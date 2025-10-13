Запомни одно слово, чтобы выжить в горах: оно спасёт от переохлаждения

Представьте, вы поднимаетесь по тропе в Национальном парке Глейшер. Ещё минуту назад солнце освещало горные пики, а теперь ветер усилился, температура упала — и внезапно вы начинаете дрожать. Пальцы плохо слушаются, становится трудно застегнуть молнию куртки. Этот момент — не просто дискомфорт, а первый сигнал переохлаждения, и именно здесь важно вспомнить одно простое слово, которое может спасти жизнь: "амблы".

Как распознать переохлаждение: правило "AMBLES"

Инструкторы по туризму используют короткую мнемоническую фразу, чтобы легко запомнить признаки опасного охлаждения. По-английски она звучит как umbles (амблы):

A - амблы (невнятная речь): человек говорит путано или с запинками;

M - спотыкаются: ноги не слушаются, появляются неловкие движения;

B - роняют: из рук выпадают предметы, снижается координация;

L - ворчат: раздражительность, апатия или внезапная агрессия;

E/S - спутанность: замедленная реакция, потеря ориентации.

Если вы заметили эти признаки у себя или товарища по походу — действовать нужно немедленно.

Что такое гипотермия и почему она опасна

Гипотермия — это состояние, при котором температура тела падает ниже 35 °C (95 °F). Организм теряет тепло быстрее, чем способен вырабатывать, из-за чего замедляется работа мозга и мышц.

Даже при относительно мягкой погоде можно переохладиться — особенно если вы влажные, усталые или на ветру.

Примеры ситуаций:

длительное пребывание на ветреном пароме в мокрой одежде;

вечер в палатке после жаркого дня в горах, когда температура резко падает;

дождливый поход при +10 °C в хлопковой одежде, которая не сохнет.

"Гипотермия подкрадывается незаметно — человек может считать, что просто замёрз, пока не начнёт терять контроль над телом", — предупреждают инструкторы по выживанию.

Как действовать при первых признаках

Найдите укрытие. Любое — палатка, машина, хижина, густые деревья. Главное — защита от ветра и осадков. Снимите мокрую одежду. Замените её на сухую, наденьте всё тёплое, что есть — куртки, носки, шапки. Используйте аварийное термоодеяло. Тонкая фольга отражает до 90 % тепла тела и помогает сохранить жизнь. Согревайтесь вместе. Если вы не один, присядьте поближе, используйте общее тепло тела. Пейте тёплые напитки. Лучше сладкий чай или бульон. Избегайте алкоголя — он усиливает потерю тепла. Двигайтесь осторожно. Резкие движения могут вызвать нарушение сердечного ритма. При ухудшении состояния — зовите помощь. Замедленный пульс, сонливость или прекращение дрожи — признаки тяжёлой гипотермии. Немедленно вызовите спасателей.

Как не допустить переохлаждения

Одежда по слоям. Основа — влагоотводящее термобельё, сверху утепляющий слой (флис или пух), затем ветрозащитная куртка. Избегайте хлопка. Он впитывает влагу и остаётся мокрым. Берите аварийное одеяло и запасные носки. Даже летом в горах температура может опускаться до нуля. Следите за товарищами. Иногда человек с гипотермией не осознаёт, что ему нужна помощь.

А что если рядом нет укрытия?

Если вы в открытой местности:

выройте неглубокую яму в снегу или устройтесь за камнями, чтобы укрыться от ветра;

используйте каремат, ветровку, даже рюкзак — всё, что создаёт прослойку между телом и землёй;

держите голову и шею в тепле — через них теряется до 30 % тепла.

Мифы и правда

Миф: "Гипотермия бывает только в мороз."

Правда: даже при +10 °C можно переохладиться, если одежда мокрая и дует ветер.

Правда: резкий нагрев (например, горячими камнями или костром вплотную) опасен — тело должно прогреваться постепенно.

Правда: наоборот — это тревожный признак тяжёлой гипотермии.

Три факта о гипотермии

Вода охлаждает тело в 25 раз быстрее, чем воздух. Большинство случаев переохлаждения происходят при температуре выше нуля. Потеря координации начинается, когда температура тела падает всего на 1,5 °C.

Уточнения

Гипотерми́я (от др.-греч. ὑπο "снизу, под" + θέρμη "тепло"), переохлаждение - состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования (у человека — ниже 35°C). При отсутствии лечения может привести к смерти.

