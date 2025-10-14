Ночь, когда город расцветает огнями: зачем тысячи туристов ждут развод мостов в Петербурге

Разводные мосты — это не просто инженерные сооружения, а настоящие туристические достопримечательности. Их поднимающиеся пролёты, подсветка и отражения в воде превращают города в театры под открытым небом. Особенно эффектно это зрелище выглядит в Санкт-Петербурге, где ночь и свет сливаются в единую симфонию металла и движения.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugenii, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дворцовый мост через Большую Неву в Санкт-Петербурге

Эволюция конструкции

Одним из первых и самых известных примеров стал Тауэрский мост в Лондоне, построенный в 1894 году. Изначально его створки приводились в движение паровыми машинами, позже — электрическими двигателями. Сегодня автоматика управляет системой самостоятельно: блокирует движение транспорта, включает световые сигналы и регулирует подъём обеих половин моста.

Развод Тауэрского моста проводится по заявкам судовладельцев — несколько сотен раз в год. В машинном отделении до сих пор работает музей старого оборудования, где можно увидеть, как мост поднимался более века назад.

Виды разводных мостов

Раскрывающиеся (подъёмные)

Самый распространённый тип. Пролёт (или два) поднимается вверх, освобождая путь судам. Для снижения энергозатрат используются противовесы. Именно так устроены Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты в Санкт-Петербурге.

Поворотные

У таких мостов пролёт поворачивается вбок вокруг центральной оси. Они занимают меньше места, но требуют точной балансировки.

Вертикально-подъёмные

Пролёт целиком поднимается между двумя пилонами, как лифт. Пример — мост Pont Jacques Chaban-Delmas в Бордо, Франция.

Наклонные

Редкая, но эффектная конструкция: мост поворачивается вокруг оси, словно взмах крыла. Такой принцип используется у Gateshead Millennium Bridge в Великобритании.

Разводные мосты Санкт-Петербурга

Дворцовый мост

Главный символ города и одна из самых узнаваемых достопримечательностей России. Его створки поднимаются каждую ночь в сезон навигации, превращая Неву в открытую водную магистраль. Лучшие точки для наблюдения — Дворцовая набережная и стрелка Васильевского острова.

Благовещенский мост

Старейшая разводная переправа Петербурга, построенная в 1850 году. После реставрации в XXI веке ему вернули исторический облик. Интересно, что это единственный мост города, до сих пор стоящий на деревянных сваях.

Троицкий мост

Открыт в 1903 году к двухсотлетию Петербурга. У него поднимается только один пролёт, украшенный обелисками и двуглавыми орлами. Рядом находятся Петропавловская крепость, Ленинградский зоопарк и Спас на Крови — отличное место для вечерней прогулки.

Литейный мост

Его пролёт поднимается над Невой всего один раз за ночь. Вблизи находятся Финляндский вокзал и легендарный крейсер "Аврора".

Мост Александра Невского

Открыт в 1965 году, долгое время считался самым длинным мостом Петербурга — 905 метров. Он соединяет центр города с правым берегом Невы.

Где ещё увидеть разводные мосты мира

Великобритания

The Rolling Bridge (Лондон) — уникальный пешеходный мост, который "сворачивается" в кольцо из восьми секций.

Gateshead Millennium Bridge (Ньюкасл-апон-Тайн) — наклонный мост, состоящий из двух арок, одна из которых служит дорогой, другая — опорой.

Нидерланды

Erasmusbrug (Роттердам) — вантовый мост с асимметричным пилоном высотой 139 метров, получивший прозвище "Лебедь".

De Hef — вертикально-подъёмный железнодорожный мост 1927 года, ныне индустриальный памятник.

Франция

Pont Jacques Chaban-Delmas (Бордо) — мост с пролётом, поднимающимся между четырьмя пилонами высотой 77 метров.

Pont Gustave-Flaubert (Руан) — подъёмный мост, поднимающийся на 55 метров, один из самых высоких в Европе.

Аргентина

Мост Женщины (Puente de la Mujer) в Буэнос-Айресе — поворотная конструкция с 34-метровой "иглой", символизирующей танец танго.

Туризм и наблюдение за мостами

Посещение разводных мостов стало отдельным направлением городского туризма. В Петербурге проводят ночные водные экскурсии, где можно увидеть, как один за другим поднимаются пролёты над Невой. Плавучие смотровые палубы, музыка и подсветка делают шоу незабываемым.

А в Лондоне и Роттердаме экскурсии включают посещение машинных залов, где гиды показывают старинные механизмы, приводившие мосты в движение.

Плюсы и минусы туристических поездок к разводным мостам

Плюсы Минусы Уникальное зрелище и атмосфера Разводка проходит ночью Отличные локации для фото Большие скопления людей в сезон Возможность совместить с прогулкой по набережным Ограниченное время просмотра Историческая и культурная ценность Иногда нестабильная погода Советы путешественникам Проверяйте график разводки на официальных сайтах городов.

Одевайтесь теплее — у воды даже летом прохладно.

Если планируете водную экскурсию, берите билеты заранее: в высокий сезон они раскупаются за несколько дней.

Автомобилистам в Петербурге важно помнить, что во время разводки мостов движение между островами перекрывается.