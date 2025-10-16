Отель заменил гамак: почему россияне массово выбирают дачи вместо курортов

Этим летом большинство россиян выбрали не пляжи Турции или горы Кавказа, а собственные шесть соток. Согласно недавнему опросу торговой компании ТСТН, 57% респондентов провели отпуск на даче. Причём для многих это решение оказалось не вынужденным, а осознанным выбором — 70% участников признались, что именно такой отдых им по душе.
В последние годы дача перестала быть только местом для грядок. Для многих она превратилась в зону отдыха, уединения и восстановления сил.
Желание сэкономить (30% респондентов признались, что это стало решающим фактором);
Кроме того, пандемия и последующие экономические колебания укрепили привычку проводить отпуск в России — теперь это стало частью образа жизни.
"Наличие дачи делает человека счастливее", — отметили 77% участников опроса.
Для 46% опрошенных дача с годами становится всё ближе — чем старше человек, тем чаще он туда ездит.
Это не только способ отдохнуть, но и своеобразная терапия: физическая активность, свежий воздух, садовые хлопоты и возможность отрешиться от повседневных забот.
Согласно опросу, многие воспринимают дачу как:
|Место отдыха
|Доля опрошенных
|Дача, загородный дом
|57%
|Море в России (Сочи, Крым, Калининград)
|26%
|Зарубежный отдых
|17%
Таким образом, внутренний туризм и дачный отдых вместе охватывают более 80% населения — это показывает, как изменилась структура отдыха за последние годы.
Не все дачники руководствуются финансовыми мотивами. По данным исследования, 70% опрошенных выбрали дачу не из-за цен, а потому что им действительно нравится такой формат отдыха.
По мнению специалистов туристического рынка, тенденция "отпуск на даче" останется надолго.
"Лидером выездного туризма по-прежнему остаётся Турция, но её уже догоняет Китай", — заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Тем не менее, внутренний туризм растёт, а привычка отдыхать на даче становится частью "новой нормы".
|Ошибка
|Последствие
|Что делать
|Работать без отдыха всё лето
|Усталость, стресс
|Планировать "дачные выходные" без дел
|Хранить урожай неправильно
|Потеря запасов
|Использовать морозилки и сушилки
|Не защищаться от солнца
|Перегрев, ожоги
|Работать утром и вечером, пить воду
|Игнорировать отдых
|Перегорание
|Устраивать прогулки, посиделки, чтение
|Считать дачу "вынужденной заменой отпуска"
|Потеря удовольствия
|Сделать участок зоной релакса и вдохновения
|Плюсы
|Минусы
|Экономия и независимость от турфирм
|Физическая нагрузка
|Свежий воздух и спокойствие
|Возможность выезда зависит от погоды
|Свой урожай и хобби
|Отсутствие ощущения "нового места"
|Близость к дому
|Иногда — нехватка комфорта
Ограничения на поездки за границу и рост цен сделали внутренний отдых привычкой, а дача стала естественной альтернативой.
Да — многие уезжают на 1-2 недели, а затем проводят ещё несколько выходных за городом.
Отказ от гаджетов, минимум дел и максимум удовольствия от простых вещей: шашлыков, сна в гамаке и тишины.
Каждый второй россиянин провёл лето на даче — и большинство не жалеют об этом выборе. Для одних это способ сэкономить, для других — шанс побыть наедине с природой и восстановить силы.
