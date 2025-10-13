Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний промах оборачивается трещинами: почему деревья страдают без побелки
Огненное крещение Марго Овсянниковой: как съёмки клипа превратились в реальную драму
Плесень под сиденьем, коррозия под кожей: смерть на колёсах маскируется под выгодную покупку
Кашель сдастся без аптек: народные средства, которые работают быстрее микстур
Москву накроет ледяной циклон: жителей ждёт адская неделя
Мир снова жаждет стали: Китай теряет позиции, а Индия берёт реванш
Сборная России против Боливии: главный вопрос перед матчем — кто кого, и с каким счётом
Традиция с изысканным ароматом: холодец из свинины и говядины, как в старинных домах
Подкормка, которую забывают 9 из 10 дачников — именно она делает перцы толстыми и сочными

Удержи Аляску: как семья из Массачусетса построила жизнь мечты за пределами цивилизации

7:25
Туризм

Когда Деннис и Эми Вестерлинд с маленькой дочерью Леной ступили на землю Аляски после пятидневного шторма в северной части Тихого океана, они оставили за спиной не только тысячи миль пути, но и привычный образ жизни. 

Аляска
Фото: ru.wikipedia.org by Denali National Park is licensed under free for commercial use
Аляска

Супруги начали свой путь как обычная пара из пригорода Бостона: работа, короткие отпуска. Ни один из них не имел опыта в сельском хозяйстве или строительстве, но идея "жить своими руками" оказалась заразительнее комфорта. Они продали почти всё имущество, накопили 5000 долларов и в 2011 году купили 30 акров земли в штате Мэн.

Первый год они провели в палатке — без электричества и горячей воды. Но именно в этих условиях они поняли, что способны на большее, чем думали. Постепенно участок превратился в процветающую усадьбу с колодцем, пастбищами, животными и огородами.

Когда в 2019 году родилась дочь Лена, мечта семьи расширилась: они захотели найти место, где можно жить не просто автономно, а полностью "в гармонии с землёй".

Почему Аляска — это не побег, а возвращение

Многие воспринимают Аляску как крайний север, место для отшельников и авантюристов. Но в историческом контексте её можно назвать лабораторией человеческой выносливости. Ещё в XIX веке туда тянулись те, кто искал не золото, а пространство — возможность начать заново, полагаясь лишь на собственные силы.

Современные исследователи называют это движение "нео-пионерством" - ответом на технологическую усталость и кризис доверия к урбанизации. По данным Университета Аляски, с 2015 года число семей, решивших жить вне электросети (off-grid), выросло на 27 %.

Для Вестерлиндов переезд в 2020 году стал не бегством, а экспериментом: можно ли жить без постоянной зависимости от технологий, но при этом оставаться частью современного мира?

Наука об автономии: как живут вне сети

Жизнь в удалённой местности — не просто романтика, а точная инженерия. Их дом расположен недалеко от северного входа в национальный парк Врангель-Сент-Элиас — самой большой охраняемой территории в США. В регионе почти нет инфраструктуры, но существуют "зоны пропитания", где местным жителям официально разрешено добывать пищу охотой, рыбалкой и сбором дикоросов.

"Когда мы жили на Кенае, нам разрешалось оставить 45 нерок в год, — рассказывает Деннис. — Здесь — 500. Это разница между выживанием и зависимостью".

Их энергия — солнечные панели и генератор. Тепло — дрова и торф. Продовольствие — всё, что можно вырастить, законсервировать или добыть.

Эми делает травяные настои, ферментированные овощи, а Деннис коптит лосося по старинной технологии — используя только дым, солнце и ветер. Этот способ, к слову, известен коренным народам южной Аляски более 800 лет.

Психология отшельничества

Современные социологи рассматривают феномен "off-grid" не только как экономическое, но и как экзистенциальное движение. Оно рождается из желания контроля над своей жизнью в эпоху, когда всё кажется зависимым от сетей — электрических, цифровых, финансовых.

Жить без сети — значит вернуть себе агентность, уверенность, что твой труд напрямую превращается в результат. 

