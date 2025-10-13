Куда едут те, кто устал от Сочи и Карелии: пять природных чудес, скрытых в Ленинградской области

Чтобы увидеть гейзеры, пещеры и водопады, вовсе не обязательно отправляться на Камчатку или на юг России. Всего в паре часов от Петербурга можно найти места с пейзажами, которые выглядят почти инопланетно. Солёные озёра, скальные лабиринты, подземные залы и старинные руины — всё это ждёт в Ленинградской области.
Местоположение: Кингисеппский район, недалеко от Усть-Луги
Озеро Липовское нередко называют маленьким морем. Оно действительно солёное — редкость для северо-западных регионов. Секрет прост: водоём соединяется с Финским заливом, и во время приливов сюда поступает морская вода.
Берега озера окружены сосновыми лесами, воздух здесь прозрачный и свежий, а сам пейзаж напоминает морское побережье. Место отлично подходит для купания летом и прогулок осенью.
На закате вода приобретает серебристо-розовый оттенок, а при штиле отражает небо как зеркало. Любители фотографии приезжают сюда за кадрами, где северная природа выглядит почти средиземноморской.
Как добраться: от Петербурга до Усть-Луги — около 160 км, далее по указателям к Липовскому озеру. Машиной путь займёт 2,5-3 часа.
Местоположение: близ деревни Корпиково, Гатчинский район
Шесть небольших гейзеров среди лесных зарослей выглядят неожиданно — словно кадр из Исландии. По одной из версий, источники появились случайно: в советские годы здесь бурили скважины, и вода пробилась наружу через плохо заделанные шахты.
Теперь из-под земли фонтанируют тёплые ключи с минеральным привкусом. Зимой от них поднимается лёгкий пар, а летом поверхность переливается на солнце.
Место обустроено только тропами, поэтому сюда лучше надеть непромокаемую обувь. Посещение бесплатное, но после дождей дорога может стать скользкой.
Как добраться: от Петербурга — около 60 км по Киевскому шоссе до Гатчины, затем по направлению к Корпиково. Машиной — чуть больше часа пути.
Местоположение: Волховский район, территория природного памятника "Староладожский"
Один из самых живописных водопадов северо-запада России находится неподалёку от Старой Ладоги. Его высота — около пяти метров, и считается, что это самый высокий водопад Ленинградской области.
Поток падает по уступам известняка в небольшое каменное ущелье, окружённое мхом и корнями деревьев. Весной и после дождей вода особенно мощная, а зимой водопад частично замерзает, превращаясь в ледяную скульптуру.
Помимо водопада, рядом можно увидеть три искусственные пещеры, руины Любшинской крепости и курганы, оставшиеся от древнего поселения.
Как добраться: от Петербурга до Старой Ладоги — около 130 км, далее к указателю на памятник природы. Лучше ехать на машине; парковка есть у начала тропы.
Местоположение: посёлок Ульяновка, Тосненский район
Комплекс Саблинских пещер — одно из самых интересных мест для любителей геологии и приключений. Расположены всего в часе езды от Петербурга.
Пещеры появились в XIX веке после добычи кварцевого песка, но со временем превратились в туристический объект. Здесь более 10 километров ходов, из которых часть оборудована для экскурсий.
Самая известная — Левобережная пещера с разноцветными стенами, сталактитами и подземными залами. Экскурсии проходят круглый год, но попасть внутрь можно только с гидом — вход по записи.
На поверхности — прогулочные маршруты вдоль речки Тосны и к Саблинскому водопаду, где в жаркую погоду купаются местные жители.
Как добраться: электричкой с Московского вокзала до станции Саблино (около часа пути), далее 15 минут пешком.
Местоположение: Город Выборг
Один из самых красивых пейзажных парков России — Монрепо, что в переводе с французского означает "мой покой". Название здесь абсолютно точное: парк создан для прогулок и размышлений на фоне северной природы.
Скалы, сосны, гранитные валуны и залив Защитная образуют естественные композиции, за которые Монрепо ценили ещё в XIX веке. Когда-то усадьба принадлежала барону Людвигу Николаи, советнику Екатерины II.
Сегодня территория благоустроена: деревянные мостики, смотровые площадки, музей в усадебном доме. Отсюда открываются виды на остров Людвигштайн и залив — особенно красиво в туманные дни.
Как добраться: от Петербурга до Выборга — 130 км. Электричкой с Финляндского вокзала до станции "Выборг" (около 2 часов), затем 10 минут на автобусе или такси до парка.
|Место
|Особенность
|Расстояние от Петербурга
|Формат отдыха
|Липовское озеро
|Солёная вода, вид на залив
|~160 км
|Купание, прогулки
|Гатчинские гейзеры
|Минеральные источники в лесу
|~60 км
|Фото, короткий поход
|Горчаковщинский водопад
|Самый высокий в области
|~130 км
|Трекинг, осмотр памятников
|Саблинские пещеры
|Подземные залы и экскурсии
|~50 км
|Спелеотуризм, поход выходного дня
|Парк Монрепо
|Скалы, сосны и бухты Выборга
|~130 км
|Прогулка, пикник, музей
В Ленинградской области погода меняется быстро — берите дождевик и непромокаемую обувь.
Многие локации не имеют кафе поблизости, поэтому возьмите перекус и термос.
Для поездки на выходные удобно объединить Саблино и Монрепо или Гатчину и Старую Ладогу - получится маршрут на 1-2 дня.
Зимой водопады и гейзеры выглядят особенно красиво, но пешеходные тропы могут быть скользкими — используйте палки или кошки.
