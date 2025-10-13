Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долго не решалась: певица Слава готова довериться человеку, которого раньше избегала
Восемь способов уговорить ногти снова расти — даже после самых жёстких покрытий
Они меньше ладони, но убивают быстрее яда кобры: самые опасные создания Земли
От Сочи до Антальи: почему к российским туристам всё чаще относятся с презрением
Мозговой детокс за неделю: как простые привычки запускают эффект омоложения изнутри
Филиппины попытались втянуть Россию в союз против Китая — в ответ тишина
Планета задыхается: человечество перешло первую точку невозврата
Спонтанное приглашение или личная просьба? Как Меган Маркл оказалась на модном показе Balenciaga
Тихий штраф за уют: почему за ремонт балкона, как у всех, могут заставить платить

Куда едут те, кто устал от Сочи и Карелии: пять природных чудес, скрытых в Ленинградской области

6:44
Туризм

Чтобы увидеть гейзеры, пещеры и водопады, вовсе не обязательно отправляться на Камчатку или на юг России. Всего в паре часов от Петербурга можно найти места с пейзажами, которые выглядят почти инопланетно. Солёные озёра, скальные лабиринты, подземные залы и старинные руины — всё это ждёт в Ленинградской области.

Парк Монрепо
Фото: commons.wikimedia.org by Krimarka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парк Монрепо

Липовское озеро — солёное "море" у Финского залива

Местоположение: Кингисеппский район, недалеко от Усть-Луги

Озеро Липовское нередко называют маленьким морем. Оно действительно солёное — редкость для северо-западных регионов. Секрет прост: водоём соединяется с Финским заливом, и во время приливов сюда поступает морская вода.

Берега озера окружены сосновыми лесами, воздух здесь прозрачный и свежий, а сам пейзаж напоминает морское побережье. Место отлично подходит для купания летом и прогулок осенью.

На закате вода приобретает серебристо-розовый оттенок, а при штиле отражает небо как зеркало. Любители фотографии приезжают сюда за кадрами, где северная природа выглядит почти средиземноморской.

Как добраться: от Петербурга до Усть-Луги — около 160 км, далее по указателям к Липовскому озеру. Машиной путь займёт 2,5-3 часа.

Гатчинские гейзеры — северное чудо посреди леса

Местоположение: близ деревни Корпиково, Гатчинский район

Шесть небольших гейзеров среди лесных зарослей выглядят неожиданно — словно кадр из Исландии. По одной из версий, источники появились случайно: в советские годы здесь бурили скважины, и вода пробилась наружу через плохо заделанные шахты.

Теперь из-под земли фонтанируют тёплые ключи с минеральным привкусом. Зимой от них поднимается лёгкий пар, а летом поверхность переливается на солнце.

Место обустроено только тропами, поэтому сюда лучше надеть непромокаемую обувь. Посещение бесплатное, но после дождей дорога может стать скользкой.

Как добраться: от Петербурга — около 60 км по Киевскому шоссе до Гатчины, затем по направлению к Корпиково. Машиной — чуть больше часа пути.

Горчаковщинский водопад — шумное сердце Старой Ладоги

Местоположение: Волховский район, территория природного памятника "Староладожский"

Один из самых живописных водопадов северо-запада России находится неподалёку от Старой Ладоги. Его высота — около пяти метров, и считается, что это самый высокий водопад Ленинградской области.

Поток падает по уступам известняка в небольшое каменное ущелье, окружённое мхом и корнями деревьев. Весной и после дождей вода особенно мощная, а зимой водопад частично замерзает, превращаясь в ледяную скульптуру.

Помимо водопада, рядом можно увидеть три искусственные пещеры, руины Любшинской крепости и курганы, оставшиеся от древнего поселения.

Как добраться: от Петербурга до Старой Ладоги — около 130 км, далее к указателю на памятник природы. Лучше ехать на машине; парковка есть у начала тропы.

