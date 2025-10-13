Запомни одно слово, чтобы выжить в горах: оно спасёт от переохлаждения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:48
Туризм

Представьте, вы поднимаетесь по тропе в Национальном парке Глейшер. Ещё минуту назад солнце освещало горные пики, а теперь ветер усилился, температура упала — и внезапно вы начинаете дрожать. Пальцы плохо слушаются, становится трудно застегнуть молнию куртки. Этот момент — не просто дискомфорт, а первый сигнал переохлаждения, и именно здесь важно вспомнить одно простое слово, которое может спасти жизнь: "амблы".

выживание, переохлаждение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
выживание, переохлаждение

Как распознать переохлаждение: правило "AMBLES"

Инструкторы по туризму используют короткую мнемоническую фразу, чтобы легко запомнить признаки опасного охлаждения. По-английски она звучит как umbles (амблы):

A - амблы (невнятная речь): человек говорит путано или с запинками;
M - спотыкаются: ноги не слушаются, появляются неловкие движения;
B - роняют: из рук выпадают предметы, снижается координация;
L - ворчат: раздражительность, апатия или внезапная агрессия;
E/S - спутанность: замедленная реакция, потеря ориентации.
Если вы заметили эти признаки у себя или товарища по походу — действовать нужно немедленно.

Что такое гипотермия и почему она опасна

Гипотермия — это состояние, при котором температура тела падает ниже 35 °C (95 °F). Организм теряет тепло быстрее, чем способен вырабатывать, из-за чего замедляется работа мозга и мышц.
Даже при относительно мягкой погоде можно переохладиться — особенно если вы влажные, усталые или на ветру.

Примеры ситуаций:

  • длительное пребывание на ветреном пароме в мокрой одежде;
  • вечер в палатке после жаркого дня в горах, когда температура резко падает;
  • дождливый поход при +10 °C в хлопковой одежде, которая не сохнет.

"Гипотермия подкрадывается незаметно — человек может считать, что просто замёрз, пока не начнёт терять контроль над телом", — предупреждают инструкторы по выживанию.

Как действовать при первых признаках

  1. Найдите укрытие. Любое — палатка, машина, хижина, густые деревья. Главное — защита от ветра и осадков.
  2. Снимите мокрую одежду. Замените её на сухую, наденьте всё тёплое, что есть — куртки, носки, шапки.
  3. Используйте аварийное термоодеяло. Тонкая фольга отражает до 90 % тепла тела и помогает сохранить жизнь.
  4. Согревайтесь вместе. Если вы не один, присядьте поближе, используйте общее тепло тела.
  5. Пейте тёплые напитки. Лучше сладкий чай или бульон. Избегайте алкоголя — он усиливает потерю тепла.
  6. Двигайтесь осторожно. Резкие движения могут вызвать нарушение сердечного ритма.
  7. При ухудшении состояния — зовите помощь. Замедленный пульс, сонливость или прекращение дрожи — признаки тяжёлой гипотермии. Немедленно вызовите спасателей.

Как не допустить переохлаждения

  1. Одежда по слоям. Основа — влагоотводящее термобельё, сверху утепляющий слой (флис или пух), затем ветрозащитная куртка.
  2. Избегайте хлопка. Он впитывает влагу и остаётся мокрым.
  3. Берите аварийное одеяло и запасные носки. Даже летом в горах температура может опускаться до нуля.
  4. Следите за товарищами. Иногда человек с гипотермией не осознаёт, что ему нужна помощь.

А что если рядом нет укрытия?

Если вы в открытой местности:

  • выройте неглубокую яму в снегу или устройтесь за камнями, чтобы укрыться от ветра;
  • используйте каремат, ветровку, даже рюкзак — всё, что создаёт прослойку между телом и землёй;
  • держите голову и шею в тепле — через них теряется до 30 % тепла.

Мифы и правда

  • Миф: "Гипотермия бывает только в мороз."
    Правда: даже при +10 °C можно переохладиться, если одежда мокрая и дует ветер.
  • Миф: "Главное — согреться быстро."
    Правда: резкий нагрев (например, горячими камнями или костром вплотную) опасен — тело должно прогреваться постепенно.
  • Миф: "Если человек перестал дрожать, ему лучше."
    Правда: наоборот — это тревожный признак тяжёлой гипотермии.

Три факта о гипотермии

  1. Вода охлаждает тело в 25 раз быстрее, чем воздух.
  2. Большинство случаев переохлаждения происходят при температуре выше нуля.
  3. Потеря координации начинается, когда температура тела падает всего на 1,5 °C.

Уточнения

Гипотерми́я (от др.-греч. ὑπο "снизу, под" + θέρμη "тепло"), переохлаждение - состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования (у человека — ниже 35°C). При отсутствии лечения может привести к смерти.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
