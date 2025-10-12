Биометрия на границе: что скрывают новые правила для туристов из России

С 12 октября 2025 года путешествия россиян в Европу станут немного другими — привычный контроль на границе дополнится высокотехнологичной системой регистрации въезда и выезда. Как сообщил МИД России, все страны Шенгенской зоны, включая Норвегию, начинают использовать новую систему биометрического контроля. Теперь каждый путешественник из стран, не входящих в ЕС, должен будет пройти процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования при пересечении границы.
Главное нововведение — это введение единой системы Entry/Exit System (EES), которая фиксирует въезды и выезды граждан третьих стран, включая Россию. Таким образом, визы и штампы в паспорте заменит цифровая регистрация.
"Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование) при въезде в Норвегию гражданами третьих стран, в том числе России", — говорится в сообщении МИД России.
Эта информация будет храниться в специальной базе данных и использоваться для проверки законности пребывания в Шенгенской зоне. При выезде данные будут сверяться автоматически, что сократит вероятность ошибок и подделок виз.
Первой страной, где новая система заработает в тестовом режиме, станет Норвегия. Сначала биометрический контроль введут в аэропорту Гардермуэн (Осло), а затем — на других международных пограничных пунктах. Аналогичные системы готовятся к запуску во всех странах Шенгенской зоны — от Испании и Германии до Финляндии и Греции.
МИД России рекомендует туристам приезжать в аэропорты заранее, так как на первых порах прохождение новых процедур может занимать больше времени.
"Рекомендуем планировать свои поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур", — подчеркнули в МИД.
Все процедуры займут не более нескольких минут, но при массовом наплыве туристов возможны задержки.
Европейский союз внедряет EES, чтобы:
Кроме того, новая система позволит путешественникам использовать электронные терминалы вместо общения с пограничниками — всё больше аэропортов переходят на автоматические ворота с распознаванием лица.
Система контроля будет внедрена во всех странах Шенгенской зоны, включая:
Австрию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.
Хотя изменения выглядят технологично, они не усложняют процесс поездки, а лишь делают его более формальным и цифровым. Вместо штампа в паспорте вы получите цифровую отметку о въезде, которая автоматически засчитывает дни пребывания. Это исключит ошибки при подсчёте визовых сроков и упростит пересечение границ внутри Европы.
Для большинства россиян это будет означать лишь небольшое увеличение времени на паспортный контроль, особенно при первом въезде после 12 октября.
Когда вступает в силу новая система?
С 12 октября 2025 года.
Где впервые введут систему?
В аэропорту Гардермуэн (Осло, Норвегия).
Нужно ли сдавать отпечатки каждый раз?
Нет, данные будут храниться несколько лет, повторная процедура потребуется не при каждом въезде.
Коснётся ли это стран, не входящих в ЕС, но участвующих в Шенгене?
Да, система охватит все государства Шенгенской зоны, включая Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн.
Что делать, если не сработает система?
Пограничники проведут проверку вручную, как и раньше.
