Кино, которое можно потрогать: где в России оживают легендарные сцены

6:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские города всё чаще становятся не просто декорациями для съёмок, но и туристическими направлениями. Кинотуризм — новое направление путешествий, где туристы отправляются по следам любимых фильмов и сериалов. По данным исследования сервиса "Туту", проведённого осенью 2025 года, больше всего киноманов привлекают Москва, Санкт-Петербург и Крым — именно здесь снимали культовые картины, знакомые каждому.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туристы у Эрмитажа

Москва — столица экранных историй

Москва занимает первое место среди направлений для кинотуризма: 14 % участников опроса выбрали её как идеальное место для прогулок по кинокадрам.

"Москва слезам не верит" и "Место встречи изменить нельзя" — классика, по которой можно изучать историю столицы, — отметили аналитики "Туту".

Сегодня в Москве проходят тематические экскурсии, где туристам показывают:

знаменитую сталинскую высотку на Котельнической набережной, где жила героиня "Москвы слезам не верит";

переулки Арбата и Замоскворечья, где снимали "Мастера и Маргариту";

здания ВДНХ и Ленфильма, использовавшиеся в "Кухне" и "Универе".

Формат таких туров сочетает прогулку, экскурсию и квест: участники угадывают места съёмок и делают кадры "как в кино".

Санкт-Петербург — атмосфера фильмов Балабанова и криминальных драм

На втором месте — Санкт-Петербург (13 %). Город стал настоящим героем десятков культовых фильмов и сериалов.

"Петербург — сам по себе кинематографичен: контрасты, каналы, свет, дождь — всё, как на плёнке", — отмечают экскурсоводы.

Здесь проходят тематические маршруты по фильмам:

"Брат" — экскурсия по набережным, где снимались сцены с Данилой Багровым;

"Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей" — тур по культовым дворам и мостам;

"Тайны следствия" — прогулка по старому центру и Адмиралтейскому району.

Туристы также посещают Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Русский музей, но в последние годы всё больше внимания привлекают новые символы города — "Лахта Центр" и Севкабель Порт, которые тоже становятся киноплощадками.

Крым — естественные декорации для советских комедий

Третье место по популярности занимает Крым (11 %). Здесь снимали десятки советских фильмов, ставших легендами.

По крымским локациям проходят экскурсии, где можно увидеть:

Горы и ущелья, знакомые по "Кавказской пленнице”;

Дворцы и набережные, где снимались "Три плюс два", "Спортлото-82", "Человек-амфибия";

Ласточкино гнездо и ялтинскую набережную — вечные символы романтики на экране.

Для современных туристов Крым остаётся местом, где реальность и кино переплетаются буквально на каждом шагу.

Другие города — "кинематографическая география России"

Кинотуризм распространился далеко за пределы столиц. Всё больше регионов создают тематические маршруты, вдохновлённые отечественными фильмами.

Город / Регион Известные фильмы и сериалы Что посмотреть Сочи "Бриллиантовая рука", "Чебурашка" (2023) Морской вокзал, улица Орджоникидзе, старые санатории Ростов Великий "Иван Васильевич меняет профессию" Кремль, площадь с видом на купола Пермь "Реальные пацаны", "Сердце Пармы", фильмы про Ивана Семёнова Старый центр, театральные кварталы Карелия "А зори здесь тихие", "Любовь и голуби" Деревня Кинерма, водопады и карельские пейзажи Геленджик "Грозовые ворота" Прибрежные горные тропы и военные локации Астраханская область "Орда" Средневековые пейзажи, храмы и степи Териберка (Мурманская область) "Левиафан" Северное побережье Баренцева моря

Почему кинотуризм набирает популярность

Кинотуризм соединяет путешествие, ностальгию и культурное познание. Люди хотят побывать в местах, где оживали любимые сцены, почувствовать атмосферу, в которой жили герои.

Причины роста направления:

Развитие внутреннего туризма — россияне чаще путешествуют по стране. Доступность информации: маршруты публикуются в блогах и на картах. Социальные сети: фото "из фильма" набирают тысячи лайков. Гид-платформы: теперь можно заказать тематическую экскурсию через приложение.

Ошибки туристов → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствие Что сделать вместо Посещение съёмочных площадок без разрешения Штраф, испорченные декорации Узнать, открыта ли площадка для туристов Ожидание "точного совпадения" с кадром Разочарование: локации могли измениться Сосредоточиться на атмосфере, а не на копировании Игнорирование местных правил Недовольство жителей Записаться на экскурсию с лицензированным гидом Слишком большое ожидание от малых городов Завышенные ожидания Совмещать кинотуризм с природным и культурным отдыхом

Мифы и правда о кинотуризме

Миф 1. Кинотуризм — развлечение только для фанатов.

Правда: это культурный формат, объединяющий искусство, историю и географию.

Миф 2. Все локации в фильмах реально существуют.

Правда: часть сцен снималась в павильонах, но многие места легко узнать.

Миф 3. Экскурсии дорогие.

Правда: большинство маршрутов — бюджетные, их можно пройти самостоятельно.

Интересные факты

В Москве ежегодно проводится фестиваль "Прогулки по кино", где экскурсоводы ведут туры по съемочным площадкам советского и современного кино.

Петербург входит в десятку самых популярных городов Европы для съёмок фильмов.

В Крыму до сих пор можно увидеть руины декораций "Человека-амфибии".

В Сочи создали отдельный маршрут по местам, где снимали "Чебурашку" — он стал самым посещаемым кинотуром 2024 года.

В Перми установлены арт-объекты в честь героев "Реальных пацанов".

Кинотуризм в России — это возможность увидеть страну глазами режиссёров и героев любимых фильмов. От московских улиц из "Москвы слезам не верит" до северных пейзажей "Левиафана" — каждая локация рассказывает о времени, культуре и характере страны. И, кажется, у России есть всё, чтобы стать огромной кинокартой для путешественников.