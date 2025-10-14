Отдых с риском для здоровья: исследование показало, чем болеют путешественники

ОРВИ, пищевые инфекции и травмы остаются главными причинами обращений российских путешественников к страховым компаниям. К такому выводу пришли аналитики "Ингосстраха" и онлайн-сервиса OneTwoTrip, проведшие совместное исследование о том, как и почему туристы используют страховку во время поездок.

Когда отпуск заканчивается аптекой

По данным "Ингосстраха", уже три года подряд список самых частых страховых случаев у туристов остаётся неизменным.

"На протяжении последних лет к нам чаще всего обращаются из-за ОРВИ, острых кишечных инфекций и различных травм", — отметили эксперты компании.

Проблемы со здоровьем нередко случаются в первые дни отпуска — акклиматизация, смена климата, местной кухни и воды становятся испытанием даже для подготовленных путешественников.

Семейные страховки растут быстрее индивидуальных

Исследование показало: россияне стали чаще страховать не только себя, но и всю семью. За последние три года количество оформленных семейных полисов при выезде за границу увеличилось в 2,2 раза —

с 161 тысяч летом 2023 года до почти 350 тысяч летом 2025-го.

Для индивидуальных путешественников рост ещё выше — с 205 тысяч до 516 тысяч полисов.

Главный пункт, который включают в договор почти все туристы (в 99% случаев), — медицинские расходы.

Семейный отдых дороже и популярнее

Тенденция последних лет — рост доли поездок с детьми. Если в 2023 году они составляли 13% всех бронирований, то к лету 2025-го показатель вырос до 15%.

Год Доля семейных поездок Средний чек с детьми Средний чек без детей 2023 13% 16,6 тыс. ₽ 12,6 тыс. ₽ 2024 14% 20,1 тыс. ₽ 14,1 тыс. ₽ 2025 15% 23,5 тыс. ₽ 15,6 тыс. ₽

Расходы семей растут быстрее: за три года средний чек увеличился почти на 40%, тогда как у туристов без детей — на 25%.

"Семейный отдых становится полноценной инвестицией в впечатления, а не просто отпуском. Родители всё чаще выбирают комфортные отели и расширенные страховки, чтобы не беспокоиться о здоровье детей", — отмечают специалисты туриндустрии.

Куда летают чаще всего

Лидером семейного туризма остаётся Турция — на неё приходится 60% бронирований в 2025 году. Вслед за ней — Египет (13%) и ОАЭ (8%).

Для путешественников без детей рейтинг немного отличается: Турция также на первом месте (66%), но замыкают тройку Египет (9%) и Вьетнам (8%).

"Выбор направлений объясним: туристы ценят доступность, понятный сервис и стабильный климат", — говорят аналитики OneTwoTrip.

Что чаще всего происходит с туристами

ОРВИ и простуды — из-за смены климата, кондиционеров и переохлаждения после купания. Кишечные инфекции — из-за непривычной воды, уличной еды и нарушения правил гигиены. Травмы — чаще всего спортивные и бытовые: ушибы, растяжения, порезы.

Меньше всего страховых случаев связано с потерей багажа и отменой рейсов — туристы реже включают эти риски в базовые полисы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: экономить на страховке при выезде за границу.

Последствие: лечение за свой счёт обойдётся в десятки тысяч рублей.

Альтернатива: включить медицинские расходы и травматизм даже в короткие поездки.

Ошибка: покупать полис "для галочки".

Последствие: покрытие может не распространяться на конкретный случай.

Альтернатива: изучать условия: лимит расходов, франшизу, список исключений.

Ошибка: не оформлять страховку для детей.

Последствие: высокие расходы на лечение даже лёгких простуд.

Альтернатива: семейные полисы, где дети защищены тем же пакетом, что и взрослые.

Тенденции на 2026 год

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на туристические страховки, особенно среди семей и любителей активного отдыха.

Путешественники стали внимательнее к рискам: пандемия, изменение климата и рост медицинских цен за рубежом научили россиян считать профилактику выгоднее лечения.

"Сегодня страховой полис — не формальность, а способ гарантировать спокойствие. И всё больше туристов воспринимают его именно так", — отмечают аналитики "Ингосстраха".

Главные страховые случаи у российских туристов — простуды, кишечные инфекции и травмы. Но растёт не только количество обращений, а и ответственность путешественников. Семьи чаще страхуются, тратят больше на комфорт и выбирают безопасные направления.

Вывод очевиден: осознанный подход к отпуску становится новым стандартом — не только в туризме, но и в отношении к собственному здоровью.