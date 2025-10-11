Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умный дом под колпаком: эти устройства следят за каждым словом в вашей собственной квартире
Утвержден устав совершенно нового общества оказания помощи сиротам... — писала Петербургская газета 12 октября 1908 года
Потеря зрения начинается тихо: офтальмологи предупредили об опасных симптомах
Тушёная капуста, после которой не останется ни крошки: мясо, грибы и немного волшебства
Расставание с хоккеистом: Стеша Маликова объяснила, почему у неё не клеятся отношения с мужчинами
Тоска по дому или деньги Краснодара? Уругвайский защитник быков встал перед сложным выбором
Мягкая сила воды: ванна как способ восстановить себя после дня
Когда ночь станет днём: почему проект зеркальных спутников Reflect Orbital тревожит учёных
Заросли под кустами: как аккуратно вынуть сныть, очистить корни и при этом не потерять цветник

Карибские красоты или ловушка: как коварный токсин превращает отпуск в кошмар

0:52
Туризм

Путешествие на Карибы у многих ассоциируется с кристально чистой водой, коралловыми рифами и свежими дарами моря. Но за экзотическими блюдами из тропической рыбы скрывается опасность, о которой знают далеко не все туристы. Речь идёт о сигуатере — серьёзном отравлении, связанном с изменением климата и повышением температуры воды. Болезнь может превратить отпуск в затяжное испытание, поэтому каждому путешественнику стоит знать, как распознать и избежать эту угрозу.

Карибы
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карибы

Что такое сигуатера и почему она связана с климатом

Сигуатера — это отравление, вызванное сигуатоксином, нейротоксином природного происхождения. Его производят микроскопические морские водоросли — динофлагелляты, обитающие на кораллах и в тёплых прибрежных водах. Мелкие рыбы поедают эти водоросли, затем их съедают крупные хищные рыбы, и токсины накапливаются в пищевой цепи. Так сигуатоксин попадает в организм человека, когда тот заказывает аппетитный стейк из морского окуня или рыбы-попугая.

Повышение температуры океана способствует активному размножению динофлагеллят, поэтому с каждым годом риск заражения возрастает. Сегодня случаи сигуатеры регистрируются не только в Карибском море, но и в тёплых водах Тихого океана — на Гавайях, во Французской Полинезии, а также во Флориде.

Как проявляется отравление сигуатерой

Поначалу симптомы легко спутать с обычным пищевым отравлением. Уже через несколько часов после еды появляются:

  • диарея;
  • рвота;
  • боли в животе.

Но затем к ним присоединяются неврологические нарушения, по которым сигуатеру отличают от других заболеваний. Люди начинают неправильно ощущать температуру — холодное кажется горячим, а горячее, наоборот, ледяным. Также отмечаются:

  • онемение пальцев и губ;
  • зуд кожи;
  • мышечная слабость;
  • иногда галлюцинации и спутанность сознания.

Согласно отчёту Национальной медицинской библиотеки США, ежегодно от сигуатеры страдают до 50 000 человек, и это число растёт по мере потепления океана.

Какие рыбы представляют наибольшую опасность

На Карибах и в других регионах тропиков токсин чаще всего встречается в следующих видах рыбы:

  • морской окунь (barracuda, grouper);
  • красный луциан;
  • рыба-попугай;
  • мурена;
  • скумбрия и щука, обитающие в коралловых зонах.

Эти рыбы часто оказываются в меню уличных кафе и ресторанов, а также на прилавках рынков. К сожалению, сигуатоксин не имеет вкуса, запаха и не изменяет внешний вид рыбы, поэтому определить заражённый продукт невозможно.

Что происходит после заражения

Симптомы могут проявиться через 30 минут или спустя сутки после еды. Болезнь длится от нескольких дней до нескольких недель.
Полное восстановление занимает до месяца, но в некоторых случаях возможны рецидивы. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), симптомы могут вернуться даже спустя год, если человек употребит рыбу, курицу или алкоголь. Причина — повторная активация токсина в организме.

Лечение сигуатеры: что помогает, а что нет

Лекарства, способного нейтрализовать сигуатоксин, пока не существует. Врачи назначают терапию, направленную на облегчение симптомов.
Одним из эффективных препаратов считается габапентин — средство, применяемое при эпилепсии и невралгиях. Оно снижает боль и помогает при онемении и жжении. Также используют антигистаминные препараты и внутривенные жидкости для восстановления водного баланса.

