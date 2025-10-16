Кения может стать ближе: власти работают над запуском прямых рейсов с Россией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Кения готова наладить прямое авиасообщение с Россией. По словам посла Кении в Москве Питера Мутуку Матуки, власти двух стран уже работают над решением этого вопроса. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Прямые рейсы Россия — Кения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прямые рейсы Россия — Кения

Прямые рейсы укрепят туризм и сотрудничество

Дипломат отметил, что появление прямых рейсов станет серьёзным шагом в развитии туристического и делового взаимодействия между Россией и Кенией.

"Запуск авиарейсов способствует увеличению турпотока в Кению", — заявил Питер Мутуку Матуки.

Кения традиционно входит в число самых привлекательных направлений Африки — сюда приезжают за сафари в национальных парках Масаи-Мара и Амбосели, отдыхом на берегу Индийского океана и знакомством с уникальной культурой восточной Африки.

Сегодня добраться туда из России можно только с пересадками в Дубае, Дохе или Стамбуле, что делает путешествие более дорогим и длительным. Прямое сообщение позволит сократить время в пути почти вдвое и сделать направление доступнее для российских туристов.

Вектор на расширение географии полётов

Инициатива Кении укладывается в общую тенденцию расширения прямых международных маршрутов из России.

Ранее стало известно, что уже с ноября 2025 года появятся прямые рейсы:

  • из Санкт-Петербурга в Венесуэлу;
  • и на Кубу.

Полёты будут выполняться раз в две недели на самолётах Airbus A340-600, что станет частью программы по развитию межконтинентальных связей.

Эксперты отмечают: открытие рейсов в Кению станет логичным продолжением — Африка всё чаще рассматривается как новое перспективное направление для российского туризма и бизнеса.

Почему направление перспективно

Причина Значение
Развитый туристический потенциал Национальные парки, сафари, океанское побережье
Безвизовый въезд для россиян (до 90 дней) Упрощённые условия посещения
Стабильная политическая ситуация Безопасность путешествий
Возможность экспорта и инвестиций Кения — один из технологических центров Африки
Расширение дипломатических связей Рост экономического сотрудничества

Мифы и правда о перелётах в Африку

  • Миф 1. Добраться до Кении из России невозможно без пересадок.
  • Правда: пока это так, но прямые рейсы уже обсуждаются на уровне правительств.
  • Миф 2. Путёвки в Кению слишком дорогие.
  • Правда: стоимость поездки в последние годы сравнима с отдыхом в ОАЭ или на Мальдивах, а прямые рейсы сделают цены ещё доступнее.
  • Миф 3. Африка небезопасна для туристов.
  • Правда: Кения входит в десятку самых стабильных стран региона и имеет развитую туристическую инфраструктуру.

Интересные факты

  1. Национальный парк Масаи-Мара ежегодно посещает около 400 тысяч туристов со всего мира.
  2. В стране снимают известные документальные фильмы о природе — от BBC до Netflix.
  3. В 2024 году поток российских туристов в Кению вырос почти на 40 % по сравнению с 2023 годом.

Открытие прямых рейсов между Россией и Кенией может стать новым этапом в развитии международного туризма и укреплении связей между странами. Для россиян это возможность увидеть Африку без сложных пересадок, а для Кении — шанс привлечь больше гостей и инвестиций.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
