Бирюзовая бездна Франции: озеро Сент-Круа скрывает страшную тайну Прованса

6:52
Туризм

Скрытое среди ароматных лавандовых полей Прованса, озеро Сент-Круа остаётся одним из самых очаровательных уголков Европы. Это не просто живописный водоём, а настоящее чудо инженерии, ставшее частью природного пейзажа. Его кристально чистая бирюзовая вода манит путешественников, а окружающие холмы и скалы превращают место в идеальный курорт для тех, кто ищет баланс между спокойствием и активным отдыхом.

озеро Сент-Круа, Прованс, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by JMRAFFi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
озеро Сент-Круа, Прованс, Франция

Природная гармония и виды активности

Здесь почти всегда солнечно, и это делает озеро центром притяжения для любителей природы. По берегам раскинулись песчаные пляжи, окружённые соснами и скалами. Купание, катание на каяках, прогулки на лодках и пешие походы — лишь малая часть того, чем можно заняться. Маршруты разной сложности подойдут как начинающим туристам, так и опытным треккерам.

Одним из самых известных считается пешеходный маршрут Блан-Мартель, пролегающий вдоль ущелья Вердон. Эта тропа длиной около 15 миль открывает впечатляющие панорамы, где белые известняковые скалы обрамляют реку, стремительно бегущую между гор.

Ещё одно популярное направление — прогулка по берегу озера Бодюэн, где можно найти уединённые бухты для купания. А для автолюбителей существует живописная Route des Crêtes — дорога с захватывающими видами на ущелье и озеро.

Пляжи и ущелья: где искать впечатления

Самыми известными местами для отдыха считаются пляжи Бодюэн и Сент-Круа-дю-Вердон. Первый подойдёт тем, кто ищет тишину и уединение, второй — любителям более оживлённой атмосферы.

За плотиной на юго-западе озера находится ущелье Бодинар, менее известное, но не менее красивое. По его извилистым речным каналам можно устроить сплав на каяках и увидеть уникальные формы скал, созданные водой и временем.

Искусственное чудо природы

Многие удивляются, узнав, что это бирюзовое чудо — рукотворное. Озеро Сент-Круа появилось в начале 1970-х годов после строительства плотины, обеспечивающей регион водой, электричеством и ирригацией.

Под его водами скрыта старая деревня Ле-Саль-сюр-Вердон, которую пришлось отстроить заново на новом месте. Сегодня это уютное поселение на берегу озера — символ возрождения и гармонии человека с природой.

Деревни вокруг озера

Вокруг водоёма расположено шесть живописных деревень, каждая со своим характером.

  • Мустье-Сент-Мари на северном берегу считается одной из самых красивых деревень Франции. Она утопает в лаванде и знаменита своими ремеслами и керамикой.
  • Сент-Круа-дю-Вердон возвышается на холме, откуда открывается один из лучших видов на озеро.
  • Боден, расположенный на скалистом полуострове, славится старинной архитектурой и уютными набережными.
  • Эгюн, стоящий на востоке, притягивает художников и фотографов благодаря панораме на долину Вердон.
  • А Бодинар-сюр-Вердон — место для любителей приключений: здесь можно исследовать пещеры и скалы.

Где остановиться

Выбор жилья разнообразен: от простых кемпингов до комфортабельных отелей.
Популярные варианты:

  • La Source Camping Verdon — уютный лагерь на берегу с доступом к воде;
  • Camping de l'Aigle — известен панорамными видами;
  • Tikayan Rives du Lac Sainte Croix — предлагает прокат байдарок и лодок.

Если готовы отъехать чуть дальше (около 20 км), стоит обратить внимание на La Farigoulette — роскошный кемпинг с бассейном с подогревом, ресторанами и спортивными площадками. Здесь легко совместить комфорт с атмосферой природного отдыха.

Как добраться

Озеро удобно расположено между Альпами и Французской Ривьерой. Ближайшие аэропорты находятся в Марселе и Ницце — примерно в 80 милях. Оттуда можно добраться на автомобиле, наслаждаясь дорогой, проходящей через холмы Прованса и поля лаванды.

"Марсель — город с особой энергией и урбанистическим шармом", — отметил эксперт по путешествиям.

А в 17 милях к востоку от Ниццы находится Ментон, "скрытая жемчужина" Лазурного берега, куда стоит заглянуть по пути к озеру.

Советы путешественникам

  1. Лучшее время для поездки — с конца мая до начала октября, когда вода прогревается до 25 °C.
  2. Возьмите с собой солнцезащитный крем, удобную обувь и шляпу — тень здесь встречается не везде.
  3. Для прогулок по ущелью лучше начинать утром: тропы местами узкие и тенистые, но виды стоят всех усилий.
  4. Любителям фотографии стоит планировать съёмку на рассвете — в это время озеро особенно красиво.
  5. Если вы путешествуете на автомобиле, не пропустите небольшие фермерские рынки — местные сыры, мёд и лаванда станут лучшими сувенирами.

А что если…

Если вы хотите большего уединения, выберите менее известные уголки: северо-восточная часть озера почти не тронута туристами. Там можно арендовать каяк и провести день вдали от шума, исследуя заливы и маленькие островки.

FAQ

Какое время года лучше выбрать для поездки?
Лучше всего отправляться с мая по октябрь — в это время вода теплая, а дороги открыты.

Можно ли купаться в озере Сент-Круа?
Да, вода чистая и безопасная, пляжи оборудованы, а течение спокойное.

Сколько стоит отдых?
Проживание в кемпинге обойдётся от 40 € в сутки, в отеле — от 90 €, аренда каяка — около 20 € в час.

Мифы и правда

  • Миф: Озеро Сент-Круа — природного происхождения.
    Правда: Это искусственный водоём, созданный для обеспечения региона водой и электроэнергией.
  • Миф: Здесь опасно купаться.
    Правда: Озеро спокойное и подходит для купания, особенно на оборудованных пляжах.
  • Миф: Прованс — только для любителей вина и лавандовых полей.
    Правда: Этот регион — рай для активного отдыха: от горных походов до водных приключений.

Интересные факты

  1. Озеро занимает площадь около 22 км² и является третьим по величине водоёмом Франции.
  2. Его глубина достигает 90 м.
  3. Бирюзовый оттенок воды объясняется высоким содержанием известняка в породах.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
