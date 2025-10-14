Вода и земля уходят из-под ног: турецкие курорты в шаге от экологической катастрофы

6:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярные у российских туристов турецкие курорты — Анталия, Стамбул, Мерсин и Адана — в ближайшие десятилетия могут столкнуться сразу с двумя серьёзными угрозами: дефицитом питьевой воды и повышенной сейсмической активностью. Новые исследования предупреждают, что "нулевая засуха" и разрушительные землетрясения могут коренным образом изменить привычный облик страны и туристическую индустрию Средиземноморья.

Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стамбул, Турция

Время "нулевой засухи" может наступить раньше, чем кажется

Термин "day zero drought" (нулевая засуха) означает момент, когда в городе или регионе полностью исчерпываются запасы пресной воды, и из кранов перестаёт течь даже минимальное количество.

Согласно исследованию, опубликованному в Южной Корее, уже к 2030 году турецкие города Адана и Мерсин могут стать первыми в стране, где наступит этот критический момент. А к 2050 году под угрозой окажутся крупнейшие туристические центры — Анталия и Стамбул.

"Эффективное использование воды — более быстрый и экономически выгодный способ решения проблемы, чем строительство новых плотин или опреснительных установок", — подчеркнул профессор Кристиан Францке, автор исследования.

Учёный отмечает, что засуха в Турции усиливается с начала 2000-х годов. Это уже влияет на урожайность сельского хозяйства и может поставить под угрозу продовольственную безопасность страны.

Вода заканчивается быстрее, чем растёт население

Проблему усугубляют глобальные тенденции. По данным доктора Тугбы Эврим Маден из Турецкого института водных ресурсов, потребление воды в мире растёт в два раза быстрее, чем население. Если ситуация не изменится, к 2050 году более 5 миллиардов человек на планете столкнутся с нехваткой питьевой воды.

В Турции засуха уже проявляется не только в сельскохозяйственных районах, но и в курортных зонах. Осадки становятся нерегулярными, грунтовые воды уходят глубже, а уровень рек и озёр падает. Это делает водоснабжение курортов, зависимых от туризма, крайне уязвимым.

Землетрясения — ещё один фактор риска

Но не только засуха грозит турецким курортам. Геологи предупреждают о возможных разрушительных землетрясениях, особенно в густонаселённых районах страны.

"Стамбул находится на грани катастрофы", — заявил геофизик Волкан Севлиген, ведущий исследователь Геологической службы США (USGS).

После землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в апреле 2025 года, анализ показал, что энергия разломов Мраморного моря смещается к востоку, что может привести к толчкам силой более 7 баллов.

Учёный напомнил о разрушительном землетрясении 1509 года, когда магнитуда достигала 7,5 баллов, уничтожив большую часть Стамбула. Сегодня сценарий повторения такого события, по его словам, научно обоснован.

Анталия — "белый" курорт с серыми рисками

Многие россияне воспринимают Анталию как безопасное место для отдыха, но специалисты предупреждают: этот регион вовсе не застрахован от природных катастроф.

"Нам пора перестать воспринимать Анталию как "белый”, безопасный город. Анталия — это регион, где риск землетрясений всегда высок", — заявил инженер-геолог Мустафа Каранджи.

Он пояснил, что западные районы — Каш и Демре — находятся в зоне первой степени опасности. К тому же разлом Фетхие-Бурдур и разлом Кипр-Хелен в Средиземном море могут вызвать подводные толчки, способные повлиять даже на береговую линию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование климатических прогнозов при застройке прибрежных зон.

Последствие: потеря водных ресурсов и рост стоимости инфраструктуры.

Альтернатива: внедрение технологий водосбережения и повторного использования воды.

Последствие: потеря водных ресурсов и рост стоимости инфраструктуры. Альтернатива: внедрение технологий водосбережения и повторного использования воды. Ошибка: недостаток контроля за состоянием сейсмоопасных зон.

Последствие: разрушение жилых зданий и объектов туризма.

Альтернатива: модернизация строительных норм и обязательная проверка сейсмостойкости.

Последствие: разрушение жилых зданий и объектов туризма. Альтернатива: модернизация строительных норм и обязательная проверка сейсмостойкости. Ошибка: зависимость от туризма без диверсификации экономики.

Последствие: экономические потери при природных катастрофах.

Альтернатива: развитие "умного туризма" и экологически устойчивых направлений.

А что если кризис уже начался?

В последние годы Турция переживает всё более жаркие и сухие лета. По прогнозам метеорологов, уже к 2035 году в стране может исчезнуть до 20 % запасов грунтовых вод. Одновременно усиливаются сейсмические колебания на стыке Африканской и Евразийской плит.

Если тенденция сохранится, Турции придётся пересмотреть водную политику и туристическую стратегию: внедрять системы фильтрации, переработки сточных вод и устойчивого сельского хозяйства.

FAQ

Что такое "нулевая засуха”?

Это момент, когда все запасы пресной воды в регионе исчерпаны и подача воды в дома прекращается.

Почему Турция особенно уязвима?

Большая часть страны расположена в засушливых регионах, а климат становится всё жарче.

Можно ли предотвратить кризис?

Да, за счёт модернизации систем водоснабжения, снижения потерь воды и повышения энергоэффективности.

Стоит ли туристам опасаться землетрясений?

Сейсмологи рекомендуют внимательно следить за предупреждениями местных властей, особенно в районах Стамбула, Каша и Анталии.

Мифы и правда

Миф: Турция не испытывает дефицита воды благодаря морям.

Правда: морская вода не пригодна для питья, а опреснение требует больших затрат энергии.

Правда: морская вода не пригодна для питья, а опреснение требует больших затрат энергии. Миф: крупные города полностью защищены от землетрясений.

Правда: даже современные здания нуждаются в проверке на сейсмостойкость.

Правда: даже современные здания нуждаются в проверке на сейсмостойкость. Миф: климат Турции стабилен.

Правда: страна входит в число регионов, наиболее уязвимых к климатическим изменениям.

Три интересных факта

По оценкам экспертов, более 70 % территории Турции подвержено риску засух. В 2024 году в стране зафиксировано самое тёплое лето за всю историю наблюдений. Турция входит в топ-20 стран мира по уровню сейсмоопасности.

Уточнения

За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.



Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.

