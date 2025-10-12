Мальдивы больше не рай? Новые угрозы заставляют туристов быть бдительными

Мальдивы — символ экзотического отдыха, белых пляжей и кристальных лагун — вновь оказались в центре международного внимания.

В начале октября Государственный департамент США обновил свои рекомендации для граждан, путешествующих на острова, повысив уровень тревоги до второго: "проявляйте повышенную осторожность из-за террористической угрозы".

"Террористические группировки могут атаковать без предупреждения. Возможными целями являются туристические зоны, транспортные узлы, рынки, торговые центры и учреждения органов власти", — говорится в документе.

Особое беспокойство вызывает то, что угроза распространяется не только на столичный регион Мале, но и на удалённые острова-курорты, где время реагирования служб безопасности объективно больше.

Откуда тревога: исторический контекст

Хотя Мальдивы ассоциируются с уединением и безопасностью, их история знает и тёмные эпизоды.

В 2007 году в парке султана в Мале произошёл взрыв, в результате которого пострадали 12 иностранных туристов. Этот инцидент стал первым крупным проявлением терроризма на островах.

В последующие годы правительство Мальдив предприняло шаги по усилению контроля над радикальными группами, однако периодические аресты сторонников экстремистских течений показывают, что проблема не исчезла.

По данным аналитиков из Центра международных исследований (ICG), после 2014 года на островах наблюдался рост симпатий к радикальным организациям среди небольшой части молодёжи.

Исторически Мальдивы — мусульманская страна с умеренными традициями. Однако геополитическое давление со стороны соседей и усиление религиозного консерватизма в некоторых районах страны сделали её уязвимой к влиянию экстремистских идей, особенно в период экономической нестабильности.

География, которая играет против

Архипелаг Мальдивов состоит из более чем 1190 островов, растянувшихся на 800 километров вдоль экватора. Из них только около 200 населены, а туристические курорты часто находятся в десятках километров от ближайшего полицейского участка или госпиталя.

Такая рассредоточенность делает архипелаг трудным для централизованного контроля. Даже при высоком уровне безопасности в аэропорту столицы Мале, реакция на инциденты на дальних атоллах может занять часы. Именно это обстоятельство, по мнению Госдепартамента США, требует от путешественников "повышенной бдительности".

Политика и протесты

За последние годы на Мальдивах произошли несколько волн политических протестов, связанных с выборами и изменением власти. Несмотря на то что большинство демонстраций проходят мирно, в отдельных случаях фиксировались столкновения с полицией, что также отражено в американских рекомендациях: избегать демонстраций и скоплений людей, даже если они кажутся мирными.

Смена правительств на фоне глобальных экономических вызовов нередко сопровождалась ростом социальной напряжённости — и это напрямую влияет на восприятие туристической безопасности.

Туризм как двигатель и уязвимость

Парадокс Мальдивов заключается в том, что туризм — основа их экономики, но и главная потенциальная мишень для дестабилизации.

В 2024 году архипелаг посетили более 2 миллионов туристов , обеспечив почти 30% ВВП страны .

Любая атака, даже локальная, может подорвать доверие к "райскому бренду", а значит — нанести стране экономический удар, сопоставимый с пандемией COVID-19.

Власти Мальдив осознают это и делают всё возможное для поддержания стабильности. В аэропортах и портах усилены проверки, курортные зоны патрулируются, а сотрудники отелей проходят обучение по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Практические советы путешественникам

Избегайте митингов и массовых мероприятий. Даже если они кажутся мирными, возможны провокации. Следите за новостями и уведомлениями от посольства. На Мальдивах действует американская дипломатическая миссия, которая публикует регулярные обновления. Оформите расширенную туристическую страховку. Обязательно уточните, покрывает ли она эвакуацию с островов. Храните копии документов. Лучше иметь как цифровую, так и бумажную версию паспорта и билетов. Выбирайте лицензированные отели и туроператоров. Репутация оператора — залог вашей безопасности. Уточняйте наличие медицинских пунктов на острове. Не все курорты имеют постоянного врача или доступ к скорой помощи.

Аналитический взгляд

Рекомендации Госдепартамента отражают новую модель глобального восприятия безопасности. Если раньше внимание концентрировалось на традиционно нестабильных регионах, то теперь в фокусе — даже самые мирные направления, если есть потенциальные риски.

Это — часть более широкой тенденции, когда правительства стремятся предупреждать граждан заранее, опираясь на разведданные и региональные отчёты. Для туристической индустрии Мальдив это одновременно вызов и шанс:

Вызов — потому что доверие можно потерять быстро;

Шанс — потому что прозрачность и превентивные меры укрепляют репутацию страны как ответственного направления.

Историческая перспектива

Если оглянуться назад, Мальдивы не впервые оказываются в состоянии балансирования между раем и риском.

В колониальные времена острова были перевалочным пунктом для арабских и индийских торговцев.

В годы Холодной войны архипелаг был стратегическим объектом, а его воды — зоной активности флотов США и СССР.

В XXI веке — это уже "геополитический перекрёсток" между Индией, Китаем и странами Ближнего Востока.

Туризм стал для Мальдив своего рода мягкой дипломатией, но вместе с тем поставил вопрос: как защитить миллионы гостей в стране, где большинство островов — крошечные точки посреди океана?

FAQ

Стоит ли отменять поездку на Мальдивы?

Нет. Уровень 2 не означает запрета на поездки. Большинство туристов посещают страну без каких-либо инцидентов. Главное — соблюдать меры предосторожности.

Что подразумевается под "террористической угрозой"?

Речь идёт не о конкретных планах атак, а о возможной активности радикальных групп, действующих в регионе Индийского океана.

Насколько безопасны частные курорты?

Они считаются наиболее безопасными: на большинстве островов установлены системы видеонаблюдения, а доступ осуществляется только для гостей и персонала.

Какова вероятность столкнуться с протестами?

Мала. Политические акции происходят в основном в столице Мале, куда туристы редко попадают без особой надобности.

Что покрывает страховка?

Рекомендуется расширенный полис, включающий медицинскую эвакуацию по морю или воздуху.

Какова реакция правительства Мальдив?

Власти заявили, что сотрудничают с международными партнёрами в вопросах антитеррористической безопасности и заверили, что туристические зоны остаются "высокозащищёнными".