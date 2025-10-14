Отдых с риском для здоровья: исследование показало, чем болеют путешественники

ОРВИ, пищевые инфекции и травмы остаются главными причинами обращений российских путешественников к страховым компаниям. К такому выводу пришли аналитики "Ингосстраха" и онлайн-сервиса OneTwoTrip, проведшие совместное исследование о том, как и почему туристы используют страховку во время поездок.
По данным "Ингосстраха", уже три года подряд список самых частых страховых случаев у туристов остаётся неизменным.
"На протяжении последних лет к нам чаще всего обращаются из-за ОРВИ, острых кишечных инфекций и различных травм", — отметили эксперты компании.
Проблемы со здоровьем нередко случаются в первые дни отпуска — акклиматизация, смена климата, местной кухни и воды становятся испытанием даже для подготовленных путешественников.
Исследование показало: россияне стали чаще страховать не только себя, но и всю семью. За последние три года количество оформленных семейных полисов при выезде за границу увеличилось в 2,2 раза —
с 161 тысяч летом 2023 года до почти 350 тысяч летом 2025-го.
Для индивидуальных путешественников рост ещё выше — с 205 тысяч до 516 тысяч полисов.
Главный пункт, который включают в договор почти все туристы (в 99% случаев), — медицинские расходы.
Тенденция последних лет — рост доли поездок с детьми. Если в 2023 году они составляли 13% всех бронирований, то к лету 2025-го показатель вырос до 15%.
|Год
|Доля семейных поездок
|Средний чек с детьми
|Средний чек без детей
|2023
|13%
|16,6 тыс. ₽
|12,6 тыс. ₽
|2024
|14%
|20,1 тыс. ₽
|14,1 тыс. ₽
|2025
|15%
|23,5 тыс. ₽
|15,6 тыс. ₽
Расходы семей растут быстрее: за три года средний чек увеличился почти на 40%, тогда как у туристов без детей — на 25%.
"Семейный отдых становится полноценной инвестицией в впечатления, а не просто отпуском. Родители всё чаще выбирают комфортные отели и расширенные страховки, чтобы не беспокоиться о здоровье детей", — отмечают специалисты туриндустрии.
Лидером семейного туризма остаётся Турция — на неё приходится 60% бронирований в 2025 году. Вслед за ней — Египет (13%) и ОАЭ (8%).
Для путешественников без детей рейтинг немного отличается: Турция также на первом месте (66%), но замыкают тройку Египет (9%) и Вьетнам (8%).
"Выбор направлений объясним: туристы ценят доступность, понятный сервис и стабильный климат", — говорят аналитики OneTwoTrip.
Меньше всего страховых случаев связано с потерей багажа и отменой рейсов — туристы реже включают эти риски в базовые полисы.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на туристические страховки, особенно среди семей и любителей активного отдыха.
Путешественники стали внимательнее к рискам: пандемия, изменение климата и рост медицинских цен за рубежом научили россиян считать профилактику выгоднее лечения.
"Сегодня страховой полис — не формальность, а способ гарантировать спокойствие. И всё больше туристов воспринимают его именно так", — отмечают аналитики "Ингосстраха".
Главные страховые случаи у российских туристов — простуды, кишечные инфекции и травмы. Но растёт не только количество обращений, а и ответственность путешественников. Семьи чаще страхуются, тратят больше на комфорт и выбирают безопасные направления.
Вывод очевиден: осознанный подход к отпуску становится новым стандартом — не только в туризме, но и в отношении к собственному здоровью.
