Билеты дешевле, впечатлений больше: формула отпуска, о которой не расскажут в турагентстве

2:01
Туризм

Организовать путешествие самостоятельно — вполне реально, если заранее продумать детали и учитывать особенности выбранного направления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Парный отпуск
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Парный отпуск

По словам специалиста, успех самостоятельного отдыха во многом зависит от уровня подготовки и осведомленности.

"Если планируется поездка в незнакомый регион или за границу, обязательно стоит заранее изучить особенности страны. Нужно понимать, какие правила действуют, какие культурные ограничения существуют. Например, в Эмиратах есть строгие требования по провозу алкоголя. Если не знать этих нюансов, можно столкнуться с неприятными ситуациями или штрафами", — отметил Синельников.

Эксперт советует при планировании путешествия обращаться не только к путеводителям, но и к опыту тех, кто уже посещал выбранное направление.

"Люди, имеющие опыт такого отдыха, могут поделиться практическими советами и подсказать интересные места, которых нет в популярных туристических программах. Это помогает сделать поездку более насыщенной и уникальной", — рассказал он.

Среди преимуществ самостоятельных путешествий Синельников выделил возможность гибко выстраивать маршрут.

"Турфирмы часто предлагают стандартные программы, рассчитанные на массового туриста. А при самостоятельной организации можно увидеть то, что действительно интересно именно вам — небольшие города, природные уголки, необычные маршруты", — подчеркнул тревел-эксперт.

Что касается стоимости, то, по словам эксперта, многое зависит от сроков подготовки и сезона.

"Чем раньше вы начинаете планировать поездку, тем больше шансов найти выгодные предложения на билеты и жилье. Следите за ценами и акциями — иногда вне высокого сезона можно путешествовать не менее комфортно, но значительно дешевле", — заключил Синельников.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
