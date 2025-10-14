Медведей больше не кормить: на Камчатке вводит меры против любителей угостить диких зверей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:03
Туризм

На Камчатке готовятся ввести новые правила поведения для туристов и местных жителей при наблюдении за дикой природой. Главная цель инициативы — защитить животных от вмешательства человека и предотвратить опасные ситуации, возникающие при контакте с хищниками.

Камчатка
Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Камчатка

Новый порядок наблюдения за природой

Проект правил, подготовленный региональными властями, уже согласован с Минприроды России. После официального утверждения документ станет юридическим основанием для привлечения к ответственности тех, кто подкармливает диких животных.

"В документе предусмотрен прямой запрет на прикорм хищников, включая медведей", — сообщили в правительстве Камчатского края.

Таким образом, появится возможность вводить штрафы за действия, которые раньше формально не нарушали закон, но представляли опасность и для людей, и для животных.

Почему решили ввести запрет

Поводом для разработки правил стало недавнее видео, снятое у реки Жировая. На кадрах видно, как сотрудники одной из организаций кормят медвежат. Сейчас эти действия проверяет краевой Госохотнадзор, поскольку подобное поведение может привести к трагическим последствиям.

Когда дикие животные привыкают получать еду от человека, они теряют страх и начинают приближаться к туристам, охотничьим базам и даже к жилым посёлкам. Это чревато нападениями, а в случае с медведями — нередко заканчивается отловом или ликвидацией животного.

Чем опасен "добрый жест"

Специалисты подчёркивают: подкормка диких животных наносит вред экосистеме.

  • Нарушается естественное поведение животных — они перестают искать пищу самостоятельно.
  • Повышается риск столкновения человека и хищника.
  • Возникают вспышки заболеваний, так как животные концентрируются в местах, где есть еда.

"Медведи, привыкшие к человеческой пище, теряют инстинкт осторожности и становятся угрозой", — отметил представитель Госохотнадзора Камчатки.

Ответственность и меры

После вступления правил в силу нарушителям грозят административные штрафы. Их размеры пока не озвучены, однако, по аналогии с другими регионами, речь может идти о суммах до 5 000 рублей для граждан и до 50 000 — для юридических лиц.

Кроме того, при систематических нарушениях возможно введение временных ограничений на посещение природных территорий, где фиксируются случаи подкормки.

Как правильно наблюдать за животными

Экологи напоминают: контакт с дикой природой требует осторожности.

  • Наблюдать за животными можно только с безопасного расстояния.
  • Нельзя оставлять еду, отходы и мусор на территории парков и заповедников.
  • Не рекомендуется приближаться к детёнышам — рядом может быть мать.
  • Все наблюдения лучше вести с помощью биноклей и фототехники с зум-объективом.

Такие правила не только сохраняют природный баланс, но и снижают риск трагических инцидентов, особенно в туристических районах Камчатки, где обитают сотни бурых медведей.

А что если…

Если турист случайно оставил еду на стоянке и животные её нашли — штрафа, скорее всего, не последует. Однако в случае, когда факт намеренной подкормки будет зафиксирован, даже "из лучших побуждений", ответственность неизбежна.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли кормить птиц или белок?
Да, если это разрешено администрацией территории. Запрет в первую очередь касается крупных хищников.

Кого ещё запрещено подкармливать?
Кроме медведей, под запрет попадут лисы, волки, росомахи и другие дикие хищники.

Когда вступят в силу новые правила?
После официального утверждения Минприроды, ориентировочно в течение ближайших месяцев.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном. Общая площадь полуострова ~ 270 тыс. км². 

Медве́ди (лат. Ursus) — род млекопитающих отряда хищных семейства медвежьих. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5—6 миллионов лет назад.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
