Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторая жизнь отходов: как приготовить два оригинальных блюда из яблочной кожуры и картофельных очистков — экономьте с умом
Плюётся водой без остановки: почему комета 3I/ATLAS неправильно себя ведёт
Бензиновый кризис отменяется? В России обсуждают введение нового механизма контроля цен
Такого признания никто не ждал: Седокова раскрыла, почему поёт под фонограмму
Молоко, йод и немного хитрости: способ, который спасёт ваш урожай даже в жаркое лето
Секрет счастливого мурлыканья: ветеринар рассказала, как погладить кошку и не потерять доверие
Цвет, который живёт своей жизнью: почему одни и те же тени выглядят на каждом лице по-разному
Высокие ставки сдают позиции: вот когда финансовый рынок начнёт дышать свободнее
От царских садов до хрущёвок: как традесканция пережила века и стала легендой

Снежный старт: Эльбрус подтвердил, что сезон не за горами

7:34
Туризм

Официальный Telegram-канал "Курорт "Эльбрус" лаконично сообщил: "Первый снегопад на поляне Азау! Не можем не поделиться этой красотой".

Первый снег, Эльбрус
Фото: ТГ-канал "Курорт Эльбрус" by @highlandsgallery is licensed under free for commercial use
Первый снег, Эльбрус

Но в этих нескольких словах — целая культурная и экономическая история. Снег на подножии самой высокой точки Европы — знак, который ждут тысячи людей: спортсмены, инструкторы, предприниматели, и, конечно, туристы.

Белый покров растаял так же быстро, как появился, а в соцсетях уже начались обсуждения о подготовках к сезону. Однако до начала официального горнолыжного сезона остаётся около двух месяцев.

Для Кавказа это не просто начало зимы — это вступление в ритм: за первыми хлопьями следуют замеры снега, технические проверки трасс, пробные пуски подъёмников и тесты систем искусственного оснежения.

Историческая традиция: когда Эльбрус становится центром России

Первая канатная дорога на Эльбрусе появилась в 1960-х годах, и с тех пор этот регион стал сердцем советского и российского альпинизма. Но именно за последние 15 лет Эльбрус превратился из труднодоступной вершины героев-альпинистов в доступный всероссийский курорт с современной инфраструктурой и международным признанием.

Каждый новый сезон открытие на Эльбрусе становится символическим событием для всей страны.

  • В 2023 году лыжный сезон стартовал 21 ноября.

  • В 2024-м - только 7 декабря из-за позднего снегопада.

  • А в 2025-м курорт "Эльбрус" выбран местом официального открытия российского горнолыжного сезона - с 4 по 7 декабря.

Организаторы ожидают около 12 тысяч гостей, включая профессионалов, блогеров, семейных туристов и представителей индустрии. Это уже не просто праздник спорта — это витрина страны, способ показать, что Россия может быть конкурентоспособной на рынке зимнего туризма.

Почему Эльбрус — уникальное место

Эльбрус — не просто гора. Это дремлющий вулкан с двумя вершинами — Западной (5642 м) и Восточной (5621 м). Его география создаёт идеальные условия для катания:

  • стабильный снежный покров с ноября по май;

  • высотные перепады до 1800 метров;

  • трассы длиной более 35 км;

  • и кристально чистый воздух, благодаря которому даже простое дыхание ощущается как "глоток здоровья".

Нижняя станция — поляна Азау (2350 м) - традиционно становится центром притяжения зимой. Именно здесь начинается подъём к горнолыжным трассам, а также стартует большинство туристических маршрутов.

Появление первого снега на Азау — не просто погодное событие, а старт обратного отсчёта для всей региональной экономики.

От снежинки к индустрии

Один снежный день запускает целую цепную реакцию:

  1. Гостиницы и отели начинают активное бронирование — по статистике, до 70 % зимнего фонда заполняется уже в ноябре.

  2. Туроператоры обновляют программы и цены.

  3. Сервисные службы (от ратраков до пунктов проката) проходят финальные проверки.

  4. Спортивные школы открывают набор на курсы инструкторов и тренировки для начинающих.

В масштабах региона это означает тысячи сезонных рабочих мест и десятки миллионов рублей оборота. Для Кабардино-Балкарии зима — не просто пора года, а экономический двигатель.

