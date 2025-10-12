Ранний заезд в отель: когда он может испортить ваше впечатление от путешествия

После многочасового пути, пересадок и ожиданий единственное, чего хочется путешественнику, — поскорее оказаться в номере, принять душ и отдохнуть. Однако ранний заезд не всегда означает комфорт. В некоторых случаях он даже может испортить впечатление от поездки. Почему так происходит и стоит ли настаивать на раннем заселении — разбираемся подробно.
Большинство отелей устанавливают стандартное время выезда — в 11:00, а заселения — с 15:00. Эти несколько часов между гостями нужны не просто для формальностей: за это время сотрудники службы уборки успевают привести номера в порядок, сменить постельное бельё, убрать мусор, продезинфицировать ванную и проверить оборудование.
Если вы настаиваете на раннем заезде, персоналу приходится работать в ускоренном режиме, пропуская часть процедур. В итоге вы можете получить номер, в котором уборка выполнена лишь частично. Иногда это незаметно — но часто проявляется в виде пятен на ковре, непросушенных полотенец или неприятных запахов.
Чем больше отель, тем сложнее организовать уборку. В крупных гостиницах каждая горничная обслуживает десятки номеров, и любое смещение графика вызывает цепную реакцию — другие гости тоже могут столкнуться с задержками при заселении.
Некоторые сети, такие как Hilton, позволяют оформить раннее заселение, но только по предварительному запросу и за дополнительную плату. Отель обязан проверить доступность номеров и согласовать время прибытия, чтобы не нарушить график уборки.
"Ранний заезд не является привилегией — это платная услуга, требующая согласования с отелем", — отмечают представители Hilton.
В небольших отелях и семейных гостиницах подобная возможность встречается редко. Там уборка часто выполняется вручную, и владельцы просто физически не успевают подготовить номер к 10 утра.
Если вы приехали раньше, чем открывается заселение, не спешите спорить с администрацией. Практически в каждом отеле есть камера хранения багажа. Сдайте чемоданы, переоденьтесь и отправляйтесь на прогулку — в Италию, например, можно спокойно выпить кофе на площади, а на курортах с системой "всё включено" воспользоваться рестораном или зоной отдыха у бассейна.
Такой вариант часто оказывается даже приятнее, чем сидеть в номере, где уборщица ещё не успела всё закончить.
Если вы арендуете жильё через Airbnb, правила будут зависеть от хозяина. У некоторых есть гибкий график заезда, у других — жёсткий тайминг. Главное — не злоупотреблять этой возможностью. Просьбы вроде "можно заселиться в полночь" фактически дают вам бесплатную ночь и считаются нарушением этикета.
Гибкий заезд обычно означает, что вы можете приехать позже, чем стандартное время, а не раньше. В любом случае предупреждайте хозяина заранее — это позволит ему спокойно завершить уборку и подготовить жильё.
Что касается круизных лайнеров, там процесс регистрации отличается от гостиничного. Посадка проходит в определённое время, и ранний заезд просто невозможен — корабль готовится к следующему рейсу. Поэтому ожидание в порту или прогулка по набережной в этом случае — норма.
Если вы всё же решили заселиться раньше, стоит проявить бдительность. Возьмите с собой дезинфицирующие салфетки и протрите дверные ручки, кран и пульт телевизора. Эти предметы считаются самыми "контактными" и загрязняются чаще всего.
Однако самые грязные вещи в номере — это мягкая мебель и декоративные подушки. Их редко стирают, поэтому лучше не ложиться на диван в домашней одежде и не прижиматься к подушкам. Независимо от времени заезда, такие мелочи помогут сохранить здоровье и спокойствие.
Можно ли гарантировать ранний заезд при бронировании?
Да, если отель официально предлагает эту услугу и подтверждает её письменно.
Сколько стоит раннее заселение?
От 10 до 50 % стоимости суток в зависимости от отеля и времени прибытия.
Как поступить, если приехал слишком рано?
Оставьте багаж и сходите в кафе или на прогулку, пока номер готовят.
Делают ли уборку повторно, если я заселился раньше?
Иногда — по запросу. Но чаще всего номер убирают один раз перед заездом.
Когда лучше приезжать в отель?
Оптимально — через 30-60 минут после начала официального времени заселения.
Уточнения
Airbnb ("Эйрбиэнби") — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Airbnb предлагает жильё в 65 000 городов 191 страны мира.
