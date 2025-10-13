Авиация замедлилась: почему полёты через океан за 70 лет не стали быстрее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Полет между Лондоном и Нью-Йорком остаётся почти таким же долгим, как и шестьдесят лет назад, несмотря на все технологические чудеса современности. Самолёты стали безопаснее, комфортабельнее и вместительнее, но время в пути изменилось лишь на считанные минуты. Почему же прогресс в авиации не сделал нас быстрее?

самолет в небе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет в небе

Возвращение в прошлое

Чтобы понять это, стоит перенестись в конец 1950-х. Представьте: вы стоите на взлётной полосе лондонского аэропорта Хитроу, готовясь к трансатлантическому перелёту. Тогда это было событие — роскошь, приключение и престиж. Вы летите с BOAC, предшественницей British Airways, на блестящем реактивном лайнере Boeing 707 или Comet 4 — гордости британской инженерии. В салоне — кресла, обитые тканью, сигары, бокалы со скотчем. И хотя перелёт займёт около восьми часов, никого это не смущает: это ведь почти чудо — пересечь океан за один день.

Теперь перенесёмся в наши дни. Вы снова в Хитроу, но путь к самолёту уже не так романтичен: сканеры, рамки, досмотры. Вместо сигар — строгий запрет на курение, вместо скотча — пластиковая бутылка с водой, купленная после контроля. Вы садитесь в ультрасовременный Boeing 777 или Airbus A350, вдыхаете кондиционированный воздух и через семь с половиной часов оказываетесь в Нью-Йорке, в том же аэропорту, только теперь он называется не Айдлуайлд, а имени Джона Кеннеди. Разница в полёте — всего полчаса. За 65 лет, за которые человечество освоило космос и Интернет, перелёт через Атлантику стал лишь немного короче. Почему?

Почему самолёты не летают быстрее

На первый взгляд, кажется, что авиация застопорилась. Но это не так — просто приоритеты изменились. После короткой эры сверхзвуковых полётов с Concorde стало ясно: скорость не всегда оправдывает цену.

Главные факторы замедления просты:

  • Экономия топлива. Чем выше скорость, тем больше расход керосина. Современные авиакомпании работают на минимизации затрат, а не на рекордах.
  • Экология. Быстрые полёты означают больше выбросов углекислого газа, что противоречит климатическим целям.
  • Маршрут и воздушное движение. Сегодня в небе тысячи рейсов одновременно, и маршруты продумываются так, чтобы избежать столкновений и погодных зон, а не чтобы лететь максимально быстро.
  • Комфорт и безопасность. Турбулентность, экономические классы и эргономика кресел важнее нескольких минут полёта.

"Скорость больше не является самоцелью, пассажиру важнее стабильность и комфорт", — отметил представитель авиакомпании British Airways Джон Митчелл.

Советы: как выбрать оптимальный рейс

  1. Проверяйте тип самолёта — новые модели (например, Airbus A350) экономят топливо и летают чуть быстрее.
  2. Сравнивайте маршруты: прямые рейсы занимают меньше времени, чем перелёты с дозаправкой или пересадкой.
  3. Следите за временем вылета — ночные рейсы зачастую короче по времени из-за меньшей загруженности воздушных коридоров.
  4. Выбирайте авиакомпании с обновлённым флотом: современные двигатели Rolls-Royce Trent и GE9X эффективнее и тише.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать рейс с пересадкой ради экономии 30-40 $.
    Последствие: увеличение времени в пути на 3-5 часов.
    Альтернатива: выбирать бюджетные прямые рейсы (например, Norwegian, JetBlue), которые предлагают конкурентные цены.
  • Ошибка: не учитывать погодные факторы.
    Последствие: задержки из-за встречных ветров.
    Альтернатива: планировать перелёты в периоды благоприятных атмосферных потоков — весной и осенью.
  • Ошибка: игнорировать класс обслуживания.
    Последствие: усталость и стресс при длительном полёте.
    Альтернатива: выбирать комфорт-эконом, где кресла шире и питание полноценное.

А что если снова появятся сверхзвуковые самолёты?

Многие авиастроители действительно хотят вернуть эпоху скорости. Уже разрабатываются проекты новых лайнеров — Boom Supersonic Overture и NASA X-59 QueSST. Эти машины смогут преодолевать океан за 3,5-4 часа. Но есть одно "но": билеты будут стоить как бизнес-класс на обычном рейсе, а шум и выбросы останутся проблемой.

"Будущее сверхзвуковых перелётов зависит от того, насколько экологичными их удастся сделать", — считает авиаэксперт Питер Хендерсон.

FAQ

Почему самолёты не летают над Атлантикой быстрее?
Потому что увеличение скорости резко повышает расход топлива и нагрузку на конструкцию.

Сколько стоит билет на будущий сверхзвуковой лайнер?
Ориентировочно от 4000 до 7000 долларов за место, в зависимости от маршрута и класса.

Что быстрее — прямой рейс или с дозаправкой в Исландии?
Прямой рейс почти всегда быстрее, даже если маршрут с дозаправкой выглядит короче по карте.

Когда возобновятся сверхзвуковые полёты?
Компании Boom и NASA обещают первые испытательные полёты к 2026 году.

Мифы и правда

  • Миф: современные самолёты летают медленнее, чем раньше.
    Правда: они летают чуть быстрее, но маршруты стали длиннее из-за перегруженного воздушного пространства.
  • Миф: Concorde был снят с рейсов из-за аварий.
    Правда: основной причиной стала экономическая невыгодность — эксплуатация была слишком дорогой.
  • Миф: пассажиры не хотят летать быстрее.
    Правда: большинство выбирает комфорт и цену, а не рекорды скорости.

3 интересных факта

  1. Самый короткий коммерческий рейс в мире длится 90 секунд — между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей в Шотландии.
  2. Самый длинный — из Нью-Йорка в Сингапур, более 18 часов без посадки.
  3. Каждый день по миру выполняется около 120 тысяч рейсов.

Исторический контекст

  • 1958 год. Первый реактивный трансатлантический рейс BOAC.
  • 1976 год. Старт регулярных сверхзвуковых полётов Concorde.
  • 2003 год. Завершение эры сверхзвуковых лайнеров.
  • 2020-е. Появление проектов экологичных сверхзвуковиков нового поколения.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro - воздушный, plane - плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
