Папирус, который пережил фараонов: туристы делятся, как отличить древность от подделки

4:35
Туризм

Хургада давно стала не просто курортом, а настоящим музеем под открытым небом, где история Египта встречается с современным восточным колоритом. Прогуливаясь по её оживлённым улицам, невозможно пройти мимо ярких сувенирных лавок, где взгляд притягивает один из самых загадочных артефактов древности — папирус. Этот материал, на котором писали фараоны и жрецы, до сих пор хранит дух тысячелетий и остаётся одним из самых желанных сувениров у туристов. Вот как выбрать подлинный папирус и не попасться на ловушку ловких торговцев.

Покупка папируса
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Покупка папируса

История папируса — от Нила до сувенирных лавок

Задолго до изобретения бумаги древние египтяне нашли способ сохранять слова и знания на материале, сделанном из растения Cyperus papyrus. Оно росло вдоль берегов Нила, и из его сердцевины изготавливали тонкие полоски, которые укладывали крест-накрест и спрессовывали. После высушивания получался гибкий и прочный лист, на котором можно было писать чернилами, наносить краски и хранить записи веками.

Папирус в Древнем Египте считался символом власти и мудрости. На нём записывались тексты религиозного содержания, летописи, рецепты врачей, заклинания и произведения искусства. Благодаря сухому климату Египта многие свитки сохранились до наших дней, став бесценными источниками знаний о жизни древней цивилизации.

Сегодня этот материал стал сувениром, но при этом продолжает ассоциироваться с вечностью, знанием и утончённостью. Египтяне с гордостью сохраняют традиции изготовления папируса, хотя рынок перенасыщен подделками.

Как отличить подлинный папирус от имитации

В сувенирных лавках Хургады можно увидеть десятки видов папирусов: с изображениями богов, сценами из жизни фараонов, египетских кошек, символами Анха и Ока Гора. Но не всё то папирус, что блестит. Множество подделок производится из банановых листьев, дешёвой рисовой бумаги или синтетических материалов.

Советы шаг за шагом: как купить настоящий папирус

  1. Выбирайте правильное место. Идите не на уличные прилавки, а в специализированные магазины, где товар сопровождается сертификатом подлинности.

  2. Общайтесь с продавцом. Настоящие мастера с гордостью рассказывают о процессе изготовления и истории материала.

  3. Осмотрите и ощупайте. Проведите пальцами по поверхности, почувствуйте текстуру, слегка согните угол.

  4. Проверьте рисунок. Убедитесь, что краска не стирается и не оставляет следов.

  5. Не торопитесь. Пройдитесь по нескольким магазинам, сравните ассортимент и цены.

  6. Торг. В Египте это часть культуры. Снижение цены на 30-40% — обычная практика.

А что если купить папирус как инвестицию

Некоторые туристы рассматривают папирус не просто как сувенир, а как предмет коллекционирования. Настоящие работы местных мастеров, особенно с ручной росписью натуральными красками, со временем могут вырасти в цене. Главное — выбирать изделия не серийного, а авторского производства, где художник подписывает работу.

Плюсы и минусы покупки папируса в Хургаде

Плюсы Минусы
Настоящий сувенир с историей Много подделок
Богатый выбор сюжетов и стилей Навязчивость продавцов
Возможность торговаться Разброс цен
Возможность получить сертификат Риск выгорания при неправильном хранении

Мифы и правда о папирусе

  • Миф: Папирус делают из банановых листьев.
    Правда: Настоящий папирус изготавливают исключительно из растения Cyperus papyrus.

  • Миф: Чем ярче и белее лист, тем качественнее папирус.
    Правда: Белизна — признак обработки химикатами, что говорит о подделке.

  • Миф: Все папирусы одинаковые.
    Правда: Каждый лист уникален по текстуре и оттенку, как отпечаток пальца.

Интересные факты

  1. В древнем Египте папирус стоил дороже золота.

  2. Ученые нашли свитки возрастом более 3000 лет, сохранившиеся благодаря сухому климату.

  3. Современные египетские мастера используют технологии, близкие к тем, что применялись во времена фараонов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
