Забудьте Париж: вот где скрывается настоящая Франция

Туризм

Старинный перекрёсток, где история словно застыла во времени, а каждый камень хранит дыхание Средневековья. Нуаре-сюр-Серен — маленький городок в департаменте Йонна, некогда процветавший благодаря торговле и виноделию, сегодня признан одним из "Самых красивых деревень Франции".

Фото: commons.wikimedia.org by Dave.Dunford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нуаре-сюр-Серен, Бургундия

Живое наследие прошлого

На протяжении веков Нуаре-сюр-Серен был важным стратегическим пунктом. Его расположение на излучине реки Серен делало город удобным для торговли и защищённым от врагов. Когда-то здесь возвышался мощный замок XIV века, от которого до наших дней сохранились лишь руины, но и они по-прежнему производят впечатление.

Отголоски его былой мощи можно увидеть, прогуливаясь по древним укреплениям. На территории сохранилось 19 башен, многие из которых пережили века почти невредимыми. С верхних валов открываются виды на долину Серен и саму деревню — этот пейзаж словно сошёл с полотна старинного художника.

Туристическое бюро Йонны отмечает, что эти башни и стены дают уникальное представление о том, каким был Нуаре-сюр-Серен во времена, когда торговые караваны пересекали Бургундию.

Прогулка сквозь века

Чтобы по-настоящему почувствовать душу этого места, стоит неспешно пройтись по узким мощёным улочкам. Они петляют между старинными домами, многие из которых были построены ещё в XV веке.

Эти дома с деревянными балками и цветными фасадами создают атмосферу французской сказки. За массивными дверями часто скрываются галереи, антикварные лавки и винные погреба — здесь легко потерять счёт времени.

"В обход мощеных улочек многочисленные входы в подвалы напоминают об историческом значении виноградарства в Ойе-сюр-Серен", — отмечает туристическое бюро Йонны.

Каждая деталь в этой деревне говорит о её прошлом: названия улиц, площади и даже рынков. Здесь есть Петит-Этап-о-Вин — "Маленькая винная остановка", Марше-о-Бле — "Рынок пшеницы" и Гренье-а-Сель — "Соляной амбар". Всё это напоминание о том, что Нуаре-сюр-Серен всегда жил торговлей, землёй и вином.

Город, который не спит

Несмотря на древность, Нуаре-сюр-Серен остаётся удивительно живым. Здесь по-прежнему производят вино — знаменитые сорта Бургундии, Шабли и Иранси. Среди виноделен особое место занимает Дом Пайо, где традиции виноградарства передаются из поколения в поколение.

Осенью деревня наполняется ароматами и шумом — здесь проходит бургундский рынок трюфелей, один из самых известных во Франции. Туристы и местные жители собираются на центральной площади, чтобы попробовать свежие трюфели, местные вина и сыры.

Кроме того, Нуаре-сюр-Серен часто становится площадкой для съёмок фильмов. Здесь снимали культовую французскую комедию "Большая швабра" (1966), что сделало деревню ещё более узнаваемой.

Архитектурные жемчужины

Центр притяжения для гостей — готическая церковь Нотр-Дам, построенная между 1491 и 1515 годами. Её изящный фасад, витражи и внутреннее убранство делают храм настоящим шедевром поздней готики. Рядом расположено здание бывшего колледжа XVII века, где теперь находится музей наивного и народного искусства.

В его залах собраны произведения мастеров из Южной Европы, Азии и Латинской Америки — яркое подтверждение того, что культура Нуаре-сюр-Серен выходит далеко за рамки французской провинции. Коллекция формировалась благодаря щедрым пожертвованиям, а атмосфера музея сочетает старинный уют и живую энергию творчества.

А что если приехать сюда сегодня?

Посещение Нуаре-сюр-Серен — это не просто прогулка по прошлому. Это возможность прикоснуться к подлинной Франции, где нет спешки и суеты. Утром можно отправиться на прогулку вдоль реки Серен, днём — посетить музей или одну из винных усадеб, а вечером — поужинать в местном ресторане с видом на освещённые башни.

Советы путешественникам:

Лучше приезжать весной или осенью — меньше туристов, мягкий климат. Обязательно загляните на рынок трюфелей, если будете в октябре. Для ночёвки выбирайте старинные гостевые дома или gîte rural — они сохраняют дух Бургундии.

Интересные факты

Нуаре-сюр-Серен был включён в ассоциацию "Самые красивые деревни Франции" за сохранность архитектуры и культурное наследие. Башни города служили не только обороной, но и складами для вина. В одной из старинных лавок можно увидеть старинный пресс для винограда XV века.

Исторический контекст

XIV век — строительство замка и укреплений.

XV-XVI века — расцвет торговли и виноделия.

XVII век — основание колледжа, позднее ставшего музеем.

XX век — развитие туризма и съёмки фильмов.

XXI век — признание как "Самой красивой деревни Франции".

Уточнения

Бургу́ндия (фр. Bourgogne, лат. Burgundia) — историческая область и бывший регион на востоке Франции. Название Бургундия (или Бургонь) происходит от германского племени бургундов, создавших своё королевство с центром сначала в Вормсе, а затем в Лионе на юго-востоке Франции в V веке. В 534 году оно вошло в состав государства франков.

