Медведей больше не кормить: на Камчатке вводит меры против любителей угостить диких зверей

На Камчатке готовятся ввести новые правила поведения для туристов и местных жителей при наблюдении за дикой природой. Главная цель инициативы — защитить животных от вмешательства человека и предотвратить опасные ситуации, возникающие при контакте с хищниками.
Проект правил, подготовленный региональными властями, уже согласован с Минприроды России. После официального утверждения документ станет юридическим основанием для привлечения к ответственности тех, кто подкармливает диких животных.
"В документе предусмотрен прямой запрет на прикорм хищников, включая медведей", — сообщили в правительстве Камчатского края.
Таким образом, появится возможность вводить штрафы за действия, которые раньше формально не нарушали закон, но представляли опасность и для людей, и для животных.
Поводом для разработки правил стало недавнее видео, снятое у реки Жировая. На кадрах видно, как сотрудники одной из организаций кормят медвежат. Сейчас эти действия проверяет краевой Госохотнадзор, поскольку подобное поведение может привести к трагическим последствиям.
Когда дикие животные привыкают получать еду от человека, они теряют страх и начинают приближаться к туристам, охотничьим базам и даже к жилым посёлкам. Это чревато нападениями, а в случае с медведями — нередко заканчивается отловом или ликвидацией животного.
Специалисты подчёркивают: подкормка диких животных наносит вред экосистеме.
"Медведи, привыкшие к человеческой пище, теряют инстинкт осторожности и становятся угрозой", — отметил представитель Госохотнадзора Камчатки.
После вступления правил в силу нарушителям грозят административные штрафы. Их размеры пока не озвучены, однако, по аналогии с другими регионами, речь может идти о суммах до 5 000 рублей для граждан и до 50 000 — для юридических лиц.
Кроме того, при систематических нарушениях возможно введение временных ограничений на посещение природных территорий, где фиксируются случаи подкормки.
Экологи напоминают: контакт с дикой природой требует осторожности.
Такие правила не только сохраняют природный баланс, но и снижают риск трагических инцидентов, особенно в туристических районах Камчатки, где обитают сотни бурых медведей.
Если турист случайно оставил еду на стоянке и животные её нашли — штрафа, скорее всего, не последует. Однако в случае, когда факт намеренной подкормки будет зафиксирован, даже "из лучших побуждений", ответственность неизбежна.
Можно ли кормить птиц или белок?
Да, если это разрешено администрацией территории. Запрет в первую очередь касается крупных хищников.
Кого ещё запрещено подкармливать?
Кроме медведей, под запрет попадут лисы, волки, росомахи и другие дикие хищники.
Когда вступят в силу новые правила?
После официального утверждения Минприроды, ориентировочно в течение ближайших месяцев.
Уточнения
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном. Общая площадь полуострова ~ 270 тыс. км².
Медве́ди (лат. Ursus) — род млекопитающих отряда хищных семейства медвежьих. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5—6 миллионов лет назад.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.