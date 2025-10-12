Биометрия на границе: что скрывают новые правила для туристов из России

С 12 октября 2025 года путешествия россиян в Европу станут немного другими — привычный контроль на границе дополнится высокотехнологичной системой регистрации въезда и выезда. Как сообщил МИД России, все страны Шенгенской зоны, включая Норвегию, начинают использовать новую систему биометрического контроля. Теперь каждый путешественник из стран, не входящих в ЕС, должен будет пройти процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования при пересечении границы.

Что изменится для туристов

Главное нововведение — это введение единой системы Entry/Exit System (EES), которая фиксирует въезды и выезды граждан третьих стран, включая Россию. Таким образом, визы и штампы в паспорте заменит цифровая регистрация.

"Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование) при въезде в Норвегию гражданами третьих стран, в том числе России", — говорится в сообщении МИД России.

Эта информация будет храниться в специальной базе данных и использоваться для проверки законности пребывания в Шенгенской зоне. При выезде данные будут сверяться автоматически, что сократит вероятность ошибок и подделок виз.

Где начнут внедрять систему

Первой страной, где новая система заработает в тестовом режиме, станет Норвегия. Сначала биометрический контроль введут в аэропорту Гардермуэн (Осло), а затем — на других международных пограничных пунктах. Аналогичные системы готовятся к запуску во всех странах Шенгенской зоны — от Испании и Германии до Финляндии и Греции.

МИД России рекомендует туристам приезжать в аэропорты заранее, так как на первых порах прохождение новых процедур может занимать больше времени.

"Рекомендуем планировать свои поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур", — подчеркнули в МИД.

Как будет проходить процедура

Сканирование паспорта. При въезде в страну система автоматически считывает информацию из документа. Снятие биометрии. Туристу нужно приложить пальцы к сканеру и встать перед камерой для фотографирования. Регистрация данных. Система сохраняет отпечатки и фото, фиксирует дату въезда и срок пребывания. Проверка при выезде. При возвращении из Европы эти данные сверяются с базой EES, что исключает ошибки при подсчёте дней пребывания.

Все процедуры займут не более нескольких минут, но при массовом наплыве туристов возможны задержки.

Зачем вводят систему EES

Европейский союз внедряет EES, чтобы:

усилить безопасность границ;

упростить контроль миграции;

сократить количество нарушений визового режима;

ускорить прохождение паспортного контроля в будущем.

Кроме того, новая система позволит путешественникам использовать электронные терминалы вместо общения с пограничниками — всё больше аэропортов переходят на автоматические ворота с распознаванием лица.

Страны, где новые правила уже действуют

Система контроля будет внедрена во всех странах Шенгенской зоны, включая:

Австрию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

Как подготовиться к новым правилам

Проверьте срок действия загранпаспорта. Он должен быть действителен не менее трёх месяцев после окончания поездки. Прибудьте в аэропорт заранее. Лучше запланировать прибытие за 3 часа до вылета. Следите за объявлениями авиакомпаний и консульств. Возможны дополнительные разъяснения о прохождении EES. Не забывайте о визе. Новая система не заменяет визовый режим, она лишь автоматизирует контроль. Сохраняйте спокойствие. Первые недели система будет работать в тестовом режиме, поэтому возможны задержки.

Что это значит для туристов из России

Хотя изменения выглядят технологично, они не усложняют процесс поездки, а лишь делают его более формальным и цифровым. Вместо штампа в паспорте вы получите цифровую отметку о въезде, которая автоматически засчитывает дни пребывания. Это исключит ошибки при подсчёте визовых сроков и упростит пересечение границ внутри Европы.

Для большинства россиян это будет означать лишь небольшое увеличение времени на паспортный контроль, особенно при первом въезде после 12 октября.

Мифы и правда о новых правилах

Миф: россиянам станет сложнее попасть в Европу.

Правда: визовые требования не изменились, добавилась лишь биометрическая процедура.

Правда: информация хранится в защищённой базе ЕС и используется только для пограничного контроля.

Правда: визы остаются в силе, просто процесс въезда становится электронным.

FAQ

Когда вступает в силу новая система?

С 12 октября 2025 года.

Где впервые введут систему?

В аэропорту Гардермуэн (Осло, Норвегия).

Нужно ли сдавать отпечатки каждый раз?

Нет, данные будут храниться несколько лет, повторная процедура потребуется не при каждом въезде.

Коснётся ли это стран, не входящих в ЕС, но участвующих в Шенгене?

Да, система охватит все государства Шенгенской зоны, включая Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Что делать, если не сработает система?

Пограничники проведут проверку вручную, как и раньше.

Уточнения

Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. Термин индивид в рамках автоматического распознавания относится только к человеку.



Шенге́нская зо́на — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

