Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беременность в движении: фитнес, который укрепляет тело, успокаивает разум и готовит к материнству
Кошки ненавидят воду вовсе не из-за страха: настоящая причина скрыта именно в ДНК
Эти джинсы снова в моде: секрет вечной актуальности — они подходят всем
Французское изобретение, финское спасение: как спред снизил холестерин на целую нацию
Toyota готовит сюрприз с мотором V8: новая эпоха начинается 13 октября
Минимум усилий, максимум стиля: три вещи, которые мгновенно преображают комнату
Фитнес, в который вы верили, оказался мифом: 5 привычек, мешающих росту силы
Место, где история оживает под куполами: сюда едут, чтобы увидеть настоящую Россию
Боль, которая приходит поздно: почему самые опасные камни в почках не болят и как спасти этот орган

За кулисами роскоши: почему гражданам Монако вход в казино Монте-Карло запещен

5:57
Туризм

В мире есть немало мест, где роскошь и азарт переплетаются с историей, но одно из них давно стало символом стиля, элегантности и кинематографической романтики — казино Монте-Карло. Именно здесь, под сводами дворца XIX века, режиссёры снимали сцены с Джеймсом Бондом, а туристы со всего мира до сих пор стремятся испытать атмосферу легенды.

Монте-Карло
Фото: commons.wikimedia.org by Shahmkh~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Монте-Карло

Мир Бонда и блеск Монте-Карло

Если и существует точка на карте, где дух Бонда чувствуется буквально в воздухе, — это Монте-Карло. Казино, спроектированное архитектором Шарлем Гарнье, выглядит так, будто создано для фильмов о шпионах и миллиардах. Оно появлялось в лентах "Никогда не говори "никогда"" и "Золотой глаз".

Перед входом под звуки двигателей выстроены в ряд сверкающие Ferrari, Lamborghini, Maserati — словно на выставке скорости и роскоши. И каждый гость, будь то миллионер или путешественник с камерой, чувствует себя частью этого парада.

Решите сами, в каком образе появиться — в строгом смокинге или в элегантном пиджаке. Главное, не забудьте паспорт: монегаскам, то есть гражданам Монако, вход в казино строго запрещён законом с XIX века, с момента появления первого казино, и было введено по инициативе принцессы Каролины, с целью обезопасить поданных княжества.

Им даже нельзя работать в этом здании, что делает место ещё более загадочным. Похожее правило действует и в Сингапуре: чтобы попасть в знаменитое Marina Bay Sands, местные должны заплатить ощутимый взнос, а туристы проходят бесплатно.

Как добраться до легенды

Дорога к Монте-Карло — это уже приключение. Ближайший аэропорт — Ницца Лазурный Берег, куда легко долететь из любой европейской столицы. Оттуда путь к казино занимает около получаса по скоростной автомагистрали A8 "Ла Провансаль", извивающейся между морем и горами.

Любителям эффектных жестов подойдёт вертолётное такси: семиминутный полёт стоит примерно 200 долларов, но виды побережья стоят каждой потраченной монеты.

Прогулка по дворцу удачи

Даже если вы не азартный игрок, заглянуть внутрь стоит. Казино открывает двери для экскурсий до 14:00, пока игровые залы отдыхают перед вечерним оживлением.
Внутренние помещения — это воплощение эпохи Belle Époque: позолоченные потолки, тяжёлые шторы, картины и хрустальные люстры. Зал "Европа", где снимались сцены с Бондом, освещён восемью богемскими люстрами, а потолки переливаются золотом.

В фильме "Золотой глаз" 1995 года именно здесь агент 007 играет в баккара с загадочной спутницей, а в "Никогда не говори "никогда"" 1983 года он танцует танго на безупречно отполированных мраморных полах. Взглянув вверх, можно увидеть витражные своды зала Salles Touzet — свет падает мягко, создавая ощущение вечного праздника.

Правила стиля

После открытия залов вступает в силу дресс-код. Вход в шортах, сандалиях или спортивных костюмах невозможен. Предпочтителен смарт-кэжуал: брюки, блейзер, аккуратные туфли. Иногда разрешают тёмные джинсы, но окончательное решение — за менеджером.
Совет прост: чем элегантнее ваш образ, тем комфортнее вы впишетесь в атмосферу роскоши.

А что если…

…вы не азартный человек? Тогда воспринимайте казино как музей эпохи. Даже прогулка по его залам вдохновляет — здесь чувствуется дыхание истории, а каждый уголок пропитан духом Монако, где роскошь не показная, а естественная.

FAQ

Какой возрастной порог для входа?
Минимальный возраст — 18 лет, при себе нужно иметь паспорт или удостоверение личности.

Сколько стоит билет на экскурсию?
Ориентировочно 18-20 евро, в цену входит аудиогид и доступ в игровые залы до их открытия.

Можно ли фотографировать?
Нет, съёмка в залах запрещена. Фото разрешены только в вестибюле и снаружи.

Как выбрать лучший момент для посещения?
Утром и до 14:00 меньше людей, а вечером открываются игровые залы и работает бар с живой музыкой.

Мифы и правда

  • Миф: Казино Монте-Карло принадлежит королевской семье.
    Правда: Казино управляется Société des Bains de Mer, где государство Монако лишь совладелец.
  • Миф: вход стоит сотни евро.
    Правда: стоимость посещения — символическая, а часть денег идёт на поддержание здания.
  • Миф: в казино обязательно нужно играть.
    Правда: можно просто гулять и наслаждаться архитектурой, не садясь за стол.

Исторический контекст

Казино появилось в 1863 году по инициативе принцессы Каролины, супруги князя Карла III. Тогда Монако было на грани банкротства, а идея с игорным домом спасла княжество. Через несколько лет именно этот проект превратил Монако в оазис богатства, где теперь проходят Гран-при "Формулы-1" и концерты мировых звёзд.

3 интересных факта

  1. В зале "Европа" можно увидеть оригинальные люстры XIX века, каждая весом более 250 кг.
  2. В казино нет часов — чтобы гости не замечали, как быстро проходит время.
  3. Здесь впервые применили систему вентиляции с ароматизацией, чтобы сохранять свежесть воздуха при полном зале.

Уточнения

Мо́нте-Ка́рло (фр. Monte-Carlo, монег. Munte Carlu) — административная территория Княжества Монако, один из десяти районов государства, расположенный на территории одноимённой коммуны. Район широко известен своим казино, в нём находятся оперный театр и национальный музей изящных искусств.

Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион, также известный как "агент 007". Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется "бондианой" и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1962 по 2021 год вышло 25 фильмов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Последние материалы
Боль, которая приходит поздно: почему самые опасные камни в почках не болят и как спасти этот орган
Брови в изгнании возвращаются домой: натуральные способы пробудить спящие волоски
Больничный без температуры: новые правила оформления сделали шаг к человечности
Главный мужчина вечера: бывший фаворит Пугачёвой вспомнил, как взбесил Галкина*
Ваша кошка выбрала вас своим божеством: 5 невидимых знаков того, что вы — центр её вселенной
Никаких ловушек и капканов: это растение само выгоняет мышей и жуков с грядок
Курица с хрустом, как из рекламы: секрет, о котором забывают даже лучшие шефы
Без кнопок и без нервов? Не в этот раз: новая система Volvo довела клиентов до истерики
Срочно перестаньте выбрасывать свекольные листья: мусор стал главным щитом от болезней
Лайфхаки из прошлого, которые не пережили 21 век: шесть вредных привычек идеальных хозяек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.