Снежный старт: Эльбрус подтвердил, что сезон не за горами

Официальный Telegram-канал "Курорт "Эльбрус" лаконично сообщил: "Первый снегопад на поляне Азау! Не можем не поделиться этой красотой".
Но в этих нескольких словах — целая культурная и экономическая история. Снег на подножии самой высокой точки Европы — знак, который ждут тысячи людей: спортсмены, инструкторы, предприниматели, и, конечно, туристы.
Белый покров растаял так же быстро, как появился, а в соцсетях уже начались обсуждения о подготовках к сезону. Однако до начала официального горнолыжного сезона остаётся около двух месяцев.
Для Кавказа это не просто начало зимы — это вступление в ритм: за первыми хлопьями следуют замеры снега, технические проверки трасс, пробные пуски подъёмников и тесты систем искусственного оснежения.
Первая канатная дорога на Эльбрусе появилась в 1960-х годах, и с тех пор этот регион стал сердцем советского и российского альпинизма. Но именно за последние 15 лет Эльбрус превратился из труднодоступной вершины героев-альпинистов в доступный всероссийский курорт с современной инфраструктурой и международным признанием.
Каждый новый сезон открытие на Эльбрусе становится символическим событием для всей страны.
В 2023 году лыжный сезон стартовал 21 ноября.
В 2024-м - только 7 декабря из-за позднего снегопада.
А в 2025-м курорт "Эльбрус" выбран местом официального открытия российского горнолыжного сезона - с 4 по 7 декабря.
Организаторы ожидают около 12 тысяч гостей, включая профессионалов, блогеров, семейных туристов и представителей индустрии. Это уже не просто праздник спорта — это витрина страны, способ показать, что Россия может быть конкурентоспособной на рынке зимнего туризма.
Эльбрус — не просто гора. Это дремлющий вулкан с двумя вершинами — Западной (5642 м) и Восточной (5621 м). Его география создаёт идеальные условия для катания:
стабильный снежный покров с ноября по май;
высотные перепады до 1800 метров;
трассы длиной более 35 км;
и кристально чистый воздух, благодаря которому даже простое дыхание ощущается как "глоток здоровья".
Нижняя станция — поляна Азау (2350 м) - традиционно становится центром притяжения зимой. Именно здесь начинается подъём к горнолыжным трассам, а также стартует большинство туристических маршрутов.
Появление первого снега на Азау — не просто погодное событие, а старт обратного отсчёта для всей региональной экономики.
Один снежный день запускает целую цепную реакцию:
Гостиницы и отели начинают активное бронирование — по статистике, до 70 % зимнего фонда заполняется уже в ноябре.
Туроператоры обновляют программы и цены.
Сервисные службы (от ратраков до пунктов проката) проходят финальные проверки.
Спортивные школы открывают набор на курсы инструкторов и тренировки для начинающих.
В масштабах региона это означает тысячи сезонных рабочих мест и десятки миллионов рублей оборота. Для Кабардино-Балкарии зима — не просто пора года, а экономический двигатель.
То, что снег на Азау выпал в середине октября, — вполне закономерно.
По данным метеорологов, первый устойчивый снежный покров на нижних станциях формируется в среднем в конце октября — начале ноября, а на высотах выше 3000 м он сохраняется круглый год.
Однако в последние годы климат стал менее предсказуемым.
В 2020-м снегопад задержался почти до декабря.
В 2022-м, наоборот, снежная шапка легла уже в конце сентября.
Осень 2025 года характеризуется как аномально тёплая, поэтому нынешний снегопад — приятное напоминание, что горы живут по своим законам.
Учёные отмечают: потепление климата может смещать сроки снежного сезона, но высотные курорты, такие как Эльбрус, находятся в "зоне стабильного снега" — выше линии, где температура круглый год держится ниже нуля.
Эльбрусский район за последние годы стал примером точечного роста туризма.
Если в 2010-х сюда приезжали в основном альпинисты и любители экстрима, то сегодня курорт ориентирован на массового посетителя.
В 2024 году регион посетили более 1,3 миллиона туристов.
За последние пять лет поток вырос на 45 %.
Доходы от туризма стали ключевым источником местного бюджета.
Инвестиции направлены не только на развитие трасс, но и на экологические стандарты: система раздельного сбора отходов, ограничение строительства на верхних станциях, природоохранные проекты с участием волонтёров.
Эльбрус постепенно превращается из просто горы в экосистему устойчивого туризма, сочетающую спорт, экологию и культуру.
Официальное открытие сезона, запланированное на 4-7 декабря, будет сопровождаться масштабной программой:
соревнованиями по горным лыжам и сноуборду;
ночными заездами с факелами;
музыкальными фестивалями;
мастер-классами от инструкторов сборной России.
Главный символ праздника — спуск с горы в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, ставший уже традицией.
Организаторы обещают, что в этом году зрелище будет самым масштабным за всю историю: до тысячи участников одновременно на склоне.
Когда начнётся сезон?
Официальное открытие — 4 декабря 2025 года. Но при устойчивом снегопаде трассы могут открыться и раньше.
Можно ли кататься уже сейчас?
Нет. Первый снег ещё не образовал устойчивого покрова, и трассы закрыты для безопасности.
Какая температура в октябре на Азау?
Днём около +3…+5 °C, ночью — до -2 °C. К середине ноября температура стабильно опускается ниже нуля.
Что взять с собой?
Даже осенью — тёплую непромокаемую одежду, солнцезащитные очки (высокая отражательная способность снега), термос и аптечку для высоты.
Как добраться?
Ближайший аэропорт — Минеральные Воды. Оттуда трансфером или автобусом через Нальчик и Терскол.
Будет ли достаточно снега к декабрю?
По прогнозам, да. Курорт оснащён системами искусственного оснежения, способными покрывать до 80 % трасс.
