ИИ спланировал отпуск — и всё пошло не по плану: как умные боты подставляют туристов

Туризм

Искусственный интеллект уверенно входит в повседневную жизнь путешественников. Всё больше людей доверяют чат-ботам планирование отпуска — от подбора маршрутов до бронирования жилья. Но практика показывает: цифровой помощник не всегда справляется с ролью турагента. Ошибки, неточности и коммерческие "предпочтения" алгоритмов уже заставили многих туристов взглянуть на ИИ с долей скепсиса.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Ошибки ботов

Как всё начиналось: цифровой гид, который не оправдал надежд

Американка Орит Офри, консультант по маркетингу из Орегона, решила проверить возможности ChatGPT, поручив ему составить план поездки в Париж. Результат оказался не таким вдохновляющим, как ожидалось.

"Чат-бот допустил несколько ошибок, в том числе порекомендовал посетить музей Орсе в понедельник, когда он закрыт. Я также спросила о ресторанах, которые находятся в 10 минутах ходьбы от Эйфелевой башни, а мне предложили варианты, расположенные более чем в 20 минутах ходьбы", — рассказала пострадавшая туристка.

История Офри стала показательным примером: искусственный интеллект может предложить идеи, но не всегда знает нюансы. Туристы, вдохновленные рекламой ИИ-инструментов, сталкиваются с суровой реальностью — алгоритмы часто опираются на устаревшие данные и не чувствуют контекст.

ИИ и туризм: почему технология растёт быстрее, чем доверие

Согласно исследованию британской ассоциации туроператоров ABTA, количество жителей Великобритании, использующих ИИ для поиска идей для отпуска, удвоилось за последний год. Сегодня примерно каждый двенадцатый британец планирует путешествие при помощи искусственного интеллекта.

ABTA отмечает, что цифровые решения формируют новый стиль потребления туристических услуг. Но эксперты предупреждают: у этой тенденции есть обратная сторона.

"ИИ использовал устаревшие туристические сайты, а не актуальные местные знания", — пояснил эксперт по искусственному интеллекту Йонас Мутони, который протестировал ChatGPT во время поездки в Кению.

Он заметил, что чат-бот рекомендовал национальный парк Масаи-Мара в пик сезона миграции, не предупредив, что в это время дороги сильно размыты, а часть домиков недоступна. Похожую проблему описал и специалист по цифровому маркетингу Милтон Браун.

"Рекомендуемые отели проводили агрессивные цифровые маркетинговые кампании, нацеленные именно на те ключевые слова, на которых был обучен ИИ", — отметил он.

По его словам, бот советовал гостиницы, которые оказались на 40% дороже аналогов с тем же рейтингом.

Такое поведение искусственного интеллекта показывает, что алгоритмы часто "видят" мир через призму коммерции и статистики, а не через реальные впечатления путешественников.

А что если искусственный интеллект всё-таки научится понимать человека

Развитие технологий обещает многое: персонализированные туры, мгновенные рекомендации по погоде, сезонные скидки, даже адаптацию под настроение путешественника. Но для этого искусственный интеллект должен стать не просто помощником, а партнёром, умеющим понимать эмоции, контекст и цели поездки.

Плюсы и минусы использования ИИ в туризме

Плюсы Минусы Быстрое получение информации Возможные ошибки и устаревшие данные Идеи для необычных направлений Отсутствие эмоционального отклика Экономия времени Предвзятые рекомендации по рекламе Доступ 24/7 Риск утечки личных данных Удобный инструмент для сравнения Потеря навыков самостоятельного планирования Интересные факты • Первые туристические чат-боты появились в 2016 году — их использовали авиакомпании для уведомлений о рейсах.

• Современные модели способны анализировать до миллиарда отзывов в сутки. Исторический контекст Развитие искусственного интеллекта в туризме началось с простых систем рекомендаций, которые подбирали отели по фильтрам. Затем появились умные ассистенты, интегрированные в сайты авиакомпаний и турагентств. Сегодня ИИ помогает не только искать билеты, но и подсказывает, когда выгоднее бронировать, как оптимизировать маршрут и даже какие сувениры купить. Однако без человеческого контроля он всё ещё не способен гарантировать идеальный результат. "Для нашего сектора задача состоит в том, чтобы использовать потенциал искусственного интеллекта для поддержки бизнеса, продолжая при этом отмечать и отстаивать ценность личного подхода и опыта", — подчеркнул генеральный директор ABTA Марк Танзер. Пока технологии учатся понимать эмоции, лучший способ путешествовать — доверять, но проверять. Искусственный интеллект может стать отличным навигатором, если использовать его с умом и не забывать, что в мире туризма всё же главную роль играют люди.