Саблинские пещеры — подземный мир под Петербургом

Местоположение: посёлок Ульяновка, Тосненский район

Комплекс Саблинских пещер — одно из самых интересных мест для любителей геологии и приключений. Расположены всего в часе езды от Петербурга.

Пещеры появились в XIX веке после добычи кварцевого песка, но со временем превратились в туристический объект. Здесь более 10 километров ходов, из которых часть оборудована для экскурсий.

Самая известная — Левобережная пещера с разноцветными стенами, сталактитами и подземными залами. Экскурсии проходят круглый год, но попасть внутрь можно только с гидом — вход по записи.

На поверхности — прогулочные маршруты вдоль речки Тосны и к Саблинскому водопаду, где в жаркую погоду купаются местные жители.

Как добраться: электричкой с Московского вокзала до станции Саблино (около часа пути), далее 15 минут пешком.

Парк Монрепо — гранитные скалы и северный романтизм

Местоположение: Город Выборг

Один из самых красивых пейзажных парков России — Монрепо, что в переводе с французского означает "мой покой". Название здесь абсолютно точное: парк создан для прогулок и размышлений на фоне северной природы.

Скалы, сосны, гранитные валуны и залив Защитная образуют естественные композиции, за которые Монрепо ценили ещё в XIX веке. Когда-то усадьба принадлежала барону Людвигу Николаи, советнику Екатерины II.

Сегодня территория благоустроена: деревянные мостики, смотровые площадки, музей в усадебном доме. Отсюда открываются виды на остров Людвигштайн и залив — особенно красиво в туманные дни.

Как добраться: от Петербурга до Выборга — 130 км. Электричкой с Финляндского вокзала до станции "Выборг" (около 2 часов), затем 10 минут на автобусе или такси до парка.

Сравнение природных локаций Ленинградской области

Место Особенность Расстояние от Петербурга Формат отдыха
Липовское озеро Солёная вода, вид на залив ~160 км Купание, прогулки
Гатчинские гейзеры Минеральные источники в лесу ~60 км Фото, короткий поход
Горчаковщинский водопад Самый высокий в области ~130 км Трекинг, осмотр памятников
Саблинские пещеры Подземные залы и экскурсии ~50 км Спелеотуризм, поход выходного дня
Парк Монрепо Скалы, сосны и бухты Выборга ~130 км Прогулка, пикник, музей

Советы путешественникам

  • В Ленинградской области погода меняется быстро — берите дождевик и непромокаемую обувь.

  • Многие локации не имеют кафе поблизости, поэтому возьмите перекус и термос.

  • Для поездки на выходные удобно объединить Саблино и Монрепо или Гатчину и Старую Ладогу - получится маршрут на 1-2 дня.

  • Зимой водопады и гейзеры выглядят особенно красиво, но пешеходные тропы могут быть скользкими — используйте палки или кошки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Наука и техника
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Авто
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Наука и техника
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Библейское чудо ожило: археологи нашли город, где апостол Павел исцелил хромого Игорь Буккер Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Планета задыхается: человечество перешло первую точку невозврата
Спонтанное приглашение или личная просьба? Как Меган Маркл оказалась на модном показе Balenciaga
Куда едут те, кто устал от Сочи и Карелии: пять природных чудес, скрытых в Ленинградской области
Тихий штраф за уют: почему за ремонт балкона, как у всех, могут заставить платить
Салон пахнет топливом, но не из-за бака: простая проверка, которая может спасти жизнь
Форма мечты без абонемента: три простых упражнения, которые делают ягодицы упругими и приподнятыми
Леонардо ДиКаприо затягивает с решением: почему актёр не спешит с камео в новом проекте Финчера
Россияне побежали за новыми авто до скачка утильсбора — рынок побил рекорд года
Кожа учится слушать себя: секрет идеального ухода — меньше делать, больше понимать
Никакой стерилизации — только вкус и хруст: зимний салат, который не требует усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.