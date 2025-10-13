Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда пес метит территорию, а страдает ковер: лайфхак, который спасает без усилий
Тело дрожит, как провод под током: вот что скрыто за этим эффектом при планке
Они не были царями, но жили, как боги: в Египте нашли гробницы, раскрывающие тайны фараонов
От 50 оттенков к режиссуре: как Дакота Джонсон находит свободу в дебютном фильме
Двигатель говорит, но не все его слышат: какие звуки выдают грядущие поломки
Один элемент — и кошка здорова: чего не хватает в рационе питомца для долголетия и острого зрения
Всего одно правило осенью — и рябина приживётся так, будто росла здесь всегда
Две чашки — польза, пять — ошибка: когда любимый напиток начинает работать против нас
Корпоративная забота выходит за стены офиса: бизнес начинает вкладываться в обучение детей персонала

Место, где Крым раскрывается по-настоящему — без толп, рекламы и шума

1:11
Туризм

Над селом Виноградное, в окружении лиственных лесов и холмов, скрыто одно из самых живописных мест южного берега Крыма — озеро Кастель. Оно расположено на высоте около 515 метров над уровнем моря, у подножия горы с тем же названием. В переводе с латинского "castellum" означает "замок" или "крепость" — и действительно, природа будто укрыла это небольшое водное зеркало в естественных стенах гор и деревьев.

Балка Большщй Кастель
Фото: commons.wikimedia.org by Yuliya Krasylenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балка Большщй Кастель

Здесь нет шума трассы и городского гомона: только шелест листвы, крики птиц и отражение неба в спокойной воде. Место подходит для отдыха на природе, прогулок, рыбалки и пикников.

Об озере

Озеро Кастель — искусственный водоём, питающийся природными родниками. Оно находится у хребта Урага, в северо-восточной части Алуштинского округа.

В безветренные дни поверхность воды превращается в зеркало, в котором отражаются деревья и облака. В тёплое время года здесь можно увидеть цапель и уток, а в зарослях у камней снуют ящерицы. Иногда на берегу появляются ужи — они совершенно безвредны и предпочитают избегать людей.

Летом вода прогревается до комфортной температуры. Несмотря на то, что последние годы уровень воды снизился из-за засух, купание остаётся возможным. Вода достаточно чистая, но на дне встречаются острые камни, поэтому входить следует осторожно.

В озере водятся карп, краснопёрка и мелкая рыба. Местные жители и туристы часто рыбачат здесь: вдоль берега можно увидеть воткнутые рогатины для удочек. Мальков принято отпускать обратно, а крупную рыбу берут домой.

Природа вокруг

Берега Кастеля окружены густым лиственным лесом с дубами, ясенями и клёнами. Здесь всегда прохладно, даже в жаркий день. Вокруг оборудованы беседки и места для пикников, где можно отдохнуть в тени деревьев.

Некоторые беседки довольно большие — подойдут для компаний, приезжающих на день с мангалом и запасом еды. Шампуры и уголь лучше брать с собой, хотя вокруг хватает сухих веток, которые можно использовать в качестве дров.

С одной стороны озера берег усыпан крупными валунами — они образуют природную площадку, с которой удобно любоваться водной гладью и горами. Однако камни подвижные, поэтому по ним стоит ходить аккуратно. На крупных камнях заметны следы прежнего уровня воды — за последние годы озеро немного обмелело.

С противоположного берега почва треснувшая от солнца и сухости. Чем ближе к воде, тем земля становится вязкой, иногда можно провалиться по колено в мягкий ил. Эта часть берега лучше подходит для наблюдения за птицами, чем для прогулок.

Пейзажи и фотомоменты

С холмов за лесом открывается панорама на горы и частично на море. В утренние часы водоём окутывает лёгкий туман, а вечером поверхность воды окрашивается в тёплые золотистые тона. Фотографы особенно ценят Кастель за отражения и игру света — в пасмурную погоду озеро кажется почти чёрным, а в солнечную — изумрудным.

