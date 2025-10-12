Мальдивы больше не рай? Новые угрозы заставляют туристов быть бдительными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:44
Туризм

Мальдивы — символ экзотического отдыха, белых пляжей и кристальных лагун — вновь оказались в центре международного внимания.

Мальдивы
Фото: commons.wikimedia.org by www.travellife.blog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мальдивы

В начале октября Государственный департамент США обновил свои рекомендации для граждан, путешествующих на острова, повысив уровень тревоги до второго: "проявляйте повышенную осторожность из-за террористической угрозы".

"Террористические группировки могут атаковать без предупреждения. Возможными целями являются туристические зоны, транспортные узлы, рынки, торговые центры и учреждения органов власти", — говорится в документе.

Особое беспокойство вызывает то, что угроза распространяется не только на столичный регион Мале, но и на удалённые острова-курорты, где время реагирования служб безопасности объективно больше.

Откуда тревога: исторический контекст

Хотя Мальдивы ассоциируются с уединением и безопасностью, их история знает и тёмные эпизоды.

  • В 2007 году в парке султана в Мале произошёл взрыв, в результате которого пострадали 12 иностранных туристов. Этот инцидент стал первым крупным проявлением терроризма на островах.

  • В последующие годы правительство Мальдив предприняло шаги по усилению контроля над радикальными группами, однако периодические аресты сторонников экстремистских течений показывают, что проблема не исчезла.

  • По данным аналитиков из Центра международных исследований (ICG), после 2014 года на островах наблюдался рост симпатий к радикальным организациям среди небольшой части молодёжи.

Исторически Мальдивы — мусульманская страна с умеренными традициями. Однако геополитическое давление со стороны соседей и усиление религиозного консерватизма в некоторых районах страны сделали её уязвимой к влиянию экстремистских идей, особенно в период экономической нестабильности.

География, которая играет против

Архипелаг Мальдивов состоит из более чем 1190 островов, растянувшихся на 800 километров вдоль экватора. Из них только около 200 населены, а туристические курорты часто находятся в десятках километров от ближайшего полицейского участка или госпиталя.

Такая рассредоточенность делает архипелаг трудным для централизованного контроля. Даже при высоком уровне безопасности в аэропорту столицы Мале, реакция на инциденты на дальних атоллах может занять часы. Именно это обстоятельство, по мнению Госдепартамента США, требует от путешественников "повышенной бдительности".

Политика и протесты

За последние годы на Мальдивах произошли несколько волн политических протестов, связанных с выборами и изменением власти. Несмотря на то что большинство демонстраций проходят мирно, в отдельных случаях фиксировались столкновения с полицией, что также отражено в американских рекомендациях: избегать демонстраций и скоплений людей, даже если они кажутся мирными.

Смена правительств на фоне глобальных экономических вызовов нередко сопровождалась ростом социальной напряжённости — и это напрямую влияет на восприятие туристической безопасности.

Туризм как двигатель и уязвимость

Парадокс Мальдивов заключается в том, что туризм — основа их экономики, но и главная потенциальная мишень для дестабилизации.

  • В 2024 году архипелаг посетили более 2 миллионов туристов, обеспечив почти 30% ВВП страны.

  • Любая атака, даже локальная, может подорвать доверие к "райскому бренду", а значит — нанести стране экономический удар, сопоставимый с пандемией COVID-19.

Власти Мальдив осознают это и делают всё возможное для поддержания стабильности. В аэропортах и портах усилены проверки, курортные зоны патрулируются, а сотрудники отелей проходят обучение по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Практические советы путешественникам

  1. Избегайте митингов и массовых мероприятий. Даже если они кажутся мирными, возможны провокации.

  2. Следите за новостями и уведомлениями от посольства. На Мальдивах действует американская дипломатическая миссия, которая публикует регулярные обновления.

  3. Оформите расширенную туристическую страховку. Обязательно уточните, покрывает ли она эвакуацию с островов.

  4. Храните копии документов. Лучше иметь как цифровую, так и бумажную версию паспорта и билетов.

  5. Выбирайте лицензированные отели и туроператоров. Репутация оператора — залог вашей безопасности.

  6. Уточняйте наличие медицинских пунктов на острове. Не все курорты имеют постоянного врача или доступ к скорой помощи.

Аналитический взгляд

Рекомендации Госдепартамента отражают новую модель глобального восприятия безопасности. Если раньше внимание концентрировалось на традиционно нестабильных регионах, то теперь в фокусе — даже самые мирные направления, если есть потенциальные риски.

Это — часть более широкой тенденции, когда правительства стремятся предупреждать граждан заранее, опираясь на разведданные и региональные отчёты. Для туристической индустрии Мальдив это одновременно вызов и шанс:

  • Вызов — потому что доверие можно потерять быстро;

  • Шанс — потому что прозрачность и превентивные меры укрепляют репутацию страны как ответственного направления.

Историческая перспектива

Если оглянуться назад, Мальдивы не впервые оказываются в состоянии балансирования между раем и риском.

  • В колониальные времена острова были перевалочным пунктом для арабских и индийских торговцев.

  • В годы Холодной войны архипелаг был стратегическим объектом, а его воды — зоной активности флотов США и СССР.

  • В XXI веке — это уже "геополитический перекрёсток" между Индией, Китаем и странами Ближнего Востока.

Туризм стал для Мальдив своего рода мягкой дипломатией, но вместе с тем поставил вопрос: как защитить миллионы гостей в стране, где большинство островов — крошечные точки посреди океана?

FAQ

Стоит ли отменять поездку на Мальдивы?
Нет. Уровень 2 не означает запрета на поездки. Большинство туристов посещают страну без каких-либо инцидентов. Главное — соблюдать меры предосторожности.

Что подразумевается под "террористической угрозой"?
Речь идёт не о конкретных планах атак, а о возможной активности радикальных групп, действующих в регионе Индийского океана.

Насколько безопасны частные курорты?
Они считаются наиболее безопасными: на большинстве островов установлены системы видеонаблюдения, а доступ осуществляется только для гостей и персонала.

Какова вероятность столкнуться с протестами?
Мала. Политические акции происходят в основном в столице Мале, куда туристы редко попадают без особой надобности.

Что покрывает страховка?
Рекомендуется расширенный полис, включающий медицинскую эвакуацию по морю или воздуху.

Какова реакция правительства Мальдив?
Власти заявили, что сотрудничают с международными партнёрами в вопросах антитеррористической безопасности и заверили, что туристические зоны остаются "высокозащищёнными".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
