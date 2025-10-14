От офиса к костру: почему внутренний туризм превратился в модный побег к природе

6:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город утомляет. Пробки, шум, окна в окна — и всё чаще жители мегаполисов ищут способ хотя бы на пару дней сбежать туда, где слышно ветер, а не трамвай.

Так в России сформировался новый туристический тренд — глэмпинг, комфортный отдых на природе без отказа от привычного удобства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глэмпинг в России

От Алтая до Подмосковья: где ищут тишину

По данным Российского союза туриндустрии, за последние три года интерес к глэмпингам вырос в разы. Россияне чаще выбирают Алтай, Байкал, Дальний Восток и Подмосковье — регионы, где можно совместить природу и инфраструктуру.

"Сегодня наблюдается тренд отдыха в экологических зонах — желание вырваться из "каменных джунглей” и перезагрузиться. Люди едут даже на выходные — в лесной фонд, водоохранные и природные территории", — сказал эксперт союза, руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

По его словам, интерес к глэмпингам начал активно расти с 2022 года, когда внутренний туризм стал приоритетом. С тех пор многие отельеры расширяют номерной фонд за счёт эко-домов и купольных палаток, а лесопарковые зоны Подмосковья превращаются в благоустроенные места для отдыха.

Новый ГОСТ для глэмпингов: стандарты вместо хаоса

До недавнего времени в России не существовало единых правил для таких объектов: каждый застройщик понимал "глэмпинг" по-своему. Но теперь ситуация меняется.

30 сентября 2025 года Росстандарт утвердил первый национальный стандарт —

"Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования".

Документ вступит в силу с 1 июня 2026 года, но, по словам экспертов, его могут начать применять раньше.

Это первый шаг к системному развитию рынка: теперь можно оценивать качество сервиса, инфраструктуру и безопасность по единым критериям.

Где глэмпинги популярнее всего

Самый активный рост фиксируется в столичном регионе и соседних областях. Также уверенно развиваются площадки в Ленинградской области и вдоль крупных трасс между Москвой и Петербургом.

Это логично — удобно добраться и провести экологичный уик-энд. Новые проекты появляются вдоль трасс, где есть инфраструктура, а спрос стабильно высокий с пятницы по воскресенье.

Бизнес также смотрит на удалённые регионы: создаются инвестпроекты в Сибири, на Дальнем Востоке, у побережья Байкала и на Алтае.

Что отличает глэмпинг от базы отдыха

Хотя форматы схожи, глэмпинг делает ставку на дизайн, комфорт и индивидуальность. Если база отдыха — это деревянные домики и минимум удобств, то глэмпинг предлагает гостиничный уровень сервиса посреди природы.

Параметр База отдыха Глэмпинг Уровень комфорта Базовый (душ/туалет общие) Высокий (санузел и отопление в номере) Архитектура Типовые домики Дизайнерские купола, шатры, капсулы Инфраструктура Минимальная SPA, кафе, эко-рестораны, йога-зоны Целевая аудитория Семьи, рыбаки, компании Городские жители, пары, корпоративы Средняя цена за ночь 3-5 тыс. ₽ 10-12 тыс. ₽

Сколько стоит "роскошная палатка"

Средняя стоимость ночи в комфортных глэмпингах сегодня составляет 10-12 тысяч рублей.

Цена зависит от локации, уровня дизайна и набора услуг.

Важны два фактора: комфорт и инфраструктура. Если на территории есть кафе, wellness-зона, павильоны для досуга, детская анимация и конференц-зал — цена выше. Но такие места полностью соответствуют ожиданиям гостей.

Многие площадки уже стали точками притяжения для корпоративных мероприятий: компании проводят в глэмпингах тимбилдинги и выездные семинары, совмещая обучение и отдых.

Почему глэмпинги стали альтернативой отелям

Природа рядом. Можно слушать птиц, не жертвуя комфортом. Минимализм и стиль. Каждая площадка — как дизайнерский объект. Экоосознанность. Используются солнечные панели, локальные материалы, биоочистные станции. Новый формат досуга. Йога, SPA, гастрономические вечера, медитации и маршруты к природным достопримечательностям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставить только купола без инфраструктуры.

Последствие: турист приезжает один раз и не возвращается.

Альтернатива: создавать полноценный эко-комплекс с питанием и сервисом.

Ошибка: экономить на инженерных системах.

Последствие: жалобы на холод, перебои с водой, запахи.

Альтернатива: внедрять автономные решения — солнечные батареи, биотуалеты, утеплённые купола.

Ошибка: копировать формат отелей.

Последствие: теряется "душа" глэмпинга.

Альтернатива: сохранять природный контекст — минимум бетона, максимум дерева и света.

Мифы и правда

Миф: глэмпинг — это просто палатка с кроватью.

Правда: современные глэмпинги предлагают отопление, горячую воду, дизайнерскую мебель и панорамные окна.

Миф: формат подходит только летом.

Правда: круглогодичные глэмпинги с утеплёнными куполами и печками активно работают даже зимой.

Миф: это элитный отдых для богатых.

Правда: всё больше площадок предлагают демократичные варианты — от 5 тыс. рублей за ночь.

Глэмпинг — это не просто отдых. Это образ жизни, где комфорт и природа больше не противоречат друг другу.

Глэмпинги становятся частью новой туристической культуры России. Они развивают региональную экономику, создают рабочие места и формируют тренд на экологичное мышление.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году число таких площадок в стране может увеличиться втрое, особенно после вступления в силу нового ГОСТа.