Правила посещения

У берега расположена сторожка, где дежурят охранники. Они следят за порядком и напоминают туристам о противопожарном режиме. Разводить костры в засушливый сезон запрещено. За нарушение могут последовать штрафы, поэтому готовить пищу следует только в мангале.

Вход и пребывание на территории бесплатны.

Как добраться

Общественным транспортом

Доехать можно на троллейбусе или автобусе, следующем по маршруту Симферополь — Ялта или Алушта — Ялта.
Нужно выйти на остановке "Село Виноградное", затем пройти пешком до развилки и свернуть в сторону гор — вверх, в противоположную сторону от моря. Отсюда начинается дорога к озеру.

Пеший путь занимает около 30-40 минут: дорога грунтовая, местами каменистая, но пологая. Летом на маршруте жарко, поэтому стоит взять воду и головной убор.

На автомобиле

Из Алушты до села Виноградного — всего несколько километров. Из села можно подъехать к озеру, но в период противопожарных ограничений заезд в лес на автомобиле закрыт.

Существует две дороги: короткая, но закрытая знаком "ГАЗ! Проезд запрещён", и длинная — она выведет прямо к беседкам у озера. Дорога грунтовая, с камнями и колеями, поэтому подойдёт не каждому автомобилю. Лучше ехать на внедорожнике или машине с высоким клиренсом.

Советы туристам

  • Обувайтесь в удобную закрытую обувь — по дороге много острых камней и пыли.

  • Возьмите воду и лёгкий перекус, особенно если планируете идти пешком в жару.

  • Вечером температура у воды быстро падает — пригодится флисовая кофта или ветровка.

  • Если цель — рыбалка, удобнее приезжать на машине: так проще увезти улов и снаряжение.

  • Соблюдайте тишину — если не шуметь, можно увидеть водоплавающих птиц и сделать хорошие кадры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: идти в сланцах или кроссовках с гладкой подошвой.
    Последствие: легко поскользнуться на камнях.
    Альтернатива: обувь с протектором или трекинговые ботинки.

  • Ошибка: разводить костёр в засуху.
    Последствие: штраф и риск пожара.
    Альтернатива: готовить в мангале или использовать угольные брикеты.

  • Ошибка: приближаться к болотистым участкам.
    Последствие: можно увязнуть в мягкой почве.
    Альтернатива: держаться сухой стороны берега.

Плюсы и минусы отдыха у озера Кастель

Плюсы Минусы
Тихое, живописное место Нет инфраструктуры и магазинов
Возможность рыбалки и пикников Дорога требует выносливости
Бесплатный доступ В засуху уровень воды снижается
Подходит для фотосъёмки и наблюдения за природой Нельзя заезжать на автомобиле в пожароопасный сезон

Когда лучше приезжать

Лучшее время для визита — весна и начало осени, когда воздух прохладный, а зелень особенно яркая.
Летом здесь теплее, но суше: уровень воды падает, зато ягоды и грибы можно собирать прямо по дороге.

Кому подойдёт это место

Кастель — идеальное направление для тех, кто любит спокойный отдых и короткие прогулки на природе. Это место не для массового туризма: здесь нет кафе и пляжей, зато есть тишина, запах листвы и ощущение уединения.

Если вы оказались в Алуште или путешествуете по южному Крыму, выделите несколько часов, чтобы подняться к этому озеру. Оно подарит тот самый крымский контраст — между морским солнцем и прохладой горного леса.

 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Двигатель говорит, но не все его слышат: какие звуки выдают грядущие поломки
Один элемент — и кошка здорова: чего не хватает в рационе питомца для долголетия и острого зрения
Всего одно правило осенью — и рябина приживётся так, будто росла здесь всегда
Две чашки — польза, пять — ошибка: когда любимый напиток начинает работать против нас
Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле
Корпоративная забота выходит за стены офиса: бизнес начинает вкладываться в обучение детей персонала
Секретная реакция принца Гарри: что он сказал в узком кругу об обвинениях Меган в кощунстве
Планета теряет равновесие: подо льдами Антарктиды просыпается газ, который грозит расплавить будущее
Место, где Крым раскрывается по-настоящему — без толп, рекламы и шума
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.