Саудовская Аравия открылась — но не спешите бронировать билет

7:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый самолёт авиакомпании Saudia приземлился в московском аэропорту Шереметьево с заметным размахом — полёт выполнили на флагманском Boeing 787-10. Однако постоянные рейсы между Москвой и Эр-Риядом будут проходить на более компактных Airbus A320, подходящих по вместимости и комфорту для направления, которое пока остаётся для россиян новым и экзотическим.

Фото: commons.wikimedia.org by Yuezhi Huang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Saudia 787-10 at Jeddah

Новый маршрут: ворота на Ближний Восток

Рейсы Saudia будут выполняться трижды в неделю, открывая прямой доступ в столицу Саудовской Аравии. До недавнего времени страна оставалась закрытой для массового туризма, но с 2019 года всё изменилось: появилась возможность быстро оформить электронную визу.

Стоимость визы немаленькая — около 15 тысяч рублей, но процесс прост и занимает всего несколько минут на официальном сайте. Исключение делают только для паломников, которым виза ставится бесплатно. Однако просто прилететь и заявить о своём намерении посетить святые места нельзя — требуется организованный тур через аккредитованную религиозную компанию.

Любопытная деталь: молодые женщины до 25 лет не могут путешествовать по стране без сопровождения мужа, отца или брата — это требование остаётся неизменным даже при наличии визы.

Авиапарк Saudia: масштаб и разнообразие

Авиакомпания Saudia входит в международный альянс SkyTeam, где состоят также такие крупные перевозчики, как Air France, KLM и Korean Air. На сегодняшний день флот компании насчитывает 162 самолёта. Большинство из них — широкофюзеляжные лайнеры, рассчитанные на межконтинентальные маршруты.

В арсенале Saudia — Boeing 777-200, 777-300, 787-9, 787-10, Airbus A330-300, а также семейство узкофюзеляжных A320, A321 и A321neo. Такая гибкость позволяет компании оптимально распределять воздушные суда в зависимости от спроса и длины маршрута.

Для линии Москва — Эр-Рияд выбор узкофюзеляжного A320 логичен: он обеспечивает экономичность, а время полёта — около пяти часов — не требует особого комфорта, как на дальнемагистральных маршрутах.

Сравнение: Boeing 787-10 vs Airbus A320

Параметр Boeing 787-10 Airbus A320 Вместимость до 330 пассажиров до 180 пассажиров Дальность полёта до 11 900 км около 6 000 км Уровень шума сниженный, Dreamliner стандартный Класс обслуживания премиальный средний Экономичность маршрута Москва-Эр-Рияд избыточная оптимальная

Выбор Airbus A320 в данном случае практичен: самолёт потребляет меньше топлива и проще в обслуживании, что снижает стоимость рейса при умеренном спросе.

Как подготовиться к путешествию

Оформите визу заранее. Электронную визу можно получить онлайн, но важно проверить сроки действия и категорию (туристическая, транзитная, религиозная). Проверьте правила одежды. В Саудовской Аравии действуют строгие нормы: женщины должны носить свободные наряды, закрывающие тело. Учитывайте погодные условия. Климат Эр-Рияда жаркий круглый год: даже зимой температура редко опускается ниже +20°C. Заранее забронируйте жильё. Отели международных сетей быстро заполняются, особенно в высокий сезон и во время религиозных праздников. Учтите культурные особенности. Алкоголь запрещён, а фотографировать местных жителей без разрешения — дурной тон.

Ошибки путешественников: чему стоит избежать

• Ошибка: попытка оформить паломническую визу самостоятельно.

Последствие: отказ во въезде и депортация.

Альтернатива: воспользоваться услугами лицензированного туроператора, аккредитованного при Министерстве хаджа и умры.

• Ошибка: не учитывать ограничения для женщин.

Последствие: проблемы при посадке на рейс или в аэропорту прибытия.

Альтернатива: путешествие с сопровождающим родственником мужского пола или участие в групповых турах для женщин.

• Ошибка: недооценка цен.

Последствие: бюджет поездки резко возрастает.

Альтернатива: бронировать отели и трансферы заранее, использовать агрегаторы вроде Booking или Klook для поиска скидок.

А что если… полететь дальше?

Saudia активно развивает транзитные маршруты. Через Эр-Рияд и Джидду можно добраться до десятков направлений в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Популярные стыковочные города — Бангкок, Джакарта, Дубай, Манила и Найроби.

Для россиян этот маршрут может стать удобной альтернативой перелётам через Стамбул или Доху, особенно если цель — экзотические направления вроде Занзибара или Мальдив.

Плюсы и минусы рейсов Saudia

Плюсы Минусы Прямое сообщение Москва-Эр-Рияд Высокая стоимость визы Современный флот Культурные ограничения Комфортный уровень сервиса Небольшое количество рейсов Возможность транзита в другие страны Ограничения для женщин

FAQ

Сколько стоит билет из Москвы в Эр-Рияд?

В среднем — от 55 до 80 тысяч рублей в обе стороны, в зависимости от сезона и класса обслуживания.

Можно ли взять с собой алкоголь?

Нет, даже в багаже ввозить алкоголь в страну запрещено.

Что лучше: Saudia или другие ближневосточные авиакомпании?

По уровню сервиса Saudia уступает Emirates, но выигрывает по цене и возможностям транзита через Эр-Рияд.

Мифы и правда

• Миф: туристам запрещено передвигаться по Саудовской Аравии без сопровождающего.

Правда: туристы могут путешествовать самостоятельно, но должны соблюдать местные правила.

• Миф: женщинам нельзя садиться за руль.

Правда: с 2018 года женщины имеют полное право водить автомобиль.

• Миф: страна полностью закрыта для иностранцев.

Правда: теперь доступны электронные визы, и туризм активно развивается.

Исторический контекст

Saudia — одна из старейших авиакомпаний региона. Основана в 1945 году при поддержке США: первый самолёт подарил лично президент Франклин Рузвельт. С тех пор перевозчик превратился в национальный символ и крупнейшую авиакомпанию Аравийского полуострова.

Интересные факты