Главная сказка России: Сочи Парк вновь признан лучшим — и готовит сюрприз

Главный парк развлечений на Черноморском побережье вновь подтвердил свой статус лидера индустрии отдыха. "Сочи Парк" стал победителем национальной премии "Хрустальное колесо" в номинации "Лучший тематический парк страны", сообщили в пресс-службе комплекса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аттракционы и радость

12-я победа за десятилетие

Для "Сочи Парка" эта награда стала уже 12-й по счёту.

В 2014 году парк был признан "Открытием года".

С 2015 по 2024 год он неизменно побеждал в категории "Лучший открытый парк развлечений с посещаемостью свыше 1 млн человек в год".

Экспертное жюри премии отметило не только популярность площадки, но и качество управления, тематическую целостность концепции, инновационные решения и безопасность аттракционов.

"Для нас эта награда — подтверждение того, что российские тематические парки могут соответствовать мировому уровню сервиса и эмоций", — сообщили представители "Сочи Парка".

За что парк получил награду

Ключевым критерием стало разнообразие и оригинальность аттракционов, а также внимание к деталям — от дизайна до сценариев шоу.

В заявке на конкурс организаторы особо подчеркнули

новые семейные аттракционы "Лесная почта" и "Кочки-грибочки", созданные в стилистике "Заколдованного леса";

ежегодные фестивали и шоу-программы, среди которых особой популярностью пользуется День рождения Бабы Яги (в этом году стартует 18 октября);

высокий уровень безопасности и сервиса, соответствующий международным стандартам.

Как выбирали лучших

Национальная премия "Хрустальное колесо" учреждена Ассоциацией парков и производителей аттракционов России и проводится ежегодно. В состав жюри входят специалисты отрасли, архитекторы, инженеры и представители СМИ.

При оценке учитываются

концепция и дизайн;

количество и качество развлечений;

инновационные технологии;

уровень обслуживания;

работа с гостями разных возрастных категорий.

"Сочи Парк": коротко о главном

Показатель Факт Год открытия 2014 Расположение Олимпийский парк, Имеретинская низменность Площадь территории более 25 га Средняя посещаемость свыше 1 млн человек в год Количество аттракционов более 40 Основная тематика русские сказки и мифология Формат работы круглый год

Что нового ждёт посетителей

В этом сезоне парк делает ставку на семейный формат и погружение в атмосферу отечественных сказок.

Кроме новых аттракционов, посетителей ждут:

интерактивные спектакли с участием героев славянских легенд;

тематические фестивали осени и зимы;

праздничные шоу к Новому году.

"Мы хотим, чтобы каждая семья находила здесь своё чудо — будь то аттракцион, концерт или встреча с любимым персонажем", — отметили организаторы.

Почему "Сочи Парк" выбирают миллионы

Преимущество Что даёт посетителю Уникальная концепция "русских сказок" Погружение в атмосферу волшебства без выезда за границу Расположение у моря Возможность совместить отдых на пляже и посещение парка Развлечения для всех возрастов Детские зоны, экстремальные аттракционы, шоу Круглогодичный формат Парк работает и зимой, предлагая новые события Уровень сервиса Современная инфраструктура и стандарты безопасности

Мифы и правда о "Сочи Парке"

Миф 1. Это обычный парк аттракционов.

Правда: "Сочи Парк" — полноценный тематический комплекс с концепцией, шоу и собственным персонажным миром.

Миф 2. Работает только летом.

Правда: Парк функционирует круглый год, включая зимние праздники и новогодние программы.

Миф 3. Там только детские развлечения.

Правда: В парке есть экстремальные горки, фестивали и шоу для взрослых посетителей.

Интересные факты

"Сочи Парк" — первый тематический парк России, построенный по международным стандартам индустрии развлечений. Символ парка — волшебный дракон Жар-Птицын, который появляется в вечернем шоу. За 10 лет существования парк посетили более 10 миллионов гостей. В 2025 году "Сочи Парк" планирует запустить новый аттракцион в стиле русских былин.

Победа в премии "Хрустальное колесо" подтверждает: "Сочи Парк" остаётся главным центром семейного отдыха в России. Здесь сочетаются креатив, безопасность, национальный колорит и атмосфера праздника — всё, что делает парк не просто местом развлечений, а территорией чудес для взрослых и детей.