"Когда ты видишь, как растёт еда, которой ты питаешь свою семью, понимаешь, что это и есть настоящее богатство", — говорит Эми.

Исследования показывают, что такие практики снижают уровень тревожности и усиливают чувство смысла. Вестерлинды подтверждают это: несмотря на суровые условия, они описывают свою жизнь как "тихую радость".

YouTube как окно в дикую жизнь

Парадоксально, но именно жизнь без цивилизации сделала их известными. В 2024 году супруги запустили канал Holdfast Alaska - видеодневник о жизни за Полярным кругом. Вместо романтизированных сцен — реальные будни: снег, сажа, 17-часовые поездки за продуктами, охота и строительство теплиц.

Канал быстро набрал более 50 тысяч подписчиков, превратившись в редкий пример сочетания цифрового мира и философии самообеспечения.

И действительно, аудитория канала не ограничивается мечтателями. Его смотрят фермеры, городские экологи, архитекторы устойчивого жилья и даже педагоги, использующие видео в курсах по устойчивому развитию.

Новая утопия XXI века

История Вестерлиндов — часть более масштабного культурного сдвига.
Согласно исследованию Pew Research Center (2023), более 35 % американцев хотели бы "жить ближе к природе и дальше от городов". Эта тенденция усилилась после пандемии, когда миллионы людей переосмыслили понятие "комфорт".

Экономисты называют это миграцией смыслов - уходом не от людей, а от навязанных систем. Для многих, как и для Вестерлиндов, автономия становится новой формой свободы.

Однако эксперты предупреждают: реальность сурова. Жизнь вне сети требует инженерных навыков, запаса ресурсов, юридических знаний и высокой устойчивости к стрессу.

"Это не побег от общества, а форма участия в нём на своих условиях", — пишет антрополог Дженнифер Фуллер из Университета штата Аляска.

Пионеры 2.0

С точки зрения историков, Аляска всегда была "землёй экспериментов".
После её покупки Россией в 1867 году туда устремились поселенцы, миссионеры, золотоискатели, экологи и идеалисты. Каждый из них видел в этом крае возможность начать заново.

Вестерлинды продолжают эту традицию, но с современной поправкой: их инструмент не кирка и лопата, а камера и солнечная панель.
Так возрождается древний принцип — "жить от земли", но теперь в симбиозе с технологией, а не в противостоянии ей.

FAQ

Можно ли сегодня законно жить вне сети?
Да, но в США правила различаются по штатам. На Аляске существуют официальные "зоны пропитания", где разрешена жизнь без централизованных коммуникаций.

Как они обеспечивают себя электричеством и водой?
Солнечные панели, генератор и колодец с ручным насосом. Вода фильтруется и кипятится.

Как обеспечивается безопасность?
Оружие для защиты от диких животных и строгий режим хранения продуктов — чтобы не привлекать медведей.

Откуда доход?
Часть от фермерства и продажи трав, часть — от YouTube и спонсорских программ.

Что труднее всего?
Темнота и изоляция. Зимой солнце светит всего несколько часов, а температура может опускаться до -40 °C.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Наука и техника
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Еда и рецепты
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Популярное
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками

Пастила из тыквы — ароматное лакомство, которое можно приготовить даже без сушилки. Минимум усилий, максимум пользы и яркий вкус осени.

Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
Огненное крещение Марго Овсянниковой: как съёмки клипа превратились в реальную драму
Плесень под сиденьем, коррозия под кожей: смерть на колёсах маскируется под выгодную покупку
Кашель сдастся без аптек: народные средства, которые работают быстрее микстур
Москву накроет ледяной циклон: жителей ждёт адская неделя
Мир снова жаждет стали: Китай теряет позиции, а Индия берёт реванш
Сборная России против Боливии: главный вопрос перед матчем — кто кого, и с каким счётом
Традиция с изысканным ароматом: холодец из свинины и говядины, как в старинных домах
Подкормка, которую забывают 9 из 10 дачников — именно она делает перцы толстыми и сочными
Удержи Аляску: как семья из Массачусетса построила жизнь мечты за пределами цивилизации
Wi-Fi и розетки на каждой остановке — вот когда это станет реальностью в вашем городе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.