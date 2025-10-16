Отель заменил гамак: почему россияне массово выбирают дачи вместо курортов

5:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом большинство россиян выбрали не пляжи Турции или горы Кавказа, а собственные шесть соток. Согласно недавнему опросу торговой компании ТСТН, 57% респондентов провели отпуск на даче. Причём для многих это решение оказалось не вынужденным, а осознанным выбором — 70% участников признались, что именно такой отдых им по душе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Отдых на даче

Почему россияне всё чаще выбирают дачу вместо курорта

В последние годы дача перестала быть только местом для грядок. Для многих она превратилась в зону отдыха, уединения и восстановления сил.

Главные причины выбора

Желание сэкономить (30% респондентов признались, что это стало решающим фактором);

комфорт и отсутствие суеты;

возможность проводить больше времени с семьёй и на природе;

рост цен на авиаперелёты и проживание в курортных зонах.

Кроме того, пандемия и последующие экономические колебания укрепили привычку проводить отпуск в России — теперь это стало частью образа жизни.

"Наличие дачи делает человека счастливее", — отметили 77% участников опроса.

Дача как место силы

Для 46% опрошенных дача с годами становится всё ближе — чем старше человек, тем чаще он туда ездит.

Это не только способ отдохнуть, но и своеобразная терапия: физическая активность, свежий воздух, садовые хлопоты и возможность отрешиться от повседневных забот.

Согласно опросу, многие воспринимают дачу как:

антистресс-зону, где можно отключить телефон;

место самореализации, где выращивают овощи, цветы или создают уютный ландшафт;

семейное пространство, где собираются несколько поколений.

Как распределились летние предпочтения россиян

Место отдыха Доля опрошенных Дача, загородный дом 57% Море в России (Сочи, Крым, Калининград) 26% Зарубежный отдых 17%

Таким образом, внутренний туризм и дачный отдых вместе охватывают более 80% населения — это показывает, как изменилась структура отдыха за последние годы.

Экономия или осознанность?

Не все дачники руководствуются финансовыми мотивами. По данным исследования, 70% опрошенных выбрали дачу не из-за цен, а потому что им действительно нравится такой формат отдыха.

Причины

Отсутствие давки на пляжах и аэропортах.

Тишина, птицы и свежие овощи со своего участка.

Возможность заниматься любимыми делами — от чтения до строительства беседки.

Что говорят эксперты

По мнению специалистов туристического рынка, тенденция "отпуск на даче" останется надолго.

"Лидером выездного туризма по-прежнему остаётся Турция, но её уже догоняет Китай", — заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Тем не менее, внутренний туризм растёт, а привычка отдыхать на даче становится частью "новой нормы".

Ошибки дачников → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать Работать без отдыха всё лето Усталость, стресс Планировать "дачные выходные" без дел Хранить урожай неправильно Потеря запасов Использовать морозилки и сушилки Не защищаться от солнца Перегрев, ожоги Работать утром и вечером, пить воду Игнорировать отдых Перегорание Устраивать прогулки, посиделки, чтение Считать дачу "вынужденной заменой отпуска" Потеря удовольствия Сделать участок зоной релакса и вдохновения

Плюсы и минусы дачного отдыха

Плюсы Минусы Экономия и независимость от турфирм Физическая нагрузка Свежий воздух и спокойствие Возможность выезда зависит от погоды Свой урожай и хобби Отсутствие ощущения "нового места" Близость к дому Иногда — нехватка комфорта

Часто задаваемые вопросы

Почему люди стали чаще ездить на дачу именно после 2020 года?

Ограничения на поездки за границу и рост цен сделали внутренний отдых привычкой, а дача стала естественной альтернативой.

Можно ли совместить отпуск и дачу?

Да — многие уезжают на 1-2 недели, а затем проводят ещё несколько выходных за городом.

Что помогает почувствовать, что отпуск удался?

Отказ от гаджетов, минимум дел и максимум удовольствия от простых вещей: шашлыков, сна в гамаке и тишины.

Интересные факты

По данным опроса, каждый пятый дачник теперь работает удалённо прямо с участка. В России насчитывается около 60 миллионов дач и садовых участков — больше, чем активных туристических выездов за рубеж. Социальные сети фиксируют рост хэштегов #дачалучше и #мойдомлетом — признак того, что отдых на природе стал модным.

Каждый второй россиянин провёл лето на даче — и большинство не жалеют об этом выборе. Для одних это способ сэкономить, для других — шанс побыть наедине с природой и восстановить силы.