Главное — как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Своевременная диагностика позволяет избежать осложнений и ускорить восстановление.

"Менее 1% случаев этого заболевания заканчиваются летальным исходом", — говорится в отчёте Национальной медицинской библиотеки США.

Советы шаг за шагом: как избежать сигуатеры

  1. Не заказывайте крупную тропическую рыбу — чем она больше, тем выше концентрация токсина.
  2. Покупайте морепродукты только в проверенных местах, где есть санитарные сертификаты.
  3. Избегайте блюд из неизвестных видов рыбы, особенно если вы находитесь в маленьких прибрежных деревнях.
  4. Не ешьте внутренности рыбы — токсины чаще всего скапливаются именно там.
  5. Отдавайте предпочтение креветкам, крабам и моллюскам — у них нет склонности накапливать сигуатоксин.

А что если вы уже заболели за границей?

Если симптомы появились во время отдыха, не откладывайте визит к врачу. В большинстве курортных стран Карибского региона есть клиники, знакомые с этим заболеванием.
Возьмите с собой упаковку лекарства, которое вы принимали, если симптомы повторяются, и сообщите врачу, что недавно ели рыбу. Это ускорит постановку диагноза.
При возвращении домой обязательно обратитесь к терапевту или инфекционисту, чтобы пройти контрольное обследование.

Мифы и правда о сигуатере

  • Миф: болезнь передаётся от человека к человеку.
    Правда: это невозможно — только через заражённую рыбу.
  • Миф: если рыба хорошо прожарена, токсин разрушается.
    Правда: сигуатоксин устойчив к теплу и не разрушается при готовке.
  • Миф: отравление быстро проходит.
    Правда: восстановление может занять месяцы, а симптомы иногда возвращаются.

FAQ

Как определить, безопасна ли рыба?
Никак — токсин не имеет вкуса и запаха. Доверяйте только официальным поставщикам.

Можно ли заболеть сигуатерой второй раз?
Да, повторное заражение не редкость, особенно у тех, кто снова употребляет рыбу.

Что делать, если отравился?
Пейте больше жидкости и срочно обращайтесь за медицинской помощью.

Как долго сохраняются симптомы?
От нескольких недель до месяца, в отдельных случаях — дольше.

Какие страны считаются зонами риска?
Карибы, Гавайи, Флорида, Индонезия, Полинезия, Индийский океан.

3 интересных факта

  1. Сигуатоксин впервые был обнаружен в 1960-х годах на островах Карибского бассейна.
  2. Болезнь может начаться даже после употребления рыбы весом менее 200 граммов.
  3. На Гавайях существует программа контроля за уловом, снижающая риск заражения в ресторанах.

Уточнения

Сигуатера или чигуатера (исп. ciguatera), — заболевание, возникающее при употреблении в пищу некоторых видов рифовых рыб, в тканях которых содержится особый биологический яд — сигуатоксин.

Кари́бское мо́ре (исп. Mar Caribe, англ. Caribbean Sea ) — окраинное полузамкнутое море бассейна Атлантического океана, с запада и юга ограничено Центральной и Южной Америкой, с севера и востока — Большими и Малыми Антильскими островами. На северо-западе через Юкатанский пролив соединено с Мексиканским заливом, на юго-западе — с Тихим океаном через искусственный Панамский канал.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Популярное
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа

Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.

Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Последние материалы
Потеря зрения начинается тихо: офтальмологи предупредили об опасных симптомах
Тушёная капуста, после которой не останется ни крошки: мясо, грибы и немного волшебства
Карибские красоты или ловушка: как коварный токсин превращает отпуск в кошмар
Расставание с хоккеистом: Стеша Маликова объяснила, почему у неё не клеятся отношения с мужчинами
Тоска по дому или деньги Краснодара? Уругвайский защитник быков встал перед сложным выбором
Мягкая сила воды: ванна как способ восстановить себя после дня
Когда ночь станет днём: почему проект зеркальных спутников Reflect Orbital тревожит учёных
Заросли под кустами: как аккуратно вынуть сныть, очистить корни и при этом не потерять цветник
Внешность — обман, а характер — золото: что на самом деле скрывается за инопланетным обликом сфинксов
Тело хочет расти, но не может: сигнал, который спортсмены игнорируют и теряют силу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.