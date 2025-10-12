Европа меняет правила игры: туризм на грани великого пересмотра

Отрасль туризма в Европе стоит на пороге серьёзных перемен. И именно сейчас немецкие эксперты поднимают тревогу: реформа Директивы о пакетных турах, предложенная Европейской комиссией, может радикально изменить привычные бизнес-модели и добавить компаниям новые бюрократические барьеры. Президент Немецкой туристической ассоциации (DRV) Норберт Фибиг в своём выступлении на Конгрессе в Берлине не стал скрывать обеспокоенность:
"Это совершенно нереально при таком количестве постоянно растущих норм", — подчеркнул Фибиг.
Он согласился с цитатой канцлера Мерца: "Так продолжаться не может — я полностью согласен". По мнению Фибига, туристический сектор нуждается в ясных и справедливых правилах, которые не мешали бы конкуренции и предпринимательству.
Особую тревогу вызывает предложение Европейской комиссии расширить право клиентов на отмену заказа и ограничить свободу компаний комбинировать различные услуги.
"В нынешнем виде это неприемлемо", — заявил президент DRV.
Он убеждён, что турагентства должны оставаться гибкими, чтобы удовлетворять запросы клиентов. В противном случае им грозит зависимость от крупных туроператоров, а это разрушит рыночный баланс.
Фибиг напомнил, что немецкое правительство полностью поддерживает позицию отрасли и должно активно отстаивать её в Совете ЕС, где сейчас председательствует Дания.
"Более 40% всех пакетных туров в ЕС продаются в Германии", — отметил он.
Поэтому реформа, по словам главы DRV, должна учитывать интересы крупнейшего рынка Европы.
Летом ассоциация запустила общественную кампанию, чтобы привлечь внимание Брюсселя к последствиям новых норм. Фибиг пообещал продолжить борьбу против избыточной бюрократии и за разумный баланс между защитой потребителей и экономической устойчивостью компаний.
Он отметил позитивные сдвиги: реформирование Немецкого фонда гарантирования путешествий (DRSF) стало важным шагом в сторону стабилизации. Снижение ставок налоговых вычетов до 0,75% с сентября и до 0,5% с ноября президент DRV назвал "значимым сигналом для компаний".
В будущем, считает он, ставка может быть снижена до нуля, если правительство проявит гибкость в вопросах кредитных гарантий.
Несмотря на экономические вызовы, Фибиг подчеркнул, что интерес к путешествиям остаётся высоким. Пакетные туры по-прежнему занимают более половины рынка. Особенно активно бронируются Болгария, Таиланд и Египет.
Он отметил тенденцию раннего бронирования: уже 40% зимнего оборота реализовано заранее, а особой популярностью пользуются дальние маршруты и круизы.
Ещё одной темой выступления стала ситуация в авиасфере.
"Некоторые авиакомпании переводят часть своего парка за границу, что вызывает тревогу", — заявил Фибиг.
Он раскритиковал рост налогов и сборов, подчеркнув, что авиаперелёты не должны снова стать роскошью. Доступные рейсы, по его словам, — основа мобильности и процветания Германии.
Если предложения Европейской комиссии примут в нынешнем виде, рынок ждёт резкое сокращение мелких игроков. Независимые турагентства могут лишиться части клиентов, а цены на комплексные путешествия вырастут. При этом туроператоры получат дополнительные административные расходы, которые неизбежно переложат на туристов.
|Плюсы для клиентов
|Минусы для бизнеса
|Расширенные права на отмену и возврат
|Рост бюрократии и издержек
|Более высокая прозрачность условий
|Потеря гибкости в комбинировании услуг
|Единые правила по ЕС
|Снижение конкурентоспособности компаний
Миф: пакетные туры устарели и невыгодны.
Правда: современные пакетные туры часто дешевле самостоятельных поездок, особенно на дальние направления.
Миф: туристы теряют гибкость.
Правда: гибридные продукты позволяют комбинировать авиаперелёты, отели и трансферы под личные запросы.
Миф: туроператоры не несут ответственности.
Правда: в Германии действует система финансовых гарантий, защищающая клиентов даже при банкротстве компании.
Норберт Фибиг напомнил, что туризм — это не просто бизнес, а связующая нить между культурами и людьми. Он уходит с поста президента DRV, оставляя за собой важное наследие — убеждение, что устойчивость отрасли возможна только при справедливых и разумных правилах.
