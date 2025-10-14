Домодедово сдает позиции: какой аэропорт России занял его место в рейтинге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аэропорт "Домодедово" продолжает сдавать позиции: пассажиропоток в 2025 году сократился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные представил вице-президент — директор по внешним связям ТКП Андрей Ларченко на форуме AIRTRAVELSOCHI-2025.

Пассажирский терминал Домодедово
Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пассажирский терминал Домодедово

Снижение доли в московском авиаузле

Доля "Домодедово" в общем пассажиропотоке московского авиаузла (МАУ) уменьшилась с 21% до 19%. Потерянные два процента перераспределились между "Шереметьево" и "Внуково", которые укрепили свои позиции.

"По итогам года аэропорт "Домодедово” показал заметное снижение объёмов перевозок, что отразилось и на структуре МАУ", — отметил вице-президент Андрей Ларченко.

Эксперты связывают снижение показателей DME с частичными перестановками авиакомпаний, перераспределением маршрутов и конкуренцией со стороны соседних хабов. Кроме того, в 2025 году несколько крупных перевозчиков сократили количество рейсов из "Домодедово", отдав приоритет "Шереметьево".

Кто растёт, а кто теряет

По сравнению с прошлым годом отрицательную динамику также показали:

  • Сочи — минус 5,9%;
  • Казань — минус 1,9%;
  • Санкт-Петербург — минус 0,2%.

Несмотря на небольшие просадки, эти аэропорты сохранили места в десятке крупнейших по пассажиропотоку.

А вот Минеральные Воды покинули топ-10 — по итогам 2024 года они занимали девятое место, но в 2025-м уступили его Калининграду.

Калининград и Уфа — новые игроки в десятке

Лидером роста стал аэропорт Калининграда, увеличивший пассажиропоток на 7,1% год к году. Регион активно развивает внутренние и международные маршруты, а также делает ставку на туристические чартеры в Европу и на Черноморское побережье.

Замыкает десятку аэропорт Уфы, который благодаря стабильному трафику и новым рейсам в Турцию, Казахстан и ОАЭ впервые за несколько лет вошёл в список крупнейших.

Возможные причины снижения

  1. Перераспределение трафика авиакомпаний. После изменений в маршрутной сетке часть перевозчиков перенесла базу в другие аэропорты.
  2. Сезонность и падение международных направлений. Рейсы в некоторые страны сократились, особенно на ближневосточном и азиатском направлениях.
  3. Конкуренция за внутренний туризм. Пассажиры всё чаще выбирают регионы, где развита туристическая инфраструктура — например, Калининград или Алтай.

А что если тенденция сохранится?

Если текущая динамика продолжится, "Домодедово" рискует уступить третье место по объёму перевозок другому крупному хабу. В то же время растущие аэропорты регионов смогут претендовать на большее внимание авиакомпаний и инвесторов.

Часто задаваемые вопросы

Почему падает пассажиропоток в Домодедово?
Основная причина — перераспределение авиаперевозчиков и уменьшение международных маршрутов.

Какие аэропорты демонстрируют рост?
Наибольший рост — у Калининграда, Новосибирска и Внуково.

Вернётся ли Минводы в топ-10?
Если регион усилит авиасообщение и восстановит турпоток, шансы есть, но не раньше следующего года.

Уточнения

Международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. Ломоносова (ИАТА: DME, ИКАО: UUDD) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, является четвёртым по величине пассажиропотока российским аэропортом после Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково (Москва).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
