Запомни одно слово, чтобы выжить в горах: оно спасёт от переохлаждения

Представьте, вы поднимаетесь по тропе в Национальном парке Глейшер. Ещё минуту назад солнце освещало горные пики, а теперь ветер усилился, температура упала — и внезапно вы начинаете дрожать. Пальцы плохо слушаются, становится трудно застегнуть молнию куртки. Этот момент — не просто дискомфорт, а первый сигнал переохлаждения, и именно здесь важно вспомнить одно простое слово, которое может спасти жизнь: "амблы".
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
выживание, переохлаждение
Как распознать переохлаждение: правило "AMBLES"
Инструкторы по туризму используют короткую мнемоническую фразу, чтобы легко запомнить признаки опасного охлаждения. По-английски она звучит как umbles (амблы):
A - амблы (невнятная речь): человек говорит путано или с запинками; M - спотыкаются: ноги не слушаются, появляются неловкие движения; B - роняют: из рук выпадают предметы, снижается координация; L - ворчат: раздражительность, апатия или внезапная агрессия; E/S - спутанность: замедленная реакция, потеря ориентации. Если вы заметили эти признаки у себя или товарища по походу — действовать нужно немедленно.
Что такое гипотермия и почему она опасна
Гипотермия — это состояние, при котором температура тела падает ниже 35 °C (95 °F). Организм теряет тепло быстрее, чем способен вырабатывать, из-за чего замедляется работа мозга и мышц. Даже при относительно мягкой погоде можно переохладиться — особенно если вы влажные, усталые или на ветру.
Примеры ситуаций:
длительное пребывание на ветреном пароме в мокрой одежде;
вечер в палатке после жаркого дня в горах, когда температура резко падает;
дождливый поход при +10 °C в хлопковой одежде, которая не сохнет.
"Гипотермия подкрадывается незаметно — человек может считать, что просто замёрз, пока не начнёт терять контроль над телом", — предупреждают инструкторы по выживанию.
Как действовать при первых признаках
Найдите укрытие. Любое — палатка, машина, хижина, густые деревья. Главное — защита от ветра и осадков.
Снимите мокрую одежду. Замените её на сухую, наденьте всё тёплое, что есть — куртки, носки, шапки.
Используйте аварийное термоодеяло. Тонкая фольга отражает до 90 % тепла тела и помогает сохранить жизнь.
Согревайтесь вместе. Если вы не один, присядьте поближе, используйте общее тепло тела.
Пейте тёплые напитки. Лучше сладкий чай или бульон. Избегайте алкоголя — он усиливает потерю тепла.
Двигайтесь осторожно. Резкие движения могут вызвать нарушение сердечного ритма.
При ухудшении состояния — зовите помощь. Замедленный пульс, сонливость или прекращение дрожи — признаки тяжёлой гипотермии. Немедленно вызовите спасателей.
Как не допустить переохлаждения
Одежда по слоям. Основа — влагоотводящее термобельё, сверху утепляющий слой (флис или пух), затем ветрозащитная куртка.
Избегайте хлопка. Он впитывает влагу и остаётся мокрым.
Берите аварийное одеяло и запасные носки. Даже летом в горах температура может опускаться до нуля.
Следите за товарищами. Иногда человек с гипотермией не осознаёт, что ему нужна помощь.
А что если рядом нет укрытия?
Если вы в открытой местности:
выройте неглубокую яму в снегу или устройтесь за камнями, чтобы укрыться от ветра;
используйте каремат, ветровку, даже рюкзак — всё, что создаёт прослойку между телом и землёй;
держите голову и шею в тепле — через них теряется до 30 % тепла.
Мифы и правда
Миф: "Гипотермия бывает только в мороз." Правда: даже при +10 °C можно переохладиться, если одежда мокрая и дует ветер.
Миф: "Главное — согреться быстро." Правда: резкий нагрев (например, горячими камнями или костром вплотную) опасен — тело должно прогреваться постепенно.
Миф: "Если человек перестал дрожать, ему лучше." Правда: наоборот — это тревожный признак тяжёлой гипотермии.
Три факта о гипотермии
Вода охлаждает тело в 25 раз быстрее, чем воздух.
Большинство случаев переохлаждения происходят при температуре выше нуля.
Потеря координации начинается, когда температура тела падает всего на 1,5 °C.
Уточнения
Гипотерми́я (от др.-греч. ὑπο "снизу, под" + θέρμη "тепло"), переохлаждение - состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования (у человека — ниже 35°C). При отсутствии лечения может привести к смерти.
