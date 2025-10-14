Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плесень больше не вернется! Вот как легко снизить влажность в квартире без дорогих устройств
Мир по образцу Газы назвали нереальным — ЕС требует усилить давление на конфликт
Медведка сбежит с огорода сама: 5 деревенских хитростей, о которых молчат соседи
Ошиблись на миллиарды световых лет: как одно открытие может переписать космические карты
Отдых с риском для здоровья: исследование показало, чем болеют путешественники
Король океана пал без боя: тайна гибели мегалодона, о которой молчали миллионы лет
Ресницы начинают расти уже через неделю: рецепт, который передают подругам шёпотом
Старый авто превращают в редкость за час: простые приёмы, о которых молчат продавцы
Резкое падение или плавное снижение? Экономика на пороге перемен

Старинные крепости, в которых время решило остаться — маршрут для тех, кто любит тайны

4:43
Туризм

Старинные замки — это не просто камни и башни. В их стенах живут истории, которые пережили века: войны, интриги, любовь и предательство. Эти сооружения когда-то символизировали могущество и богатство, а теперь хранят дыхание времени. Разрушенные, покрытые мхом и молчаливые, они словно открывают портал в прошлое.

Предъямский замок, Словения
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hałun, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Предъямский замок, Словения

Архитектура, которая пережила эпохи

Каждый замок создавался со своей целью: одни служили защитой от врагов, другие — резиденцией знатных семей и отражением их роскоши. Прошли века, и эти крепости утратили военную силу, но обрели другую ценность — стали хранителями истории и красоты, которую не смог уничтожить даже ветер времени.

Саммеццано, Италия

Этот удивительный дворец в тосканских холмах был построен в XVII веке и принадлежал влиятельным семействам Альтовити и Медичи. Его архитектура — смесь мавританского и ренессансного стилей: узорчатые арки, витражи и богатая лепнина превращают залы в сказочные декорации.

Во второй половине XX века предприимчивые инвесторы пытались превратить Саммеццано в отель, но проект быстро закрылся. Сегодня здание заброшено: его фасады осыпаются, а резные потолки теряют краски. Однако даже в руинах этот дворец остаётся символом итальянского величия.

Джахангири-Махал, Индия

Построенный в XVII столетии дворец Джахангири-Махал — часть комплекса в Агре, где когда-то располагалась резиденция Великих Моголов. По легенде, он был создан специально для высокого гостя, который провёл здесь всего одну ночь.

Многоуровневая структура здания, каменные балконы и изящные арки рассказывают о великолепии эпохи. Но со временем дворец утратил блеск и сегодня стоит как напоминание о краткости власти и вечности камня.

Шато-Гайар, Франция

Этот замок возвёл в 1195 году король Ричард Львиное Сердце, чтобы защитить Нормандию от французов. Позднее здесь останавливался король Людовик IX, а затем укрылся изгнанный шотландский монарх Дэвид II.

Замок стал свидетелем множества трагедий: в его подземельях содержали в заточении неверную жену короля Людовика X. После веков войн и разрушений Шато-Гайар превратился в живописные руины, нависающие над Сеной.

Во второй половине XIX века его хотели снести, но общественность добилась признания замка историческим памятником.

Дворец Сан-Суси, Гаити

Этот дворец, построенный в начале XIX века королём Анри Кристофом, символизировал независимость Гаити после освободительной войны. Роскошные колоннады, лестницы и фонтаны делали его жемчужиной Карибов.

Но история оказалась короткой: после смерти Кристофа дворец опустел, а землетрясения превратили его в руины. Сегодня Сан-Суси остаётся монументом свободы и напоминанием о хрупкости человеческих амбиций.

Предъямский замок, Словения

Врезанный прямо в скалу XIII века, этот замок поражает сочетанием природной мощи и инженерного гения. Он был построен как неприступная крепость, а его подземные ходы соединяли башни с пещерами — идеальным укрытием во времена осад.

Но история замка омрачена кровавыми легендами. По преданию, его владелец — рыцарь Эразм Предъямский — устраивал дерзкие набеги, прячась от врагов в скальных тоннелях. Сегодня замок открыт для туристов, но атмосфера внутри остаётся тревожной — как будто стены помнят всё.

Плюсы и минусы путешествий по заброшенным замкам

Плюсы Минусы
Атмосфера тайны и истории Часто ограничен доступ внутрь
Эффектные фотографии Отдалённое расположение
Возможность увидеть архитектуру без реставрации Опасные участки и неустойчивые конструкции

Туризм и замки-призраки

Современные путешественники всё чаще выбирают не шумные мегаполисы, а атмосферные исторические маршруты. Туризм по заброшенным замкам — это не просто отдых, а способ прикоснуться к настоящему прошлому. Такие поездки объединяют эстетику, историю и лёгкий оттенок мистики.

Маршруты по "замкам-призракам" уже стали частью культурного туризма Европы. В Италии, Франции и Словении действуют программы, включающие посещение руин с гидом, вечерние экскурсии при свечах и даже реконструкции средневековых обрядов. В некоторых странах, например в Австрии и Испании, старинные крепости адаптируют под бутик-отели, сохраняя дух эпохи, но предлагая комфорт XXI века.

А что если… отправиться по маршруту замков-призраков

Путешествие по таким местам — это не просто экскурсия, а эмоциональный опыт. Чтобы ощутить дух времени:

  • выбирайте раннее утро или закат, когда свет мягкий, а туристов меньше;

  • не ограничивайтесь фасадом — загляните в подземелья, башни, дворы;

  • изучите легенды — они помогают увидеть в камне живые образы прошлого.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Медведка сбежит с огорода сама: 5 деревенских хитростей, о которых молчат соседи
Ошиблись на миллиарды световых лет: как одно открытие может переписать космические карты
Отдых с риском для здоровья: исследование показало, чем болеют путешественники
Король океана пал без боя: тайна гибели мегалодона, о которой молчали миллионы лет
Ресницы начинают расти уже через неделю: рецепт, который передают подругам шёпотом
Старый авто превращают в редкость за час: простые приёмы, о которых молчат продавцы
Резкое падение или плавное снижение? Экономика на пороге перемен
Копчёный аромат и вкус детства: как превратить обычное оливье в праздничный хит
Миа Бойка добавила к шоу-бизнесу навоз и зерно: в чём логика этого шага
Чисто — не значит безопасно: сколько живут невидимые враги на любимом белье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.