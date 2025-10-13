Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте Париж: вот где скрывается настоящая Франция
Минимализм или хаос: как промышленный стиль завоевал наши дома
K-Beauty секрет: вот почему кореянки выглядят моложе своих лет — их основной антивозрастной ритуал
Смерть Вии Артмане: Садальский рассказал, как гордая народная артистка СССР умерла в нищете и забвении
Финансовый шторм смёл биткоин: что запустило эффект домино на рынке
Джанабаева прервала молчание: стало известно, что на самом деле происходит в её браке с Меладзе
Не спешите винить дороги — чаще всего подвеску убивают сами водители
Малина не прощает спешки: промедлите с уходом — и летом вместо ягод вырастет разочарование
Наследство тает? Геннадий Хазанов избавился от элитной недвижимости в Москве

Европа отдыхает: эти восточные замки пережили тысячи лет и до сих пор удивляют туристов

3:13
Туризм

Когда говорят о замках, обычно вспоминают Европу — башни Шотландии или крепости Франции. Но не менее впечатляющие сооружения скрыты в песках и горах Ближнего Востока. Эти каменные великаны пережили тысячелетия войн, землетрясений и империй — и до сих пор хранят дух древности.

Цитадель Алеппо, Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цитадель Алеппо, Сирия

Где находятся эти замки

Самые знаменитые восточные крепости можно увидеть в Сирии, Турции и Йемене. Они стояли на перекрёстке торговых путей, служили защитой городам и караванам и вобрали в себя элементы разных культур — от ассирийской до османской.

Цитадель Алеппо — сердце Сирии

Главная гордость Алеппо — его цитадель, одна из древнейших крепостей мира. Первые укрепления появились здесь ещё в III тысячелетии до н. э., а современный облик крепость получила при айюбидах, в эпоху Салах ад-Дина.

Цитадель видела десятки народов и войн: от ассирийцев и персов до византийцев и османов. Вход в неё ведёт через величественный каменный мост, перекинутый над рвом.

Во время сирийского конфликта крепость серьёзно пострадала, затем была восстановлена и вновь открыта для посетителей. Даже следы разрушений оставлены специально — как часть её долгой истории.

Учхисар — крепость в скале

В турецкой Каппадокии возвышается необычный замок Учхисар, высеченный прямо в скале. Ещё византийцы превратили гору в многоуровневую цитадель с залами, ходами и убежищами. Здесь могли жить до тысячи человек.

Со временем крепость утратила военное значение, но стала символом региона. Сегодня Учхисар открыт для туристов: с его вершины открывается панорама долин Гёреме и вулкана Эрджиес.

Замок Шехара — крепость над облаками

В горах Йемена, на высоте 2400 м, стоит изолированная крепость-деревня Шехара. С древности сюда вёл только один путь, защищённый отвесными скалами. Османы пытались захватить Шехару несколько раз, но после 1905 года окончательно оставили попытки.

Главная достопримечательность — каменный мост XVII века, соединяющий два утёса. Он висит над пропастью и считается символом стойкости йеменцев.

Краткое сравнение

Замок Страна Особенность Сегодня
Цитадель Алеппо Сирия Многоуровневая крепость с мостом Музей, открыт после реставрации
Учхисар Турция Высечен в скале, до 1000 жителей Туристический символ Каппадокии
Шехара Йемен Город-крепость в горах, мост XVII века Популярное место среди путешественников

А что если отправиться туда?

Путешествие по этим местам — возможность увидеть живую историю, где камень помнит сражения, а стены рассказывают о древних цивилизациях. Даже частично разрушенные, эти замки остаются символами выносливости, инженерного гения и человеческого упорства.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Еда и рецепты
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Киногрехи: как голливудские режиссеры ошибались в своих прогнозах развития технологий
Когда мамонты мерзли, бегемоты всё ещё плескались в Рейне
Тренировка без заминки — как фильм без финала: почему это важнее последнего подхода
Маленькая щель — большая ошибка: как одна деталь портит даже идеальный ремонт
Осторожно, маркетинг: почему покупать косметику только одного бренда — ошибка
Авиация замедлилась: почему полёты через океан за 70 лет не стали быстрее
Север вспыхнул алмазным светом: находке в Архангельской области почти нет равных
Катя Лель предложила Любови Успенской исцеление по телефону: что стоит за этим загадочным методом
Рыжеволосая в папу: Меган Маркл показала свою дочь Лилибет
Осень под крышкой: заготовки, которые делают дом ароматным в тихие счастливые вечера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.