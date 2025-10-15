Культурный ренессанс: россияне старше 55 открывают для себя другой туризм

Туризм в России переживает интересную трансформацию: всё больше путешественников старшего поколения выбирают поездки не ради развлечений, а ради культурного обогащения и восстановления здоровья. По данным исследования, почти каждый четвёртый турист внутри страны сегодня — старше 55 лет.

Кто такие "серебряные путешественники"

Специалисты называют туристов этой возрастной категории серебряными путешественниками — активных, опытных и требовательных к комфорту людей, которые ищут не драйв, а гармонию.

"В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 млн турпоездок. Таковы результаты исследования потребительских предпочтений туристов серебряного возраста", — рассказали эксперты.

Куда едет старшее поколение

Главные направления выбираются не случайно. Людей старше 55 лет в первую очередь привлекают регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой.

"В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области и Ставропольский край", — добавили аналитики.

Такие регионы совмещают историческую атмосферу, санаторно-курортные программы и комфортный климат, что делает их особенно удобными для спокойного отдыха.

Как отдыхают россияне старше 55 лет

Исследование показало: у старшего поколения собственная логика путешествий.

Они чаще ездят весной и осенью, избегая летней жары и зимних холодов.

Предпочитают турпакеты — готовые решения, где всё организовано заранее.

Чаще всего путешествуют в семейных парах или с друзьями.

"Они чаще покупают в продовольственных и непродовольственных магазинах и аптеках и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты за полгода выросли на 10,3%", — отметили специалисты.

Особенности трат и поведения

Пожилые туристы более рациональны: планируют бюджет, выбирают отели с включённым питанием и минимизируют непредвиденные расходы.

Они чаще приобретают сувениры, лечебные средства, местные продукты.

В структуре трат заметен сдвиг: меньше денег уходит на кафе и развлечения, зато больше — на оздоровление и комфорт.

"Старшая аудитория охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами", — уточнили аналитики.

Сколько раз в год они отдыхают

Согласно данным, большинство россиян старше 55 лет путешествуют не чаще одного раза в год.

"Только треть участников опроса отдыхают два или три раза в год. При этом 19% респондентов оформляют отпуск четыре и более раз в год, а 3% туристов серебряного возраста в отпуск практически не ходят", — отметили эксперты.

Путешествия для них — не просто отдых, а способ поддерживать эмоциональное равновесие и здоровье.

"Для россиян 50-75 лет путешествия — одна из важнейших "зон комфорта" наряду с поездками на дачу и за город, хобби и активностями на природе. Поездки по стране помогают им снизить стресс и зарядиться энергией", — заключили аналитики.

Что выбирают "серебряные туристы"

Направление Особенности Примеры Культурные маршруты Музеи, театры, архитектура, исторические экскурсии Санкт-Петербург, Суздаль, Казань Оздоровительные курорты Санатории, минеральные источники, СПА Кисловодск, Ессентуки, Сочи Природные маршруты Спокойный отдых в экологичных зонах Алтай, Карелия, Байкал

Ошибки пожилых путешественников

Ошибка Последствие Альтернатива Выбор слишком активного тура Утомляемость и стресс Отдавать предпочтение комбинированным программам с отдыхом Отсутствие медстраховки Риск при ухудшении самочувствия Оформить страховой полис перед поездкой Игнорирование климата региона Адаптация и усталость Проверять погодные условия и влажность Переизбыток экскурсий Потеря интереса, усталость Чередовать прогулки с отдыхом Покупка случайных туров онлайн Возможен обман или неудобный маршрут Использовать проверенные туроператоры

Плюсы и минусы путешествий в зрелом возрасте

Плюсы Минусы Возможность путешествовать вне сезона Требуется продуманный маршрут Скидки и льготы для пенсионеров Меньше предложений активного отдыха Умеренные цены на культурные программы Не все курорты адаптированы для пожилых Повышенное внимание к здоровью Необходимость медицинской страховки Возможность совмещать отдых и лечение Длинные поездки могут быть утомительными

Мифы и правда о путешествиях 55+

Миф 1. Пожилым людям трудно путешествовать.

Правда: современные туроператоры адаптируют программы под любую физическую активность — от лёгких прогулок до лечебных туров.

Миф 2. Серебряные туристы не интересуются технологиями.

Правда: многие используют онлайн-сервисы, заказывают билеты и проживание через приложения.

Миф 3. Путешествия после 60 — дорогое удовольствие.

Правда: туры по России и санаторные путёвки с кешбэком делают отдых доступным.

FAQ

Когда лучше путешествовать по России пожилым туристам?

Весной и осенью — комфортная температура, меньше наплывов и выгодные цены.

Какие регионы самые удобные для оздоровления?

Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, Карелия, Алтай.

Что взять с собой в поездку?

Медицинские документы, аптечку, удобную обувь и страховку.

Как выбрать тур для пожилых людей?

Ориентироваться на продолжительность, климат и наличие лечебных программ.

Интересные факты

В 2025 году на долю туристов старше 55 лет пришлось 25% всех внутренних поездок. Средние траты одного путешествия выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные виды отдыха — санаторный, культурно-познавательный и природный туризм.