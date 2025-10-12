Европа меняет правила игры: туризм на грани великого пересмотра

Отрасль туризма в Европе стоит на пороге серьёзных перемен. И именно сейчас немецкие эксперты поднимают тревогу: реформа Директивы о пакетных турах, предложенная Европейской комиссией, может радикально изменить привычные бизнес-модели и добавить компаниям новые бюрократические барьеры. Президент Немецкой туристической ассоциации (DRV) Норберт Фибиг в своём выступлении на Конгрессе в Берлине не стал скрывать обеспокоенность:

Фото: commons.wikimedia.org by Harke is licensed under GNU Free Documentation License Городок Германии

"Это совершенно нереально при таком количестве постоянно растущих норм", — подчеркнул Фибиг.

Он согласился с цитатой канцлера Мерца: "Так продолжаться не может — я полностью согласен". По мнению Фибига, туристический сектор нуждается в ясных и справедливых правилах, которые не мешали бы конкуренции и предпринимательству.

Реформа ЕС: где болевые точки

Особую тревогу вызывает предложение Европейской комиссии расширить право клиентов на отмену заказа и ограничить свободу компаний комбинировать различные услуги.

"В нынешнем виде это неприемлемо", — заявил президент DRV.

Он убеждён, что турагентства должны оставаться гибкими, чтобы удовлетворять запросы клиентов. В противном случае им грозит зависимость от крупных туроператоров, а это разрушит рыночный баланс.

Фибиг напомнил, что немецкое правительство полностью поддерживает позицию отрасли и должно активно отстаивать её в Совете ЕС, где сейчас председательствует Дания.

"Более 40% всех пакетных туров в ЕС продаются в Германии", — отметил он.

Поэтому реформа, по словам главы DRV, должна учитывать интересы крупнейшего рынка Европы.

Поддержка бизнеса и корректировки DRSF

Летом ассоциация запустила общественную кампанию, чтобы привлечь внимание Брюсселя к последствиям новых норм. Фибиг пообещал продолжить борьбу против избыточной бюрократии и за разумный баланс между защитой потребителей и экономической устойчивостью компаний.

Он отметил позитивные сдвиги: реформирование Немецкого фонда гарантирования путешествий (DRSF) стало важным шагом в сторону стабилизации. Снижение ставок налоговых вычетов до 0,75% с сентября и до 0,5% с ноября президент DRV назвал "значимым сигналом для компаний".

В будущем, считает он, ставка может быть снижена до нуля, если правительство проявит гибкость в вопросах кредитных гарантий.

Немцы продолжают путешествовать

Несмотря на экономические вызовы, Фибиг подчеркнул, что интерес к путешествиям остаётся высоким. Пакетные туры по-прежнему занимают более половины рынка. Особенно активно бронируются Болгария, Таиланд и Египет.

Он отметил тенденцию раннего бронирования: уже 40% зимнего оборота реализовано заранее, а особой популярностью пользуются дальние маршруты и круизы.

Критика транспортной политики

Ещё одной темой выступления стала ситуация в авиасфере.

"Некоторые авиакомпании переводят часть своего парка за границу, что вызывает тревогу", — заявил Фибиг.

Он раскритиковал рост налогов и сборов, подчеркнув, что авиаперелёты не должны снова стать роскошью. Доступные рейсы, по его словам, — основа мобильности и процветания Германии.

А что если реформу не пересмотреть

Если предложения Европейской комиссии примут в нынешнем виде, рынок ждёт резкое сокращение мелких игроков. Независимые турагентства могут лишиться части клиентов, а цены на комплексные путешествия вырастут. При этом туроператоры получат дополнительные административные расходы, которые неизбежно переложат на туристов.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы для клиентов Минусы для бизнеса Расширенные права на отмену и возврат Рост бюрократии и издержек Более высокая прозрачность условий Потеря гибкости в комбинировании услуг Единые правила по ЕС Снижение конкурентоспособности компаний Мифы и правда Миф: пакетные туры устарели и невыгодны.

Правда: современные пакетные туры часто дешевле самостоятельных поездок, особенно на дальние направления. Миф: туристы теряют гибкость.

Правда: гибридные продукты позволяют комбинировать авиаперелёты, отели и трансферы под личные запросы. Миф: туроператоры не несут ответственности.

Правда: в Германии действует система финансовых гарантий, защищающая клиентов даже при банкротстве компании. Норберт Фибиг напомнил, что туризм — это не просто бизнес, а связующая нить между культурами и людьми. Он уходит с поста президента DRV, оставляя за собой важное наследие — убеждение, что устойчивость отрасли возможна только при справедливых и разумных правилах.