Туристы против хакеров: почему отдых на море всё чаще заканчивается в банке

Туризм

Рост киберпреступности стал новой угрозой для туристов по всему миру. Особенно остро проблема проявляется в популярных направлениях Азии, включая Индию, где число цифровых афер стремительно растёт. Российским путешественникам, выбирающим экзотические маршруты, сегодня важно быть не только внимательными к багажу, но и защищать свои данные — ведь атаковать могут не в переулке, а через экран смартфона.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use мошенник за спиной

Новая угроза для туристов

По последним данным, в Индии зафиксирован резкий рост киберпреступлений, направленных против иностранных гостей. Власти связывают это с бурным развитием онлайн-бронирований, цифровых платежей и маркетинга в соцсетях — инструментов, которыми туристы пользуются ежедневно.

"Речь идет о масштабной проблеме", — заявляют индийские источники, с которыми ознакомился корреспондент Турпром.

По их словам, злоумышленники все чаще находят уязвимости в туристической цифровой инфраструктуре, используя доверчивость отдыхающих. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Гоа, Керале, Химачал-Прадеше, Джамму и Кашмире, а также на Андаманских и Никобарских островах — то есть в тех местах, куда чаще всего летят россияне в поисках солнца и моря.

Статистика, от которой не по себе

В Гоа количество киберпреступлений с 2021 года выросло более чем в пять раз, достигнув 3700 случаев к августу 2025 года. В Керале за тот же период — скачок с 6548 до 31 260 случаев. И это только зарегистрированные обращения. В горных регионах ситуация аналогична: популярные курорты становятся лёгкой добычей для аферистов, работающих с фальшивыми сайтами и поддельными приложениями.

"Туристов все чаще заманивают поддельными сайтами бронирования отелей, предложениями туров в социальных сетях или мошенническими QR-кодами", — отметил высокопоставленный чиновник агентства по кибербезопасности.

"Многие из этих схем осуществляются организованными сетями, действующими по всему штату", — добавил он.

Правоохранительные органы уже начали усиливать контроль и проводить обучающие кампании, чтобы объяснить отдыхающим, как не стать жертвой цифровых ловушек.

Как действуют мошенники

Сценарии обмана становятся всё изощрённее. Чаще всего аферисты создают сайты, имитирующие популярные сервисы бронирования отелей и туров. На таких страницах размещаются поддельные отзывы и заманчивые акции. После оплаты "тур" исчезает вместе с деньгами.

Распространены и QR-коды, наклеенные поверх настоящих — при сканировании они перенаправляют на фальшивый сайт, где пользователь вводит данные карты.

Кроме того, активны мошенники в мессенджерах и соцсетях: предлагают "эксклюзивные экскурсии", аренду вилл или выгодный трансфер, прикрываясь фотографиями реальных объектов.

Советы шаг за шагом: как защитить себя

Чтобы отпуск не обернулся финансовыми потерями, важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены и безопасности на отдыхе.

Онлайн-безопасность

Бронируйте только на официальных ресурсах. Используйте сайты с защищённым соединением — в адресе должно быть "https://" и значок замка. Проверяйте отзывы. Настоящие клиенты оставляют реальные детали: фотографии, даты, описание. Если отзывы однотипные — перед вами фальшивка. Не используйте открытые Wi-Fi сети. Подключайтесь только к официальным сетям отеля, кафе или аэропорта, уточнив их у персонала. Для дополнительной защиты установите VPN. Осторожно с QR-кодами. Не сканируйте их, если не уверены в источнике. Некоторые коды могут загрузить вредоносное ПО. Не переходите по ссылкам из писем и сообщений. Фишинговые письма маскируются под уведомления банков или турфирм. Проверяйте отправителя. Не делитесь данными в соцсетях. Не публикуйте в режиме реального времени, где вы находитесь. Эти сведения могут использовать злоумышленники.

Оффлайн-безопасность

Разделите деньги и карты. Храните их в разных местах: часть — в сейфе, часть — при себе. Пользуйтесь банкоматами только в банках и отелях. При вводе PIN-кода прикрывайте клавиатуру рукой. Контролируйте оплату. Не передавайте карту официанту — требуйте оплату в вашем присутствии. Используйте кредитную карту. При спорных транзакциях вернуть деньги с неё проще, чем с дебетовой. Берегите документы. Снимите копии паспорта, визы и билетов. Оригиналы держите в сейфе. Избегайте уличных игр и "лотерей". Даже если кажется, что "всё честно", это способ выманить наличные. Держитесь официальных такси. Лучше вызвать машину через приложение или стойку в аэропорту. Запишите телефоны экстренных служб. Также полезно иметь контакты посольства своей страны.

А что если всё же стать жертвой2

Не паникуйте. Заблокируйте карту и немедленно сообщите в свой банк. Сохраните переписку и скриншоты — они помогут при обращении в полицию. В Индии функционирует горячая линия кибербезопасности (номер 1930), а также портал для подачи жалоб. Российским туристам стоит уведомить консульство.

Интересный факт

Индия входит в десятку стран с наибольшим числом киберпреступлений против туристов.

Исторический контекст

Рост киберпреступности начался с цифровой революции в туризме — перехода от бумажных билетов и наличных к онлайн-платежам и мобильным приложениям. За десять лет индустрия путешествий полностью ушла в сеть, а вместе с ней туда переместились и мошенники. Теперь "уличный карманник" носит ноутбук и знает код на JavaScript.