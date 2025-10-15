Кино, которое можно потрогать: где в России оживают легендарные сцены

Российские города всё чаще становятся не просто декорациями для съёмок, но и туристическими направлениями. Кинотуризм — новое направление путешествий, где туристы отправляются по следам любимых фильмов и сериалов. По данным исследования сервиса "Туту", проведённого осенью 2025 года, больше всего киноманов привлекают Москва, Санкт-Петербург и Крым — именно здесь снимали культовые картины, знакомые каждому.
Москва занимает первое место среди направлений для кинотуризма: 14 % участников опроса выбрали её как идеальное место для прогулок по кинокадрам.
"Москва слезам не верит" и "Место встречи изменить нельзя" — классика, по которой можно изучать историю столицы, — отметили аналитики "Туту".
Сегодня в Москве проходят тематические экскурсии, где туристам показывают:
Формат таких туров сочетает прогулку, экскурсию и квест: участники угадывают места съёмок и делают кадры "как в кино".
На втором месте — Санкт-Петербург (13 %). Город стал настоящим героем десятков культовых фильмов и сериалов.
"Петербург — сам по себе кинематографичен: контрасты, каналы, свет, дождь — всё, как на плёнке", — отмечают экскурсоводы.
Здесь проходят тематические маршруты по фильмам:
Туристы также посещают Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Русский музей, но в последние годы всё больше внимания привлекают новые символы города — "Лахта Центр" и Севкабель Порт, которые тоже становятся киноплощадками.
Третье место по популярности занимает Крым (11 %). Здесь снимали десятки советских фильмов, ставших легендами.
По крымским локациям проходят экскурсии, где можно увидеть:
Для современных туристов Крым остаётся местом, где реальность и кино переплетаются буквально на каждом шагу.
Кинотуризм распространился далеко за пределы столиц. Всё больше регионов создают тематические маршруты, вдохновлённые отечественными фильмами.
|Город / Регион
|Известные фильмы и сериалы
|Что посмотреть
|Сочи
|"Бриллиантовая рука", "Чебурашка" (2023)
|Морской вокзал, улица Орджоникидзе, старые санатории
|Ростов Великий
|"Иван Васильевич меняет профессию"
|Кремль, площадь с видом на купола
|Пермь
|"Реальные пацаны", "Сердце Пармы", фильмы про Ивана Семёнова
|Старый центр, театральные кварталы
|Карелия
|"А зори здесь тихие", "Любовь и голуби"
|Деревня Кинерма, водопады и карельские пейзажи
|Геленджик
|"Грозовые ворота"
|Прибрежные горные тропы и военные локации
|Астраханская область
|"Орда"
|Средневековые пейзажи, храмы и степи
|Териберка (Мурманская область)
|"Левиафан"
|Северное побережье Баренцева моря
Кинотуризм соединяет путешествие, ностальгию и культурное познание. Люди хотят побывать в местах, где оживали любимые сцены, почувствовать атмосферу, в которой жили герои.
Причины роста направления:
|Ошибка
|Последствие
|Что сделать вместо
|Посещение съёмочных площадок без разрешения
|Штраф, испорченные декорации
|Узнать, открыта ли площадка для туристов
|Ожидание "точного совпадения" с кадром
|Разочарование: локации могли измениться
|Сосредоточиться на атмосфере, а не на копировании
|Игнорирование местных правил
|Недовольство жителей
|Записаться на экскурсию с лицензированным гидом
|Слишком большое ожидание от малых городов
|Завышенные ожидания
|Совмещать кинотуризм с природным и культурным отдыхом
Кинотуризм в России — это возможность увидеть страну глазами режиссёров и героев любимых фильмов. От московских улиц из "Москвы слезам не верит" до северных пейзажей "Левиафана" — каждая локация рассказывает о времени, культуре и характере страны. И, кажется, у России есть всё, чтобы стать огромной кинокартой для путешественников.
