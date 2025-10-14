От грязи к блаженству: как эта страна превратила свои грязные реки в кристальные потоки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Когда речь заходит о Швейцарии, воображение рисует идеальные картинки: зеркальные альпийские озёра, ухоженные города, поезда, приходящие по секундам расписания, и уютные деревни, утопающие в зелени гор. Эта страна словно создана для открыток — безопасная, ухоженная, чистая до совершенства. Поэтому трудно поверить, что когда-то здесь текли мутные и зловонные реки, отравленные промышленными отходами.

голубые озера Швейцарии
Фото: commons.wikimedia.org by dyonis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
голубые озера Швейцарии

Ещё в середине прошлого века Швейцария вовсе не была примером экологической добродетели. До 1960-х годов местные водоёмы считались одними из самых грязных в Европе — стоки фабрик и канализация напрямую попадали в реки. В 1965 году лишь 14 % жителей имели доступ к системам очистки сточных вод.

Сегодня же всё наоборот: 98 % населения подключено к современным очистным сооружениям, а по всей стране работает 37 крупных водоочистных станций. Благодаря этому швейцарские реки и озёра теперь называют не иначе как "голубым золотом" — настолько они прозрачны и чисты, что в них можно смело купаться и пить воду из источников.

Швейцария водных приключений

Эта страна — рай для тех, кто не мыслит отдых без воды. Здесь более 1500 озёр и почти 61 000 километров рек и ручьёв. Летом купание, сапсерфинг, тюбинг и сплавы по рекам становятся обязательной частью путешествия.

Особое место занимает река Ааре — самая длинная в Швейцарии, берущая начало в восточных Альпах и впадающая в Рейн. В 2024 году маршрут сплава от города Уттиген до Берна, организуемый компанией Aareböötle, получил награду Tripadvisor Traveler's Choice Award.

Путешествие начинается просто: садитесь на поезд до станции Уттиген, где вас ждут надувные лодки, каяки или доски для сапсерфинга, а также спасательные жилеты и водонепроницаемые сумки. Дистанция до Берна — около 19 километров, а в среднем сплав занимает три часа. Но спешить не стоит — можно останавливаться, чтобы искупаться, устроить пикник или просто полюбоваться горными пейзажами.

Стоимость приключения зависит от выбранного транспорта: по состоянию на 2024 год аренда плота обходилась примерно в 75 долларов США на человека. Самые живописные участки маршрута пролегают через узкие ущелья, где вода сияет на солнце, словно жидкий сапфир.

Как не замёрзнуть в альпийской воде

Даже летом вода в швейцарских водоёмах остаётся прохладной. Средняя температура редко поднимается выше 20 °C, а в горных районах она может быть значительно ниже.

Тем, кто долго плавает или просто чувствителен к холоду, стоит заранее подготовиться:

  • надеть шапочку для плавания;
  • использовать неопреновые перчатки, обувь и гидрокостюм;
  • входить в воду медленно, чтобы тело адаптировалось.

Не погружайтесь сразу с головой — это может вызвать резкий спазм сосудов. Плавайте только в компании или под присмотром, особенно если вы путешествуете с детьми или пожилыми людьми. И, конечно, не забывайте делать перерывы, чтобы согреться.

Как действовать: шаг за шагом

  1. Планируйте поездку летом. Июль и август — лучшее время для купания и сплавов.
  2. Выбирайте сертифицированных операторов. Компании вроде Aareböötle обеспечивают безопасность и снаряжение.
  3. Берите с собой минимум вещей. Всё лишнее лучше оставить в гостинице, а документы и телефон положить в водонепроницаемый чехол.
  4. Следите за погодой. В горах она меняется стремительно, и даже лёгкий дождь может повысить уровень воды.
  5. Соблюдайте правила экотуризма. Не оставляйте мусор и не пользуйтесь агрессивными средствами для купания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купание без гидрокостюма в горных реках.
    Последствие: переохлаждение и судороги.
    Альтернатива: использовать термозащитное снаряжение.
  • Ошибка: недооценка течения.
    Последствие: потеря контроля во время сплава.
    Альтернатива: выбирать спокойные участки реки или путешествовать с инструктором.
  • Ошибка: использование пластиковых бутылок и пакетов.
    Последствие: загрязнение экосистем.
    Альтернатива: многоразовые бутылки и экоупаковка.

А что если отправиться за пределы рек?

Тем, кто захочет продолжить водное путешествие, стоит посетить Люцернское озеро. Его лазурная гладь и горные отражения создают почти сказочную атмосферу. На берегу расположены тихие города — например, Сизикон, где можно насладиться швейцарской кухней и видом на Альпы без туристической суеты.

Также стоит заглянуть на озеро Бриенц с его бирюзовыми водами и Тун, окружённое замками и цветущими садами. Каждое из этих мест дарит собственное настроение — от умиротворения до адреналинового восторга.

FAQ

Можно ли купаться в реках Швейцарии?
Да, вода проходит строгий санитарный контроль. Многие жители Берна, Цюриха и Базеля ежедневно плавают прямо в черте города.

Нужны ли разрешения для сплава по Ааре?
Нет, но рекомендуется арендовать снаряжение у лицензированных операторов.

Какая температура воды летом?
В среднем 18-20 °C, но в горных реках — до 12-14 °C.

Мифы и правда

  • Миф: в Альпах нельзя купаться без специального разрешения.
    Правда: купание разрешено почти везде, где нет знаков запрета.
  • Миф: все швейцарские водоёмы — природные.
    Правда: часть из них искусственные — созданные для гидроэлектростанций.
  • Миф: холодная вода вредна для здоровья.
    Правда: кратковременные купания тонизируют сосуды и укрепляют иммунитет.

Исторический контекст

  • 1950-1960-е годы — массовое загрязнение водоёмов промышленными отходами.
  • 1965 год — начало национальной программы строительства очистных станций.
  • 1980-1990-е годы — переход к современным биологическим методам очистки.
  • 2020-е годы — возрождение культуры купания и водного туризма.

Три интересных факта

  1. В Берне ежегодно проводится фестиваль "Aare Schwimmen", где тысячи людей сплавляются по реке Ааре.
  2. Некоторые швейцарцы используют реки как "природный транспорт" — сплавляются до работы или домой.
  3. Вода в швейцарских озёрах настолько чистая, что её можно пить без фильтрации в горных районах.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
