Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Пальто, которые покоряют с первого взгляда: главные модели сезона 2025–2026 года
Кусты будто ожили: простой раствор, после которого смородина больше не болеет
Почему крем-суп в ресторане всегда нежный, как шёлк, а дома — водянистый: разница в простом действии
Маркетинг вместо здоровья: продукты с пометкой фитнес оказались пустышкой
Осенние капризы организма: тело само говорит, чего ему не хватает, — важно правильно услышать
Привычка дороже технологий: почему тысячи россиян всё ещё выбирают Весту вместо китайцев
Рынок аренды замер, но это затишье перед бурей — что ждёт россиян к концу года
Вероника Степанова отпраздновала годовщину свадьбы: что известно о семье популярного психолога

Главная сказка России: Сочи Парк вновь признан лучшим — и готовит сюрприз

Туризм

Главный парк развлечений на Черноморском побережье вновь подтвердил свой статус лидера индустрии отдыха. "Сочи Парк" стал победителем национальной премии "Хрустальное колесо" в номинации "Лучший тематический парк страны", сообщили в пресс-службе комплекса.

Аттракционы и радость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аттракционы и радость

12-я победа за десятилетие

Для "Сочи Парка" эта награда стала уже 12-й по счёту.

  • В 2014 году парк был признан "Открытием года".
  • С 2015 по 2024 год он неизменно побеждал в категории "Лучший открытый парк развлечений с посещаемостью свыше 1 млн человек в год".

Экспертное жюри премии отметило не только популярность площадки, но и качество управления, тематическую целостность концепции, инновационные решения и безопасность аттракционов.

"Для нас эта награда — подтверждение того, что российские тематические парки могут соответствовать мировому уровню сервиса и эмоций", — сообщили представители "Сочи Парка".

За что парк получил награду

Ключевым критерием стало разнообразие и оригинальность аттракционов, а также внимание к деталям — от дизайна до сценариев шоу.

В заявке на конкурс организаторы особо подчеркнули

  • новые семейные аттракционы "Лесная почта" и "Кочки-грибочки", созданные в стилистике "Заколдованного леса";
  • ежегодные фестивали и шоу-программы, среди которых особой популярностью пользуется День рождения Бабы Яги (в этом году стартует 18 октября);
  • высокий уровень безопасности и сервиса, соответствующий международным стандартам.

Как выбирали лучших

Национальная премия "Хрустальное колесо" учреждена Ассоциацией парков и производителей аттракционов России и проводится ежегодно. В состав жюри входят специалисты отрасли, архитекторы, инженеры и представители СМИ.

При оценке учитываются

  • концепция и дизайн;
  • количество и качество развлечений;
  • инновационные технологии;
  • уровень обслуживания;
  • работа с гостями разных возрастных категорий.

"Сочи Парк": коротко о главном

Показатель Факт
Год открытия 2014
Расположение Олимпийский парк, Имеретинская низменность
Площадь территории более 25 га
Средняя посещаемость свыше 1 млн человек в год
Количество аттракционов более 40
Основная тематика русские сказки и мифология
Формат работы круглый год

Что нового ждёт посетителей

В этом сезоне парк делает ставку на семейный формат и погружение в атмосферу отечественных сказок.
Кроме новых аттракционов, посетителей ждут:

  • интерактивные спектакли с участием героев славянских легенд;
  • тематические фестивали осени и зимы;
  • праздничные шоу к Новому году.

"Мы хотим, чтобы каждая семья находила здесь своё чудо — будь то аттракцион, концерт или встреча с любимым персонажем", — отметили организаторы.

Почему "Сочи Парк" выбирают миллионы

Преимущество Что даёт посетителю
Уникальная концепция "русских сказок" Погружение в атмосферу волшебства без выезда за границу
Расположение у моря Возможность совместить отдых на пляже и посещение парка
Развлечения для всех возрастов Детские зоны, экстремальные аттракционы, шоу
Круглогодичный формат Парк работает и зимой, предлагая новые события
Уровень сервиса Современная инфраструктура и стандарты безопасности

Мифы и правда о "Сочи Парке"

  • Миф 1. Это обычный парк аттракционов.
  • Правда: "Сочи Парк" — полноценный тематический комплекс с концепцией, шоу и собственным персонажным миром.
  • Миф 2. Работает только летом.
  • Правда: Парк функционирует круглый год, включая зимние праздники и новогодние программы.
  • Миф 3. Там только детские развлечения.
  • Правда: В парке есть экстремальные горки, фестивали и шоу для взрослых посетителей.

Интересные факты

  1. "Сочи Парк" — первый тематический парк России, построенный по международным стандартам индустрии развлечений.
  2. Символ парка — волшебный дракон Жар-Птицын, который появляется в вечернем шоу.
  3. За 10 лет существования парк посетили более 10 миллионов гостей.
  4. В 2025 году "Сочи Парк" планирует запустить новый аттракцион в стиле русских былин.

Победа в премии "Хрустальное колесо" подтверждает: "Сочи Парк" остаётся главным центром семейного отдыха в России. Здесь сочетаются креатив, безопасность, национальный колорит и атмосфера праздника — всё, что делает парк не просто местом развлечений, а территорией чудес для взрослых и детей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Садоводство, цветоводство
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Вчера было страшно, сегодня модно: почему автопутешествия обгоняют классический туризм
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Пальто, которые покоряют с первого взгляда: главные модели сезона 2025–2026 года
Главная сказка России: Сочи Парк вновь признан лучшим — и готовит сюрприз
Кусты будто ожили: простой раствор, после которого смородина больше не болеет
Почему крем-суп в ресторане всегда нежный, как шёлк, а дома — водянистый: разница в простом действии
Маркетинг вместо здоровья: продукты с пометкой фитнес оказались пустышкой
Осенние капризы организма: тело само говорит, чего ему не хватает, — важно правильно услышать
Привычка дороже технологий: почему тысячи россиян всё ещё выбирают Весту вместо китайцев
Рынок аренды замер, но это затишье перед бурей — что ждёт россиян к концу года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.