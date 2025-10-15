Когда манго слаще мёда: эксперты рассказали где и когда пробовать самый сладкий фрукт в мир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:09
Туризм

Манго — один из самых популярных фруктов в мире. Его выращивают в сотне стран, но вкус и аромат зависят от сорта и региона. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, где и когда путешественникам стоит пробовать этот солнечный плод, чтобы насладиться им в лучшем виде.

Разрезанное манго
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разрезанное манго

Индия — сердце мангового мира

Родина манго и мировой лидер по его производству — Индия. Здесь собирают почти половину всех плодов, выращенных на планете. Главные регионы — Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака, Махараштра и Гуджарат.

Более тысячи сортов поражают разнообразием:

  • Альфонсо - сладкий, с шафрановым ароматом;
  • Дашери - медовый, сочный;
  • Кесар - насыщенный, ароматный;
  • Манкурат и Кент - мягкие, с маслянистой текстурой;
  • зелёные, но спелые Лангра, Имам Пасанд, Алампур Банешан.

"Сезон сбора урожая манго в Индии длится с апреля по август, причём многие сорта созревают уже в апреле", — отметили в АТОР.

Таиланд — страна сладких соусов и десертов

В Таиланде манго — не просто фрукт, а часть национальной культуры. Сезон длится с апреля по август.

  • Кео Са Вей - используется в салатах и острых соусах;
  • Окронг - сладкий сорт, идеален для десертов.

"Манго служит ключевым ингредиентом тайской кухни, а самое известное блюдо — это клейкий рис с манго и кокосовым молоком", — добавили эксперты.

Индонезия — калейдоскоп ароматов

На Бали, Суматре и Яве растут десятки сортов манго, от зелёных с оранжевой мякотью до ярко-жёлтых и оранжевых.

Популярные — Харум Манис, Голек, Маналаги, Гадинг, Чаканан, Касам и округлый Джедхонг Гинкю, похожий на абрикос.

"Сезон сбора урожая манго в Индонезии варьируется в зависимости от острова: на Бали основной период приходится на октябрь-январь", — предупредили в АТОР.

Китай — манго почти круглый год

Южные провинции Хайнань и Гуандун обеспечивают урожай почти весь год. Наиболее известные сорта — Кхайте (красно-оранжевый) и Кео (жёлтый).
Пик сезона — с марта по сентябрь, но фрукты встречаются и зимой.

Вьетнам — сочный и крупный

Во Вьетнаме особенно популярны Сиамский, Кошачий и Слоновий сорта. Последний может достигать веса до килограмма.

"Все они известны насыщенным вкусом и нежной кремообразной консистенцией", — сказали в Ассоциации.

Основной сезон длится с февраля по май.

Египет — сладость под солнцем

Египет выращивает около десяти сортов: Тимор, Зебдея, Кейт, Альфонсо.
Урожай собирают с августа по декабрь — именно тогда манго особенно сладкое и ароматное.

Бразилия — манго с улиц и плантаций

В штатах Сан-Паулу, Баия и Минас-Жерайс фрукты растут повсюду, даже на обочинах дорог.

"Сезон сбора урожая манго в Бразилии начинается с ранних сортов в мае, а основной период приходится на июнь-август. Хотя манго свободно растут на улицах, местные предпочитают культурные сорта — за их крупный размер и сочный вкус", — рассказали эксперты.

Мексика — главный поставщик манго в США

Мексика экспортирует манго по всему миру. Туристам советуют попробовать:

  • Петакон - ароматный и нежный;
  • Томми Аткинс - яркий и плотный;
  • Атаульфо - медово-жёлтый и кремовый.

Сезон длится с февраля по август.

Таблица "Сравнение сортов и сезонов"

Страна Основные сорта Сезон сбора Особенности
Индия Альфонсо, Дашери, Кесар апрель-август сладкий, насыщенный
Таиланд Кео Са Вей, Окронг апрель-август ароматный, с кислинкой
Индонезия Харум Манис, Голек октябрь-январь мягкий, фруктовый
Китай Кхайте, Кео март-сентябрь маслянистый, нежный
Вьетнам Слоновий, Сиамский февраль-май кремовый, ароматный
Египет Кейт, Зебдея август-декабрь пряный, сахарный
Бразилия Кент, Палмер май-август крупный, сочный
Мексика Атаульфо, Томми Аткинс февраль-август сладкий, плотный

Мифы и правда о манго

  • Миф 1. Манго всегда жёлтое.
  • Правда: существуют зелёные, красные и даже фиолетовые сорта.
  • Миф 2. Чем мягче манго, тем спелее.
  • Правда: некоторые сорта остаются твёрдыми даже в спелом виде.
  • Миф 3. Манго едят только сырым.
  • Правда: из него готовят смузи, соусы, десерты и чипсы — особенно в Таиланде и Индонезии.

Ошибки туристов при выборе манго

Ошибка Последствие Альтернатива
Покупка слишком мягких плодов Внутри фрукт уже начал бродить Выбирайте упругие манго с лёгким ароматом
Неправильное хранение в холодильнике Потеря аромата и структуры Храните при комнатной температуре до созревания
Очистка ножом "вдоль косточки" Потеря половины мякоти Разрежьте по бокам, выверните "ёжиком"
Игнорирование сорта и сезона Безвкусные или кислые плоды Проверяйте регион происхождения и время сбора
Покупка на солнцепёке Фрукт теряет влагу и вкус Берите плоды, хранящиеся под навесом или в тени

Плюсы и минусы регионов

Регион Плюсы Минусы
Индия Самое большое разнообразие сортов Короткий пик сезона
Таиланд Манго в национальной кухне Быстро портится на жаре
Индонезия Длительный сезон Сложно встретить за пределами страны
Китай Урожай почти весь год Различие вкуса между регионами
Бразилия Крупные и сладкие плоды Менее ароматные
Мексика Отличное качество экспорта Высокие цены вне сезона

FAQ

Когда лучше ехать за манго?

С апреля по август — пик урожая в Индии и Таиланде, зимой — Индонезия и Египет.

Как определить спелость манго?

По лёгкому сладкому запаху у черенка и мягкости без вмятин.

Можно ли перевозить манго в багаже?

Да, но лучше в ручной клади — так меньше риск повредить плод.

Как есть манго без ножа?

Разрежьте руками по шву, поверните половинки — и ложкой достаньте мякоть.

Интересные факты

  1. В Индии манго считается священным и символом любви.
  2. Первый международный фестиваль манго прошёл в Дели в 1987 году.
  3. Один плод манго содержит суточную норму витамина C.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
