Куда едут те, кто устал от Сочи и Карелии: пять природных чудес, скрытых в Ленинградской области

6:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы увидеть гейзеры, пещеры и водопады, вовсе не обязательно отправляться на Камчатку или на юг России. Всего в паре часов от Петербурга можно найти места с пейзажами, которые выглядят почти инопланетно. Солёные озёра, скальные лабиринты, подземные залы и старинные руины — всё это ждёт в Ленинградской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Krimarka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парк Монрепо

Липовское озеро — солёное "море" у Финского залива

Местоположение: Кингисеппский район, недалеко от Усть-Луги

Озеро Липовское нередко называют маленьким морем. Оно действительно солёное — редкость для северо-западных регионов. Секрет прост: водоём соединяется с Финским заливом, и во время приливов сюда поступает морская вода.

Берега озера окружены сосновыми лесами, воздух здесь прозрачный и свежий, а сам пейзаж напоминает морское побережье. Место отлично подходит для купания летом и прогулок осенью.

На закате вода приобретает серебристо-розовый оттенок, а при штиле отражает небо как зеркало. Любители фотографии приезжают сюда за кадрами, где северная природа выглядит почти средиземноморской.

Как добраться: от Петербурга до Усть-Луги — около 160 км, далее по указателям к Липовскому озеру. Машиной путь займёт 2,5-3 часа.

Гатчинские гейзеры — северное чудо посреди леса

Местоположение: близ деревни Корпиково, Гатчинский район

Шесть небольших гейзеров среди лесных зарослей выглядят неожиданно — словно кадр из Исландии. По одной из версий, источники появились случайно: в советские годы здесь бурили скважины, и вода пробилась наружу через плохо заделанные шахты.

Теперь из-под земли фонтанируют тёплые ключи с минеральным привкусом. Зимой от них поднимается лёгкий пар, а летом поверхность переливается на солнце.

Место обустроено только тропами, поэтому сюда лучше надеть непромокаемую обувь. Посещение бесплатное, но после дождей дорога может стать скользкой.

Как добраться: от Петербурга — около 60 км по Киевскому шоссе до Гатчины, затем по направлению к Корпиково. Машиной — чуть больше часа пути.

Горчаковщинский водопад — шумное сердце Старой Ладоги

Местоположение: Волховский район, территория природного памятника "Староладожский"

Один из самых живописных водопадов северо-запада России находится неподалёку от Старой Ладоги. Его высота — около пяти метров, и считается, что это самый высокий водопад Ленинградской области.

Поток падает по уступам известняка в небольшое каменное ущелье, окружённое мхом и корнями деревьев. Весной и после дождей вода особенно мощная, а зимой водопад частично замерзает, превращаясь в ледяную скульптуру.

Помимо водопада, рядом можно увидеть три искусственные пещеры, руины Любшинской крепости и курганы, оставшиеся от древнего поселения.

Как добраться: от Петербурга до Старой Ладоги — около 130 км, далее к указателю на памятник природы. Лучше ехать на машине; парковка есть у начала тропы.

Саблинские пещеры — подземный мир под Петербургом

Местоположение: посёлок Ульяновка, Тосненский район

Комплекс Саблинских пещер — одно из самых интересных мест для любителей геологии и приключений. Расположены всего в часе езды от Петербурга.

Пещеры появились в XIX веке после добычи кварцевого песка, но со временем превратились в туристический объект. Здесь более 10 километров ходов, из которых часть оборудована для экскурсий.

Самая известная — Левобережная пещера с разноцветными стенами, сталактитами и подземными залами. Экскурсии проходят круглый год, но попасть внутрь можно только с гидом — вход по записи.

На поверхности — прогулочные маршруты вдоль речки Тосны и к Саблинскому водопаду, где в жаркую погоду купаются местные жители.

Как добраться: электричкой с Московского вокзала до станции Саблино (около часа пути), далее 15 минут пешком.

Парк Монрепо — гранитные скалы и северный романтизм

Местоположение: Город Выборг

Один из самых красивых пейзажных парков России — Монрепо, что в переводе с французского означает "мой покой". Название здесь абсолютно точное: парк создан для прогулок и размышлений на фоне северной природы.

Скалы, сосны, гранитные валуны и залив Защитная образуют естественные композиции, за которые Монрепо ценили ещё в XIX веке. Когда-то усадьба принадлежала барону Людвигу Николаи, советнику Екатерины II.

Сегодня территория благоустроена: деревянные мостики, смотровые площадки, музей в усадебном доме. Отсюда открываются виды на остров Людвигштайн и залив — особенно красиво в туманные дни.

Как добраться: от Петербурга до Выборга — 130 км. Электричкой с Финляндского вокзала до станции "Выборг" (около 2 часов), затем 10 минут на автобусе или такси до парка.

Сравнение природных локаций Ленинградской области

Место Особенность Расстояние от Петербурга Формат отдыха Липовское озеро Солёная вода, вид на залив ~160 км Купание, прогулки Гатчинские гейзеры Минеральные источники в лесу ~60 км Фото, короткий поход Горчаковщинский водопад Самый высокий в области ~130 км Трекинг, осмотр памятников Саблинские пещеры Подземные залы и экскурсии ~50 км Спелеотуризм, поход выходного дня Парк Монрепо Скалы, сосны и бухты Выборга ~130 км Прогулка, пикник, музей

Советы путешественникам

В Ленинградской области погода меняется быстро — берите дождевик и непромокаемую обувь .

Многие локации не имеют кафе поблизости, поэтому возьмите перекус и термос .

Для поездки на выходные удобно объединить Саблино и Монрепо или Гатчину и Старую Ладогу - получится маршрут на 1-2 дня.

Зимой водопады и гейзеры выглядят особенно красиво, но пешеходные тропы могут быть скользкими — используйте палки или кошки.