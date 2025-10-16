Главная сказка России: Сочи Парк вновь признан лучшим — и готовит сюрприз

Главный парк развлечений на Черноморском побережье вновь подтвердил свой статус лидера индустрии отдыха. "Сочи Парк" стал победителем национальной премии "Хрустальное колесо" в номинации "Лучший тематический парк страны", сообщили в пресс-службе комплекса.
Для "Сочи Парка" эта награда стала уже 12-й по счёту.
Экспертное жюри премии отметило не только популярность площадки, но и качество управления, тематическую целостность концепции, инновационные решения и безопасность аттракционов.
"Для нас эта награда — подтверждение того, что российские тематические парки могут соответствовать мировому уровню сервиса и эмоций", — сообщили представители "Сочи Парка".
Ключевым критерием стало разнообразие и оригинальность аттракционов, а также внимание к деталям — от дизайна до сценариев шоу.
Национальная премия "Хрустальное колесо" учреждена Ассоциацией парков и производителей аттракционов России и проводится ежегодно. В состав жюри входят специалисты отрасли, архитекторы, инженеры и представители СМИ.
|Показатель
|Факт
|Год открытия
|2014
|Расположение
|Олимпийский парк, Имеретинская низменность
|Площадь территории
|более 25 га
|Средняя посещаемость
|свыше 1 млн человек в год
|Количество аттракционов
|более 40
|Основная тематика
|русские сказки и мифология
|Формат работы
|круглый год
В этом сезоне парк делает ставку на семейный формат и погружение в атмосферу отечественных сказок.
Кроме новых аттракционов, посетителей ждут:
"Мы хотим, чтобы каждая семья находила здесь своё чудо — будь то аттракцион, концерт или встреча с любимым персонажем", — отметили организаторы.
|Преимущество
|Что даёт посетителю
|Уникальная концепция "русских сказок"
|Погружение в атмосферу волшебства без выезда за границу
|Расположение у моря
|Возможность совместить отдых на пляже и посещение парка
|Развлечения для всех возрастов
|Детские зоны, экстремальные аттракционы, шоу
|Круглогодичный формат
|Парк работает и зимой, предлагая новые события
|Уровень сервиса
|Современная инфраструктура и стандарты безопасности
Победа в премии "Хрустальное колесо" подтверждает: "Сочи Парк" остаётся главным центром семейного отдыха в России. Здесь сочетаются креатив, безопасность, национальный колорит и атмосфера праздника — всё, что делает парк не просто местом развлечений, а территорией чудес для взрослых и детей.
