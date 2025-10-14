Там, где пахнет счастьем:как туристы возвращаются из Азербайджана с чемоданом мандаринов

В Азербайджане наступил ароматный сезон — время, когда воздух на юге страны пропитывается запахом цитрусовых. С середины октября сюда едут целые группы туристов, чтобы своими глазами увидеть, как растут мандарины, попробовать их прямо с ветки и насладиться южным теплом среди гор и чаёвников.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мандариновое поле в Азербайджане

Путешествие за три часа — и вы в "оранжевом раю"

Путь из Баку в мандариновые сады занимает около трёх часов. Дорога пролегает через холмы и живописные долины, а сопровождает путешественников ароматный азербайджанский чай — им угощают прямо в автобусе.

Первая остановка — озеро Ханбулан, которое туристы называют южной жемчужиной Азербайджана. Оно расположено в Гирканском национальном парке, где растут реликтовые леса, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В гостях у солнца: как собирают мандарины

Главная точка маршрута — мандариновый сад. В октябре здесь собирают ранние сорта. Снаружи плоды ещё зеленоватые, но внутри — сладкие и сочные.

Всего в Азербайджане выращивают десять сортов мандаринов. Самые поздние собираем в декабре. Урожай идёт и на внутренний рынок, и на экспорт.

Посетителям разрешают не только пробовать фрукты, но и собирать их — ровно столько, сколько поместится в пакет. Такие мандариновые туры проходят каждую неделю, преимущественно по выходным, и пользуются большим спросом.

Цитрусовые ароматы и чай с мандариновым вареньем

Следующая остановка — чайная плантация. Здесь туристов ждёт горячий напиток, сваренный по старинным рецептам, и сладкое мандариновое варенье, которое подают к чашке свежезаваренного чая. Воздух пропитан ароматом фруктов.

Местный чай славится не меньше цитрусов. По качеству он не уступает известным маркам из Индии и Китая. Его экспортируют в Россию, Катар и страны Европы.

Почему мандариновый тур стал новым трендом

Туры в цитрусовые сады — не просто развлечение. Это часть новой концепции агротуризма, которая набирает популярность в Азербайджане. Она объединяет природу, гастрономию и культурные традиции региона.

Здесь можно не только увидеть процесс выращивания фруктов, но и почувствовать себя участником большого урожая — с корзиной, ароматом спелых плодов и видом на горы, где солнце словно специально задерживается над садами чуть дольше.

Что включено в мандариновый тур

Этап Что ждёт туристов Дорога из Баку Чай и лёгкие угощения, рассказ гида о регионе Озеро Ханбулан Фотоостановка, прогулка по набережной Мандариновый сад Сбор фруктов, дегустация, возможность увезти урожай Чайная плантация Чай с мандариновым вареньем, обед с рыбой и цитрусовым соусом Возвращение Сувениры и ароматный бакинский чай в подарок

Советы путешественникам

Лучшее время для поездки — октябрь-декабрь: именно в эти месяцы идёт активный сбор урожая.

Наденьте удобную обувь — в садах мягкая земля и роса.

Возьмите шляпу и солнцезащитные очки: южное солнце щедрое даже осенью.

Не забудьте фотоаппарат — пейзажи здесь будто созданы для открыток.

Мандариновые туры — это не просто возможность поесть свежих фруктов. Это шанс увидеть Азербайджан с другой стороны — гостеприимный, ароматный, солнечный. Здесь не торопятся, а живут в ритме природы: чай кипит медленно, фрукты дозревают под тёплым ветром, а туристы уезжают домой с ощущением, что провели день в сказке, пахнущей мандаринами.