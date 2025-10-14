Вода и земля уходят из-под ног: турецкие курорты в шаге от экологической катастрофы

Популярные у российских туристов турецкие курорты — Анталия, Стамбул, Мерсин и Адана — в ближайшие десятилетия могут столкнуться сразу с двумя серьёзными угрозами: дефицитом питьевой воды и повышенной сейсмической активностью. Новые исследования предупреждают, что "нулевая засуха" и разрушительные землетрясения могут коренным образом изменить привычный облик страны и туристическую индустрию Средиземноморья.
Термин "day zero drought" (нулевая засуха) означает момент, когда в городе или регионе полностью исчерпываются запасы пресной воды, и из кранов перестаёт течь даже минимальное количество.
Согласно исследованию, опубликованному в Южной Корее, уже к 2030 году турецкие города Адана и Мерсин могут стать первыми в стране, где наступит этот критический момент. А к 2050 году под угрозой окажутся крупнейшие туристические центры — Анталия и Стамбул.
"Эффективное использование воды — более быстрый и экономически выгодный способ решения проблемы, чем строительство новых плотин или опреснительных установок", — подчеркнул профессор Кристиан Францке, автор исследования.
Учёный отмечает, что засуха в Турции усиливается с начала 2000-х годов. Это уже влияет на урожайность сельского хозяйства и может поставить под угрозу продовольственную безопасность страны.
Проблему усугубляют глобальные тенденции. По данным доктора Тугбы Эврим Маден из Турецкого института водных ресурсов, потребление воды в мире растёт в два раза быстрее, чем население. Если ситуация не изменится, к 2050 году более 5 миллиардов человек на планете столкнутся с нехваткой питьевой воды.
В Турции засуха уже проявляется не только в сельскохозяйственных районах, но и в курортных зонах. Осадки становятся нерегулярными, грунтовые воды уходят глубже, а уровень рек и озёр падает. Это делает водоснабжение курортов, зависимых от туризма, крайне уязвимым.
Но не только засуха грозит турецким курортам. Геологи предупреждают о возможных разрушительных землетрясениях, особенно в густонаселённых районах страны.
"Стамбул находится на грани катастрофы", — заявил геофизик Волкан Севлиген, ведущий исследователь Геологической службы США (USGS).
После землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в апреле 2025 года, анализ показал, что энергия разломов Мраморного моря смещается к востоку, что может привести к толчкам силой более 7 баллов.
Учёный напомнил о разрушительном землетрясении 1509 года, когда магнитуда достигала 7,5 баллов, уничтожив большую часть Стамбула. Сегодня сценарий повторения такого события, по его словам, научно обоснован.
Многие россияне воспринимают Анталию как безопасное место для отдыха, но специалисты предупреждают: этот регион вовсе не застрахован от природных катастроф.
"Нам пора перестать воспринимать Анталию как "белый”, безопасный город. Анталия — это регион, где риск землетрясений всегда высок", — заявил инженер-геолог Мустафа Каранджи.
Он пояснил, что западные районы — Каш и Демре — находятся в зоне первой степени опасности. К тому же разлом Фетхие-Бурдур и разлом Кипр-Хелен в Средиземном море могут вызвать подводные толчки, способные повлиять даже на береговую линию.
В последние годы Турция переживает всё более жаркие и сухие лета. По прогнозам метеорологов, уже к 2035 году в стране может исчезнуть до 20 % запасов грунтовых вод. Одновременно усиливаются сейсмические колебания на стыке Африканской и Евразийской плит.
Если тенденция сохранится, Турции придётся пересмотреть водную политику и туристическую стратегию: внедрять системы фильтрации, переработки сточных вод и устойчивого сельского хозяйства.
Что такое "нулевая засуха”?
Это момент, когда все запасы пресной воды в регионе исчерпаны и подача воды в дома прекращается.
Почему Турция особенно уязвима?
Большая часть страны расположена в засушливых регионах, а климат становится всё жарче.
Можно ли предотвратить кризис?
Да, за счёт модернизации систем водоснабжения, снижения потерь воды и повышения энергоэффективности.
Стоит ли туристам опасаться землетрясений?
Сейсмологи рекомендуют внимательно следить за предупреждениями местных властей, особенно в районах Стамбула, Каша и Анталии.
Уточнения
За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.
Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.
