От офиса к костру: почему внутренний туризм превратился в модный побег к природе

Город утомляет. Пробки, шум, окна в окна — и всё чаще жители мегаполисов ищут способ хотя бы на пару дней сбежать туда, где слышно ветер, а не трамвай.
Так в России сформировался новый туристический тренд — глэмпинг, комфортный отдых на природе без отказа от привычного удобства.
По данным Российского союза туриндустрии, за последние три года интерес к глэмпингам вырос в разы. Россияне чаще выбирают Алтай, Байкал, Дальний Восток и Подмосковье — регионы, где можно совместить природу и инфраструктуру.
"Сегодня наблюдается тренд отдыха в экологических зонах — желание вырваться из "каменных джунглей” и перезагрузиться. Люди едут даже на выходные — в лесной фонд, водоохранные и природные территории", — сказал эксперт союза, руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.
По его словам, интерес к глэмпингам начал активно расти с 2022 года, когда внутренний туризм стал приоритетом. С тех пор многие отельеры расширяют номерной фонд за счёт эко-домов и купольных палаток, а лесопарковые зоны Подмосковья превращаются в благоустроенные места для отдыха.
До недавнего времени в России не существовало единых правил для таких объектов: каждый застройщик понимал "глэмпинг" по-своему. Но теперь ситуация меняется.
30 сентября 2025 года Росстандарт утвердил первый национальный стандарт —
"Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования".
Документ вступит в силу с 1 июня 2026 года, но, по словам экспертов, его могут начать применять раньше.
Это первый шаг к системному развитию рынка: теперь можно оценивать качество сервиса, инфраструктуру и безопасность по единым критериям.
Самый активный рост фиксируется в столичном регионе и соседних областях. Также уверенно развиваются площадки в Ленинградской области и вдоль крупных трасс между Москвой и Петербургом.
Это логично — удобно добраться и провести экологичный уик-энд. Новые проекты появляются вдоль трасс, где есть инфраструктура, а спрос стабильно высокий с пятницы по воскресенье.
Бизнес также смотрит на удалённые регионы: создаются инвестпроекты в Сибири, на Дальнем Востоке, у побережья Байкала и на Алтае.
Хотя форматы схожи, глэмпинг делает ставку на дизайн, комфорт и индивидуальность. Если база отдыха — это деревянные домики и минимум удобств, то глэмпинг предлагает гостиничный уровень сервиса посреди природы.
|Параметр
|База отдыха
|Глэмпинг
|Уровень комфорта
|Базовый (душ/туалет общие)
|Высокий (санузел и отопление в номере)
|Архитектура
|Типовые домики
|Дизайнерские купола, шатры, капсулы
|Инфраструктура
|Минимальная
|SPA, кафе, эко-рестораны, йога-зоны
|Целевая аудитория
|Семьи, рыбаки, компании
|Городские жители, пары, корпоративы
|Средняя цена за ночь
|3-5 тыс. ₽
|10-12 тыс. ₽
Средняя стоимость ночи в комфортных глэмпингах сегодня составляет 10-12 тысяч рублей.
Цена зависит от локации, уровня дизайна и набора услуг.
Важны два фактора: комфорт и инфраструктура. Если на территории есть кафе, wellness-зона, павильоны для досуга, детская анимация и конференц-зал — цена выше. Но такие места полностью соответствуют ожиданиям гостей.
Многие площадки уже стали точками притяжения для корпоративных мероприятий: компании проводят в глэмпингах тимбилдинги и выездные семинары, совмещая обучение и отдых.
Глэмпинг — это не просто отдых. Это образ жизни, где комфорт и природа больше не противоречат друг другу.
Глэмпинги становятся частью новой туристической культуры России. Они развивают региональную экономику, создают рабочие места и формируют тренд на экологичное мышление.
Эксперты прогнозируют, что к 2030 году число таких площадок в стране может увеличиться втрое, особенно после вступления в силу нового ГОСТа.
