование такого рода в регионе, и делится на северный, западный и восточный райдинги (от древнеанглийского þriding, что означает "треть").

