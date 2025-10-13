Авиация замедлилась: почему полёты через океан за 70 лет не стали быстрее

Полет между Лондоном и Нью-Йорком остаётся почти таким же долгим, как и шестьдесят лет назад, несмотря на все технологические чудеса современности. Самолёты стали безопаснее, комфортабельнее и вместительнее, но время в пути изменилось лишь на считанные минуты. Почему же прогресс в авиации не сделал нас быстрее?
Чтобы понять это, стоит перенестись в конец 1950-х. Представьте: вы стоите на взлётной полосе лондонского аэропорта Хитроу, готовясь к трансатлантическому перелёту. Тогда это было событие — роскошь, приключение и престиж. Вы летите с BOAC, предшественницей British Airways, на блестящем реактивном лайнере Boeing 707 или Comet 4 — гордости британской инженерии. В салоне — кресла, обитые тканью, сигары, бокалы со скотчем. И хотя перелёт займёт около восьми часов, никого это не смущает: это ведь почти чудо — пересечь океан за один день.
Теперь перенесёмся в наши дни. Вы снова в Хитроу, но путь к самолёту уже не так романтичен: сканеры, рамки, досмотры. Вместо сигар — строгий запрет на курение, вместо скотча — пластиковая бутылка с водой, купленная после контроля. Вы садитесь в ультрасовременный Boeing 777 или Airbus A350, вдыхаете кондиционированный воздух и через семь с половиной часов оказываетесь в Нью-Йорке, в том же аэропорту, только теперь он называется не Айдлуайлд, а имени Джона Кеннеди. Разница в полёте — всего полчаса. За 65 лет, за которые человечество освоило космос и Интернет, перелёт через Атлантику стал лишь немного короче. Почему?
На первый взгляд, кажется, что авиация застопорилась. Но это не так — просто приоритеты изменились. После короткой эры сверхзвуковых полётов с Concorde стало ясно: скорость не всегда оправдывает цену.
Главные факторы замедления просты:
"Скорость больше не является самоцелью, пассажиру важнее стабильность и комфорт", — отметил представитель авиакомпании British Airways Джон Митчелл.
Многие авиастроители действительно хотят вернуть эпоху скорости. Уже разрабатываются проекты новых лайнеров — Boom Supersonic Overture и NASA X-59 QueSST. Эти машины смогут преодолевать океан за 3,5-4 часа. Но есть одно "но": билеты будут стоить как бизнес-класс на обычном рейсе, а шум и выбросы останутся проблемой.
"Будущее сверхзвуковых перелётов зависит от того, насколько экологичными их удастся сделать", — считает авиаэксперт Питер Хендерсон.
Почему самолёты не летают над Атлантикой быстрее?
Потому что увеличение скорости резко повышает расход топлива и нагрузку на конструкцию.
Сколько стоит билет на будущий сверхзвуковой лайнер?
Ориентировочно от 4000 до 7000 долларов за место, в зависимости от маршрута и класса.
Что быстрее — прямой рейс или с дозаправкой в Исландии?
Прямой рейс почти всегда быстрее, даже если маршрут с дозаправкой выглядит короче по карте.
Когда возобновятся сверхзвуковые полёты?
Компании Boom и NASA обещают первые испытательные полёты к 2026 году.
Уточнения
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro - воздушный, plane - плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.