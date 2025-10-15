Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заоблачные цены: почему премиум-жильё в Краснодарском крае пользуется ажиотажным спросом
Один шаг может превратить должника в образцового заемщика — банки рассказали как
Майонез и сметана — в прошлом: этот соус из трёх ингредиентов заставит полюбить пельмени заново
Светофоры будущего: как белый сигнал изменит правила дорожного движения
Стоят тысячи лет и дышат облаками: самые невероятные деревья на Земле
Затопили соседей — не спешите платить: в половине случаев виноват совсем не владелец квартиры
Формула идеальных джинсов найдена — минус два размера и эффект вау без усилий
Тонны мяса и клюв, способный перекусить аммонита: кто убил властелина древних морей
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время

Культурный ренессанс: россияне старше 55 открывают для себя другой туризм

6:38
Туризм

Туризм в России переживает интересную трансформацию: всё больше путешественников старшего поколения выбирают поездки не ради развлечений, а ради культурного обогащения и восстановления здоровья. По данным исследования, почти каждый четвёртый турист внутри страны сегодня — старше 55 лет.

Пожилая пара в музее
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилая пара в музее

Кто такие "серебряные путешественники"

Специалисты называют туристов этой возрастной категории серебряными путешественниками — активных, опытных и требовательных к комфорту людей, которые ищут не драйв, а гармонию.

"В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 млн турпоездок. Таковы результаты исследования потребительских предпочтений туристов серебряного возраста", — рассказали эксперты.

Куда едет старшее поколение

Главные направления выбираются не случайно. Людей старше 55 лет в первую очередь привлекают регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой.

"В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области и Ставропольский край", — добавили аналитики.

Такие регионы совмещают историческую атмосферу, санаторно-курортные программы и комфортный климат, что делает их особенно удобными для спокойного отдыха.

Как отдыхают россияне старше 55 лет

Исследование показало: у старшего поколения собственная логика путешествий.

  • Они чаще ездят весной и осенью, избегая летней жары и зимних холодов.

  • Предпочитают турпакеты — готовые решения, где всё организовано заранее.

  • Чаще всего путешествуют в семейных парах или с друзьями.

"Они чаще покупают в продовольственных и непродовольственных магазинах и аптеках и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты за полгода выросли на 10,3%", — отметили специалисты.

Особенности трат и поведения

Пожилые туристы более рациональны: планируют бюджет, выбирают отели с включённым питанием и минимизируют непредвиденные расходы.
Они чаще приобретают сувениры, лечебные средства, местные продукты.

В структуре трат заметен сдвиг: меньше денег уходит на кафе и развлечения, зато больше — на оздоровление и комфорт.

"Старшая аудитория охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами", — уточнили аналитики.

Сколько раз в год они отдыхают

Согласно данным, большинство россиян старше 55 лет путешествуют не чаще одного раза в год.

"Только треть участников опроса отдыхают два или три раза в год. При этом 19% респондентов оформляют отпуск четыре и более раз в год, а 3% туристов серебряного возраста в отпуск практически не ходят", — отметили эксперты.

Путешествия для них — не просто отдых, а способ поддерживать эмоциональное равновесие и здоровье.

"Для россиян 50-75 лет путешествия — одна из важнейших "зон комфорта" наряду с поездками на дачу и за город, хобби и активностями на природе. Поездки по стране помогают им снизить стресс и зарядиться энергией", — заключили аналитики.

Что выбирают "серебряные туристы"

Направление Особенности Примеры
Культурные маршруты Музеи, театры, архитектура, исторические экскурсии Санкт-Петербург, Суздаль, Казань
Оздоровительные курорты Санатории, минеральные источники, СПА Кисловодск, Ессентуки, Сочи
Природные маршруты Спокойный отдых в экологичных зонах Алтай, Карелия, Байкал

Ошибки пожилых путешественников

Ошибка Последствие Альтернатива
Выбор слишком активного тура Утомляемость и стресс Отдавать предпочтение комбинированным программам с отдыхом
Отсутствие медстраховки Риск при ухудшении самочувствия Оформить страховой полис перед поездкой
Игнорирование климата региона Адаптация и усталость Проверять погодные условия и влажность
Переизбыток экскурсий Потеря интереса, усталость Чередовать прогулки с отдыхом
Покупка случайных туров онлайн Возможен обман или неудобный маршрут Использовать проверенные туроператоры

Плюсы и минусы путешествий в зрелом возрасте

Плюсы Минусы
Возможность путешествовать вне сезона Требуется продуманный маршрут
Скидки и льготы для пенсионеров Меньше предложений активного отдыха
Умеренные цены на культурные программы Не все курорты адаптированы для пожилых
Повышенное внимание к здоровью Необходимость медицинской страховки
Возможность совмещать отдых и лечение Длинные поездки могут быть утомительными

Мифы и правда о путешествиях 55+

  • Миф 1. Пожилым людям трудно путешествовать.
  • Правда: современные туроператоры адаптируют программы под любую физическую активность — от лёгких прогулок до лечебных туров.
  • Миф 2. Серебряные туристы не интересуются технологиями.
  • Правда: многие используют онлайн-сервисы, заказывают билеты и проживание через приложения.
  • Миф 3. Путешествия после 60 — дорогое удовольствие.
  • Правда: туры по России и санаторные путёвки с кешбэком делают отдых доступным.

FAQ

Когда лучше путешествовать по России пожилым туристам?

Весной и осенью — комфортная температура, меньше наплывов и выгодные цены.

Какие регионы самые удобные для оздоровления?

Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, Карелия, Алтай.

Что взять с собой в поездку?

Медицинские документы, аптечку, удобную обувь и страховку.

Как выбрать тур для пожилых людей?

Ориентироваться на продолжительность, климат и наличие лечебных программ.

Интересные факты

  1. В 2025 году на долю туристов старше 55 лет пришлось 25% всех внутренних поездок.
  2. Средние траты одного путешествия выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.
  3. Наиболее популярные виды отдыха — санаторный, культурно-познавательный и природный туризм.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Последние материалы
Тонны мяса и клюв, способный перекусить аммонита: кто убил властелина древних морей
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цвёл, как в рекламе, а теперь молчит: что делать, если гименокаллис обиделся и не цветёт
Беременность не запрет на красоту: как безопасно обновить цвет волос и не навредить себе
Тело без спорта: новая эпоха силы, где тренировка длится полчаса, а работает, как пять часов
Трусы с обогревом от Ким Кардашьян: как Собчак оценила неожиданный тренд
Устали от мокрых полотенец? Этот гаджет решит все ваши проблемы за секунды
5 минут для тела: позы, возвращающие лёгкость и гормональный баланс — перезагрузка изнутри
В ноябре выплаты изменят свой порядок: что ждёт получателей пособий и пенсий
Грядка, которая живёт сама: осенью закопали кабачки в землю — весной всходы как из теплицы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.