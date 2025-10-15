Культурный ренессанс: россияне старше 55 открывают для себя другой туризм

Туризм в России переживает интересную трансформацию: всё больше путешественников старшего поколения выбирают поездки не ради развлечений, а ради культурного обогащения и восстановления здоровья. По данным исследования, почти каждый четвёртый турист внутри страны сегодня — старше 55 лет.
Специалисты называют туристов этой возрастной категории серебряными путешественниками — активных, опытных и требовательных к комфорту людей, которые ищут не драйв, а гармонию.
"В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 млн турпоездок. Таковы результаты исследования потребительских предпочтений туристов серебряного возраста", — рассказали эксперты.
Главные направления выбираются не случайно. Людей старше 55 лет в первую очередь привлекают регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой.
"В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области и Ставропольский край", — добавили аналитики.
Такие регионы совмещают историческую атмосферу, санаторно-курортные программы и комфортный климат, что делает их особенно удобными для спокойного отдыха.
Исследование показало: у старшего поколения собственная логика путешествий.
Они чаще ездят весной и осенью, избегая летней жары и зимних холодов.
Предпочитают турпакеты — готовые решения, где всё организовано заранее.
Чаще всего путешествуют в семейных парах или с друзьями.
"Они чаще покупают в продовольственных и непродовольственных магазинах и аптеках и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты за полгода выросли на 10,3%", — отметили специалисты.
Пожилые туристы более рациональны: планируют бюджет, выбирают отели с включённым питанием и минимизируют непредвиденные расходы.
Они чаще приобретают сувениры, лечебные средства, местные продукты.
В структуре трат заметен сдвиг: меньше денег уходит на кафе и развлечения, зато больше — на оздоровление и комфорт.
"Старшая аудитория охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами", — уточнили аналитики.
Согласно данным, большинство россиян старше 55 лет путешествуют не чаще одного раза в год.
"Только треть участников опроса отдыхают два или три раза в год. При этом 19% респондентов оформляют отпуск четыре и более раз в год, а 3% туристов серебряного возраста в отпуск практически не ходят", — отметили эксперты.
Путешествия для них — не просто отдых, а способ поддерживать эмоциональное равновесие и здоровье.
"Для россиян 50-75 лет путешествия — одна из важнейших "зон комфорта" наряду с поездками на дачу и за город, хобби и активностями на природе. Поездки по стране помогают им снизить стресс и зарядиться энергией", — заключили аналитики.
|Направление
|Особенности
|Примеры
|Культурные маршруты
|Музеи, театры, архитектура, исторические экскурсии
|Санкт-Петербург, Суздаль, Казань
|Оздоровительные курорты
|Санатории, минеральные источники, СПА
|Кисловодск, Ессентуки, Сочи
|Природные маршруты
|Спокойный отдых в экологичных зонах
|Алтай, Карелия, Байкал
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Выбор слишком активного тура
|Утомляемость и стресс
|Отдавать предпочтение комбинированным программам с отдыхом
|Отсутствие медстраховки
|Риск при ухудшении самочувствия
|Оформить страховой полис перед поездкой
|Игнорирование климата региона
|Адаптация и усталость
|Проверять погодные условия и влажность
|Переизбыток экскурсий
|Потеря интереса, усталость
|Чередовать прогулки с отдыхом
|Покупка случайных туров онлайн
|Возможен обман или неудобный маршрут
|Использовать проверенные туроператоры
|Плюсы
|Минусы
|Возможность путешествовать вне сезона
|Требуется продуманный маршрут
|Скидки и льготы для пенсионеров
|Меньше предложений активного отдыха
|Умеренные цены на культурные программы
|Не все курорты адаптированы для пожилых
|Повышенное внимание к здоровью
|Необходимость медицинской страховки
|Возможность совмещать отдых и лечение
|Длинные поездки могут быть утомительными
Весной и осенью — комфортная температура, меньше наплывов и выгодные цены.
Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, Карелия, Алтай.
Медицинские документы, аптечку, удобную обувь и страховку.
Ориентироваться на продолжительность, климат и наличие лечебных программ.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.