Когда туристы становятся астронавтами: как США превратили космос в бизнес, а Россия — в ожидание

Всемирная неделя космоса, прошедшая с 4 по 10 октября, традиционно стала поводом для обсуждения будущего человечества за пределами Земли. В этом году тема мероприятия была посвящена жизни человека в космосе, а NASA представило амбициозный план — размещение ядерных реакторов в орбитальном пространстве.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Космонавт в открытом космосе

О положении России в космической отрасли, её приоритетах и возможностях рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических и кандидат технических наук, член совета ректоров России Алексей Харланов.

Россия и космос: смещение сроков и утраченные темпы

По словам профессора, реализация проекта Российской орбитальной станции (РОС) откладывается.

"К сожалению, Российская орбитальная станция съехала на два года вправо. Показатели станции "Мир” не в пользу нашей РОС. У нас, конечно, есть робот Фёдор, есть лапы, манипуляторы и много чего такого, что мы называем искусственным интеллектом, но это крайне далеко от тех заделов, которые сегодня американцы демонстрируют", — отметил профессор Алексей Харланов.

По сути, Россия теряет конкурентное преимущество, которое десятилетиями определяло её роль в мировой космонавтике. Если в середине XX века наша страна первой запустила человека в космос и построила легендарную станцию "Мир", то сегодня новые проекты реализуются медленно, а технические возможности постепенно уступают зарубежным.

Космический туризм: новое пространство, где Россия уже не первая

Космос перестал быть исключительно научным направлением — он стал частью туристической индустрии. Однако именно здесь Россия, по словам эксперта, безнадёжно отстаёт.

"Мы безнадёжно отстали с точки зрения космического туризма, а Луна — это один из центров данного мероприятия. Американцы очень хитро нас переигрывают: всё больше космических туристов запускают в космос, делают их астронавтами, вводят соответствующие Академии, а доля России, как интеллектуальная, так и технологическая, очень быстро размывается", — пояснил Харланов.

США сегодня активно развивают частный сектор космонавтики: компании SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic сделали полёты доступными для частных лиц и инвесторов. На этом фоне Россия, имевшая исторический приоритет в запуске туристов на орбиту, постепенно теряет лидерство.

Почему Россия уступает позиции

Эксперт связывает проблемы с системными трудностями — отсутствием долгосрочной стратегии и современной технологической базы. Несмотря на отдельные достижения, российская космическая программа по-прежнему опирается на старую инфраструктуру и финансирование в рамках госзаказа.

"Если Россия в ближайшее время через Российскую орбитальную станцию не сможет ответить вызовам МКС и "Мира”, мы не сможем определить наше место в космосе", — подчеркнул Харланов.

Пока NASA разрабатывает новые энергетические системы и готовится к колонизации Луны, Россия вынуждена корректировать сроки собственных проектов. Это ведёт не только к потере технологий, но и к утечке кадров — молодые инженеры и учёные уезжают работать за границу.

Космический туризм как зеркало мирового прогресса

Сегодня космический туризм — это не просто развлечение для богатых, а новая отрасль мировой экономики. По данным международных аналитиков, к 2035 году рынок коммерческих полётов превысит 50 млрд долларов.

Туристические полёты становятся частью научных миссий, и путешественники всё чаще проходят подготовку астронавтов, участвуют в экспериментах и помогают тестировать технологии выживания в космосе.

Для России участие в этом сегменте могло бы стать шансом вернуть интерес мировой аудитории к отечественным космическим проектам. Но для этого, по мнению эксперта, необходимы:

частные инвестиции и государственно-частные партнёрства;

обновление оборудования и технологий;

привлечение молодёжи к инженерным и аэрокосмическим специальностям.

Туризм будущего: Луна и суборбитальные маршруты

На Западе активно развиваются луноориентированные программы, включающие строительство орбитальных станций, колоний и отелей. Компании вроде Blue Origin уже готовят модули для проживания туристов и разрабатывают системы безопасного возвращения на Землю.

Россия пока ограничивается идеями. Однако проект РОС способен стать новой точкой роста — если он будет реализован вовремя и получит международную поддержку.

Плюсы и минусы космического туризма

Плюсы Минусы Рост научных и инженерных компетенций Высокая стоимость запусков Приток инвестиций и популяризация науки Риски для участников и техника безопасности Формирование имиджа технологической державы Зависимость от частного капитала Развитие международного сотрудничества Необходимость постоянных инноваций

А что если Россия всё же ответит вызовам

Профессор Харланов уверен: потенциал у страны есть — как инженерный, так и образовательный. Но его необходимо системно развивать:

модернизировать космическую промышленность,

создать независимую орбитальную платформу,

вернуть престиж инженерных профессий.

Только в этом случае Россия сможет вновь заявить о себе не как о поставщике технологий прошлого, а как о создателе космоса будущего.