Природные и климатические парадоксы

То, что снег на Азау выпал в середине октября, — вполне закономерно.
По данным метеорологов, первый устойчивый снежный покров на нижних станциях формируется в среднем в конце октября — начале ноября, а на высотах выше 3000 м он сохраняется круглый год.

Однако в последние годы климат стал менее предсказуемым.

  • В 2020-м снегопад задержался почти до декабря.

  • В 2022-м, наоборот, снежная шапка легла уже в конце сентября.

  • Осень 2025 года характеризуется как аномально тёплая, поэтому нынешний снегопад — приятное напоминание, что горы живут по своим законам.

Учёные отмечают: потепление климата может смещать сроки снежного сезона, но высотные курорты, такие как Эльбрус, находятся в "зоне стабильного снега" — выше линии, где температура круглый год держится ниже нуля.

Аналитика: туризм как зеркало экономики

Эльбрусский район за последние годы стал примером точечного роста туризма.
Если в 2010-х сюда приезжали в основном альпинисты и любители экстрима, то сегодня курорт ориентирован на массового посетителя.

  • В 2024 году регион посетили более 1,3 миллиона туристов.

  • За последние пять лет поток вырос на 45 %.

  • Доходы от туризма стали ключевым источником местного бюджета.

Инвестиции направлены не только на развитие трасс, но и на экологические стандарты: система раздельного сбора отходов, ограничение строительства на верхних станциях, природоохранные проекты с участием волонтёров.

Эльбрус постепенно превращается из просто горы в экосистему устойчивого туризма, сочетающую спорт, экологию и культуру.

Что ждёт нас в декабре

Официальное открытие сезона, запланированное на 4-7 декабря, будет сопровождаться масштабной программой:

  • соревнованиями по горным лыжам и сноуборду;

  • ночными заездами с факелами;

  • музыкальными фестивалями;

  • мастер-классами от инструкторов сборной России.

Главный символ праздника — спуск с горы в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, ставший уже традицией.
Организаторы обещают, что в этом году зрелище будет самым масштабным за всю историю: до тысячи участников одновременно на склоне.

FAQ: что важно знать перед поездкой на Эльбрус

Когда начнётся сезон?
Официальное открытие — 4 декабря 2025 года. Но при устойчивом снегопаде трассы могут открыться и раньше.

Можно ли кататься уже сейчас?
Нет. Первый снег ещё не образовал устойчивого покрова, и трассы закрыты для безопасности.

Какая температура в октябре на Азау?
Днём около +3…+5 °C, ночью — до -2 °C. К середине ноября температура стабильно опускается ниже нуля.

Что взять с собой?
Даже осенью — тёплую непромокаемую одежду, солнцезащитные очки (высокая отражательная способность снега), термос и аптечку для высоты.

Как добраться?
Ближайший аэропорт — Минеральные Воды. Оттуда трансфером или автобусом через Нальчик и Терскол.

Будет ли достаточно снега к декабрю?
По прогнозам, да. Курорт оснащён системами искусственного оснежения, способными покрывать до 80 % трасс.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Наука и техника
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Саммит в Египте взорван: Трамп сделал неожиданное заявление об Орбане
Мир. Новости мира
Саммит в Египте взорван: Трамп сделал неожиданное заявление об Орбане
Популярное
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками

Пастила из тыквы — ароматное лакомство, которое можно приготовить даже без сушилки. Минимум усилий, максимум пользы и яркий вкус осени.

Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
От царских садов до хрущёвок: как традесканция пережила века и стала легендой
Вы думали, что это просто пар — а мотор уже закипал изнутри: предупреждение, которое все игнорируют
Идеальная чистота их не остановит: откуда на самом деле берутся клопы в ухоженных квартирах
Не выбрасывайте огрызки и шкурки: 5 шагов к безотходной кухне, о которых догадываются далеко не все
Детство кончилось — кончились лекарства: пациенты с орфанными болезнями на грани
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Железный капкан: как Китай сам себе устроил идеальную пробку
Бюджет дронов урежут в 3 раза: что ждёт беспилотники
Шлем не спасёт: 7 видов спорта, где безопасность — лишь иллюзия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.