Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разбитая подвеска и тишина от подрядчиков? Закон на вашей стороне — вот как им ответить
Осенняя дорога через Альпы: как Зелёный поезд превращает путешествие в сказку
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Точность до микрона: почему лазерная коррекция безопаснее, чем кажется на первый взгляд
Это грех, который не прощается: почему Анастасия Мельникова стояла на грани жизни и смерти
Цветёт, будто на спор с природой: эффектный многолетник, которому не нужна ни вода, ни забота
Красота без боли: современные техники, которые меняют представление об антицеллюлитном массаже
Тревожный звонок для строителей: цены на стройматериалы в России рванули вверх
Белая — не просто машина, а стратегия выживания: как этот цвет думает за водителя

Ранний заезд в отель: когда он может испортить ваше впечатление от путешествия

0:39
Туризм

После многочасового пути, пересадок и ожиданий единственное, чего хочется путешественнику, — поскорее оказаться в номере, принять душ и отдохнуть. Однако ранний заезд не всегда означает комфорт. В некоторых случаях он даже может испортить впечатление от поездки. Почему так происходит и стоит ли настаивать на раннем заселении — разбираемся подробно.

отель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
отель

Почему ранний заезд не всегда выгоден

Большинство отелей устанавливают стандартное время выезда — в 11:00, а заселения — с 15:00. Эти несколько часов между гостями нужны не просто для формальностей: за это время сотрудники службы уборки успевают привести номера в порядок, сменить постельное бельё, убрать мусор, продезинфицировать ванную и проверить оборудование.

Если вы настаиваете на раннем заезде, персоналу приходится работать в ускоренном режиме, пропуская часть процедур. В итоге вы можете получить номер, в котором уборка выполнена лишь частично. Иногда это незаметно — но часто проявляется в виде пятен на ковре, непросушенных полотенец или неприятных запахов.

Чем больше отель, тем сложнее организовать уборку. В крупных гостиницах каждая горничная обслуживает десятки номеров, и любое смещение графика вызывает цепную реакцию — другие гости тоже могут столкнуться с задержками при заселении.

Когда ранний заезд действительно возможен

Некоторые сети, такие как Hilton, позволяют оформить раннее заселение, но только по предварительному запросу и за дополнительную плату. Отель обязан проверить доступность номеров и согласовать время прибытия, чтобы не нарушить график уборки.

"Ранний заезд не является привилегией — это платная услуга, требующая согласования с отелем", — отмечают представители Hilton.

В небольших отелях и семейных гостиницах подобная возможность встречается редко. Там уборка часто выполняется вручную, и владельцы просто физически не успевают подготовить номер к 10 утра.

Альтернатива: оставить вещи и погулять

Если вы приехали раньше, чем открывается заселение, не спешите спорить с администрацией. Практически в каждом отеле есть камера хранения багажа. Сдайте чемоданы, переоденьтесь и отправляйтесь на прогулку — в Италию, например, можно спокойно выпить кофе на площади, а на курортах с системой "всё включено" воспользоваться рестораном или зоной отдыха у бассейна.

Такой вариант часто оказывается даже приятнее, чем сидеть в номере, где уборщица ещё не успела всё закончить.

Особенности раннего заезда в Airbnb и на круизах

Если вы арендуете жильё через Airbnb, правила будут зависеть от хозяина. У некоторых есть гибкий график заезда, у других — жёсткий тайминг. Главное — не злоупотреблять этой возможностью. Просьбы вроде "можно заселиться в полночь" фактически дают вам бесплатную ночь и считаются нарушением этикета.

Гибкий заезд обычно означает, что вы можете приехать позже, чем стандартное время, а не раньше. В любом случае предупреждайте хозяина заранее — это позволит ему спокойно завершить уборку и подготовить жильё.

Что касается круизных лайнеров, там процесс регистрации отличается от гостиничного. Посадка проходит в определённое время, и ранний заезд просто невозможен — корабль готовится к следующему рейсу. Поэтому ожидание в порту или прогулка по набережной в этом случае — норма.

Как избежать неприятных сюрпризов

Если вы всё же решили заселиться раньше, стоит проявить бдительность. Возьмите с собой дезинфицирующие салфетки и протрите дверные ручки, кран и пульт телевизора. Эти предметы считаются самыми "контактными" и загрязняются чаще всего.

Однако самые грязные вещи в номере — это мягкая мебель и декоративные подушки. Их редко стирают, поэтому лучше не ложиться на диван в домашней одежде и не прижиматься к подушкам. Независимо от времени заезда, такие мелочи помогут сохранить здоровье и спокойствие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: требовать ранний заезд без предварительного согласования.
    Последствие: номер окажется неубранным, персонал — недовольным.
    Альтернатива: связаться с отелем заранее и уточнить возможность услуги.
  • Ошибка: ожидать, что ранний заезд бесплатный.
    Последствие: неожиданный счёт при выезде.
    Альтернатива: уточнить стоимость заранее — обычно от 10 до 30 % суточной ставки.
  • Ошибка: заселяться в Airbnb без уведомления хозяина.
    Последствие: конфликт и низкий рейтинг гостя.
    Альтернатива: написать хозяину за сутки до приезда и согласовать время.

Мифы и правда о раннем заезде

  • Миф: ранний заезд — привилегия для постоянных клиентов.
    Правда: даже постоянным гостям требуется подтверждение отеля.
  • Миф: если приехал раньше, номер обязан быть готов.
    Правда: уборка занимает несколько часов, особенно в больших гостиницах.
  • Миф: заплатив за ранний заезд, вы получите идеальную чистоту.
    Правда: уборка всё равно проводится в сжатые сроки и может быть менее тщательной.

FAQ

Можно ли гарантировать ранний заезд при бронировании?
Да, если отель официально предлагает эту услугу и подтверждает её письменно.

Сколько стоит раннее заселение?
От 10 до 50 % стоимости суток в зависимости от отеля и времени прибытия.

Как поступить, если приехал слишком рано?
Оставьте багаж и сходите в кафе или на прогулку, пока номер готовят.

Делают ли уборку повторно, если я заселился раньше?
Иногда — по запросу. Но чаще всего номер убирают один раз перед заездом.

Когда лучше приезжать в отель?
Оптимально — через 30-60 минут после начала официального времени заселения.

3 полезных совета путешественнику

  1. Всегда уточняйте время заезда в бронировании, особенно при ночных рейсах.
  2. Если прибываете утром, закажите завтрак в отеле и дождитесь уборки в комфорте.
  3. Планируйте день так, чтобы первые часы после приезда провести на прогулке — это снимет усталость и подарит позитивное впечатление.

Уточнения

Airbnb ("Эйрбиэнби") — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Airbnb предлагает жильё в 65 000 городов 191 страны мира.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Домашние животные
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Тревожный звонок для строителей: цены на стройматериалы в России рванули вверх
Белая — не просто машина, а стратегия выживания: как этот цвет думает за водителя
Абрикос вдруг засох без причины? Всё не так просто — дерево само подаёт сигнал SOS
Секрет неаполитанской бабушки: добавьте это в картофельную запеканку, и домочадцы потребуют добавки
Мебель под угрозой: невинная ошибка, которая выводит кота из себя и превращает дом в поле боя
Секрет тела пловца: почему именно вода формирует идеальные пропорции и осанку
Ранний заезд в отель: когда он может испортить ваше впечатление от путешествия
Когда силы уходят без причины: что на самом деле вызывает синдром хронической усталости
Свадьба подождёт: Анфиса Чехова призналась, почему её счастье сейчас — в покое, а не в кольцах
От рисовой воды до парфюмированного крема: три континента, три ритуала молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.