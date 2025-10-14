Домодедово сдает позиции: какой аэропорт России занял его место в рейтинге

Аэропорт "Домодедово" продолжает сдавать позиции: пассажиропоток в 2025 году сократился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные представил вице-президент — директор по внешним связям ТКП Андрей Ларченко на форуме AIRTRAVELSOCHI-2025.
Доля "Домодедово" в общем пассажиропотоке московского авиаузла (МАУ) уменьшилась с 21% до 19%. Потерянные два процента перераспределились между "Шереметьево" и "Внуково", которые укрепили свои позиции.
"По итогам года аэропорт "Домодедово” показал заметное снижение объёмов перевозок, что отразилось и на структуре МАУ", — отметил вице-президент Андрей Ларченко.
Эксперты связывают снижение показателей DME с частичными перестановками авиакомпаний, перераспределением маршрутов и конкуренцией со стороны соседних хабов. Кроме того, в 2025 году несколько крупных перевозчиков сократили количество рейсов из "Домодедово", отдав приоритет "Шереметьево".
По сравнению с прошлым годом отрицательную динамику также показали:
Несмотря на небольшие просадки, эти аэропорты сохранили места в десятке крупнейших по пассажиропотоку.
А вот Минеральные Воды покинули топ-10 — по итогам 2024 года они занимали девятое место, но в 2025-м уступили его Калининграду.
Лидером роста стал аэропорт Калининграда, увеличивший пассажиропоток на 7,1% год к году. Регион активно развивает внутренние и международные маршруты, а также делает ставку на туристические чартеры в Европу и на Черноморское побережье.
Замыкает десятку аэропорт Уфы, который благодаря стабильному трафику и новым рейсам в Турцию, Казахстан и ОАЭ впервые за несколько лет вошёл в список крупнейших.
Если текущая динамика продолжится, "Домодедово" рискует уступить третье место по объёму перевозок другому крупному хабу. В то же время растущие аэропорты регионов смогут претендовать на большее внимание авиакомпаний и инвесторов.
Почему падает пассажиропоток в Домодедово?
Основная причина — перераспределение авиаперевозчиков и уменьшение международных маршрутов.
Какие аэропорты демонстрируют рост?
Наибольший рост — у Калининграда, Новосибирска и Внуково.
Вернётся ли Минводы в топ-10?
Если регион усилит авиасообщение и восстановит турпоток, шансы есть, но не раньше следующего года.
Уточнения
Международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. Ломоносова (ИАТА: DME, ИКАО: UUDD) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, является четвёртым по величине пассажиропотока российским аэропортом после Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково (Москва).
