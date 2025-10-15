Когда манго слаще мёда: эксперты рассказали где и когда пробовать самый сладкий фрукт в мир

Манго — один из самых популярных фруктов в мире. Его выращивают в сотне стран, но вкус и аромат зависят от сорта и региона. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, где и когда путешественникам стоит пробовать этот солнечный плод, чтобы насладиться им в лучшем виде.
Родина манго и мировой лидер по его производству — Индия. Здесь собирают почти половину всех плодов, выращенных на планете. Главные регионы — Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака, Махараштра и Гуджарат.
Более тысячи сортов поражают разнообразием:
"Сезон сбора урожая манго в Индии длится с апреля по август, причём многие сорта созревают уже в апреле", — отметили в АТОР.
В Таиланде манго — не просто фрукт, а часть национальной культуры. Сезон длится с апреля по август.
"Манго служит ключевым ингредиентом тайской кухни, а самое известное блюдо — это клейкий рис с манго и кокосовым молоком", — добавили эксперты.
На Бали, Суматре и Яве растут десятки сортов манго, от зелёных с оранжевой мякотью до ярко-жёлтых и оранжевых.
Популярные — Харум Манис, Голек, Маналаги, Гадинг, Чаканан, Касам и округлый Джедхонг Гинкю, похожий на абрикос.
"Сезон сбора урожая манго в Индонезии варьируется в зависимости от острова: на Бали основной период приходится на октябрь-январь", — предупредили в АТОР.
Южные провинции Хайнань и Гуандун обеспечивают урожай почти весь год. Наиболее известные сорта — Кхайте (красно-оранжевый) и Кео (жёлтый).
Пик сезона — с марта по сентябрь, но фрукты встречаются и зимой.
Во Вьетнаме особенно популярны Сиамский, Кошачий и Слоновий сорта. Последний может достигать веса до килограмма.
"Все они известны насыщенным вкусом и нежной кремообразной консистенцией", — сказали в Ассоциации.
Основной сезон длится с февраля по май.
Египет выращивает около десяти сортов: Тимор, Зебдея, Кейт, Альфонсо.
Урожай собирают с августа по декабрь — именно тогда манго особенно сладкое и ароматное.
В штатах Сан-Паулу, Баия и Минас-Жерайс фрукты растут повсюду, даже на обочинах дорог.
"Сезон сбора урожая манго в Бразилии начинается с ранних сортов в мае, а основной период приходится на июнь-август. Хотя манго свободно растут на улицах, местные предпочитают культурные сорта — за их крупный размер и сочный вкус", — рассказали эксперты.
Мексика экспортирует манго по всему миру. Туристам советуют попробовать:
Сезон длится с февраля по август.
|Страна
|Основные сорта
|Сезон сбора
|Особенности
|Индия
|Альфонсо, Дашери, Кесар
|апрель-август
|сладкий, насыщенный
|Таиланд
|Кео Са Вей, Окронг
|апрель-август
|ароматный, с кислинкой
|Индонезия
|Харум Манис, Голек
|октябрь-январь
|мягкий, фруктовый
|Китай
|Кхайте, Кео
|март-сентябрь
|маслянистый, нежный
|Вьетнам
|Слоновий, Сиамский
|февраль-май
|кремовый, ароматный
|Египет
|Кейт, Зебдея
|август-декабрь
|пряный, сахарный
|Бразилия
|Кент, Палмер
|май-август
|крупный, сочный
|Мексика
|Атаульфо, Томми Аткинс
|февраль-август
|сладкий, плотный
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Покупка слишком мягких плодов
|Внутри фрукт уже начал бродить
|Выбирайте упругие манго с лёгким ароматом
|Неправильное хранение в холодильнике
|Потеря аромата и структуры
|Храните при комнатной температуре до созревания
|Очистка ножом "вдоль косточки"
|Потеря половины мякоти
|Разрежьте по бокам, выверните "ёжиком"
|Игнорирование сорта и сезона
|Безвкусные или кислые плоды
|Проверяйте регион происхождения и время сбора
|Покупка на солнцепёке
|Фрукт теряет влагу и вкус
|Берите плоды, хранящиеся под навесом или в тени
|Регион
|Плюсы
|Минусы
|Индия
|Самое большое разнообразие сортов
|Короткий пик сезона
|Таиланд
|Манго в национальной кухне
|Быстро портится на жаре
|Индонезия
|Длительный сезон
|Сложно встретить за пределами страны
|Китай
|Урожай почти весь год
|Различие вкуса между регионами
|Бразилия
|Крупные и сладкие плоды
|Менее ароматные
|Мексика
|Отличное качество экспорта
|Высокие цены вне сезона
С апреля по август — пик урожая в Индии и Таиланде, зимой — Индонезия и Египет.
По лёгкому сладкому запаху у черенка и мягкости без вмятин.
Да, но лучше в ручной клади — так меньше риск повредить плод.
Разрежьте руками по шву, поверните половинки — и ложкой достаньте мякоть.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.