Европа отдыхает: эти восточные замки пережили тысячи лет и до сих пор удивляют туристов

Когда говорят о замках, обычно вспоминают Европу — башни Шотландии или крепости Франции. Но не менее впечатляющие сооружения скрыты в песках и горах Ближнего Востока. Эти каменные великаны пережили тысячелетия войн, землетрясений и империй — и до сих пор хранят дух древности.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цитадель Алеппо, Сирия

Где находятся эти замки

Самые знаменитые восточные крепости можно увидеть в Сирии, Турции и Йемене. Они стояли на перекрёстке торговых путей, служили защитой городам и караванам и вобрали в себя элементы разных культур — от ассирийской до османской.

Цитадель Алеппо — сердце Сирии

Главная гордость Алеппо — его цитадель, одна из древнейших крепостей мира. Первые укрепления появились здесь ещё в III тысячелетии до н. э., а современный облик крепость получила при айюбидах, в эпоху Салах ад-Дина.

Цитадель видела десятки народов и войн: от ассирийцев и персов до византийцев и османов. Вход в неё ведёт через величественный каменный мост, перекинутый над рвом.

Во время сирийского конфликта крепость серьёзно пострадала, затем была восстановлена и вновь открыта для посетителей. Даже следы разрушений оставлены специально — как часть её долгой истории.

Учхисар — крепость в скале

В турецкой Каппадокии возвышается необычный замок Учхисар, высеченный прямо в скале. Ещё византийцы превратили гору в многоуровневую цитадель с залами, ходами и убежищами. Здесь могли жить до тысячи человек.

Со временем крепость утратила военное значение, но стала символом региона. Сегодня Учхисар открыт для туристов: с его вершины открывается панорама долин Гёреме и вулкана Эрджиес.

Замок Шехара — крепость над облаками

В горах Йемена, на высоте 2400 м, стоит изолированная крепость-деревня Шехара. С древности сюда вёл только один путь, защищённый отвесными скалами. Османы пытались захватить Шехару несколько раз, но после 1905 года окончательно оставили попытки.

Главная достопримечательность — каменный мост XVII века, соединяющий два утёса. Он висит над пропастью и считается символом стойкости йеменцев.

Краткое сравнение

Замок Страна Особенность Сегодня Цитадель Алеппо Сирия Многоуровневая крепость с мостом Музей, открыт после реставрации Учхисар Турция Высечен в скале, до 1000 жителей Туристический символ Каппадокии Шехара Йемен Город-крепость в горах, мост XVII века Популярное место среди путешественников

А что если отправиться туда?

Путешествие по этим местам — возможность увидеть живую историю, где камень помнит сражения, а стены рассказывают о древних цивилизациях. Даже частично разрушенные, эти замки остаются символами выносливости, инженерного гения и человеческого упорства.