Кения может стать ближе: власти работают над запуском прямых рейсов с Россией

Кения готова наладить прямое авиасообщение с Россией. По словам посла Кении в Москве Питера Мутуку Матуки, власти двух стран уже работают над решением этого вопроса. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Дипломат отметил, что появление прямых рейсов станет серьёзным шагом в развитии туристического и делового взаимодействия между Россией и Кенией.
"Запуск авиарейсов способствует увеличению турпотока в Кению", — заявил Питер Мутуку Матуки.
Кения традиционно входит в число самых привлекательных направлений Африки — сюда приезжают за сафари в национальных парках Масаи-Мара и Амбосели, отдыхом на берегу Индийского океана и знакомством с уникальной культурой восточной Африки.
Сегодня добраться туда из России можно только с пересадками в Дубае, Дохе или Стамбуле, что делает путешествие более дорогим и длительным. Прямое сообщение позволит сократить время в пути почти вдвое и сделать направление доступнее для российских туристов.
Инициатива Кении укладывается в общую тенденцию расширения прямых международных маршрутов из России.
Ранее стало известно, что уже с ноября 2025 года появятся прямые рейсы:
Полёты будут выполняться раз в две недели на самолётах Airbus A340-600, что станет частью программы по развитию межконтинентальных связей.
Эксперты отмечают: открытие рейсов в Кению станет логичным продолжением — Африка всё чаще рассматривается как новое перспективное направление для российского туризма и бизнеса.
|Причина
|Значение
|Развитый туристический потенциал
|Национальные парки, сафари, океанское побережье
|Безвизовый въезд для россиян (до 90 дней)
|Упрощённые условия посещения
|Стабильная политическая ситуация
|Безопасность путешествий
|Возможность экспорта и инвестиций
|Кения — один из технологических центров Африки
|Расширение дипломатических связей
|Рост экономического сотрудничества
Открытие прямых рейсов между Россией и Кенией может стать новым этапом в развитии международного туризма и укреплении связей между странами. Для россиян это возможность увидеть Африку без сложных пересадок, а для Кении — шанс привлечь больше гостей и инвестиций.
