Ранний заезд в отель: когда он может испортить ваше впечатление от путешествия

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

После многочасового пути, пересадок и ожиданий единственное, чего хочется путешественнику, — поскорее оказаться в номере, принять душ и отдохнуть. Однако ранний заезд не всегда означает комфорт. В некоторых случаях он даже может испортить впечатление от поездки. Почему так происходит и стоит ли настаивать на раннем заселении — разбираемся подробно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ отель

Почему ранний заезд не всегда выгоден

Большинство отелей устанавливают стандартное время выезда — в 11:00, а заселения — с 15:00. Эти несколько часов между гостями нужны не просто для формальностей: за это время сотрудники службы уборки успевают привести номера в порядок, сменить постельное бельё, убрать мусор, продезинфицировать ванную и проверить оборудование.

Если вы настаиваете на раннем заезде, персоналу приходится работать в ускоренном режиме, пропуская часть процедур. В итоге вы можете получить номер, в котором уборка выполнена лишь частично. Иногда это незаметно — но часто проявляется в виде пятен на ковре, непросушенных полотенец или неприятных запахов.

Чем больше отель, тем сложнее организовать уборку. В крупных гостиницах каждая горничная обслуживает десятки номеров, и любое смещение графика вызывает цепную реакцию — другие гости тоже могут столкнуться с задержками при заселении.

Когда ранний заезд действительно возможен

Некоторые сети, такие как Hilton, позволяют оформить раннее заселение, но только по предварительному запросу и за дополнительную плату. Отель обязан проверить доступность номеров и согласовать время прибытия, чтобы не нарушить график уборки.

"Ранний заезд не является привилегией — это платная услуга, требующая согласования с отелем", — отмечают представители Hilton.

В небольших отелях и семейных гостиницах подобная возможность встречается редко. Там уборка часто выполняется вручную, и владельцы просто физически не успевают подготовить номер к 10 утра.

Альтернатива: оставить вещи и погулять

Если вы приехали раньше, чем открывается заселение, не спешите спорить с администрацией. Практически в каждом отеле есть камера хранения багажа. Сдайте чемоданы, переоденьтесь и отправляйтесь на прогулку — в Италию, например, можно спокойно выпить кофе на площади, а на курортах с системой "всё включено" воспользоваться рестораном или зоной отдыха у бассейна.

Такой вариант часто оказывается даже приятнее, чем сидеть в номере, где уборщица ещё не успела всё закончить.

Особенности раннего заезда в Airbnb и на круизах

Если вы арендуете жильё через Airbnb, правила будут зависеть от хозяина. У некоторых есть гибкий график заезда, у других — жёсткий тайминг. Главное — не злоупотреблять этой возможностью. Просьбы вроде "можно заселиться в полночь" фактически дают вам бесплатную ночь и считаются нарушением этикета.

Гибкий заезд обычно означает, что вы можете приехать позже, чем стандартное время, а не раньше. В любом случае предупреждайте хозяина заранее — это позволит ему спокойно завершить уборку и подготовить жильё.

Что касается круизных лайнеров, там процесс регистрации отличается от гостиничного. Посадка проходит в определённое время, и ранний заезд просто невозможен — корабль готовится к следующему рейсу. Поэтому ожидание в порту или прогулка по набережной в этом случае — норма.

Как избежать неприятных сюрпризов

Если вы всё же решили заселиться раньше, стоит проявить бдительность. Возьмите с собой дезинфицирующие салфетки и протрите дверные ручки, кран и пульт телевизора. Эти предметы считаются самыми "контактными" и загрязняются чаще всего.

Однако самые грязные вещи в номере — это мягкая мебель и декоративные подушки. Их редко стирают, поэтому лучше не ложиться на диван в домашней одежде и не прижиматься к подушкам. Независимо от времени заезда, такие мелочи помогут сохранить здоровье и спокойствие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: требовать ранний заезд без предварительного согласования.

Последствие: номер окажется неубранным, персонал — недовольным.

Альтернатива: связаться с отелем заранее и уточнить возможность услуги.

Последствие: номер окажется неубранным, персонал — недовольным. Альтернатива: связаться с отелем заранее и уточнить возможность услуги. Ошибка: ожидать, что ранний заезд бесплатный.

Последствие: неожиданный счёт при выезде.

Альтернатива: уточнить стоимость заранее — обычно от 10 до 30 % суточной ставки.

Последствие: неожиданный счёт при выезде. Альтернатива: уточнить стоимость заранее — обычно от 10 до 30 % суточной ставки. Ошибка: заселяться в Airbnb без уведомления хозяина.

Последствие: конфликт и низкий рейтинг гостя.

Альтернатива: написать хозяину за сутки до приезда и согласовать время.

Мифы и правда о раннем заезде

Миф: ранний заезд — привилегия для постоянных клиентов.

Правда: даже постоянным гостям требуется подтверждение отеля.

Правда: даже постоянным гостям требуется подтверждение отеля. Миф: если приехал раньше, номер обязан быть готов.

Правда: уборка занимает несколько часов, особенно в больших гостиницах.

Правда: уборка занимает несколько часов, особенно в больших гостиницах. Миф: заплатив за ранний заезд, вы получите идеальную чистоту.

Правда: уборка всё равно проводится в сжатые сроки и может быть менее тщательной.

FAQ

Можно ли гарантировать ранний заезд при бронировании?

Да, если отель официально предлагает эту услугу и подтверждает её письменно.

Сколько стоит раннее заселение?

От 10 до 50 % стоимости суток в зависимости от отеля и времени прибытия.

Как поступить, если приехал слишком рано?

Оставьте багаж и сходите в кафе или на прогулку, пока номер готовят.

Делают ли уборку повторно, если я заселился раньше?

Иногда — по запросу. Но чаще всего номер убирают один раз перед заездом.

Когда лучше приезжать в отель?

Оптимально — через 30-60 минут после начала официального времени заселения.

3 полезных совета путешественнику

Всегда уточняйте время заезда в бронировании, особенно при ночных рейсах. Если прибываете утром, закажите завтрак в отеле и дождитесь уборки в комфорте. Планируйте день так, чтобы первые часы после приезда провести на прогулке — это снимет усталость и подарит позитивное впечатление.

Уточнения

Airbnb ("Эйрбиэнби") — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Airbnb предлагает жильё в 65 000 городов 191 страны мира.

