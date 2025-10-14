Когда туристы становятся астронавтами: как США превратили космос в бизнес, а Россия — в ожидание

Всемирная неделя космоса, прошедшая с 4 по 10 октября, традиционно стала поводом для обсуждения будущего человечества за пределами Земли. В этом году тема мероприятия была посвящена жизни человека в космосе, а NASA представило амбициозный план — размещение ядерных реакторов в орбитальном пространстве.
О положении России в космической отрасли, её приоритетах и возможностях рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических и кандидат технических наук, член совета ректоров России Алексей Харланов.
По словам профессора, реализация проекта Российской орбитальной станции (РОС) откладывается.
"К сожалению, Российская орбитальная станция съехала на два года вправо. Показатели станции "Мир” не в пользу нашей РОС. У нас, конечно, есть робот Фёдор, есть лапы, манипуляторы и много чего такого, что мы называем искусственным интеллектом, но это крайне далеко от тех заделов, которые сегодня американцы демонстрируют", — отметил профессор Алексей Харланов.
По сути, Россия теряет конкурентное преимущество, которое десятилетиями определяло её роль в мировой космонавтике. Если в середине XX века наша страна первой запустила человека в космос и построила легендарную станцию "Мир", то сегодня новые проекты реализуются медленно, а технические возможности постепенно уступают зарубежным.
Космос перестал быть исключительно научным направлением — он стал частью туристической индустрии. Однако именно здесь Россия, по словам эксперта, безнадёжно отстаёт.
"Мы безнадёжно отстали с точки зрения космического туризма, а Луна — это один из центров данного мероприятия. Американцы очень хитро нас переигрывают: всё больше космических туристов запускают в космос, делают их астронавтами, вводят соответствующие Академии, а доля России, как интеллектуальная, так и технологическая, очень быстро размывается", — пояснил Харланов.
США сегодня активно развивают частный сектор космонавтики: компании SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic сделали полёты доступными для частных лиц и инвесторов. На этом фоне Россия, имевшая исторический приоритет в запуске туристов на орбиту, постепенно теряет лидерство.
Эксперт связывает проблемы с системными трудностями — отсутствием долгосрочной стратегии и современной технологической базы. Несмотря на отдельные достижения, российская космическая программа по-прежнему опирается на старую инфраструктуру и финансирование в рамках госзаказа.
"Если Россия в ближайшее время через Российскую орбитальную станцию не сможет ответить вызовам МКС и "Мира”, мы не сможем определить наше место в космосе", — подчеркнул Харланов.
Пока NASA разрабатывает новые энергетические системы и готовится к колонизации Луны, Россия вынуждена корректировать сроки собственных проектов. Это ведёт не только к потере технологий, но и к утечке кадров — молодые инженеры и учёные уезжают работать за границу.
Сегодня космический туризм — это не просто развлечение для богатых, а новая отрасль мировой экономики. По данным международных аналитиков, к 2035 году рынок коммерческих полётов превысит 50 млрд долларов.
Туристические полёты становятся частью научных миссий, и путешественники всё чаще проходят подготовку астронавтов, участвуют в экспериментах и помогают тестировать технологии выживания в космосе.
Для России участие в этом сегменте могло бы стать шансом вернуть интерес мировой аудитории к отечественным космическим проектам. Но для этого, по мнению эксперта, необходимы:
частные инвестиции и государственно-частные партнёрства;
обновление оборудования и технологий;
привлечение молодёжи к инженерным и аэрокосмическим специальностям.
На Западе активно развиваются луноориентированные программы, включающие строительство орбитальных станций, колоний и отелей. Компании вроде Blue Origin уже готовят модули для проживания туристов и разрабатывают системы безопасного возвращения на Землю.
Россия пока ограничивается идеями. Однако проект РОС способен стать новой точкой роста — если он будет реализован вовремя и получит международную поддержку.
|Плюсы
|Минусы
|Рост научных и инженерных компетенций
|Высокая стоимость запусков
|Приток инвестиций и популяризация науки
|Риски для участников и техника безопасности
|Формирование имиджа технологической державы
|Зависимость от частного капитала
|Развитие международного сотрудничества
|Необходимость постоянных инноваций
Профессор Харланов уверен: потенциал у страны есть — как инженерный, так и образовательный. Но его необходимо системно развивать:
модернизировать космическую промышленность,
создать независимую орбитальную платформу,
вернуть престиж инженерных профессий.
Только в этом случае Россия сможет вновь заявить о себе не как о поставщике технологий прошлого, а как о создателе космоса будущего.
