Ветер решает, куда лететь: почему полёт на шаре никогда не бывает одинаковым

6:05
Туризм

222 года назад над Москвой впервые поднялся воздушный шар — событие, которое тогда казалось чудом. Сегодня стать воздухоплавателем может любой: достаточно записаться в один из подмосковных клубов, выбрать формат полета и… решиться на приключение. Ведь каждый запуск аэростата — это история без повторов: направление диктует ветер, а значит, два одинаковых путешествия не бывает.

Полет на воздушном шаре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полет на воздушном шаре

Полет как признание: романтика на высоте

Если хочется не просто любоваться облаками, а добавить немного волшебства, загляните в клуб "Ветер свободы". Здесь воздушный шар превращается в площадку для самого красивого признания в жизни.

Пакет "Предложение руки и сердца" стоит 20 000 рублей. В программу входит полет продолжительностью от 50 до 75 минут, шампанское, сладости и символический обряд "посвящения в воздухоплаватели" с грамотой на память.

Каждый полет уникален — ветер никогда не повторяет маршрут.

Гендер-пати на высоте: сюрприз под облаками

Для тех, кто любит нестандартные решения, клуб "Аэровальс" предлагает отметить важное событие в небе. Формат гендер-пати обойдётся в 140 000 рублей: аэростат поднимется на 50 метров, а будущих родителей ждёт красочный сюрприз, который откроет пол малыша. Это не просто фото-день, а настоящий спектакль с эмоциями, которые не забудутся.

Полет со стеклянным дном: для любителей экстрима

Компания "Территория полета" решила, что романтика — это хорошо, но адреналин — ещё лучше. Их новинка — полет в корзине со стеклянным дном, когда под ногами лишь небо и километры земли. Стоимость впечатлений — 46 000 рублей.

Слабонервным — не рекомендуется. Зато после такого опыта уже никакие американские горки не удивят.

Мастер-класс "Ты пилот": управление мечтой

А если вы из тех, кто не может стоять в стороне и хочет всё делать сам — попробуйте программу "Ты пилот" от компании "Полетомания".
Здесь участникам доверяют не только подняться в небо, но и пройти короткий курс воздухоплавания: теория, подготовка аэростата, управление высотой и плавная посадка.

Мастер-класс на двоих обойдётся в 40 000 рублей и длится около полутора часов. Сначала вы помогаете команде готовить шар к старту, а потом сами держите горелку и чувствуете, как под вами отрывается земля.

Полет на дирижабле: комфорт и фото против ветра

Если вы предпочитаете стабильность и хотите лететь "куда нужно", выбирайте тепловой дирижабль от клуба "Воздухоплаватели". Это гигант длиной около 40 метров, способный двигаться против ветра со скоростью до 40 км/ч.

На борту — мягкая посадка, шикарные фото и возможность зависнуть над нужной точкой. Стоимость часового полета — 76 000 рублей.

Такой вариант подойдёт фотографам, блогерам и тем, кто мечтает увидеть закат с высоты не как пассажир, а как режиссёр кадра.

Групповые полеты: доступно и красиво

Если хочется просто насладиться небом без излишеств, можно выбрать групповой полет — от 10 000 рублей с человека. В корзине будет несколько человек, но ощущения ничуть не хуже: те же виды, то же чувство легкости и восторга.

Популярные точки старта — Руза, Можайск, Абрамцево, Волоколамск, Дмитров, Истра, Жуковский, Серпухов. География широкая, и каждый клуб подбирает маршрут под погоду и ветер.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к полету

  1. Выбирайте утренние или вечерние полеты. Старт обычно происходит к рассвету (4-5 утра) или перед закатом.
  2. Одевайтесь по погоде. Возьмите непромокаемую обувь — на старте бывает роса.
  3. Запаситесь репеллентом. Вечером в полях много комаров.
  4. Не бойтесь ветра.
  5. Берите фотоаппарат. Лучшие кадры получаются в первые 15 минут после взлёта.

"Мы летим со скоростью ветра, поэтому в корзине он не ощущается", — поясняет руководитель клуба "Аэронавт" Юрий Денисенко.

Плюсы и минусы путешествия на воздушном шаре

Плюсы Минусы
Незабываемые виды и тишина Зависимость от погоды
Абсолютная безопасность при соблюдении правил Ранние подъёмы
Индивидуальные и романтические программы Высокая цена у эксклюзивных туров
Возможность участия в запуске Нет точного маршрута — летим, куда несёт ветер

Мифы и правда

  • Миф: шар управляется как самолёт.
  • Правда: направление полёта определяет ветер, пилот регулирует только высоту.
  • Миф: полёты возможны только летом.
  • Правда: сезон длится с апреля по ноябрь — главное, чтобы не было дождя и сильного ветра.
  • Миф: страшно из-за высоты.
  • Правда: большинство пассажиров отмечают, что страха нет — летишь плавно, а не как на аттракционе.

А что, если подарить полет на воздушном шаре

А что если сделать полёт не просто развлечением, а подарком? Сертификат на путешествие на аэростате — это тот редкий случай, когда подарок буквально "поднимает настроение". К тому же осень — идеальное время для воздухоплавания: не жарко, воздух прозрачен, а пейзажи особенно живописны.

Итог

Полет на воздушном шаре — это не просто экскурсия, а маленькое приключение, где вы доверяете себя ветру и небесам. Кому-то он дарит романтическое воспоминание, кому-то — фото с высоты, а кому-то — мечту, исполненную на 1000 метров над землей.
И, как говорят пилоты, один раз поднявшись в небо, вы навсегда перестаёте смотреть на него как раньше.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
