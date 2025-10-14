Саудовская Аравия открылась — но не спешите бронировать билет

Первый самолёт авиакомпании Saudia приземлился в московском аэропорту Шереметьево с заметным размахом — полёт выполнили на флагманском Boeing 787-10. Однако постоянные рейсы между Москвой и Эр-Риядом будут проходить на более компактных Airbus A320, подходящих по вместимости и комфорту для направления, которое пока остаётся для россиян новым и экзотическим.
Рейсы Saudia будут выполняться трижды в неделю, открывая прямой доступ в столицу Саудовской Аравии. До недавнего времени страна оставалась закрытой для массового туризма, но с 2019 года всё изменилось: появилась возможность быстро оформить электронную визу.
Стоимость визы немаленькая — около 15 тысяч рублей, но процесс прост и занимает всего несколько минут на официальном сайте. Исключение делают только для паломников, которым виза ставится бесплатно. Однако просто прилететь и заявить о своём намерении посетить святые места нельзя — требуется организованный тур через аккредитованную религиозную компанию.
Любопытная деталь: молодые женщины до 25 лет не могут путешествовать по стране без сопровождения мужа, отца или брата — это требование остаётся неизменным даже при наличии визы.
Авиакомпания Saudia входит в международный альянс SkyTeam, где состоят также такие крупные перевозчики, как Air France, KLM и Korean Air. На сегодняшний день флот компании насчитывает 162 самолёта. Большинство из них — широкофюзеляжные лайнеры, рассчитанные на межконтинентальные маршруты.
В арсенале Saudia — Boeing 777-200, 777-300, 787-9, 787-10, Airbus A330-300, а также семейство узкофюзеляжных A320, A321 и A321neo. Такая гибкость позволяет компании оптимально распределять воздушные суда в зависимости от спроса и длины маршрута.
Для линии Москва — Эр-Рияд выбор узкофюзеляжного A320 логичен: он обеспечивает экономичность, а время полёта — около пяти часов — не требует особого комфорта, как на дальнемагистральных маршрутах.
|Параметр
|Boeing 787-10
|Airbus A320
|Вместимость
|до 330 пассажиров
|до 180 пассажиров
|Дальность полёта
|до 11 900 км
|около 6 000 км
|Уровень шума
|сниженный, Dreamliner
|стандартный
|Класс обслуживания
|премиальный
|средний
|Экономичность маршрута Москва-Эр-Рияд
|избыточная
|оптимальная
Выбор Airbus A320 в данном случае практичен: самолёт потребляет меньше топлива и проще в обслуживании, что снижает стоимость рейса при умеренном спросе.
Оформите визу заранее. Электронную визу можно получить онлайн, но важно проверить сроки действия и категорию (туристическая, транзитная, религиозная).
Проверьте правила одежды. В Саудовской Аравии действуют строгие нормы: женщины должны носить свободные наряды, закрывающие тело.
Учитывайте погодные условия. Климат Эр-Рияда жаркий круглый год: даже зимой температура редко опускается ниже +20°C.
Заранее забронируйте жильё. Отели международных сетей быстро заполняются, особенно в высокий сезон и во время религиозных праздников.
Учтите культурные особенности. Алкоголь запрещён, а фотографировать местных жителей без разрешения — дурной тон.
• Ошибка: попытка оформить паломническую визу самостоятельно.
Последствие: отказ во въезде и депортация.
Альтернатива: воспользоваться услугами лицензированного туроператора, аккредитованного при Министерстве хаджа и умры.
• Ошибка: не учитывать ограничения для женщин.
Последствие: проблемы при посадке на рейс или в аэропорту прибытия.
Альтернатива: путешествие с сопровождающим родственником мужского пола или участие в групповых турах для женщин.
• Ошибка: недооценка цен.
Последствие: бюджет поездки резко возрастает.
Альтернатива: бронировать отели и трансферы заранее, использовать агрегаторы вроде Booking или Klook для поиска скидок.
Saudia активно развивает транзитные маршруты. Через Эр-Рияд и Джидду можно добраться до десятков направлений в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Популярные стыковочные города — Бангкок, Джакарта, Дубай, Манила и Найроби.
Для россиян этот маршрут может стать удобной альтернативой перелётам через Стамбул или Доху, особенно если цель — экзотические направления вроде Занзибара или Мальдив.
|Плюсы
|Минусы
|Прямое сообщение Москва-Эр-Рияд
|Высокая стоимость визы
|Современный флот
|Культурные ограничения
|Комфортный уровень сервиса
|Небольшое количество рейсов
|Возможность транзита в другие страны
|Ограничения для женщин
Сколько стоит билет из Москвы в Эр-Рияд?
В среднем — от 55 до 80 тысяч рублей в обе стороны, в зависимости от сезона и класса обслуживания.
Можно ли взять с собой алкоголь?
Нет, даже в багаже ввозить алкоголь в страну запрещено.
Что лучше: Saudia или другие ближневосточные авиакомпании?
По уровню сервиса Saudia уступает Emirates, но выигрывает по цене и возможностям транзита через Эр-Рияд.
• Миф: туристам запрещено передвигаться по Саудовской Аравии без сопровождающего.
Правда: туристы могут путешествовать самостоятельно, но должны соблюдать местные правила.
• Миф: женщинам нельзя садиться за руль.
Правда: с 2018 года женщины имеют полное право водить автомобиль.
• Миф: страна полностью закрыта для иностранцев.
Правда: теперь доступны электронные визы, и туризм активно развивается.
Saudia — одна из старейших авиакомпаний региона. Основана в 1945 году при поддержке США: первый самолёт подарил лично президент Франклин Рузвельт. С тех пор перевозчик превратился в национальный символ и крупнейшую авиакомпанию Аравийского полуострова.
Saudia первой на Ближнем Востоке начала использовать Wi-Fi на дальнемагистральных рейсах.
У авиакомпании есть собственная кулинарная школа, где обучают поваров для бизнес-класса.
В Эр-Рияде строится новый аэропорт King Salman International, который станет крупнейшим авиационным хабом региона.
Швед, копавший червей, наткнулся на клад из 20 000 серебряных монет XII века. Археологи уверены: это одно из крупнейших открытий Средневековья в регионе.