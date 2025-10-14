Бирюзовая бездна Франции: озеро Сент-Круа скрывает страшную тайну Прованса

Скрытое среди ароматных лавандовых полей Прованса, озеро Сент-Круа остаётся одним из самых очаровательных уголков Европы. Это не просто живописный водоём, а настоящее чудо инженерии, ставшее частью природного пейзажа. Его кристально чистая бирюзовая вода манит путешественников, а окружающие холмы и скалы превращают место в идеальный курорт для тех, кто ищет баланс между спокойствием и активным отдыхом.
Здесь почти всегда солнечно, и это делает озеро центром притяжения для любителей природы. По берегам раскинулись песчаные пляжи, окружённые соснами и скалами. Купание, катание на каяках, прогулки на лодках и пешие походы — лишь малая часть того, чем можно заняться. Маршруты разной сложности подойдут как начинающим туристам, так и опытным треккерам.
Одним из самых известных считается пешеходный маршрут Блан-Мартель, пролегающий вдоль ущелья Вердон. Эта тропа длиной около 15 миль открывает впечатляющие панорамы, где белые известняковые скалы обрамляют реку, стремительно бегущую между гор.
Ещё одно популярное направление — прогулка по берегу озера Бодюэн, где можно найти уединённые бухты для купания. А для автолюбителей существует живописная Route des Crêtes — дорога с захватывающими видами на ущелье и озеро.
Самыми известными местами для отдыха считаются пляжи Бодюэн и Сент-Круа-дю-Вердон. Первый подойдёт тем, кто ищет тишину и уединение, второй — любителям более оживлённой атмосферы.
За плотиной на юго-западе озера находится ущелье Бодинар, менее известное, но не менее красивое. По его извилистым речным каналам можно устроить сплав на каяках и увидеть уникальные формы скал, созданные водой и временем.
Многие удивляются, узнав, что это бирюзовое чудо — рукотворное. Озеро Сент-Круа появилось в начале 1970-х годов после строительства плотины, обеспечивающей регион водой, электричеством и ирригацией.
Под его водами скрыта старая деревня Ле-Саль-сюр-Вердон, которую пришлось отстроить заново на новом месте. Сегодня это уютное поселение на берегу озера — символ возрождения и гармонии человека с природой.
Вокруг водоёма расположено шесть живописных деревень, каждая со своим характером.
Выбор жилья разнообразен: от простых кемпингов до комфортабельных отелей.
Популярные варианты:
Если готовы отъехать чуть дальше (около 20 км), стоит обратить внимание на La Farigoulette — роскошный кемпинг с бассейном с подогревом, ресторанами и спортивными площадками. Здесь легко совместить комфорт с атмосферой природного отдыха.
Озеро удобно расположено между Альпами и Французской Ривьерой. Ближайшие аэропорты находятся в Марселе и Ницце — примерно в 80 милях. Оттуда можно добраться на автомобиле, наслаждаясь дорогой, проходящей через холмы Прованса и поля лаванды.
"Марсель — город с особой энергией и урбанистическим шармом", — отметил эксперт по путешествиям.
А в 17 милях к востоку от Ниццы находится Ментон, "скрытая жемчужина" Лазурного берега, куда стоит заглянуть по пути к озеру.
Если вы хотите большего уединения, выберите менее известные уголки: северо-восточная часть озера почти не тронута туристами. Там можно арендовать каяк и провести день вдали от шума, исследуя заливы и маленькие островки.
Какое время года лучше выбрать для поездки?
Лучше всего отправляться с мая по октябрь — в это время вода теплая, а дороги открыты.
Можно ли купаться в озере Сент-Круа?
Да, вода чистая и безопасная, пляжи оборудованы, а течение спокойное.
Сколько стоит отдых?
Проживание в кемпинге обойдётся от 40 € в сутки, в отеле — от 90 €, аренда каяка — около 20 € в час.
Уточнения
Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.
