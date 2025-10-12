30 миллионов долларов в историю: как восстановление Хиджазской железной дороги изменит будущее Турции

Возрождение легендарной Хиджазской железной дороги стало для Турции не просто инфраструктурным проектом, а символом новой стратегии развития региона. Правительство страны объявило о намерении инвестировать 30 миллионов долларов США в реконструкцию участка этой исторической магистрали, некогда соединявшей Сирию, Иорданию и Аравийский полуостров. Цель — не только восстановить железнодорожное сообщение, разрушенное войной, но и вдохнуть жизнь в туристическую и торговую отрасли Ближнего Востока.

Фото: commons.wikimedia.org by calflier001, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хиджазская железная дорога, Турция

Исторический маршрут, который снова объединяет

Хиджазская железная дорога была построена в начале XX века Османской империей и соединяла Стамбул с Мединой, обеспечивая паломничество в священные города. Её ветви доходили до порта Акаба на Красном море, превращая магистраль в важнейший торговый и культурный коридор.

После распада Османской империи и арабо-израильских конфликтов маршрут оказался заброшенным. Сегодня Турция намерена вернуть ему прежнее значение — как символа объединения и экономического возрождения.

Турция инвестирует в железнодорожный ренессанс

Инициатива Анкары включает восстановление 30-километрового участка на сирийской территории, разрушенного в ходе гражданской войны. Это решение стало итогом трёхсторонних переговоров между Турцией, Сирией и Иорданией и открывает путь к созданию нового транспортного коридора между Дамаском и Иорданией с выходом к порту Акаба.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу подтвердил, что восстановленный путь соединит Дамаск с иорданской границей. Этот участок не функционирует с 2012 года, и его реконструкция рассматривается как важнейший элемент региональной транспортной политики.

"Реконструированная магистраль протянется от Дамаска до границы с Иорданией", — заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

Проект не только укрепляет транспортные связи, но и открывает новые возможности для культурных обменов, торговли и развития туризма.

Почему проект важен для региона

Железная дорога рассматривается как ключевой элемент восстановления сирийской инфраструктуры и шаг к экономическому примирению между странами региона. По оценкам аналитиков, восстановление маршрута создаст тысячи рабочих мест и даст новый импульс для малого бизнеса, ориентированного на логистику, туризм и сферу услуг.

Иордания также выразила готовность внести свой вклад: местные власти рассматривают возможность взять на себя обслуживание и эксплуатацию локомотивного парка на сирийской территории. Это соглашение способно стать основой для возобновления пассажирского и грузового сообщения между странами, что значительно упростит передвижение товаров и туристов.

Туризм и культурное наследие

Восстановление Хиджазской железной дороги открывает перспективу для развития трансграничного туризма. Маршрут пролегает через исторические города и природные достопримечательности, многие из которых до сих пор недоступны путешественникам.

Появление комфортного железнодорожного сообщения позволит туристам исследовать древние караванные пути, памятники ислама и восточные рынки, соединяя прошлое и современность.

Для Турции это также шанс укрепить свой имидж лидера в сфере экотуризма и устойчивых транспортных технологий, продвигая железнодорожные путешествия как экологичную альтернативу авиаперелётам.

Как проект изменит регион

Восстановление инфраструктуры. Турция финансирует ремонт путей, станций и мостов на сирийском участке. Запуск пассажирских маршрутов. После завершения работ планируется открытие регулярного сообщения между Дамаском и Амманом. Развитие туризма. Вдоль линии появятся новые остановки и экскурсионные маршруты, включающие паломнические и культурные направления. Создание экономического коридора. В долгосрочной перспективе линия соединит Сирию и Иорданию с Саудовской Аравией, Ираком и Персидским заливом.

Потенциал для расширения

Идея восстановления Хиджазской железной дороги не ограничивается Сирией и Иорданией. Турция рассматривает проект как модель для будущей региональной интеграции. В перспективе возможен запуск новой линии, соединяющей Амман с портом Акаба и далее — с Саудовской Аравией и странами Персидского залива.

Такая сеть создаст единое транспортное пространство, способное конкурировать с автоперевозками и авиалиниями по стоимости и экологичности.

Мифы и правда о Хиджазской железной дороге

Миф: дорога была полностью уничтожена.

Правда: значительная часть путей и станций сохранилась и может быть восстановлена.

Миф: проект не имеет экономического смысла.

Правда: он откроет новые маршруты для торговли и паломничества.

Миф: восстановление невозможно из-за политических разногласий.

Правда: совместные переговоры показывают готовность стран к сотрудничеству.

FAQ

Когда начнётся восстановление дороги?

Работы запланированы на ближайшие месяцы, первые результаты ожидаются к концу следующего года.

Можно ли будет путешествовать туристам по старому маршруту?

Да, после открытия линии планируется запуск экскурсионных и культурных туров.

Какова роль Иордании в проекте?

Иордания отвечает за техническое обслуживание и эксплуатацию подвижного состава.

Будет ли продление маршрута до Саудовской Аравии?

Такой вариант рассматривается как часть долгосрочного плана региональной интеграции.

Безопасно ли путешествовать по этой линии?

Проект реализуется под контролем транспортных ведомств трёх стран, что обеспечивает надёжность и безопасность движения.

3 интересных факта

Оригинальная Хиджазская железная дорога протяжённостью 1300 км была построена всего за восемь лет — с 1900 по 1908 год. Маршрут соединял Стамбул, Дамаск, Амман и Медину, сокращая время паломничества из Сирии в Мекку с 40 дней до 5. Многие станции, построенные во времена Османской империи, до сих пор сохраняют оригинальную архитектуру и могут стать туристическими объектами.

Уточнения

Хиджа́з (араб. الحجاز‎) — территория на западе Аравийского полуострова, часть Саудовской Аравии. Историческое место возникновения ислама — здесь находятся священные города мусульман Мекка и Медина. Административный центр — Джидда.

