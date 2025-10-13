Столица вкуса: где едят миллионеры и гурманы со всего мира

Лима — город, который принято считать всего лишь перевалочным пунктом на пути к Мачу-Пикчу, — давно перерос эту роль. Сегодня столица Перу заслуженно входит в список мировых гастрономических столиц, где еда — не просто необходимость, а искусство. Именно здесь находятся четыре ресторана из списка 50 лучших ресторанов мира 2025 года, причём два из них — в топ-10. Для одного города это рекорд.

Фото: flickr.com by Juan Carlos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лима, Перу

Гастрономическое сердце Перу

Первое место в рейтинге занимает Maido — ресторан шеф-повара Мицухару "Мичи" Цумуры, чья кухня Никкэй стала визитной карточкой Лимы. Этот стиль объединяет японские техники и перуанские ингредиенты: острый перец ахи, корнеплоды Анд и яркие фрукты Амазонии. Так рождаются блюда, в которых точность соседствует с экзотикой.

Стоимость дегустационного меню — от 370 до 715 долларов, но по всему городу можно найти демократичные рестораны Nikkei, где сохранить баланс вкуса и бюджета куда проще.

"Перу не стало гастрономической столицей из-за пяти ресторанов высокой кухни. У нас вкусно и на улицах, и на рынках", — сказал шеф-повар Мицухару Цумура в интервью El País.

Женский голос в мировой гастрономии

В богемном районе Барранко расположился ресторан Kjolle — девятый в мире. Его возглавляет Пия Леон, единственная женщина-шеф в топ-10. Её философия — в уважении к биоразнообразию Перу: от клубней Анд до даров Амазонки. На её кухне уживаются более 3000 сортов картофеля, киноа и редкие тропические фрукты.

Дегустационное меню Kjolle стоит от 98 долларов — вполне посильная сумма для ресторана мирового уровня.

Ещё три звезды Лимы

Mérito (26-е место в мире) — уютный ресторан венесуэльского шефа Хуана Луиса Мартинеса. Гости сидят буквально у кухни, наблюдая за процессом. Меню (около 125 долларов) сочетает влияния Анд, Амазонии и Караибов. Mayta (39-е место) — проект шефа Хайме Песака. Название с языка аймара означает "благородная земля". Здесь создают "территориальную кухню" — современное прочтение перуанских традиций. Стоимость меню — от 100 до 200 долларов. Central и Kjolle остаются ориентиром для всей Латинской Америки — символом того, что в Перу кулинария давно стала национальной идеей.

Где поесть в Лиме, если вы не гурман-миллионер

Уличная еда и рынки

Лима славится тем, что вкус здесь не зависит от ценника. На рынках и в семейных кафе можно попробовать блюда, не уступающие ресторанным по духу.

Mercado №1 (Суркильо) — легендарный рынок, где, по словам шефа Гастона Акурио, продаются лучшие фрукты в мире: более 100 перуанских сортов. Здесь пробуют свежайшее севиче, жареных креветок и фруктовые смузи всего за несколько долларов.

Barranco и Miraflores — районы, где каждое кафе рассказывает свою гастрономическую историю. В Мирафлоресе более 300 ресторанов, от семейных заведений до Nikkei-бистро.

Кулинарные туры

Чтобы не потеряться в изобилии вкусов, можно отправиться на гастрономический тур с местным гидом:

Lima Gourmet Tour — 139 долларов: включает прогулку по трём районам, дегустации, коктейли и ужин в элитном ресторане Huaca Pucllana, построенном прямо в древних руинах.

Exquisito Peru — 99 долларов: экскурсия с мастер-классом. Гости учатся готовить севиче, ломо сальтадо и писко сауэр.

Food Tour Lima — 49 долларов: поездка на местные рынки и проба уличной кухни без изысков, но с душой.

Лима для самостоятельных путешественников

Если вы предпочитаете исследовать гастрономию самостоятельно:

Начните с улицы Ла-Мар — здесь десятки ресторанов Nikkei и заведений с авторским севиче.

Затем загляните на улицу Ларко — кафе и бары, где вечером можно попробовать писко или кофе из Анд.

Завершите день в Барранко, где по вечерам звучит музыка и пахнет жареной рыбой.

Только будьте готовы к реалиям столицы: в Лиме самые плотные пробки в Латинской Америке, поэтому между ресторанами лучше передвигаться пешком или на метро.

А что если вы не любите рыбу?

Не беда: перуанская кухня богата мясными и вегетарианскими блюдами — куй чактана (жареная морская свинка), папа а ла уанкайна (картофель с сырным соусом), солтеро де кина (салат с киноа) и десятки вариаций на тему риса и фасоли.

Мифы и правда

Миф: "Лима — просто остановка перед Мачу-Пикчу".

Правда: столица Перу признана лучшим гастрономическим направлением Южной Америки по версии World's 50 Best Restaurants.

Правда: кухня страны насчитывает более 5000 традиционных блюд.

Правда: Nikkei — культурный феномен, соединивший историю японских иммигрантов и перуанские продукты.

Три факта о гастрономической Лиме

Перу — мировой рекордсмен по числу сортов картофеля (более 3000). Лима — единственный город, где два ресторана одновременно входят в топ-10 мирового рейтинга. Почти каждый ресторан высокой кухни сотрудничает с местными фермерами и общинами Анд.

Уточнения

