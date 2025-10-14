От грязи к блаженству: как эта страна превратила свои грязные реки в кристальные потоки

Когда речь заходит о Швейцарии, воображение рисует идеальные картинки: зеркальные альпийские озёра, ухоженные города, поезда, приходящие по секундам расписания, и уютные деревни, утопающие в зелени гор. Эта страна словно создана для открыток — безопасная, ухоженная, чистая до совершенства. Поэтому трудно поверить, что когда-то здесь текли мутные и зловонные реки, отравленные промышленными отходами.
Ещё в середине прошлого века Швейцария вовсе не была примером экологической добродетели. До 1960-х годов местные водоёмы считались одними из самых грязных в Европе — стоки фабрик и канализация напрямую попадали в реки. В 1965 году лишь 14 % жителей имели доступ к системам очистки сточных вод.
Сегодня же всё наоборот: 98 % населения подключено к современным очистным сооружениям, а по всей стране работает 37 крупных водоочистных станций. Благодаря этому швейцарские реки и озёра теперь называют не иначе как "голубым золотом" — настолько они прозрачны и чисты, что в них можно смело купаться и пить воду из источников.
Эта страна — рай для тех, кто не мыслит отдых без воды. Здесь более 1500 озёр и почти 61 000 километров рек и ручьёв. Летом купание, сапсерфинг, тюбинг и сплавы по рекам становятся обязательной частью путешествия.
Особое место занимает река Ааре — самая длинная в Швейцарии, берущая начало в восточных Альпах и впадающая в Рейн. В 2024 году маршрут сплава от города Уттиген до Берна, организуемый компанией Aareböötle, получил награду Tripadvisor Traveler's Choice Award.
Путешествие начинается просто: садитесь на поезд до станции Уттиген, где вас ждут надувные лодки, каяки или доски для сапсерфинга, а также спасательные жилеты и водонепроницаемые сумки. Дистанция до Берна — около 19 километров, а в среднем сплав занимает три часа. Но спешить не стоит — можно останавливаться, чтобы искупаться, устроить пикник или просто полюбоваться горными пейзажами.
Стоимость приключения зависит от выбранного транспорта: по состоянию на 2024 год аренда плота обходилась примерно в 75 долларов США на человека. Самые живописные участки маршрута пролегают через узкие ущелья, где вода сияет на солнце, словно жидкий сапфир.
Даже летом вода в швейцарских водоёмах остаётся прохладной. Средняя температура редко поднимается выше 20 °C, а в горных районах она может быть значительно ниже.
Тем, кто долго плавает или просто чувствителен к холоду, стоит заранее подготовиться:
Не погружайтесь сразу с головой — это может вызвать резкий спазм сосудов. Плавайте только в компании или под присмотром, особенно если вы путешествуете с детьми или пожилыми людьми. И, конечно, не забывайте делать перерывы, чтобы согреться.
Тем, кто захочет продолжить водное путешествие, стоит посетить Люцернское озеро. Его лазурная гладь и горные отражения создают почти сказочную атмосферу. На берегу расположены тихие города — например, Сизикон, где можно насладиться швейцарской кухней и видом на Альпы без туристической суеты.
Также стоит заглянуть на озеро Бриенц с его бирюзовыми водами и Тун, окружённое замками и цветущими садами. Каждое из этих мест дарит собственное настроение — от умиротворения до адреналинового восторга.
Можно ли купаться в реках Швейцарии?
Да, вода проходит строгий санитарный контроль. Многие жители Берна, Цюриха и Базеля ежедневно плавают прямо в черте города.
Нужны ли разрешения для сплава по Ааре?
Нет, но рекомендуется арендовать снаряжение у лицензированных операторов.
Какая температура воды летом?
В среднем 18-20 °C, но в горных реках — до 12-14 °C.
Уточнения
Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.
Узнайте секреты приготовления курицы в кефире! Три простых рецепта, которые сделают ваше мясо невероятно нежным и ароматным, порадуют всю семью.