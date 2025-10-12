Когда комфорт превращается в товар: почему WestJet убирает откидные кресл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:44
Туризм

Канадская бюджетная авиакомпания WestJet объявила о нововведении, которое вызвало бурю обсуждений: пассажиры экономкласса больше не смогут откидывать спинки кресел — если только не заплатят дополнительно.
Компания объясняет это стремлением "сохранить личное пространство пассажиров" и одновременно "повысить эффективность салона".

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Переводя с корпоративного на человеческий: в новых самолётах Boeing 737-8 MAX и 737-800 кресла экономкласса станут неоткидными - спинка будет зафиксирована в положении, которое маркетологи описывают как "естественный угол эргономичного отдыха".

Откидывание теперь — премиальная опция. В передней части салона появится 12 мест премиум-класса с привычными регулируемыми спинками и подголовниками, по аналогии с лайнерами WestJet Dreamliner. За это, естественно, придётся заплатить.

На первый взгляд, решение кажется чисто экономическим. Но за ним — целая философия трансформации авиаперевозок, в которой даже базовые человеческие удобства становятся товаром.

От "всё включено" к "всё по подписке"

Авиаперевозки уже давно прошли путь от эры всеобщего комфорта до эпохи "low-cost" — минимальных затрат ради минимальной цены.
В 1960-е годы, когда перелёты были роскошью, пассажиры могли рассчитывать на простор, горячие блюда и шампанское даже в экономклассе.

С 1990-х всё изменилось: появление бюджетных авиакомпаний (Ryanair, Southwest, EasyJet) стало революцией — но и началом нового рынка, где комфорт постепенно стал предметом выбора, а не стандартом.

  • Бесплатное питание? Только на дальнемагистральных рейсах.

  • Место у окна? Платите за выбор.

  • Ручная кладь? Доплата.

  • Откидная спинка? Добро пожаловать в XXI век, теперь и она — услуга по подписке.

В этом смысле WestJet — не исключение, а симптом новой модели. Современные авиакомпании все чаще следуют принципу: "всё, что можно монетизировать — будет монетизировано".

Что говорят пассажиры

С точки зрения бизнеса, логика WestJet очевидна:

  • фиксированные спинки позволяют вместить больше кресел в салоне (добавляется один ряд, то есть +6 мест);

  • меньше подвижных элементов — ниже затраты на обслуживание и ремонт;

  • введение "Extended Comfort” — мест с чуть большим пространством для ног — создаёт иллюзию выбора между "комфортом и экономией".

Но с точки зрения пассажира это вызывает противоречие: опция, которая раньше считалась базовой, становится платной, а маркетинговые формулировки вроде "современного уровня комфорта" маскируют фактическое сокращение возможностей.

Практическая сторона: комфорт и эргономика

Инженеры называют фиксированные кресла "pre-reclined" - заранее откинутые под углом 15-18°, чтобы спина не была строго вертикальной.
Плюсы такого решения:

  • никто не "давит" коленями сидящего сзади;

  • упрощается уборка и обслуживание;

  • снижается риск конфликтов между пассажирами (так называемые recline wars).

Минусы очевидны:

  • нельзя изменить положение тела при длительном перелёте;

  • повышается нагрузка на позвоночник и шейный отдел;

  • уменьшается возможность полноценного сна.

Эргономисты отмечают, что возможность менять позу каждые 30-40 минут снижает риск тромбоза глубоких вен. Поэтому отказ от наклонной спинки может иметь и медицинские последствия на длинных рейсах.

Экономика неба: как авиакомпании зарабатывают на воздухе

Согласно отчётам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), прибыль бюджетных авиакомпаний на пассажира в среднем составляет лишь $10-12.
Чтобы выжить, перевозчики создают дополнительные источники дохода: платный багаж, еда, Wi-Fi, выбор места, ранняя регистрация — и теперь, видимо, откидная спинка.

В 2023 году 47% доходов low-cost авиалиний поступило из дополнительных сборов.
WestJet, как и другие компании, стремится превратить каждый аспект путешествия в отдельную микротранзакцию.

Эта логика, знакомая пользователям мобильных игр и потоковых сервисов, постепенно захватывает и авиацию: базовый билет даёт "минимально возможный опыт", а за всё остальное — доплачивай.

От "опыта путешествия" к "опыту монетизации"

WestJet подаёт нововведение как часть концепции "индивидуализированного путешествия".
"Мы предлагаем гостям гибкость выбора", — говорится в пресс-релизе.

Фактически это новая форма социального разделения в небе:

  • Премиум-класс получает комфорт,

  • Extended Comfort - немного пространства,

  • Обычные пассажиры - лишь фиксированный минимум.

С психологической точки зрения авиакомпании играют на эффекте контраста: чем сильнее вы урезаете базовую услугу, тем ценнее кажется улучшенный вариант.

Возможные последствия и перспективы

  1. Рост цен на комфорт
    В будущем возможность откинуть спинку, вероятно, станет частью "динамического тарифного пакета", где цена зависит от спроса и времени бронирования.

  2. Эволюция дизайна кресел
    Производители вроде RECARO и Safran уже экспериментируют с ультратонкими конструкциями, создающими иллюзию комфорта при минимальном весе.

  3. Реакция потребителей
    Запрос на "более человечный полёт" может породить ответную волну — авиалинии, предлагающие "slow air travel" с повышенным комфортом, как альтернатива бюджетным перевозчикам.

Исторические параллели: от вагонов XIX века до Boeing XXI

В XIX веке железные дороги тоже пережили похожую трансформацию.
Сначала все пассажиры сидели в одинаковых вагонах, но затем появились разделения по классам - с мягкими креслами, зеркалами и коврами в первом классе и с деревянными лавками во втором.

Сегодня авиация повторяет тот же путь — только теперь различия не в коврах, а в угле наклона спинки.

FAQ

Почему WestJet убрала откидные кресла?
Чтобы снизить затраты на обслуживание, увеличить вместимость и предложить пассажирам больше "вариантов выбора" — то есть создать новую платную услугу.

Насколько комфортно сидеть в фиксированном кресле?
Оно обычно откинуто под углом 15-18°, но при длительных перелётах вызывает усталость. Для коротких рейсов (до 2 часов) дискомфорт минимален.

Можно ли компенсировать отсутствие наклона?
Используйте надувные подушки для поясницы и шеи, периодически вставайте и разминайтесь.

Будет ли цена билета ниже?
Теоретически — да, ведь авиакомпания может разместить больше пассажиров. На практике — экономия чаще достаётся не клиенту, а оператору.

Какие авиакомпании уже применяют такой подход?
Spirit, Allegiant, Ryanair, Frontier и теперь WestJet — все используют фиксированные кресла на части маршрутов.

Это законно?
Да. Все кресла сертифицируются по стандартам безопасности FAA и Transport Canada, независимо от наличия механизма наклона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
